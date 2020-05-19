Во время ремонта электросети на Донбассе наемники РФ хотели установить видеонаблюдение, - штаб ОС

Во время ремонта электросети возле оккупированных населенных пунктов Голубовское и Березовское боевики пытались установить технические средства видеонаблюдения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"На днях, неподалеку от оккупированных населенных пунктов Голубовское и Березовское проводился ремонт электросети. Украинской стороной через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ были предоставлены гарантии безопасности для выполнения данных работ.

Несмотря на это, подразделениями Объединенных сил зафиксирована попытка установления российскими вооруженными формированиями технических средств видеонаблюдения. Указанные работы проводились под наблюдением и руководством трех вооруженных представителей оккупационных войск", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что этот факт свидетельствует о том, что "вооруженные формирования РФ откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами и цинично используют гуманитарные основания в своих военных целях".

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"Такие действия захватчиков дискредитируют сам процесс предоставления гарантий безопасности с целью проведения ремонтно-восстановительных работ, что в дальнейшем может негативно повлиять на социально-бытовое положение гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения", - отмеили в пресс-центре ОС.