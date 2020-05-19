Киев готовится к открытию метро: на станциях наносится разметка, напоминающая о дистанции, - Кличко
Столичная власть готовится к восстановлению работы метрополитена. После возобновления работы подземки пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Киев готовится к открытию метро. На станциях там сейчас наносят специальную разметку - у касс, турникетов, на платформах. Чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию и элементарные правила безопасности", - рассказал глава КГГА.
Кличко также напомнил, что общественный транспорт столицы перешел на систему электронного билета. И после возобновления работы подземки пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.
"Платить за проезд на турникетах можно будет KyivSmartCard, карточкой метро, бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы - на желтых турникетах, мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay, мобильным приложением KyivSmartСard и разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным)", - объяснил мэр Киева.
В течение месяца с даты возобновления работы метро пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.
Что касается наземного общественного транспорта. В нем пассажиры, кроме электронных способов оплаты, до 1 июля смогут покупать билет на проезд и у кондуктора. К восстановления работы метро и наземного транспорта электронный билет можно купить в Т-киосках. Их в столице более 300. И расположены они преимущественно на остановках общественного транспорта.
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"Киев готовится к открытию метро. На станциях там сейчас наносят специальную разметку - у касс, турникетов, на платформах. Чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию и элементарные правила безопасности", - рассказал глава КГГА. Источник: https://censor.net/n3196443
А потім усі зайдуть до вагонів...
Це хіба що будуть їздити 5-10 тисяч у день.