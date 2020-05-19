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Новости Коронавирус и карантин
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До эпидемии коронавируса на оснащение лабораторий в Украине никто не обращал внимания, - Степанов

До эпидемии коронавируса на оснащение лабораторий в Украине никто не обращал внимания, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на оснащение лабораторий в Украине до начала эпидемии COVID-19 фактически не обращали внимания.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны честно сказать, что до COVID-19, к сожалению, ни на оснащение лабораторий, ни на обеспечение их квалифицированным персоналом никто особо не обращал внимания", - отметил министр.

Степанов сообщил, что для увеличения пропускной способности лабораторий "нужно было докупать оборудование, набирать лаборантов и очень быстро их обучать".

"Мы покупали за деньги госбюджета, в некоторых лабораториях оборудование закупалось за счет местных бюджетов. Кроме того, были модернизированы некоторые лаборатории, которые находятся в ведении не Минздрава, а других органов, например, МинАПК, частные лаборатории", - подчеркнул глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине должна быть индивидуальная лицензия на медпрактику, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) медицина (2517) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А кто обращал внимание с нового года и до конца марта месяца? Когда стала понятна необходимость тестирования огромного количества людей. Три месяца не хватило дооснастить лаборатории?
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19.05.2020 13:43
+5
До эпидемии коронавируса на оснащение лабораторий в Украине никто не обращал внимания, - Степанов - Цензор.НЕТ 1948
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19.05.2020 13:44
+4
Как пид... врет и лицемерить, обвиняя всех . А кто кроме власти ЗЕ и его команды должен обращать внимание?
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19.05.2020 13:35
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А Я обращал , - как будто Музей , и если бы они знали сколько стоит Их Раритет .
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19.05.2020 13:30 Ответить
Капитан Очевидность, ёпт... Та у нас только и обращают внимание на то, где бы свиздить по-больше
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19.05.2020 13:32 Ответить
Как пид... врет и лицемерить, обвиняя всех . А кто кроме власти ЗЕ и его команды должен обращать внимание?
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19.05.2020 13:35 Ответить
До эпидемии коронавируса на оснащение лабораторий в Украине никто не обращал внимания, - Степанов - Цензор.НЕТ 6243
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19.05.2020 13:40 Ответить
Звернули увагу бо нікуди було подітись, а так би лікувались по різним ізраілям.
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19.05.2020 13:43 Ответить
А кто обращал внимание с нового года и до конца марта месяца? Когда стала понятна необходимость тестирования огромного количества людей. Три месяца не хватило дооснастить лаборатории?
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19.05.2020 13:43 Ответить
да вы поматали все средства которые выделили.да плюс великая врач супрун реформировала.так что имей совесть сказать что деньги не украли а в тупую ********.паскудники.
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19.05.2020 13:44 Ответить
До эпидемии коронавируса на оснащение лабораторий в Украине никто не обращал внимания, - Степанов - Цензор.НЕТ 1948
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19.05.2020 13:44 Ответить
минет беда, и папизже снова все пох...ят...
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19.05.2020 13:44 Ответить
Простите, а что за первое слово? И как оно относится к зебобикам?
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19.05.2020 13:52 Ответить
Та до Стєпанова,по ходу,лікувались подорожником і зєльонкою.
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19.05.2020 13:48 Ответить
Заставят еще все анализы за всю жизнь пересдать. За свои средства, разумеется.
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19.05.2020 13:53 Ответить
Проведение лабораторных исследований должен быть частный конкурентный бизнес. А государство должно оснастить только контрольную лабораторию и заниматься проверкой работы и аттестацию часников.
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19.05.2020 13:55 Ответить
Владні тварини повинні були бити на сполох ще тоді коли зявився вирус *****, коли в 2015 році деякі (непідкуплені) вчені США попереджували щоб мерзотники не займались штучним отриманням коронавірусу бо буде повна дупа. І говорлива СБУ, яка треться там де можна щось стирити чомусь теж проспала пандемію. Тому вважаю що патологічна дурість це вундерваффе наших еліт.
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19.05.2020 14:03 Ответить
Тобто два попередника Степанова даром отримували зарплату. Нехай кошти повернуть. Сажати пора, весна закінчується.
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19.05.2020 14:40 Ответить
 
 