В Ужгороде полиция проверяет информацию о вспышке коронавируса в супермаркете, - СМИ

Правоохранители проверяют информацию о вспышке коронавируса в одном из супермаркетов города Ужгород на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.

Отмечается, что по данным местных СМИ, несмотря на заболевание шести работников заведения, супермаркет продолжает работать.

Правоохранители сейчас проверяют информацию. В частности, в ходе расследования эксперты должны проверить соблюдение санитарных правил и норм.

Предварительная правовая квалификация в этом производстве ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

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