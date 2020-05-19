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Работники "Укравтодора" заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: "Просим принять срочные меры". ДОКУМЕНТ

Работники

Комиссия по коррупционным рискам Службы автодорог в Кировоградской области установила, что действия нового исполняющего обязанности председателя САД Игоря Вишневского содержат коррупционную составляющую.

Об этом указано в протоколе заседания комиссии от 17 апреля, копия которого есть в распоряжении "Наших грошей", передает Цензор.НЕТ.

Комиссия обратилась к президенту Украины, премьер-министру и правоохранительным органам с целью принять безотлагательные меры относительно срочного прекращения нарушения законодательства Украины. Также работники Службы попросили правительство и президента дать правовую и политическую оценку решению председателя Укравтодора Александра Кубракова о назначении на должность руководителя САД Игоря Вишневского 8 апреля.

Речь идет о ремонте дороги Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье на общую сумму 1,4 млрд гривен. При предыдущем начальнике Алексее Царенко САД объявила 14 тендеров примерно по 100 млн грн каждый, принять участие в них могло большое количество компаний.

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Однако после объявления этих процедур Кубраков уволил Царенко, которого он же назначил руководителем САД только в декабря 2019 году (до того момента Царенко был помощником нардепа Игоря Мурдия из "Слуги народа"), и назначил временным исполняющим обязанности Кировоградской САД Игоря Вишневского.

Игорь Вишневский до работы в Укравтодоре был руководителем в двух компаниях - "Универсальная транспортная компания" и "Форест Сити". Владельцем последней во времена Януковича была Татьяна Присяжнюк - жена экс-министра АПК Николая Присяжнюка. Во время Майдана он бежал за границу, где и скрывается от следствия. Также в учредителях значились Андрей Адамовский - бизнесмен, партнер экс-депутата Александра Грановского из БПП, и Ольга Джарты - дочь ныне покойного Василия Джарты, который в качестве министра экологии был причастен к афере с передачей Межигорья Януковичу.

"Универсальной транспортной компанией", где Вишневский числился директором, ныне владеет житель Канады - Дмитрий Адамовский, сын того самого Андрея Адамовского. Во времена Порошенко Адамовский-старший был причастен к крупнейшему поставщику топлива армии и железной дороге "Трейд коммодити", против которого НАБУ вело уголовное производство.

Из протокола заседания известно, что новый глава службы Вишневский, пользуясь служебным положением, зашел в систему "Прозоро" от имени тендерного комитета Службы и физически отменил все 14 процедур без решения тендерного комитета.

По словам уполномоченного по антикоррупционной деятельности Татьяны Саккары, Вишневский пытался запугать членов тендерного комитета для того, чтобы они подготовили документы на новые тендеры. После отказа пытался заставить переизбрать тендерный комитет, но работники службы отказались это делать тоже. После этого Вишневский назначил нового уполномоченного по публичным закупкам - своего помощника Олега Нагулу. Который уже и объявил новые тендеры на текущий средний ремонт работ на дороге Н-23.

Новые процедуры уже были с более жесткими требованиями к участникам. Во-первых, было объявлено не 14, а три процедуры закупок, и участки в них были укрупнены примерно до 500 млн грн каждая. Также было прописано дискриминационное требование относительно аналогичного опыта участников - наличие опыта в размере 100% по выполненным на 85% в последние пять лет договорам.

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В результате укрупнения тендеров и внесения требования, вырос объем аналогичного опыта, который заказчик требует от участника. Если упрощенно: для участия в тендере на 100 млн нужно доказывать аналогичный опыт на сумму 100 000 00млн 0 по выполненной почти полностью сделке. Такое условие могут выполнить многие компании. Но если тендеры объединить в 500 млн, то соответственно нужно будет доказывать опыт в пять раз большем размере. А это сразу ограничивает количество фирм, которые могут быть допущенными к торгам, до небольшого количества компаний из Национальной ассоциации дорожников Украины, которые и являются фаворитами Укравтодора последних лет.

Поэтому Комиссия решила, что действия Вишневского и Нагулы имеют признаки правонарушений по статье 364 Уголовного Кодекса ( злоупотребление властью или служебным положением).

В протоколе также указано, что, по словам работников САД, Игорь Вишневский проводил многочисленные встречи с потенциальными подрядчиками, что противоречит принятому ранее механизму предотвращения коррупции. Согласно ему, встреча с потенциальными подрядчиками не могла происходить без привлечения уполномоченного по вопросам предотвращения коррупции, которая должна была осуществлять аудиофиксацию таких встреч. Но эти встречи и.о. главы Службы проводил без других лиц.

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На заседании уполномоченный по антикоррупционной деятельности также сообщил, что слышала, как из кабинета главы Кировоградского автодора выходил человек, который по телефону доложил собеседнику, что предоставил Вишневскому "тридцать, что для начала достаточно". Это, по мнению членов комиссии может свидетельствовать о получении неправомерной выгоды Игорем Вишневским.

Главный бухгалтер Службы, Юлия Мельниченко, также сообщила, что Игорь Вишневский издал приказ, согласно которому взял на работу бывшего главного бухгалтера Службы автодорог - Василия Григорьева. Согласно приказу Григорьев должен теперь инспектировать деятельность главного бухгалтера службы. Сейчас по Григорьевым проводится служебное расследование, в связи с выявленной недостачей в Кировоградском автодоре основных средств на 1,02 миллиарда гривен (горюче-смазочные материалы и т.д.). По словам главного бухгалтера, Василий Григорьев сразу после назначения начал изымать из бухгалтерии материалы служебного расследования относительно него.

Участники заседания решили направить данные об указанных нарушениях на миллиардные суммы президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, Генеральному прокурору Ирине Венедиктов, в ГБР и председателю Кировоградской ОГА. Никакой публичной реакции от этих персон пока нет.

Работники Укравтодора заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: Просим принять срочные меры 01
Работники Укравтодора заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: Просим принять срочные меры 02
Работники Укравтодора заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: Просим принять срочные меры 03
Работники Укравтодора заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: Просим принять срочные меры 04
Работники Укравтодора заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: Просим принять срочные меры 05
Работники Укравтодора заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: Просим принять срочные меры 06
Работники Укравтодора заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: Просим принять срочные меры 07
Работники Укравтодора заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: Просим принять срочные меры 08
Работники Укравтодора заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: Просим принять срочные меры 09
Работники Укравтодора заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: Просим принять срочные меры 10

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (20210) коррупция (8555) Укравтодор (663) Венедиктова Ирина (726) Кубраков Александр (222) Шмыгаль Денис (2669) Вишневский Игорь (1) Кировоградская область (627)


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Топ комментарии
+9
Хех! Там Бубачка в долі. Знайшли до кого звертатись.
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19.05.2020 13:53
+4
янєлох прімєт мєри-уволіт работніков автодора, а на іх мєсто назначіт работніков квартала.
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19.05.2020 13:56
+4
Велике будівництво доріг закінчиться грандіозним судовим процесом де посадять всіх причетних до розкрадання 87 млрд. грн! Сьогодні ремонти доріг ведуться не за діючими нормами - ДБН та СНіПами, технологія виконання робіт скрізь порушується, асфальт кладуть під дощем, дорожний насип ніхто не посилює і не вирівнює а тупо накатують новий асфальт на стару знищену дорогу, яку потрібно повністю переробляти! Таке говнобудівництво Україні не потрібно! Це злочинна витрата державних коштів на фальсифікацію ремонтів доріг! Капітальний ремонт доріг передбачає заміну всіх комунікацій під дорогами, заміну всіх ливневих та дощових колекторів, труб, коробів, заміну всіх мостів на більшу вантажнопідйомність та більшу ширину, асфальтування та переоблаштування зупинок громадського транспорту на дорозі, асфальтування та переоблаштування з'їздів з дороги на другорядні дороги, вирівнювання профілю дороги, горбів та провалів, щоб нова дорога не була пральною дошкою - нічого з цього не робиться, просто накатують новий шар асфальту на стару дорогу! Це не капітальний ремонт доріг, це повна фальсифікація роботи і за це буде кримінальна відповідальність!
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19.05.2020 14:08
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Хех! Там Бубачка в долі. Знайшли до кого звертатись.
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19.05.2020 13:53 Ответить
Велике будівництво доріг закінчиться грандіозним судовим процесом де посадять всіх причетних до розкрадання 87 млрд. грн! Сьогодні ремонти доріг ведуться не за діючими нормами - ДБН та СНіПами, технологія виконання робіт скрізь порушується, асфальт кладуть під дощем, дорожний насип ніхто не посилює і не вирівнює а тупо накатують новий асфальт на стару знищену дорогу, яку потрібно повністю переробляти! Таке говнобудівництво Україні не потрібно! Це злочинна витрата державних коштів на фальсифікацію ремонтів доріг! Капітальний ремонт доріг передбачає заміну всіх комунікацій під дорогами, заміну всіх ливневих та дощових колекторів, труб, коробів, заміну всіх мостів на більшу вантажнопідйомність та більшу ширину, асфальтування та переоблаштування зупинок громадського транспорту на дорозі, асфальтування та переоблаштування з'їздів з дороги на другорядні дороги, вирівнювання профілю дороги, горбів та провалів, щоб нова дорога не була пральною дошкою - нічого з цього не робиться, просто накатують новий шар асфальту на стару дорогу! Це не капітальний ремонт доріг, це повна фальсифікація роботи і за це буде кримінальна відповідальність!
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19.05.2020 14:08 Ответить
Да какая разница...
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19.05.2020 13:53 Ответить
аяяяяйаайй)) і кто ета здєлал???
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19.05.2020 13:54 Ответить
Ага.В ООН і "Космолот" ще напишіть.Мужик чесно посаду в Єрмака купив,тепер бабло відбиває.Мамєдов підтвердить.
До речі
Работники "Укравтодора" заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: "Просим принят срочные меры" - Цензор.НЕТ 645
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19.05.2020 13:54 Ответить
Грёбаный совок! Укравтодор уже давно не имеет права на существование
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19.05.2020 13:56 Ответить
янєлох прімєт мєри-уволіт работніков автодора, а на іх мєсто назначіт работніков квартала.
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19.05.2020 13:56 Ответить
да-да, зеля...... и про обещанные 10% не забудь.....
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19.05.2020 14:00 Ответить
Ну, все як завжди. А при кому там не крали л'ярдами?
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19.05.2020 14:05 Ответить
А я то думаю куда этот мужчина, на вид 42-43 года, в строгом костюме, на велике помчался... А он, оказывается, поехал бороться с корупцией! Я сразу так и подумал: "ну вот явно не лох"
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19.05.2020 14:23 Ответить
Ну просто челобитная барину,а шо Органи дрочать органи.!
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19.05.2020 14:25 Ответить
Работники "Укравтодора" работали со "своими" фирмами, а тут какие-то "компании из Национальной ассоциации дорожников Украины, которые и являются фаворитами Укравтодора последних лет" помешали. Ай йайай. Так а где воровство? Похоже оно хотело быть, но не получилось у работников "своих" пропихнуть.
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19.05.2020 14:30 Ответить
Только расстрелы...
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19.05.2020 14:32 Ответить
Завтра им запорожского губера в начальники пришлют, они и не такое увидят...
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19.05.2020 15:17 Ответить
НЕТ ЧЕЛОВЕКА - НЕТ ПРОБЛЕМЫ !)
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19.05.2020 15:20 Ответить
Какие такие дороги не видете карантин у зели всесвит надо спосать и мир в ОРДЛО.
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19.05.2020 16:32 Ответить
Завтр Зе приїде запитає "де айфони взяли?" Потім запиши фамілії корупціонерів і на цьому кіно закінчится! а ще до чорта Баканова позвонить, щоб чортів на касу розвести!
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19.05.2020 16:44 Ответить
Спешу всех успокоить! Дороги как были так и будут, ну там асвальтные, иль каменный, ну на худой конец глинено-земельные, но они будут! та что по факту работа сделана, пора в дубай всем ни камишка ни калдое..бин!!!)))))))))))))
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19.05.2020 16:52 Ответить
Ну кому вопрос к царю так нет управленца есть его шобло которое это и крышует а ему некогда он занят другими вопросами а все отдано на растерзание любым блазням и проходимцам
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19.05.2020 18:22 Ответить
Зеленский сам там в доле, поэтому они так нагло себя ведут!! Зеленский только на экранах ТВ чесный и принципиальный, а в натуре все его соратники воры высшей гильдии!! Посмотрим какое решение примет президент!! Могу наперёд сказать, что ни хрена он не решит по кировограду!!!! Он всех своих воров прикрывает! Пример :Братья воры ЕРМАКИ!!
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19.05.2020 18:58 Ответить
 
 