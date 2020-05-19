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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 38 человек, зафиксировано 3 летальных случая, - Кличко

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 38 человек, зафиксировано 3 летальных случая, - Кличко

За прошедшие сутки у 38 человек в Киеве подтвердили заражение коронавирусом. Кроме того, зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 38 человек. Среди них - 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Сегодня в Киеве уже 2359 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр Киева.

Среди заболевших 23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет и 2 девочки - 2 и 3 лет. А также 12 мужчин от 24 до 58 лет и 9-летний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего вирус побороли 285 жителей Киева.

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карантин (16729) Киев (25472) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Шото вспышки кармановируса закончились) и даже ночные клубы на выходных не дали вспышку 😆
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19.05.2020 12:10 Ответить
Вирус это творенье Боба, а значит - займет место рядом с "Иудой", кто не верит - еретик!!111(читает заклинания посрамляющие ереиков и всех кто направослабен)
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19.05.2020 12:15 Ответить
Что серьезно?) Карантин тоже творения Бога?) Как это люди жили с вирусами до 2020 года без дурантинов?) Дурантины творения власти и продажных СМИ. Больных на коронавирус днём со свечкой не найдёшь)
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19.05.2020 12:21 Ответить
Вот за что я и собственно оворил.
молитеся да приданное вам будет.
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19.05.2020 12:34 Ответить
100% - Мені ніколи цей Губка Боб не подобався...
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19.05.2020 12:34 Ответить
типо если Боб, как и Зеля издевается со своих верячков, то оН кому-то мол должен нравится....
ну вы прикольно сказал - мол говно не нравится... сорри за рос. язык
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19.05.2020 12:44 Ответить
Ох мать перемать скоко людей заболело!!!
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19.05.2020 12:48 Ответить
 
 