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Киев готовится к открытию метро: на станциях наносится разметка, напоминающая о дистанции, - Кличко

Киев готовится к открытию метро: на станциях наносится разметка, напоминающая о дистанции, - Кличко

Столичная власть готовится к восстановлению работы метрополитена. После возобновления работы подземки пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Киев готовится к открытию метро. На станциях там сейчас наносят специальную разметку - у касс, турникетов, на платформах. Чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию и элементарные правила безопасности", - рассказал глава КГГА.

Кличко также напомнил, что общественный транспорт столицы перешел на систему электронного билета. И после возобновления работы подземки пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.

"Платить за проезд на турникетах можно будет KyivSmartCard, карточкой метро, бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы - на желтых турникетах, мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay, мобильным приложением KyivSmartСard и разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным)", - объяснил мэр Киева.

В течение месяца с даты возобновления работы метро пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Что касается наземного общественного транспорта. В нем пассажиры, кроме электронных способов оплаты, до 1 июля смогут покупать билет на проезд и у кондуктора. К восстановления работы метро и наземного транспорта электронный билет можно купить в Т-киосках. Их в столице более 300. И расположены они преимущественно на остановках общественного транспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро в Киеве после возобновления работы будет функционировать без жетонов

Автор: 

Киев (25472) Кличко (4635) Метрополитен (1014)


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Топ комментарии
+3
Як у метро можна утримувати дистанцію ? Ну як ?
Це хіба що будуть їздити 5-10 тисяч у день.
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19.05.2020 12:49
+2
Учитывая, как не пох@ях этой разметки придерживаются в магазах, то в метро, где в 10 раз больше людей на 1м кв, думаю положат болта.
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19.05.2020 12:51
+1
А кто нибудь думал об увеличении время стоянок поездов метро на станциях? Ведь все стоящие в очереди с полутораметровой дистанцией пассажиры физически не успеют зайти в вагон .
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19.05.2020 12:33
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Правила форума Совет форумчан
У нас карантина нет, но люди, не веря Лукашенко, сами дистанцию соблюдают, на улице совсем мало народа, даже в обеденный перерыв мало, по сравнению с тем, как было раньше, и всё больше людей ходит в масках.
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19.05.2020 12:16 Ответить
У вас уже и ходить то некому должно быть. Если брать прогнозы гибели населения от коронавируса. А по факту трупов как от укушеных пчелами.
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19.05.2020 12:37 Ответить
Какие реалии будут, когда быстро заболеют 70% населения до того, как будут открыты лекарства и/или прививки?
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19.05.2020 12:39 Ответить
Почему у вас в Беларуси еще не заболели эти 70 процентов? Быстро.
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19.05.2020 13:08 Ответить
Я не написал в первом посте? Знаешь - что такое геометрическая прогрессия?
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19.05.2020 13:10 Ответить
Знаю. И по этой прогрессии в Беларуси при отсутствии карантина уже должны за эти три месяца эпидемии заразится даже зубры Беловежской Пущи.
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19.05.2020 13:14 Ответить
А что такое вероятность заражения на социальной дистанции?
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19.05.2020 13:16 Ответить
Она неизменна при любой дистанции. Если учесть вывод учОных утверждающих что вирус в микрокаплях влаги держится в воздухе еще часы. То пройдя эти пресловутые полтора метра ты неизменно попадешь в поток воздуха зараженного от предыдущего носителя.
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19.05.2020 13:23 Ответить
Это только если "предыдущий носитель" специально истошно кашлял и чихал во все стороны.
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19.05.2020 14:18 Ответить
Куб квадрата экспоненты
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20.05.2020 13:58 Ответить
Він щось базікав про те, що обмежень не буде

"Киев готовится к открытию метро. На станциях там сейчас наносят специальную разметку - у касс, турникетов, на платформах. Чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию и элементарные правила безопасности", - рассказал глава КГГА. Источник: https://censor.net/n3196443
А потім усі зайдуть до вагонів...
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19.05.2020 12:18 Ответить
В то время, когда я езжу на автобусе людей стало раза в три меньше и даже дистанция соблюдается с запасом...
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19.05.2020 12:41 Ответить
И будет Вам счастье от этого. На распространение ковид это мало влияет, для заражения нужен только тесный контакт с больным.
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19.05.2020 14:20 Ответить
Цікаво побачити дистанцію на платформі,а остальні пасажири куди подінуться,будуть на рельси скакати?
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19.05.2020 12:22 Ответить
А кто нибудь думал об увеличении время стоянок поездов метро на станциях? Ведь все стоящие в очереди с полутораметровой дистанцией пассажиры физически не успеют зайти в вагон .
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19.05.2020 12:33 Ответить
Не гони, скорость курсирования нужно увеличивать по максимуму и паузы между поездами сокращать до минимума.... Да и в принципе только идиоты будут в метро ходить по разметке
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19.05.2020 12:40 Ответить
То есть входить в двери поезда нужно прыжком прямо от колонн? Что бы успеть.
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19.05.2020 13:10 Ответить
Как можно делегировать ответственные должности клиническим дибилам? коим несомненно является подогреватель воды? Люди, вы чего, такие же?
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19.05.2020 12:38 Ответить
Придет интеллектуал Ткаченко и в метро будет как на канале Г+Г
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19.05.2020 13:12 Ответить
Конечно такие же, иначе бы его не избрали.
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19.05.2020 14:22 Ответить
Як у метро можна утримувати дистанцію ? Ну як ?
Це хіба що будуть їздити 5-10 тисяч у день.
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19.05.2020 12:49 Ответить
Не как, а зачем?
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19.05.2020 14:23 Ответить
Учитывая, как не пох@ях этой разметки придерживаются в магазах, то в метро, где в 10 раз больше людей на 1м кв, думаю положат болта.
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19.05.2020 12:51 Ответить
Чтобы каждый понял - какой он д...б, необходимо избрать Зелемойского и достичь ситуации, как в Италии...
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19.05.2020 13:12 Ответить
Киев проголосовал за зелю, как не страшно, спасибо новокиевским, лет 15 назад такое невозможно было
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19.05.2020 13:30 Ответить
А при чем тут Италия? Для начала, изучите причины происходящего там.
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19.05.2020 14:25 Ответить
Что именно я не понял в "причинах происходящего" в Италии?
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19.05.2020 19:52 Ответить
Можно сделать временной интервал на турникетах между каждой валидацией билета. Это задержит людей до прохода на платформы.
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19.05.2020 13:17 Ответить
Будет очередь перед турникетом, а не на платформе)
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19.05.2020 13:27 Ответить
Треба пандемію пристосовувати до роботи метро і економіки взагалі, а не метро зупинити для пандемії. Коли будуть кошти буде і медицина, а коли економіка (на радість чужих інтересів) зупиниться то всі будуть лише здихати без медицини, ліків і їжі.
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19.05.2020 13:32 Ответить
могу представить, что будет твориться утром 25.05
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20.05.2020 00:55 Ответить
 
 