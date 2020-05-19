РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10175 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 114 33

Порошенко призывает страховать абсолютно всех медиков, которые заболели коронавирусом: "Каждый пятый инфицированный в Украине - врач"

Порошенко призывает страховать абсолютно всех медиков, которые заболели коронавирусом:

Обещания, которые власть щедро раздает медикам с первых дней эпидемии коронавируса, не выполняются, а врачи из-за тотальной незащищенности стали наиболее уязвимой категорией в Украине.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко призвал парламент проголосовать за изменения в закон о страховании медработников в случае заболевания коронавирус и обеспечить выплаты всем медикам, которые заболели COVID-19.

"Скажите, пожалуйста, как могло так случиться, что врачей на передовой борьбы с коронавирусом чиновники не ценят, не уважают и не защищают? Как могло случиться, что из того, что наобещали медикам в видеороликах, не выполнено почти ничего. Только по состоянию на сейчас, и то по непроверенной информации, только 14 регионов выплатили 300% надбавку, которую мы с вами приняли в этом зале. И то только за март - а сейчас третья декада мая", - подчеркнул пятый президент Украины.

Лидер "Европейской Солидарности" напомнил, что предложения фракции по страхованию медиков были искажены альтернативным законопроектом от монобильшинства.

Также читайте: С начала пандемии в Украине 115 тыс. костюмов от Фонда Порошенко для медиков были переданы в больницы по всей стране

"Обвели вокруг пальца врача, который к клятве Гиппократа относится гораздо ответственнее, чем некоторые к присяге народного депутата. Чтобы получить страховку, вы предлагаете врачу умереть. Из закона убрана ключевая норму выплаты в случае заражения во время противодействия коронавирусу. Еще одно ваше издевательское требование - инвалидность. Но до сих пор никто не стал инвалидом во всем мире от коронавируса. Вы страхуете от того, чего в принципе быть не может. И вам безразлично, что каждый пятый инфицированный сейчас в Украине - это врач", - сказал Порошенко.

Он призвал зарегистрировать соответствующий законопроект "Европейской Солидарности", который также поддержали фракции "Голос" и "Батькивщина".

"Этот законопроект об обязательном страховании медиков в случае заболевания коронавирусом. Если власть не защитила врачей, власть тем более должна платить за последствия собственного равнодушия, небрежности и некомпетентности", - подытожил Порошенко.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, предусматривающий выплату 300 необлагаемых минимумов доходов, если врач заболел COVID-19 и в течение года получил любую степень инвалидности.

7 мая Рада соответствующий закон приняла.

Также читайте: Фракция "ЕС" призывает нардепов поддержать страхование всех медработников, работающих с COVID-19, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность. ДОКУМЕНТ

Автор: 

законопроект (3219) карантин (16729) Порошенко (19588) страхование (196) врачи (1513) Европейская Солидарность (1051) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Порошенко призывает страховать абсолютно всех медиков, которые заболели коронавирусом: "Каждый пятый инфицированный в Украине - врач" - Цензор.НЕТ 9365
показать весь комментарий
19.05.2020 12:07
+8
Щож ти за людина.. Розвалив медицину вщент, а тепер на горі піаришся? Іуда.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:09
+8
А ще він тобі мозок висмоктав, і в пусту черепушку насрав. От же клятий Порох....
показать весь комментарий
19.05.2020 12:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порошенко призывает страховать абсолютно всех медиков, которые заболели коронавирусом: "Каждый пятый инфицированный в Украине - врач" - Цензор.НЕТ 9365
показать весь комментарий
19.05.2020 12:07 Ответить
п.1. Каждый имеет право на ошибку.
п.2. Каждый имеет право на ошибку.
п.3. Каждый имеет право на ошибку.
п.4. Каждый имеет право на ошибку.
п.5. Каждый имеет право на ошибку.
п.6. Каждый имеет право на ошибку.
п.7. Каждый имеет право на ошибку.
п.8. Каждый имеет право на ошибку.
п.9. Каждый имеет право на ошибку.
п.10. Каждый имеет право на ошибку.
п.11. Каждый имеет право на ошибку.
...
показать весь комментарий
19.05.2020 12:10 Ответить
А Петро розповість де поділись його 148 успішних реформ.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:10 Ответить
Как где? Наверно там, где реформа низовых звеньев судов, которая была запланирована на 2020 год...
показать весь комментарий
19.05.2020 12:13 Ответить
Реформи у нього з собою в мішку. Як тільки повернеться, одразу розв`яже і випустить. )))
показать весь комментарий
19.05.2020 15:05 Ответить
Щож ти за людина.. Розвалив медицину вщент, а тепер на горі піаришся? Іуда.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:09 Ответить
А ще він тобі мозок висмоктав, і в пусту черепушку насрав. От же клятий Порох....
показать весь комментарий
19.05.2020 12:22 Ответить
Ось бачиш. Навіть ти безмозглий замітив що мозок в мене є.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:27 Ответить
Мозку в тебе від народження немає. Ти інвалідом родився.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:29 Ответить
Є в мене чи нема мозку, не тобі безмозглій жабі з "мАсковских балот" судити.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:05 Ответить
Вирус вирус, а почему он не призывает страховать тогда от других заразных болезней медиков, а их множество.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:13 Ответить
Чим вирізняється захворівший медик від звичайного громадянина?
показать весь комментарий
19.05.2020 12:14 Ответить
Тем, что он 100% находится в вирусной среде, если ты не понял, спасая больных.
А теперь, если тебе больше нечего придумать против Порошенко, сообщи, что я - враг Украины.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:23 Ответить
Ти ворог України,*********** прихвостень і твоя думка нікому не цікава.ПТН-ПНХ
показать весь комментарий
19.05.2020 12:28 Ответить
А теперь: Сидеть! Лечь! К ноге!
показать весь комментарий
19.05.2020 12:29 Ответить
Порошенко закликає страхувати всіх медиків, які захворіли на коронавірус: "Кожен п'ятий інфікований в Україні - лікар" - Цензор.НЕТ 9548 птн-пнх За порєбрик падло
показать весь комментарий
19.05.2020 12:31 Ответить
Герой-Барига ?
показать весь комментарий
19.05.2020 12:53 Ответить
https://youtu.be/xbyX32QkF04

В исполнении Саакашвили
показать весь комментарий
19.05.2020 12:57 Ответить
и это при нем, медицина стала такой, угробленной полностью
показать весь комментарий
19.05.2020 12:22 Ответить
Пан яценюк, экс премьер-нарцисс, у которого в голове пуля и таблетка там же- без памяти, в ток-шоу, опять. Например, на помойке шустера.С помощью из Маями и не только. Какая разница, кто яценюка опять продвинул на арену-говорильню? Беги, сеня, беги. И ЭТО, было, правильно.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:25 Ответить
Це вірно, але медики заражаються і іншими хворобами. Тіпа туберкульоз, ВІЧ тощо ...
показать весь комментарий
19.05.2020 12:37 Ответить
Влада роздає обіцянки,а опозиці я розказує про ЩЕ БІЛЬШІ обіцянки,які б вона реалізувала,будучи Владою...
показать весь комментарий
19.05.2020 12:49 Ответить
Пєтя щось пи..ить і роздає гуманітарку(на зекономлене у відкатах від Схем бабло)...

але чомусь з часів виборів його Антирейтинг зріс з 49 до 57 відсотків..


Пи..ди далі,Пєтя !!
показать весь комментарий
19.05.2020 12:51 Ответить
"Обвели навколо пальця лікаря, який до клятви Гіппократа ставиться набагато відповідальніше, ніж деякі до присяги народного депутата. Щоб отримати страховку, ви пропонуєте лікарю померти. Із закону прибрано ключову норму виплати у випадку зараження під час протидії коронавірусу. Ще одна ваша знущальна вимога - інвалідність. Але досі ніхто не став інвалідом в усьому світі від коронавірусу. Ви страхуєте від того, чого в принципі не може бути. І вам байдуже, що кожен п'ятий інфікований зараз в Україні - це лікар", - сказав Порошенко...


1.ЦЮ ПЄТІНУ ДЕМАГОГІЮ можна спростувати одним фактом -за час 5-річного Правління ПЄтя у у Держрезерв ,зокрема на закупку масок не дав жодної копійки...


2. інфікованих лікарів "на передньому фронті" дуже багато у всьому світі... десь четвертина,десь менше..але ненабагато..
показать весь комментарий
19.05.2020 12:57 Ответить
Вот и застрахуй медиков...Малая толика от твоих денег...
показать весь комментарий
19.05.2020 13:13 Ответить
Тогда уж, для справедливости, необходимо всех пожарных застраховать от гибели на пожаре, всех полицейских от гибели при охране общественного порядка, всех военных от гибели во время военных действий!
показать весь комментарий
19.05.2020 14:29 Ответить
Педротикам не нравится правда, спамят
показать весь комментарий
19.05.2020 15:56 Ответить
А я бы даже подкорректировал и расширил свой комент - пожарных застраховать от ожогов, полицейских и военных - от пулевых ранений
показать весь комментарий
19.05.2020 16:01 Ответить
Петя, ти вже військовослужбовців застрахував на мільйон кожного. Заспокойся і зустрічай старість.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:59 Ответить
Петя, ти вже військовослужбовців застрахував на мільйон кожного. Заспокойся і зустрічай старість.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:59 Ответить
 
 