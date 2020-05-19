Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул"
Сумской окружной административный суд признал незаконной люстрацию бывшего заместителя прокурора Сумщины Дмитрия Андреева.
Об этом сообщает LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
Согласно решению суда от 19 мая, Андреев должен быть немедленно восстановлен в должности, а прокуратура Сумской области обязана выплатить ему 1,157 млн гривен за "время вынужденного прогула с 24 октября 2014 года по 19 мая 2020 года".
Суд также обязал Офис генерального прокурора отозвать из Министерства юстиции сведения о люстрации Андреева.
В 2014 году Андреев вместе с прокурором Сумской области Владимиром Петровым был уволен из органов прокуратуры с лишением права занимать должности сроком на 10 лет на основании закона Украины "Об очищении власти".
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Все за 2015-2018 годы.
ато, шо случай был, я соглашусь.
именно для устранения таких судей порошенко и инициировал судебную реформу, которую зе тупо не продолжил.
И это далеко не все случаи - то, что нашлось за пару минут по одному запросу - я помню много других случаев с очень большими выплатами.
https://censor.net/news/3065674/sud_vosstanovil_v_doljnosti_podozrevaemogo_v_mnogomillionnoyi_korruptsii_chinovnika_ukrzaliznytsi
https://censor.net/news/3070131/verhovnyyi_sud_vosstanovil_v_doljnosti_sudyu_mayidana_neganovu
Если за коррупцию - еще хуже.
Вторая ссылка, кстати, именно по люстрации.
может она меньше года работала, может не на той должности, может не на должности, а временно исполняла обязанности ...
"Не подпадает под закон о люстрации" - это просто формулировка суда при восстановлении. Формулировка может быть какой угодно и она не имеет никакого значения, ибо это просто отмазка. Важен факт восстановления судом люстрированного чиновника.
там в налоговую тётку восстановили
ти ж про це сам знаєш.
то для чого брешеш ?
але так співпало, шо вибори були саме тоді.
П'ЯТНИЦЯ, 6 ГРУДНЯ 2019, 18:59
Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанська комісія"
Но он же зачем-то полез выполнять принятое Радой законодательство Украины, в том числе и следующий этап судебной реформы.
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1732257-harkivskiy_sud_povernuv_u_krislo_lyustrovanogo_prokurora_1994977.html
Подобных новостей десятки за период 2014-2019
а ще такі були, про того ж самого
люстрированный глава администрации президента Богдан ? )))
кацапи, ви не окуїли часом?
Но мы не должны отчаиваться - пусть скулят ожоповцы и зебилы, то что мы делаем, приносит плоды!
Сняли с рассмотрения 2 скандальных законопроекта которые были созданы для сдачи Украины!
1) 2590 - Про двойное гражданство (беспрепятственное вхождение ОРДЛО в состав Украины. Двойное гражданство противоречит Конституции Украины!).
2) 2689 - Про уголовную ответственность военного руководства (т.е. ели военное руководство приказывает отвечать огнем террористам, его можно привлекать к уголовной ответственности!).
Нельзя сидеть сложа руки! Борэмось и поборэмо!
Слава Украине!
на жаль,люстрація через просте звільнення показує свою неефективність і великі збитки у майбутньому для бюджету..
Можливі були помилки.