В Харьковской области выздоровел 5-месячный ребенок, у которого был подтвержден коронавирус

За минувшие сутки в Харьковской области 26 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщали глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19... Выписаны 25 человек", - сообщил Кучер.

Он отметил, что среди выздоровевших самый маленький из заболевших - 5-месячный ребенок из Лозовского района области.

В общей сложности по состоянию на утро вторника в Харьковской области зафиксировано 1318 подозрений на COVID-19 (в том числе 33 за последние сутки). Из них 815 подтверждено, 332 опровергнуто. Остальные - на стадии проверки.

Из 815 заболевших 186 выздоровели, 30 человек умерли. Госпитализированы 256 человек (в том числе 5 в реанимации: 2 человека подключены к аппарату ИВЛ, 3 - на кислородной поддержке (маске). Кроме того, с подозрением с подозрением на COVID-19 госпитализированы 124 человека.

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