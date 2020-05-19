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Новости Люстрация
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Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул"

Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за

Сумской окружной административный суд признал незаконной люстрацию бывшего заместителя прокурора Сумщины Дмитрия Андреева.

Об этом сообщает LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Согласно решению суда от 19 мая, Андреев должен быть немедленно восстановлен в должности, а прокуратура Сумской области обязана выплатить ему 1,157 млн гривен за "время вынужденного прогула с 24 октября 2014 года по 19 мая 2020 года".

Суд также обязал Офис генерального прокурора отозвать из Министерства юстиции сведения о люстрации Андреева.

В 2014 году Андреев вместе с прокурором Сумской области Владимиром Петровым был уволен из органов прокуратуры с лишением права занимать должности сроком на 10 лет на основании закона Украины "Об очищении власти".

Читайте также: Люстрацию не поддерживаю. Под нее попало много людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах", - Разумков

люстрация (979) суд (25076) Сумская область (2996) прокурор (1128)


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Топ комментарии
+23
Сделали бюджет Украины вместе
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19.05.2020 12:03
+16
Браво Зеленський! Браво младая команда! Хай цей урод збагатиться за рахунок простих громадян!!!
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19.05.2020 12:04
+14
Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул" - Цензор.НЕТ 1008
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19.05.2020 12:05
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Сделали бюджет Украины вместе
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19.05.2020 12:03 Ответить
А то при Порошенко не было точно таких же решений судов?
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19.05.2020 12:14 Ответить
назови точно такое же решение суда при порошенко
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19.05.2020 12:19 Ответить
Да ладно...ты это серьезно? Вы там все без памяти, что ли?

Вот тебе, чисто поиском на Цензоре за пару минут:
https://censor.net/video_news/3068550/sud_vpervye_vosstanovil_v_doljnosti_lyustrirovannogo_prokurora_mayidana_s_vyplatoyi_zarplaty_v_300_tys

https://censor.net/news/371758/adminsud_vosstanovil_v_doljnosti_lyustrirovannuyu_glavu_gfs_kieva_demchenko_kozachenko

https://censor.net/news/373510/pecherskiyi_sud_vosstanovil_v_doljnosti_eksglavu_gosslujby_zanyatosti_kashubu_poyimannogo_na_vzyatke

https://censor.net/video_news/3131180/verhovnyyi_sud_vernul_status_sudi_i_vosstanovil_v_doljnosti_skandalnogo_glavu_vysshego_hozsuda_vremen

https://censor.net/video_news/462432/ment_sasha_budet_dalshe_rabotat_i_buhat_sud_vosstanovil_v_doljnosti_neproshedshego_pereattestatsiyu

https://censor.net/news/397232/apellyatsionnyyi_sud_kieva_vosstanovil_v_doljnosti_obvinyaemogo_v_nezakonnom_obogaschenii_prokurora

https://censor.net/news/381661/sud_vosstanovil_v_doljnosti_lyustrirovannogo_ekszamministra_sporta_vremen_yanukovicha_golovina_minsporta

https://censor.net/news/366730/sud_vosstanovil_v_doljnosti_eksglavu_upravleniya_fiskalnoyi_slujby_v_kieve_demchenko_minyust

https://censor.net/news/383315/sud_vosstanovil_v_doljnosti_uvolennogo_zamnachalnika_glavnogo_sledstvennogo_upravleniya_natspolitsii
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19.05.2020 12:30 Ответить
И это я только взял половину ссылок с первой страницы поиска и только на Цензоре.
Все за 2015-2018 годы.
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19.05.2020 12:31 Ответить
ну, скажем прямо, по теме тут только первая ссылка, остальные немного про другое.

ато, шо случай был, я соглашусь.

именно для устранения таких судей порошенко и инициировал судебную реформу, которую зе тупо не продолжил.
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19.05.2020 12:43 Ответить
В смысле по теме? С выплатой? Не только первая - по некоторым другим тоже есть о сумме компенсации в тексте статьи.
И это далеко не все случаи - то, что нашлось за пару минут по одному запросу - я помню много других случаев с очень большими выплатами.
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19.05.2020 12:48 Ответить
Нічого стогнати тепер - треба було люстрацію проводити не через жопу, а нормально, запроваджуючи не масову відповідальність, а індивідуальну, як робилося в адекватних східноєвропейських країнах.
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19.05.2020 14:25 Ответить
Вот еще парочка интересная:

https://censor.net/news/3065674/sud_vosstanovil_v_doljnosti_podozrevaemogo_v_mnogomillionnoyi_korruptsii_chinovnika_ukrzaliznytsi

https://censor.net/news/3070131/verhovnyyi_sud_vosstanovil_v_doljnosti_sudyu_mayidana_neganovu
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19.05.2020 12:33 Ответить
ну при чём к люстрации коррупция ?
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19.05.2020 12:44 Ответить
А в чем принципиальная разница? Чиновник увольняется по закону - суд его восстанавливает.
Если за коррупцию - еще хуже.
Вторая ссылка, кстати, именно по люстрации.
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19.05.2020 12:50 Ответить
вторая ссылка не по люстрации, а про то, что именно эта тётка по каким-то причинам не подпадает под закон о люстрации.

может она меньше года работала, может не на той должности, может не на должности, а временно исполняла обязанности ...
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19.05.2020 13:10 Ответить
Не-не, вторая ссылка о том, что судью восстановили на должности после увольнения по люстрации.
"Не подпадает под закон о люстрации" - это просто формулировка суда при восстановлении. Формулировка может быть какой угодно и она не имеет никакого значения, ибо это просто отмазка. Важен факт восстановления судом люстрированного чиновника.
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19.05.2020 13:23 Ответить
я про вторую ссылку с первого твоего пакета.

там в налоговую тётку восстановили
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19.05.2020 19:12 Ответить
А ви вибирали нарідного презЕдента для покращення, чи як?
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19.05.2020 12:38 Ответить
Ми його не обирали. Я у другому турі викреслив обох, бо не було з кого вибирати.
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19.05.2020 12:51 Ответить
половину придется судье отдать....если не больше
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19.05.2020 16:01 Ответить
Браво Зеленський! Браво младая команда! Хай цей урод збагатиться за рахунок простих громадян!!!
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19.05.2020 12:04 Ответить
Судову реформу робив мальдівський однотуровий бульдозерист,а винен Зеленський?
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19.05.2020 12:08 Ответить
Того суддю згідно реформи мав реформувати саме Зеленський.
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19.05.2020 12:09 Ответить
Мальдівський їх на призначав довічно бо він проводив реформу для себе .
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19.05.2020 12:11 Ответить
реформа судів низової ланки мала розпочатися вже після виборів президента.

ти ж про це сам знаєш.

то для чого брешеш ?
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19.05.2020 12:13 Ответить
Точн - а до виборів ніяк - тільки після виборів. Сказочки ці будеш таким дупоголовим як ти сам розповідати. Потрошок не збирався нічого реформувати насправді - згідно з його законом - реформувати суддівську систему мали самі судді.
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19.05.2020 12:15 Ответить
та можна було і до виборів, якби вибори були пізніше,

але так співпало, шо вибори були саме тоді.
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19.05.2020 12:18 Ответить
Ще раз - харе сказочки розповідати. Читай закони Порошенка про судову реформу - то не реформа, а розвод лохів - бо згідно із нею найбільш корумповані судді (а саме такі сидять у Вищій Раді Правосуддя) мають все вирішувати, а комісії доброчесності відводиться роль кловунів, що ні на що не можуть впливати.
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19.05.2020 12:37 Ответить
окружні адмінсуди не були реформовані.
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19.05.2020 12:16 Ответить
Зебілам все Порошенко заважає.
П'ЯТНИЦЯ, 6 ГРУДНЯ 2019, 18:59

Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанська комісія"
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19.05.2020 12:41 Ответить
Тобі свинорилому і кажеться що він її не робив.
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19.05.2020 13:52 Ответить
Упороте, ти що прагнуло сказати
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19.05.2020 14:03 Ответить
Я тобі свинорилому що хотів те й сказав.
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19.05.2020 20:07 Ответить
А он причем? Он тогда еще х@еном на пианино играл, когда дебилы от юриспруденции закон стряпали. Сделали это специально. Пусть отвечают.
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19.05.2020 12:12 Ответить
ну пусть бы и дальше хреном на пианино играл.

Но он же зачем-то полез выполнять принятое Радой законодательство Украины, в том числе и следующий этап судебной реформы.
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19.05.2020 12:15 Ответить
Досить стукати по піаніно,нехай по стукає по лобі свинарник.
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19.05.2020 12:18 Ответить
ти сьогодні більше не пий бояру
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19.05.2020 12:20 Ответить
Саме так ,він прийняв відповідальність за наступний етап реформування судової та медичної системи і він не впорався ,але як у нас прийнято потрібно згадати попередників.Але мало того що нова влада провалила продовження розпочатих реформ то ще й взялася впроваджувати земельну та пенсійну реформу.
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19.05.2020 12:22 Ответить
А может дело вовсе не в судьях? При Пете почему-то это прокурор тихо сидел на люстре, а сейчас опять прокурор
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19.05.2020 12:05 Ответить
При Пете подобных решений тоже было немало, что Вова что Петя - два сапога пара.
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19.05.2020 12:08 Ответить
Подобных - да. Люстрированных - нет. Или я что-то пропустил?
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19.05.2020 12:09 Ответить
Ты пропустил 5 лет потужных судебных реформ, начиная с 2014-го
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1732257-harkivskiy_sud_povernuv_u_krislo_lyustrovanogo_prokurora_1994977.html

Подобных новостей десятки за период 2014-2019
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19.05.2020 12:12 Ответить
https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/harkovskogo-prokurora-suhodubova-snova-uvolyat-589165.html Харьковского прокурора Суходубова снова уволят

а ще такі були, про того ж самого
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19.05.2020 12:17 Ответить
Тут теж буде апеляція. Хоча після рішення ЄСПЛ про незаконність люстрації перспектив мало.
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19.05.2020 12:19 Ответить
а кто в этом судебном процессе представлял Украину ?

люстрированный глава администрации президента Богдан ? )))
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19.05.2020 12:30 Ответить
Уряд України (далі - Уряд) представляв його Уповноважений, пан І. Ліщина.
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19.05.2020 12:59 Ответить
Уряд України ? За президента Зеленського це збіговисько блазнів, бовлурів, шахраїв та некчем.
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19.05.2020 15:27 Ответить
Это общее слова и только слова. Приведите пример хоть одного восстановления судом люстрированного чиновника до июня 2019 года. И разве этот прокурор первый? Возвращение Портнова и признание его "постоянно проживавшим в Украине" было началом судебных "реформ" скомороха и врага Украины
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19.05.2020 15:21 Ответить
шо ты, шо ***** - один хрен
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19.05.2020 12:10 Ответить
в спам, цапик
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19.05.2020 12:10 Ответить
Ну в спам, так в спам
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19.05.2020 12:12 Ответить
И не пара. один -ботинок, а второй - лапоть
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19.05.2020 12:10 Ответить
Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул" - Цензор.НЕТ 5873
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19.05.2020 12:05 Ответить
Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул" - Цензор.НЕТ 1008
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19.05.2020 12:05 Ответить
С тех пор так и не побороли продажность некоторых судей...
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19.05.2020 12:08 Ответить
Виплатити компенсацію за рахунок суддів.
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19.05.2020 12:06 Ответить
Головне, що як завжди: Рафик не виноват
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19.05.2020 12:24 Ответить
це не реванш, це відновлення справедливості?
кацапи, ви не окуїли часом?
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19.05.2020 12:06 Ответить
Пора уже перед Януковичем извиниться,восстановить и компенсировать.
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19.05.2020 12:11 Ответить
Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул" - Цензор.НЕТ 6217
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19.05.2020 12:12 Ответить
Надо оплатить эти полтора миллиона гривен за счёт судьи, а потом его уволить.
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19.05.2020 12:12 Ответить
адрес сказали бы этого прокурора ... куда идти за награбленным ))
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19.05.2020 12:13 Ответить
Да он и так крепко потратился на суд
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19.05.2020 12:15 Ответить
а в суддів раптово з'являються коштовні машини та маєтки.
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19.05.2020 12:26 Ответить
Реванш нечисти продолжается!

Но мы не должны отчаиваться - пусть скулят ожоповцы и зебилы, то что мы делаем, приносит плоды!
Сняли с рассмотрения 2 скандальных законопроекта которые были созданы для сдачи Украины!
1) 2590 - Про двойное гражданство (беспрепятственное вхождение ОРДЛО в состав Украины. Двойное гражданство противоречит Конституции Украины!).
2) 2689 - Про уголовную ответственность военного руководства (т.е. ели военное руководство приказывает отвечать огнем террористам, его можно привлекать к уголовной ответственности!).

Нельзя сидеть сложа руки! Борэмось и поборэмо!
Слава Украине!
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19.05.2020 12:16 Ответить
Судова реформа діє таки? Діє-діє,ще й як діє!
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19.05.2020 12:17 Ответить
Для полноценной реформы органов юстиции создана модель AK-74 Reformator
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19.05.2020 12:22 Ответить
глок теж підійде ... якщо у кожного буде ...
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19.05.2020 12:28 Ответить
Все люстрации нужно начинать проводить с тотальной посадки ВСЕХ судей!!! За тем прокурворов!!! С полной конфискацией!!!
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19.05.2020 12:25 Ответить
РОз"яснення для всіх.Цього можна будло очікувати...

на жаль,люстрація через просте звільнення показує свою неефективність і великі збитки у майбутньому для бюджету..
Суд у Сумах поновив на посаді люстрованого прокурора: йому виплатять 1,157 млн ​​за "вимушений прогул" - Цензор.НЕТ 6156
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19.05.2020 12:25 Ответить
шоста модель у китайська на стадіонах громадян розважають розстрілами казнокрадів та корупціонерів.
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19.05.2020 12:30 Ответить
..оце - все, що треба знати про нашу люстрац1ю...(((
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19.05.2020 12:26 Ответить
Не можна сказати, що все пропало ... Насправді люстровано було багато чиновників.
Можливі були помилки.
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19.05.2020 12:30 Ответить
Пора януковощу с азировым обращаться в гуманный сумской суд.
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19.05.2020 12:44 Ответить
Суд у Сумах поновив на посаді люстрованого прокурора: йому виплатять 1,157 млн ​​за "вимушений прогул" - Цензор.НЕТ 2004
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19.05.2020 13:19 Ответить
хочеться передати своєму Засудженому родичу з Ромнів, що він, дурень, не дарма проголосував (перший раз за багато років життя) за Вошьдя зебілів - Прокурор отримає від його матері (і не однієї) компенсацію.. дебіли-експериментатори, блін..
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19.05.2020 13:59 Ответить
А коли почнуть саджати люстраторів?!
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19.05.2020 14:17 Ответить
А Янукович ще переживав, що могли люстріровати його самого і його внука.
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19.05.2020 16:34 Ответить
 
 