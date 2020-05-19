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"Голос" ведет переговоры с другими партиями о "точечном" объединении на местных выборах, - глава партии Рудик

Руководитель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что их политсила ведет переговоры с другими либерально-демократическими партиями для локального объединения на местных выборах.

Об этом Рудик заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы ведем переговоры по этому поводу. Конечно, до момента, когда была история о выборах в 2/3 областей - это были очень активные переговоры, потому что эта новость встряхнула украинский политикум", - сказала Рудик.

По словам руководителя "Голоса", сейчас же речь идет не столько о системном объединении, сколько о "точечном" союзе.

"Сейчас, я думаю, что это будет скорее не системное объединение, а точечные коалиции, потому что это будет иметь смысл, и плюс мы успеем все-таки сделать все необходимые приготовления. Я теперь уже знаю, что объединение партий или вливание одной партии в другую - это такой большой организационный, операционный процесс, поэтому сейчас нужно сконцентрироваться именно на местных выборах, а не на нем", - добавила депутат.

В "Голосе" также не исключают выдвижение под их партийным брендом уже действующих лидеров местного самоуправления. "Да, мы рассматриваем такой вариант", - сказала политик.

"У нас есть три пункта, по которым можно узнать: этот человек может выдвигаться от нас или нет. Первый - это четкая патриотическая позиция, человек должен четко ответить на вопрос: "Чей Крым?" и куда должна двигаться Украина. Вы знаете, очень многие люди не отвечают на этот вопрос. Второй вопрос - за время своей работы этот человек не должен быть замечен ни в одном коррупционном скандале и это достаточно легко сейчас проверяется. Ну и третий вопрос - это должен быть профессиональный человек, который хочет действительно работать на благо нашей страны", - сказала Рудик.

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Автор: 

местные выборы (2752) Голос партия (499) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+3
Рейтинг 2%, конечно им нужно примазатся хоть к кому-то.
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19.05.2020 12:41
+2
кто вообще мог голосовать за вакарчука?
почему не иво бобул или тина кароль?
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19.05.2020 12:43
+2
А хтось хоче з вами об'єднуватися?
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19.05.2020 12:44
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Рейтинг 2%, конечно им нужно примазатся хоть к кому-то.
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19.05.2020 12:41 Ответить
кто вообще мог голосовать за вакарчука?
почему не иво бобул или тина кароль?
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19.05.2020 12:43 Ответить
це місцеві вибори..

Голос виявився шепотом на рівні ВР..
Я Б НА НИХ НЕ СТАВИВ..
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19.05.2020 20:07 Ответить
Певцы, клоуны, бандиты - а хотя бы за нормальных людей голосовать у людей головы нет ?
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19.05.2020 12:41 Ответить
кто-то сказал бы 2 года назад, что тут будет партия шария - поржал бы
осталось сделать партию скабеевой, партия киселева и партию соловьёва
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19.05.2020 12:45 Ответить
А хтось хоче з вами об'єднуватися?
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19.05.2020 12:44 Ответить
До Смєшко попросіться
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19.05.2020 12:49 Ответить
объединится щас, чтобы прийти к кормушке и опять сначала? ахаха, иди-те в опу
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19.05.2020 12:52 Ответить
Голос з ЖОПИ,гарне об"єднання буде.
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19.05.2020 12:52 Ответить
Ага. С "РусланаВой", "СердючкаСтайл" и "КоляденкоЗаДороги!"
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19.05.2020 13:03 Ответить
Чудаки на букву "м" ! Дайте хоть какую-то альтернативу "слугам" !
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19.05.2020 13:23 Ответить
пОРОШЕНКО ПЕРЕД ВИБОРАМИ СПІ..АРАСИВ ВЕСЬ ДЕМОКРАТИЧНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЛАНГ...

заради себе,коханого..
тому зараз немає особливих лідерів,крім вже 'підтоптаних облич' що просто остогидли..

соросят-шабуніних,найємів,юрчишиних і решта пі..арасні не варто вважати якоюсь силою..
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19.05.2020 20:11 Ответить
"Голос" веде переговори з іншими партіями про "точкове" об'єднання на місцевих виборах, - глава партії Рудик - Цензор.НЕТ 5751
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19.05.2020 20:01 Ответить
їхня політсила веде переговори з іншими ліберально-демократичними партіями для локального об'єднання на місцевих виборах

1."СЛУГИ НАРОДУ'
2.Самонеміч
3.Галицька партія(маловідома навіть в Галичині)
4. 5.10.15 Балашова ))))
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19.05.2020 20:05 Ответить
 
 