Транспорт, возобновивший работу, будет перевозить не более половины от числа пассажиров, на которое он рассчитан, - Кличко

Городская власть готовится возобновить после 22 мая работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онайлн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Напомню, что город готовится к восстановлению работы наземного коммунального общественного транспорта в обычном режиме, что должно произойти после 22 мая. И мы постепенно увеличиваем количество маршрутов и транспорта на них. Сегодня начали работать еще три маршрута: от станции метро "Святошин" до жилого массива Западный (с. Чайки), с улицы Митрополита Шептицкого на улицу Чавдар, и с Бортничей - до метро "Харьковская". И в последующие дни мы будем наращивать количество маршрутов", - рассказал мэр.

Кличко отметил, что и коммунальный наземный общественный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу, сможет перевозить одновременно не более половины от числа пассажиров, на которую он рассчитан.

Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет муниципальная охрана.

Водители и кондукторы должны носить маску или респиратор, перчатки. В масках должны быть и пассажиры. А также - не пренебрегать перчатками.

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