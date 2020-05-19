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Путин вернул переболевшему COVID-19 Мишустину полномочия премьера: ранее СМИ отправляли его в отставку
Президент России Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", соответствующий указ размещен на сайте Кремля.
Указ о назначении и. о. премьера Андрея Белоусова утратил силу.
Путин временно сложил с Мишустина полномочия премьер-министра 30 апреля, когда Мишустин заболел коронавирусной инфекцией.
После этого в СМИ появилась информация, что отставленный с должности премьера РФ Мишустин больше не вернется на эту должность.
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саша паламарчук
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