РФ перебросила на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами, более 10 танков, 8 ББМ и около 30 автомобилей, - ГУР

Командование ВС РФ под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск в летнем периоде обучения с.г. усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Так, на прошлой неделе с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы в оккупационные войска доставлены три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

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Кроме того, как отметили в ГУР, российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областей якобы "угрозой наступления" подразделений Объединенных сил в конце мая с.г.