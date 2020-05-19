В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 38 человек, зафиксировано 3 летальных случая, - Кличко

За прошедшие сутки у 38 человек в Киеве подтвердили заражение коронавирусом. Кроме того, зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 38 человек. Среди них - 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Сегодня в Киеве уже 2359 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр Киева.

Среди заболевших 23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет и 2 девочки - 2 и 3 лет. А также 12 мужчин от 24 до 58 лет и 9-летний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего вирус побороли 285 жителей Киева.

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