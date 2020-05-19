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Новости Коронавирус и карантин
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Транспорт, возобновивший работу, будет перевозить не более половины от числа пассажиров, на которое он рассчитан, - Кличко

Транспорт, возобновивший работу, будет перевозить не более половины от числа пассажиров, на которое он рассчитан, - Кличко

Городская власть готовится возобновить после 22 мая работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онайлн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Напомню, что город готовится к восстановлению работы наземного коммунального общественного транспорта в обычном режиме, что должно произойти после 22 мая. И мы постепенно увеличиваем количество маршрутов и транспорта на них. Сегодня начали работать еще три маршрута: от станции метро "Святошин" до жилого массива Западный (с. Чайки), с улицы Митрополита Шептицкого на улицу Чавдар, и с Бортничей - до метро "Харьковская". И в последующие дни мы будем наращивать количество маршрутов", - рассказал мэр.

Кличко отметил, что и коммунальный наземный общественный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу, сможет перевозить одновременно не более половины от числа пассажиров, на которую он рассчитан.

Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет муниципальная охрана.

Водители и кондукторы должны носить маску или респиратор, перчатки. В масках должны быть и пассажиры. А также - не пренебрегать перчатками.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25472) Кличко (4635) транспорт (1757) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Это будут очереди на остановках и скандалы с водителями ограничивающими вход в транспорт.
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19.05.2020 12:30
+2
В метро будут проводники?
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19.05.2020 12:30
+2
Да, чуть не забыл. Еще они пьют кровь христианских младенцев - как в чистом виде, так и в мацу подмешивают. Ужас
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19.05.2020 12:42
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Лицензии перевозчикам необходимо выдавать, как предлагал Порошенко, чтобы был стимул у водителей выполнять правила безопасного поведения...
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19.05.2020 12:27 Ответить
В метро будут проводники?
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19.05.2020 12:30 Ответить
Это будут очереди на остановках и скандалы с водителями ограничивающими вход в транспорт.
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19.05.2020 12:30 Ответить
Идет лето, вместо того что бы ослабить каррантин и дать части насчеления переболеть этой хренью, евреии массово готовяться уже ближайшей зимой освободить территориию Украины для пейсатых!
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19.05.2020 12:31 Ответить
Конечно. А еще эти евреи отравляют колодцы, как в Испании в 15-м веке.
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19.05.2020 12:41 Ответить
Про Испанию в 15м веке ничего не знаю! Знаю только что отравляют жизнь в Украине - украинцам!
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19.05.2020 12:49 Ответить
Конечно, отравляют. Вот и коронавирус зарустили. И за Зе проголосвал исключительно евреи - их в Украине аж 73%!
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19.05.2020 23:25 Ответить
Еще скажите что в 32-33 10млн заморенных голодом украинцев это не еврейских рук дело!?
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19.05.2020 12:53 Ответить
Конечно, еврейских. И главных среди этих евреев - тов. Сталин.
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19.05.2020 23:23 Ответить
Да, чуть не забыл. Еще они пьют кровь христианских младенцев - как в чистом виде, так и в мацу подмешивают. Ужас
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19.05.2020 12:42 Ответить
Все может быть...!
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19.05.2020 12:48 Ответить
Кстати, а ведь Илон маск высрал шо 1 - до 1000000000 шо наш мир не искуственной сборки... так что я то атеист, но есть нюанс
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19.05.2020 12:50 Ответить
Это еще кто такой?
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19.05.2020 12:51 Ответить
Авторитет, который знает че к чему.
Очень крепкий японец такой.
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19.05.2020 12:58 Ответить
Ну для тебя может и авторитет!
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19.05.2020 13:13 Ответить
да ладно, если такое чет и есть, то ты немного вперед задвинул.
хотя я не против быть рабом этих, нежели пресмыкаться перед всякими путиными и прочими ахметками, кхи-кхи(стирает все с компа)
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19.05.2020 12:48 Ответить
Не против быть? Так ты уже их раб! Гои это их рабы, ну они так считают!
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19.05.2020 12:51 Ответить
ну а я че - буду как в романе Г.Уэллса - в "Войне миров"?
уде технологии такие шо ты ой как не побегаешь с винтовочкой по лесам, клепая ПЗРК и охотясь на штурмовые группы "масонов".
просто сейчас, если смотреть с твоей точки зрения - ты: цель(если что-то начнется)
покупай дробовик(реклама)
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19.05.2020 13:02 Ответить
Это уже проходили!
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19.05.2020 13:14 Ответить
Цель не только я, а и ты. Думаешь в случае чего ты скажешь, - хлопцы, я же свой! И все? Такое тоже уже проходили, совсем недавно!
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19.05.2020 13:16 Ответить
Не даєте змоги людям добиратися на роботу так заморозьте аренду плату і виплати по кредитах взятих до карантину!!
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19.05.2020 13:07 Ответить
Чомусь інтереси мафії влада постійно і тверджо відстоює, а інтереси громадян їй ДСС. Маршрутки це добре, однак де метро , де комунальний транспорт, де дії щодо розведення роботи в часі підприємств? Сидіти як ідіоти, це не вихід. Вихід це розумне поєднання протиепідемічних заходів з заходами щодо розвитку економіки.
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19.05.2020 13:38 Ответить
 
 