Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Это прямая пропаганда вооруженной агрессии"

Министерство по делам ветеранов Украины просит правоохранительные органы дать оценку интервью Дмитрия Гордона с "депутатом" Государственной думы РФ, экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской и гражданином РФ, террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым).

"Министерство по делам ветеранов и вся ветеранская общественность осуждают действия журналиста, поскольку, по нашему мнению, данное интервью является прямой пропагандой вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, аннексии Крыма и имеет целью, в том числе, популяризацию военных преступлений на территории Украины", - говорится в заявлении Минветеранов, передает Цензор.НЕТ.

В связи с этим в министерстве обращаются к правоохранительным органам с просьбой дать оценку этим интервью в соответствии с действующим законодательством.

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Кроме этого, Минветеранов призывает всех граждан Украины анализировать и критически воспринимать информацию, а журналистов, которые позволяют себе такие интервью - игнорировать.

"Каждый день, уже более 6 лет, украинские военные и добровольцы с мужеством отстаивают территориальную целостность, мир в нашем государстве, противостоят вооруженной и информационной агрессии со стороны непонятных вооруженных группировок и страны агрессора - России. Однако, именно в то время, когда необходимо консолидироваться и продолжать борьбу на всех фронтах, информационное пространство заполняется пропагандой агрессии на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма", - говорится в заявлении.

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.