Первые вызовы мы прошли достойно, но к коронавирусу небрежно относиться нельзя, - Зеленский

На традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили, что в стране за сутки заболело 260 человек, а выписаны 356.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Коронавирусная эпидемия заставила нас всех принимать новые решения и новые условия жизни. Все страны в мире переосмыслили свои подходы. Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших и выздоровевших вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Однако это не означает, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить безопасность украинцев", - отметил Зеленский.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил президенту, что сейчас почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом. Три области решат этот вопрос в ближайшие дни.

Также некоторые регионы уже начали выплаты надбавок за апрель, и до конца недели Кабинет Министров ожидает значительное увеличение количества заключенных сделок с Национальной службой здоровья, что необходимо для осуществления этих выплат.

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