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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ перебросила на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами, более 10 танков, 8 ББМ и около 30 автомобилей, - ГУР

РФ перебросила на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами, более 10 танков, 8 ББМ и около 30 автомобилей, - ГУР

Командование ВС РФ под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск в летнем периоде обучения с.г. усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Так, на прошлой неделе с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы в оккупационные войска доставлены три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склад боеприпасов взорвался в оккупированной Саханке 7 мая: один наемник РФ погиб, 14 человек были ранены, в том числе 8 гражданских, - ГУР

Кроме того, как отметили в ГУР, российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областей якобы "угрозой наступления" подразделений Объединенных сил в конце мая с.г.

Минобороны (9285) оружие (10198) разведка (4168) россия (95352) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+15
Главное перестать стрелять.
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19.05.2020 13:06
+14
Это в то время, пока Гордоны и иже с ними приучают украинцев к мысли: понять и простить. Никто не заступится за Украину, пока она сама себя не защитит, это аксиома.
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19.05.2020 13:10
+10
Я увидел мир в отверстии пушки танка...
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19.05.2020 13:06
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Главное перестать стрелять.
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19.05.2020 13:06 Ответить
Я увидел мир в отверстии пушки танка...
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19.05.2020 13:06 Ответить
РФ перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами, понад 10 танків, 8 ББМ і близько 30 автомобілів, - ГУР - Цензор.НЕТ 9375
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19.05.2020 14:25 Ответить
У нас разоружение по всем фронтам, у них вооружение. У Главнокомандующего в голове же война закончена, вот и последствия. Завтра войдут в Киев, а армии то по сути нет, защитить будет не чем. У кого-то есть сомнения в адекватности Главнокомандующего?
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19.05.2020 13:13 Ответить
ти йо..нулась,свєточка ?
рашенпропаганду 2014 повторювати ?
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19.05.2020 13:35 Ответить
Порошенко это агент Кремля. Его детеще все военные поражения в 2014-2015 годах.
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20.05.2020 04:38 Ответить
Несомненно он совершенно адекватен. Ведь он вполне адекватно проводит политику дестабилизаци вооруженных сил перед вторжением оккупанта.
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19.05.2020 13:56 Ответить
а щоб були.. ))
Бо таковій війні у Донбасі -НЕМАЄ ШАНСІВ.
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19.05.2020 13:34 Ответить
Это в то время, пока Гордоны и иже с ними приучают украинцев к мысли: понять и простить. Никто не заступится за Украину, пока она сама себя не защитит, это аксиома.
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19.05.2020 13:10 Ответить
Готується до відведення ? Не думаю...
Розбудить нашого харанта, нехай щось вирішує.
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19.05.2020 13:15 Ответить
Що цей клоун може вирішити?
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19.05.2020 13:17 Ответить
а це нехай його виборці переймаються.
я ж хочу бачити реакцію цієї морди.
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19.05.2020 13:21 Ответить
пока война не войдет в дом каждому из 73% зебилов, делов, я так полагаю, не будет.....
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19.05.2020 13:33 Ответить
А что вы уважаемый от людей ждете? Да зебилы идиоты и что, кому от этого легче? Но это же наши идиоты куда их денешь? Оружие в Украине для гражданского населения по прежнему под запретом, закона об оружии как не было так и нет. К чему вы там о домах каждого 73% зебила пишете, остальные нормальные граждане на луне по вашему обитают или в их дома кацапы не войдут? Дело я полагаю в руководящей воле и желании, или не желании, или договоренностях и предательстве.
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19.05.2020 17:50 Ответить
А святкувати курбан байрам вирішив же, що вам ще потрібно...
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19.05.2020 18:23 Ответить
лучше не надо . закон 2689 уже придумал с наказанием военных за агрессивные боевые действия \ это же какой пи№дец нужно в голове иметь для такого \ растормошите наркомана он в бреду кумарном ещё чё ни будь похлеще изобретёт .
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19.05.2020 13:25 Ответить
не понимаю почему не мочат эшелоны, пристрелялся и вали, хотя бы рельсы. и новое вооружение которые коцапы повадились тут испытывать, тоже неплохо шкварить чтоб им затратно было
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19.05.2020 13:17 Ответить
кому мочить? Самолеты туда не пролетят, Раша своим ПВО все закрыла. Ракетой не получится, т.к. новости про прохождение приходят уже после того, как эшелон прошел. Агентуры похоже у Украины нет. Все на уровне сплетен.
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19.05.2020 14:55 Ответить
та хотя-бы рельсы мочить, стрелять каждое утро в одну точку
плюс есть разведчики, беспилотники
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19.05.2020 16:21 Ответить
Ой да было бы желание... беспилотниками уничтожать ПВО можно, семиты показали как, и байрактары есть - пылятся хз где, что тоже низзя да?
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19.05.2020 17:55 Ответить
походу, прячут по шахтам.
занятно, чем на это ответит наш преЗЕдент .
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19.05.2020 13:19 Ответить
Пора задействовать турецкие дроны , опыт Ливии и Сирии .
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19.05.2020 13:23 Ответить
Раша эти дроны повырубала после первых пары дней. Они могут летать только там где нет РЭБ и ПВО.
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19.05.2020 14:56 Ответить
Ватный рашистский длбб,идешь на 3 веселых буквы ,без вопросов и возражений ,выполняй
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19.05.2020 18:28 Ответить
По факту возразить нечего? Понятно. Взрывом упоротого пердака удовлетворен.
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20.05.2020 10:01 Ответить
Зеленський побачив це "добро" в очах фюрера православного рейха? Що там Будапештскі умиротворителі аннексій, крокують стопами Мюнхена до третьої світової.Ну ну.
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19.05.2020 13:29 Ответить
росія.ОБНАДІЙЛИВІ НОВИНИ.



За месяц ВВП упал на треть.
Вторую волну можем не пережить
Прилетела официальная статистика по ВВП. Месяц карантина обошелся дорого и ударил больно. В апреле этот самый ВВП рухнул аж на 28%, до 6,3 трлн руб. Всякие экономисты говорят, что цифры будут идти вниз еще год. Во 2 квартале он снизится ещё на 11%, и так до конца года. А рост может случиться не раньше 2 квартала 2021, и понятно, что еще где-то год он будет таким себе.
Беда в том, что уже дефицит бюджета на фоне короны составляет 5-6% ВВП. А тут уже и падение нефти играет. В марте бюджет недополучил от нефти 22,0 млрд, в апреле - 55,8 млрд, а вот в мае эта цифра достигнет 190,1 млрд. Короче, это если у вас зп 60к, и при этом вы постоянно в долгах, а каждый месяц она дополнительно падает ещё на несколько тысяч.
Но это еще все куда ни шло, как говорится, на картошке выживем. А вот если вторая волна захлестнет, будет беда. А шансы есть. В Китае начали снова закрывать людей на карантин. Причем в провинции, которая граничит с Приморским краем. Китайцы подозревают, что новые случаи как раз из России ломятся. История повторяется: под замком больше 100 млн человек, транспорт не ходит, закрыты школы. Местные говорят, что меры ввели даже жестче мартовских.
Теперь целые районы со случаями заражения закрывают, их может покидать только один человек от семьи каждые два дня.
А ведь многие страны уже начали границы открывать. Турки с 20 мая иностранцев пускают, некоторые европейцы готовы возобновлять авиасообщение в июне. И второй круг этого ада видится вполне реальным. А вот как наша экономика перенесет еще месяц-два изоляции - большой вопрос. Надежда на то, что уже большинство переболело незаметно и власти это примут во внимание. Тогда, правда, придется здоровых изолировать.
СМОТРЯЩИЙ (https://t.me/joinchat/AAAAAETDq_b_gH1GeCx4zA)
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19.05.2020 13:31 Ответить
135-я серия бесконечного сериала "Все, теперь Раше точно 3,14зда!".
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19.05.2020 14:53 Ответить
танками Кацапія Україну вже не налякає.. власні "Стугни" в достатній кількості"...


а от з засиллям косяпенпропаганди треба щось робити...
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19.05.2020 13:33 Ответить
А сколько эшелонов уничтожено за все эти годы...?
Ведь кому то значит выгодно эта поставка...?
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19.05.2020 13:33 Ответить
а чому не випробувати "вільху" в місце вигрузки?
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19.05.2020 13:36 Ответить
Все йде, як попереджали експерти ще у 2018 році. Війни не уникнути, хіба що Путін "відкине ласти". І то не факт.
https://maidan.org.ua/2018/02/ukrajinske-vijsko-bahato-zrobleno-bahato-sche-treba-zrobyty
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19.05.2020 14:03 Ответить
Подібні повідомлення це форма десиденства на кухні-жодної користі від них немає.
Якщо такі реальні фати є, то потрібно їх широко поширювати і не в так в нас як на Заході. Потрібно Росію тикати носом постійно і на всіх платформах та форумах. Цим і потрібні займатмся наші дипломати та ЗМІ. А то і далі слідуємо політиці "несердитипутіна"- скажемо десь на якомусь сайті і все.
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19.05.2020 14:06 Ответить
Мы уничтожим эшелоны из высокоточного оружия Турчинова или с турецких ударных беспилотников Байтрактар.

Ну или как всегда, нажалуемся на Путина Меркель и Макрону.
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19.05.2020 14:08 Ответить
А наш Зелёный утилизирует миллионы мин?
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19.05.2020 14:46 Ответить
Так Раша уже ж разорилась, равалилась и её давно нет. Уже раз 15 с 2014 года, по мнению упоротых патриотов. Не?
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19.05.2020 14:52 Ответить
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.05.2020 14:52 Ответить
КООРДИНАТЫ ЕСТЬ !!! ОТРАБОТАЙТЕ !)
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19.05.2020 15:29 Ответить
 
 