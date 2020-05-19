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Новости Коронавирус и карантин
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В Харьковской области выздоровел 5-месячный ребенок, у которого был подтвержден коронавирус

В Харьковской области выздоровел 5-месячный ребенок, у которого был подтвержден коронавирус

За минувшие сутки в Харьковской области 26 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщали глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19... Выписаны 25 человек", - сообщил Кучер.

Он отметил, что среди выздоровевших самый маленький из заболевших - 5-месячный ребенок из Лозовского района области.

В общей сложности по состоянию на утро вторника в Харьковской области зафиксировано 1318 подозрений на COVID-19 (в том числе 33 за последние сутки). Из них 815 подтверждено, 332 опровергнуто. Остальные - на стадии проверки.

Из 815 заболевших 186 выздоровели, 30 человек умерли. Госпитализированы 256 человек (в том числе 5 в реанимации: 2 человека подключены к аппарату ИВЛ, 3 - на кислородной поддержке (маске). Кроме того, с подозрением с подозрением на COVID-19 госпитализированы 124 человека.

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карантин (16729) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Слава Богу!...
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19.05.2020 13:28
+1
а яким чудом .якщо ліків не існує та вакцини не існує?
Доки люди будуть вірити у цю маячню!
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19.05.2020 13:30
+1
Иммунитет. Если поборол, то хорошо. Если аутоиммунная реакция началась - готовь деньги на 2х1
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19.05.2020 13:32
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Слава Богу!...
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19.05.2020 13:28 Ответить
Повезло....недавно была похожая новость но с другим исходом для младенца
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19.05.2020 13:28 Ответить
тот что от вич инфекции умер
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19.05.2020 13:31 Ответить
а яким чудом .якщо ліків не існує та вакцини не існує?
Доки люди будуть вірити у цю маячню!
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19.05.2020 13:30 Ответить
Иммунитет. Если поборол, то хорошо. Если аутоиммунная реакция началась - готовь деньги на 2х1
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19.05.2020 13:32 Ответить
тест на незрозуміло що існує)
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19.05.2020 13:32 Ответить
Значит должен Выполнить миссию на этой Земле Созидательную Желательно.
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19.05.2020 13:33 Ответить
Знаю двоих переболевших короновирусом. Обычно как ОРЗ, пять дней и симптомы пррстуды прошли. Панику нагнетают. У моей знакомой тетка от сердечного приступа умерла, записали, что от короновируса. Карантиное безумие.
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19.05.2020 13:34 Ответить
Т.е. умерла не от того, что был нажат спусковой крючок, а от пули?
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19.05.2020 13:50 Ответить
Нет. Умерла от того, что в Украине полно идиотов типа тебя, поддающихся панике и верящих всему тому, что транслируется с зомбиящика. Записали медики женщину в короновирусные, чтобы им доплату дали.
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19.05.2020 14:54 Ответить
Только бы осложнений с возрастом не было бы... Тьфу, тьфу, тьфу
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19.05.2020 13:43 Ответить
https://www.srf.ch/news/international/corona-bilanz-in-norwegen-in-keinem-fall-wurde-das-virus-von-jungen-menschen-*********** «Ни в коем случае вирус не передавался молодыми людьми» Норвежский орган здравоохранения оценивает меры по предотвращению распространения коронавируса. Интересно: согласно отчету, некоторые меры не были бы необходимы в Норвегии, например закрытие школ. Сотрудник SRF Северной Европы Бруно Кауфманн объясняет детали.
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19.05.2020 14:13 Ответить
https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-saarbruecken-lafontaine-kritisiert-lobbyismus-und-bill-gates-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200513-99-41802 Лафонтен критикует лоббизм и Билла Гейтса Оскар Лафонтен резко раскритиковал лоббизм в системе здравоохранения. Он вызвал «большое недоверие», когда вы услышите, что Всемирная организация здравоохранения ВОЗ в настоящее время финансируется только на 20 процентов из государственного бюджета и на 80 процентов финансируется из частных источников, сказал он в среду во время дебатов в парламенте штата Саар. Если бывший глава Microsoft Билл Гейтс "финансирует большую часть деятельности ВОЗ, особенно в области вакцин", люди станут подозрительными «И они вправе быть подозрительными, если вы знаете, что этот финансист также участвует в компаниях, которые в конечном итоге занимаются вакцинным бизнесом».
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19.05.2020 14:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EqfXFDQIMK8 Ви маєте знати склад майбутньої вакцини Дослідження, про які розповідає професор Shaw вражають. За наступні 8 років десятки нових досліджень щодо нейротоксичності вакцинного алюмінію провели та опублікували також вчені з: - Великобританії (група, що її очолює Dr. Christopher Exley), - Франції (Dr. Romain K. Gherardi, Dr. Jérôme Authier), - Ізраїлю (Dr. Yehuda *********), - Китаю (Zhibin Yao). Також літом 2017-го Dr. Christopher A. Shaw (Канада), Dr. Christopher Exley (Великобританія) та Dr. Romain K. Gherardi (Франція) оприлюднили відкриті листи до регулятивних органів США з підтримкою тези про зв'язок епідемії аутизму з вакцинацією загалом і зокрема з використанням у вакцинах алюмінієвих ад'ювантів. Скани оригіналів цих листів та їх переклад українською можна знайти в мене на BEZDOZ.INFO в розділі "Персоналії".
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19.05.2020 14:28 Ответить
 
 