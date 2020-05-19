Наемники РФ выпустили более 50 мин из 120- и 82-мм орудий по позициям ВСУ на Донбассе. С начала суток - 4 вражеских обстрела, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано уже четыре нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В трех случаях враг использовал запрещенное тяжелое вооружение. В общем противник выпустил 30 мин 82-мм и 22 мины 120-мм калибров по позициям ВСУ.

Так, на луганском направлении, утром, из минометов 120- и 82-мм враг дважды открывал огонь по украинским защитникам неподалеку от Новотошковского. Также из аналогичного тяжелого вооружения и крупнокалиберных пулеметов, оккупационные войска вели обстрел защитников Орехово.

На донецком направлении из станковых и ручных противотанковых гранатометов вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил в районе Богдановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован наемник РФ, - штаб

"Наши мужественные воины оказали достойный отпор на провокации российских оккупантов. По имеющейся информации, потерь среди украинских защитников в результате коварных обстрелов нет", - сказано в сообщении.