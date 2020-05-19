До эпидемии коронавируса на оснащение лабораторий в Украине никто не обращал внимания, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на оснащение лабораторий в Украине до начала эпидемии COVID-19 фактически не обращали внимания.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны честно сказать, что до COVID-19, к сожалению, ни на оснащение лабораторий, ни на обеспечение их квалифицированным персоналом никто особо не обращал внимания", - отметил министр.

Степанов сообщил, что для увеличения пропускной способности лабораторий "нужно было докупать оборудование, набирать лаборантов и очень быстро их обучать".

"Мы покупали за деньги госбюджета, в некоторых лабораториях оборудование закупалось за счет местных бюджетов. Кроме того, были модернизированы некоторые лаборатории, которые находятся в ведении не Минздрава, а других органов, например, МинАПК, частные лаборатории", - подчеркнул глава Минздрава.

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