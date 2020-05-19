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Новости Коронавирус и карантин
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В Ужгороде полиция проверяет информацию о вспышке коронавируса в супермаркете, - СМИ

В Ужгороде полиция проверяет информацию о вспышке коронавируса в супермаркете, - СМИ

Правоохранители проверяют информацию о вспышке коронавируса в одном из супермаркетов города Ужгород на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.

Отмечается, что по данным местных СМИ, несмотря на заболевание шести работников заведения, супермаркет продолжает работать.

Правоохранители сейчас проверяют информацию. В частности, в ходе расследования эксперты должны проверить соблюдение санитарных правил и норм.

Предварительная правовая квалификация в этом производстве ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

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Новая волна телефонного терроризма? Раньше звонили и "минировали" а сейчас звонят и кашляют?
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19.05.2020 13:47 Ответить
6 человек выявили с ковидом. дезинфекцию плохо проводили.
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19.05.2020 13:52 Ответить
або бухали разом. Птьфу ти, дезинфікувалися разом.
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19.05.2020 14:02 Ответить
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19.05.2020 13:50 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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19.05.2020 13:52 Ответить
а хіба грип, СНІД чи туберкульоз це жарти?
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19.05.2020 14:03 Ответить
так це ж не якийсь базар, а супербазар.
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19.05.2020 14:00 Ответить
роз"яснення киянам...

Супермаркет у Карпатах -це великий магазин з касовим апаратом і "корзинками"..
Соціальна дистанція там величина ,яка вимірюється так ,як і кілометр в горах,тільки навпаки... )))
тобто не 1.5 м а 50 см..
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19.05.2020 15:44 Ответить
 
 