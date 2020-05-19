"Голос" ведет переговоры с другими партиями о "точечном" объединении на местных выборах, - глава партии Рудик

Руководитель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что их политсила ведет переговоры с другими либерально-демократическими партиями для локального объединения на местных выборах.

Об этом Рудик заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы ведем переговоры по этому поводу. Конечно, до момента, когда была история о выборах в 2/3 областей - это были очень активные переговоры, потому что эта новость встряхнула украинский политикум", - сказала Рудик.

По словам руководителя "Голоса", сейчас же речь идет не столько о системном объединении, сколько о "точечном" союзе.

"Сейчас, я думаю, что это будет скорее не системное объединение, а точечные коалиции, потому что это будет иметь смысл, и плюс мы успеем все-таки сделать все необходимые приготовления. Я теперь уже знаю, что объединение партий или вливание одной партии в другую - это такой большой организационный, операционный процесс, поэтому сейчас нужно сконцентрироваться именно на местных выборах, а не на нем", - добавила депутат.

В "Голосе" также не исключают выдвижение под их партийным брендом уже действующих лидеров местного самоуправления. "Да, мы рассматриваем такой вариант", - сказала политик.

"У нас есть три пункта, по которым можно узнать: этот человек может выдвигаться от нас или нет. Первый - это четкая патриотическая позиция, человек должен четко ответить на вопрос: "Чей Крым?" и куда должна двигаться Украина. Вы знаете, очень многие люди не отвечают на этот вопрос. Второй вопрос - за время своей работы этот человек не должен быть замечен ни в одном коррупционном скандале и это достаточно легко сейчас проверяется. Ну и третий вопрос - это должен быть профессиональный человек, который хочет действительно работать на благо нашей страны", - сказала Рудик.

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