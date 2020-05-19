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Новости Коронавирус и карантин
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Путин вернул переболевшему COVID-19 Мишустину полномочия премьера: ранее СМИ отправляли его в отставку

Путин вернул переболевшему COVID-19 Мишустину полномочия премьера: ранее СМИ отправляли его в отставку

Президент России Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Указ о назначении и. о. премьера Андрея Белоусова утратил силу.

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Путин временно сложил с Мишустина полномочия премьер-министра 30 апреля, когда Мишустин заболел коронавирусной инфекцией.

После этого в СМИ появилась информация, что отставленный с должности премьера РФ Мишустин больше не вернется на эту должность.

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Дуже потрібні фотографії Зеленського зі служби та спогади його армійських товаришів ! Може хто має !
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19.05.2020 12:24 Ответить
Вернул М шустину девственность.
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19.05.2020 12:25 Ответить
ща папрет у мордвинов в гору все
Путин вернул переболевшему COVID-19 Мишустину полномочия премьера: ранее СМИ отправляли его в отставку - Цензор.НЕТ 7504
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19.05.2020 12:26 Ответить
Xe-xe. Ротшильды против "силовиков": 1-0.
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19.05.2020 12:30 Ответить
терешкова очень просила обнулить и мушустика.
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19.05.2020 12:35 Ответить
Не удалось "соскочить" ублюдку. Вернули снова в строй - лдолжен же кто-то за х-ла грязную работу делать.
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19.05.2020 13:05 Ответить
 
 