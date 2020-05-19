РФ перебросила на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами, более 10 танков, 8 ББМ и около 30 автомобилей, - ГУР
Командование ВС РФ под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск в летнем периоде обучения с.г. усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.
Так, на прошлой неделе с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы в оккупационные войска доставлены три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.
Кроме того, как отметили в ГУР, российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областей якобы "угрозой наступления" подразделений Объединенных сил в конце мая с.г.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
рашенпропаганду 2014 повторювати ?
Бо таковій війні у Донбасі -НЕМАЄ ШАНСІВ.
Розбудить нашого харанта, нехай щось вирішує.
я ж хочу бачити реакцію цієї морди.
плюс есть разведчики, беспилотники
занятно, чем на это ответит наш преЗЕдент .
За месяц ВВП упал на треть.
Вторую волну можем не пережить
Прилетела официальная статистика по ВВП. Месяц карантина обошелся дорого и ударил больно. В апреле этот самый ВВП рухнул аж на 28%, до 6,3 трлн руб. Всякие экономисты говорят, что цифры будут идти вниз еще год. Во 2 квартале он снизится ещё на 11%, и так до конца года. А рост может случиться не раньше 2 квартала 2021, и понятно, что еще где-то год он будет таким себе.
Беда в том, что уже дефицит бюджета на фоне короны составляет 5-6% ВВП. А тут уже и падение нефти играет. В марте бюджет недополучил от нефти 22,0 млрд, в апреле - 55,8 млрд, а вот в мае эта цифра достигнет 190,1 млрд. Короче, это если у вас зп 60к, и при этом вы постоянно в долгах, а каждый месяц она дополнительно падает ещё на несколько тысяч.
Но это еще все куда ни шло, как говорится, на картошке выживем. А вот если вторая волна захлестнет, будет беда. А шансы есть. В Китае начали снова закрывать людей на карантин. Причем в провинции, которая граничит с Приморским краем. Китайцы подозревают, что новые случаи как раз из России ломятся. История повторяется: под замком больше 100 млн человек, транспорт не ходит, закрыты школы. Местные говорят, что меры ввели даже жестче мартовских.
Теперь целые районы со случаями заражения закрывают, их может покидать только один человек от семьи каждые два дня.
А ведь многие страны уже начали границы открывать. Турки с 20 мая иностранцев пускают, некоторые европейцы готовы возобновлять авиасообщение в июне. И второй круг этого ада видится вполне реальным. А вот как наша экономика перенесет еще месяц-два изоляции - большой вопрос. Надежда на то, что уже большинство переболело незаметно и власти это примут во внимание. Тогда, правда, придется здоровых изолировать.
СМОТРЯЩИЙ (https://t.me/joinchat/AAAAAETDq_b_gH1GeCx4zA)
а от з засиллям косяпенпропаганди треба щось робити...
Ведь кому то значит выгодно эта поставка...?
https://maidan.org.ua/2018/02/ukrajinske-vijsko-bahato-zrobleno-bahato-sche-treba-zrobyty
Якщо такі реальні фати є, то потрібно їх широко поширювати і не в так в нас як на Заході. Потрібно Росію тикати носом постійно і на всіх платформах та форумах. Цим і потрібні займатмся наші дипломати та ЗМІ. А то і далі слідуємо політиці "несердитипутіна"- скажемо десь на якомусь сайті і все.
Ну или как всегда, нажалуемся на Путина Меркель и Макрону.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!