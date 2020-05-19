Порошенко призывает страховать абсолютно всех медиков, которые заболели коронавирусом: "Каждый пятый инфицированный в Украине - врач"
Обещания, которые власть щедро раздает медикам с первых дней эпидемии коронавируса, не выполняются, а врачи из-за тотальной незащищенности стали наиболее уязвимой категорией в Украине.
Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Порошенко призвал парламент проголосовать за изменения в закон о страховании медработников в случае заболевания коронавирус и обеспечить выплаты всем медикам, которые заболели COVID-19.
"Скажите, пожалуйста, как могло так случиться, что врачей на передовой борьбы с коронавирусом чиновники не ценят, не уважают и не защищают? Как могло случиться, что из того, что наобещали медикам в видеороликах, не выполнено почти ничего. Только по состоянию на сейчас, и то по непроверенной информации, только 14 регионов выплатили 300% надбавку, которую мы с вами приняли в этом зале. И то только за март - а сейчас третья декада мая", - подчеркнул пятый президент Украины.
Лидер "Европейской Солидарности" напомнил, что предложения фракции по страхованию медиков были искажены альтернативным законопроектом от монобильшинства.
"Обвели вокруг пальца врача, который к клятве Гиппократа относится гораздо ответственнее, чем некоторые к присяге народного депутата. Чтобы получить страховку, вы предлагаете врачу умереть. Из закона убрана ключевая норму выплаты в случае заражения во время противодействия коронавирусу. Еще одно ваше издевательское требование - инвалидность. Но до сих пор никто не стал инвалидом во всем мире от коронавируса. Вы страхуете от того, чего в принципе быть не может. И вам безразлично, что каждый пятый инфицированный сейчас в Украине - это врач", - сказал Порошенко.
Он призвал зарегистрировать соответствующий законопроект "Европейской Солидарности", который также поддержали фракции "Голос" и "Батькивщина".
"Этот законопроект об обязательном страховании медиков в случае заболевания коронавирусом. Если власть не защитила врачей, власть тем более должна платить за последствия собственного равнодушия, небрежности и некомпетентности", - подытожил Порошенко.
Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, предусматривающий выплату 300 необлагаемых минимумов доходов, если врач заболел COVID-19 и в течение года получил любую степень инвалидности.
7 мая Рада соответствующий закон приняла.
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А теперь, если тебе больше нечего придумать против Порошенко, сообщи, что я - враг Украины.
В исполнении Саакашвили
але чомусь з часів виборів його Антирейтинг зріс з 49 до 57 відсотків..
Пи..ди далі,Пєтя !!
1.ЦЮ ПЄТІНУ ДЕМАГОГІЮ можна спростувати одним фактом -за час 5-річного Правління ПЄтя у у Держрезерв ,зокрема на закупку масок не дав жодної копійки...
2. інфікованих лікарів "на передньому фронті" дуже багато у всьому світі... десь четвертина,десь менше..але ненабагато..