Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Это прямая пропаганда вооруженной агрессии"
Министерство по делам ветеранов Украины просит правоохранительные органы дать оценку интервью Дмитрия Гордона с "депутатом" Государственной думы РФ, экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской и гражданином РФ, террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым).
"Министерство по делам ветеранов и вся ветеранская общественность осуждают действия журналиста, поскольку, по нашему мнению, данное интервью является прямой пропагандой вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, аннексии Крыма и имеет целью, в том числе, популяризацию военных преступлений на территории Украины", - говорится в заявлении Минветеранов, передает Цензор.НЕТ.
В связи с этим в министерстве обращаются к правоохранительным органам с просьбой дать оценку этим интервью в соответствии с действующим законодательством.
Кроме этого, Минветеранов призывает всех граждан Украины анализировать и критически воспринимать информацию, а журналистов, которые позволяют себе такие интервью - игнорировать.
"Каждый день, уже более 6 лет, украинские военные и добровольцы с мужеством отстаивают территориальную целостность, мир в нашем государстве, противостоят вооруженной и информационной агрессии со стороны непонятных вооруженных группировок и страны агрессора - России. Однако, именно в то время, когда необходимо консолидироваться и продолжать борьбу на всех фронтах, информационное пространство заполняется пропагандой агрессии на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма", - говорится в заявлении.
Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.
Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.
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Вороги України займають своє місце в інформаційному просторі попри загальне обурення.
Їхню думку чують, потім її приймуть, а згодом з нею змиряться.
За цим послідує прощення, примирення і дружба. Дружба з нашим одвічним ворогом.
Це не журналістика. Це гібридна війна. І Го
рндон Овертона у цій війні - на боці ворога. - https://censor.net/b3196336
До уваги СБУ - це не причина не відкрити провадження проти Гордона. всі інші "резони" для невідкриття будуть вказувати на те,що СБУ зараз підконтрольна ФСБ.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Поэтому Гондон будет неприкосновенен и под личной защиты Зельца
Что, все ветераны всем довольны, все инвалиды получили компенсации? Кстати, почему инвалиды должны требовать законную компенсацию через суд?