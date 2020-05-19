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Новости Коронавирус и карантин
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Первые вызовы мы прошли достойно, но к коронавирусу небрежно относиться нельзя, - Зеленский

Первые вызовы мы прошли достойно, но к коронавирусу небрежно относиться нельзя, - Зеленский

На традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили, что в стране за сутки заболело 260 человек, а выписаны 356.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Коронавирусная эпидемия заставила нас всех принимать новые решения и новые условия жизни. Все страны в мире переосмыслили свои подходы. Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших и выздоровевших вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Однако это не означает, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить безопасность украинцев", - отметил Зеленский.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил президенту, что сейчас почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом. Три области решат этот вопрос в ближайшие дни.

Также некоторые регионы уже начали выплаты надбавок за апрель, и до конца недели Кабинет Министров ожидает значительное увеличение количества заключенных сделок с Национальной службой здоровья, что необходимо для осуществления этих выплат.

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Автор: 

Зеленский (20210) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Алексей Чернышов (150)


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Топ комментарии
+17
Первые вызовы мы прошли достойно, но к коронавирусу небрежно относиться нельзя, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3897
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19.05.2020 12:41
+10
Он еще танцует? ©
Первые вызовы мы прошли достойно, но к коронавирусу небрежно относиться нельзя, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6397
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19.05.2020 12:41
+8
особливо "достойно" получилося з вивозом масок, з МП попами зачьот і зустріч літака для Епіцентру.
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19.05.2020 12:52
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Первые вызовы мы прошли достойно, но к коронавирусу небрежно относиться нельзя, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3897
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19.05.2020 12:41 Ответить
Нарик тошнотворный , иди в ж…
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19.05.2020 12:44 Ответить
Просто пережити не вийде.
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19.05.2020 13:15 Ответить
Он еще танцует? ©
Первые вызовы мы прошли достойно, но к коронавирусу небрежно относиться нельзя, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6397
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19.05.2020 12:41 Ответить
бубочка і достойно - в одному реченні?
ги
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19.05.2020 12:43 Ответить
він мав на увазі "отстойно".
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19.05.2020 12:49 Ответить
Вы прошли - никто не сомневается, а разгребать кому?
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19.05.2020 12:51 Ответить
особливо "достойно" получилося з вивозом масок, з МП попами зачьот і зустріч літака для Епіцентру.
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19.05.2020 12:52 Ответить
К коронавирусу небрежно относиться нельзя, его нужно беречь и лелеять, и он должен жить вечно. А то бубочке оторвут его бубочки.
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19.05.2020 13:10 Ответить
Согласен!И не только короновирус " беречь и лелеять"- а и информационно "увеличивать его в размерах и продолжительности"!!! Ведь Другой возможности по списанию экономического провала и дерибана бюджетных денег,на кого то другого-у зелебобиков,может и не быть!!!!
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19.05.2020 14:18 Ответить
з епіцентром теж "достойно"...
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19.05.2020 13:49 Ответить
Достойно? Удалось протащить два закона и будет ещё третий - игорный.
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19.05.2020 12:54 Ответить
будем делать всё ... опять глобальные планы , а что именно - всё , корабль с масками купленными коммерческой структурой , встретишь ? или что всё ?
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19.05.2020 12:55 Ответить
встреча самолета президентом входит в тариф чартера) а Бубочка за гонорар потом для врачей костюмы покупает...))
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19.05.2020 12:56 Ответить
20% заболевших врачей, достойнее некуда...опять зеленая моча в глаза
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19.05.2020 12:57 Ответить
...когда хочешь пересесть с Таврии на Вольво, а оказываешься в Жигулях...
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19.05.2020 13:02 Ответить
Якщо "достойно" це, як те "достоїнство" яким Бубочка грає на роялі то тоді все вірно 😕
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19.05.2020 13:09 Ответить
Если это было "достойно", то мне страшно подумать что будет, когда они признаются, что обосрались...
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19.05.2020 13:09 Ответить
Та ви і так плісняві малороси тупо все перекинули на плечі населення, не ввівши карантин а тупо обмеживши права громадян - залишивши обов'язки
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19.05.2020 13:48 Ответить
а що воно таке зеленский
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19.05.2020 14:03 Ответить
Лайно...,кажуть
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19.05.2020 14:36 Ответить
всё верно сказал.
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19.05.2020 16:32 Ответить
 
 