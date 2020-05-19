"Слуга народа" Арахамия о Степанове: Увидев его "в бою", отношение поменял в позитивную сторону
Глава фракции "Слуга народа" считает министра здравоохранения Максима Степанова эффективным менеджером, у которого есть конкретная дорожная карта.
Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По словам Арахамии, у него поначалу было скептическое отношение к нынешнему министру здравоохранения, но увидев его в бою, оно сильно изменилось в позитивную сторону.
"Он все-таки менеджер, а там действительно нужен менеджер. Кроме того, я еще увидел презентацию, как он, будучи главой Одесской областной госадминистрации, воплотил в жизнь идею телемедицины. Телемедицина с нашим довольно низким уровнем урбанизации, очень необходимое направление. В Украине много маленьких сел, удаленных от региональных центров с их клиниками и врачами разных профилей, и телемедицина, по сути, - это единственное спасение в этой ситуации", - рассказал глава фракции "Слуга народа".
Арахамия отметил, что у Степанова есть конкретная дорожная карта.
"Просто карантин, вызванный пандемией коронавируса, сбил немного приоритеты, но после выхода страны из карантина, министр вернется на стезю по внедрению телемедицины, по расширению этого пилота из Одесской области на всю страну", - объяснил Арахамия.
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ну...пока в сельской местности нет телемедицины,
все анализы просьба сдавать в радио
Б4я... значить воровать стали ещё ЭФФЕКТИВНЕЕ
Арахамія бажає собі і своїм рідним такого лікування?
Закривайте оті сільські амбулаторії з останніми фельдшерами !
Ще пропоную платну послугу :"доктор по тєлєфону" (платну,щоб пєнсіонєри на лінії не висіли)
Арахамия, бежал быстрее лани.
Быстрей чем заяц от орла.
бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь грузинская текла.
Их кровь текла и просила мщенья,
Забыв свой долг забыв свой стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку - и бежит!