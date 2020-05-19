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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Во время ремонта электросети на Донбассе наемники РФ хотели установить видеонаблюдение, - штаб ОС

Во время ремонта электросети на Донбассе наемники РФ хотели установить видеонаблюдение, - штаб ОС

Во время ремонта электросети возле оккупированных населенных пунктов Голубовское и Березовское боевики пытались установить технические средства видеонаблюдения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"На днях, неподалеку от оккупированных населенных пунктов Голубовское и Березовское проводился ремонт электросети. Украинской стороной через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ были предоставлены гарантии безопасности для выполнения данных работ.

Несмотря на это, подразделениями Объединенных сил зафиксирована попытка установления российскими вооруженными формированиями технических средств видеонаблюдения. Указанные работы проводились под наблюдением и руководством трех вооруженных представителей оккупационных войск", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что этот факт свидетельствует о том, что "вооруженные формирования РФ откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами и цинично используют гуманитарные основания в своих военных целях".

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"Такие действия захватчиков дискредитируют сам процесс предоставления гарантий безопасности с целью проведения ремонтно-восстановительных работ, что в дальнейшем может негативно повлиять на социально-бытовое положение гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения", - отмеили в пресс-центре ОС.

ремонт (1180) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Это те средства которые "обдроченцы" ранее украли у ОБСЕ? И что за очередная глупость - верить "гарантиям" раисян?
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19.05.2020 11:53 Ответить
І навіщо було треба про це "язиком теліпать"? Стовпи на нашій теритрії? На нашій... Помітили? Змовчали-б... А потім, тихенько, підключилися-б, і "показували кіно" кацапам... Користі було-б, більше, ніж від цього "шкандалю"...
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19.05.2020 12:11 Ответить
Во время ремонта электросети возле оккупированных населенных пунктов Голубовское и Березовское боевики пытались установить технические средства видеонаблюдения. Источник: https://censor.net/n3196434

А ви іншого чекали від кацапів?
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19.05.2020 12:50 Ответить
А почему оккупанты контролировали работы? Все работы такого рода нужно прекратить. Русские не будут соблюдать ничего, что наобещали.
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19.05.2020 12:55 Ответить
Московини то https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html АНДРОФАГИ, самоєдські народи, канібали у минулому
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19.05.2020 12:58 Ответить
 
 