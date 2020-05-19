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Новости
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Кандидат на замглавы Минздрава Иващенко работает в фирме, втридорога поставлявшей материалы для диализа, - журналист Егошина

Кандидат на замглавы Минздрава Иващенко работает в фирме, втридорога поставлявшей материалы для диализа, - журналист Егошина

Новый кандидат на должность заместителя министра здравоохранения Игорь Иващенко получает зарплату в компании "Линк-Медитал", которая продавала в Украину материалы для диализа по завышенной цене.

Об этом пишет журналист проекта "Схемы" Евгения Егошина, передает Цензор.НЕТ.

Егошина в частности ссылается на поданную сегодня Иващенко декларацию.

"Заработная плата получена по основному месту работы Иващенко - от ООО "Линк-Медитал". Это та самая фирма, которая несколько лет назад была одной из двух, поставлявших в Украину материалы для перитонеального диализа - тогда, когда материалы для диализа в Украине стоили втрое дороже, чем в соседней Польше", - пишет журналист, ссылаясь на расследование.

При этом, подчеркивает Егошина, одна из этих фирм ("Диавита". - Ред.) хотела исключить из цены коррупционную маржу, но за нее тогда взялось Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, возглавляемое скандальным Сергеем Семочко.

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Журналист также утверждает, что фирма "Линк-Медитал" знакома и самому министру Степанову.

"В 2017-м в Одессе за бюджетные средства отремонтировали центр гемодиализа, а частная компания передала оборудование на десятки миллионов гривен - губернатор Степанов тогда очень радовался. Только впоследствии оказалось, что оборудование это может работать только на материалах, которые поставляет "Линк-Медитал".

Кандидат на замглавы Минздрава Иващенко работает в фирме, втридорога поставлявшей материалы для диализа, - журналист Егошина 01
Кандидат на замглавы Минздрава Иващенко работает в фирме, втридорога поставлявшей материалы для диализа, - журналист Егошина 02

Минздрав (4899) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+9
Ничего необычного. Фарм мафия просто снова пришла к власти. Все как во времена Овоща и Богатыревой.
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19.05.2020 13:56
+7
Кстати, ее люди снова на постах в МОЗе. Просто очередное "достижение" зеленой пошести.
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19.05.2020 13:57
+5
Дружина Степанова контролює всю нефрологію України, а ця фірма Лінк-Медітал належить подружжю Степанових. Степанов просто переводить свого менеджера в свої заступники.
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19.05.2020 13:59
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Ничего необычного. Фарм мафия просто снова пришла к власти. Все как во времена Овоща и Богатыревой.
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19.05.2020 13:56 Ответить
Кстати, ее люди снова на постах в МОЗе. Просто очередное "достижение" зеленой пошести.
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19.05.2020 13:57 Ответить
Дружина Степанова контролює всю нефрологію України, а ця фірма Лінк-Медітал належить подружжю Степанових. Степанов просто переводить свого менеджера в свої заступники.
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19.05.2020 13:59 Ответить
А тебе чего не нравится? Ты же именно за это проголосовал весной 2019 года. Тож смачного.
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19.05.2020 14:02 Ответить
Я проголосував за нову владу, а Степанов це менеджер мафії, який за порошенка провально керував Одеською областю і не зробив нічого успішного крім нефрологічної лікарні для своєї дружини!
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19.05.2020 14:10 Ответить
Ну вот и радуйся тому "новому", что и наголосовал. Чего недоволен? Только не подавись дерьмом.
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19.05.2020 14:43 Ответить
Цікава штука: у Блазня зашквар за зашкваром, але жоден з них, на превеликий жаль для порохоботів, не є реабілітовчим для Бариги. Адже усі ці чи подібні зашквари були і за "сивочолого гетьмана".
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19.05.2020 16:28 Ответить
Кандидат на заступника голови МОЗ Іващенко працює у фірмі, яка втридорога постачала матеріали для діалізу, - журналістка Єгошина - Цензор.НЕТ 8857
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19.05.2020 16:33 Ответить
Фарм мафия никуда и не уходила.

"одна из этих фирм ("Диавита". - Ред.) хотела исключить из цены коррупционную маржу, но за нее тогда взялось Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, возглавляемое скандальным Сергеем Семочко."

Это тот самый ставленник Порошенко Семочко, который ради своей борьбы за коррупционные откаты заблокировал поставки аппаратов для диализа в Украину и погубил 200 человек.
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19.05.2020 14:16 Ответить
Высралось? Полегчало? Так это оказывается Порох и его люди до сих пор при власти и всем здесь командуют? Не знал. Тогда встречный вопрос -- А чем тогда занимается бубочка с монобольшинством монобыдла? Это раз. И факты говорят совершенно о обратном:

При Супрун на закупке лекарств сэкономили 800 миллионов - руководитель пациентской организации (видео) 09:49, 15 февраля 2019

Эксперт отметил, что министерство здравоохранения при руководстве Супрун впервые в истории Украины открыло все свои данные.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10447338-pri-suprun-na-zakupke-lekarstv-sekonomili-800-millionov-rukovoditel-pacientskoy-organizacii-video.html
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19.05.2020 14:46 Ответить
Высыраешься тут ты, ботяра. А я твои высеры на чистую воду вывожу.

И да, Супрун - единственная министр при Порошенко, которая реально проводила реальные реформы - за Супрун без Потрошка я обеими руками за.
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19.05.2020 14:51 Ответить
Неужели? Да ты шо! Что же ты тогда написало вранье и что же ты тогда голосовало чтобы она ушла?
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19.05.2020 14:54 Ответить
Одной Супрун МАЛО, чтобы поддерживать целого облажавшегося олигарха Порошенко.
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19.05.2020 16:39 Ответить
Да вам всего было мало. Вот вы и выбрали много, только много зеленого дерьма. Смачного.
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19.05.2020 16:45 Ответить
Не надо про "всего" звиздеть. Одного ио министра явно не достаточно для того, чтобы поддерживать целого президента при всей его лаже и нежелании бороться с коррупцией.
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19.05.2020 16:52 Ответить
Зато теперь все ваше. Такое и родное.

Кандидат на заступника голови МОЗ Іващенко працює у фірмі, яка втридорога постачала матеріали для діалізу, - журналістка Єгошина - Цензор.НЕТ 6584
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19.05.2020 17:13 Ответить
О, у тебе прям заготовка з методички є - ні разу не палишся, ботяра.

Більш за все подобається пункт "стабілізація гривні" - ви навіть девальвацію гривні у 2 с гаком рази додумались Потрошку у заслуги записати...кретини просто...
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19.05.2020 17:16 Ответить
Хорошо. Без проблем. Арифметика для упоротого:

Минимальная зарплата середины 2013 - 1147 грн -- 1147 / 8 = 143,38 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 25 = 165.48 USD

Средняя зарплата середины 2013 - 2936 грн -- 2936 / 8 = 367,00 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 25 = 438.92 USD

Я специально беру спокойное время середины 2013, хотя к Новому 2014 году курс уже был 9, а к приходу Пороха в июне 2014 уже 12. И к концу правления Пороха средняя зарплата достигла максимальных значений за все время в долларовом эквиваленте. Вот же барыга и мародер.
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19.05.2020 17:42 Ответить
А это отдельно про коррупцию. Им тоже звиздеть будешь?

Кандидат на заступника голови МОЗ Іващенко працює у фірмі, яка втридорога постачала матеріали для діалізу, - журналістка Єгошина - Цензор.НЕТ 9096
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19.05.2020 17:14 Ответить
Это чушь собачья, отдельно ниачем.
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19.05.2020 17:17 Ответить
Ну да, что тупому дебилу мировые рейтинги - это ниочем. Ктобы сомневался.
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19.05.2020 17:31 Ответить
Ви помиляєтеся. Супрун не "единственная министр при Порошенко", а єдина в.о. міністра за Порошенка. Бо Баризі її реформи так само були до дупи, як і Зеленій Шмарклі.
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19.05.2020 16:30 Ответить
Врешь. Причем тупо. Она всегда былв человеком Пороха, он ей и ее мужу гражданство лично сам давал. И ее не давали полноценно поставить Ляшко, Юля и некоторые из Фронта. Костями против нее ложились. Особенно старались Юля и Ляшко на теме "геноцида". Мосийчук Ляшка заявы пачками строчил. И фейк про "геноцид" Супрун активно использовали против Пороха в избирательной компании. Или уже забыло?
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19.05.2020 16:44 Ответить
Она никогда не была человеком твоего Потроха, не бреши. Она даже в его партию не входила и не входит.
А БЮТ и Ляшко не входили в коалицию - соответственно не надо врать про то, что они что-то там блокировали.
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19.05.2020 16:53 Ответить
Неужели? Да ты шо? А не врать не пробовал? Может тогда и попустит?

Представители пяти украинских партий - "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Батькивщины" - подписали соглашение о создании коалиции в новом парламенте.
Представители всех партий, входящих в новую коалицию, подписали пять экземпляров документа.https://www.bbc.com/russian/international/2014/11/141121_ukraine_coalition_agreement
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19.05.2020 17:35 Ответить
Врешь тут именно ты, ибо подписали они сие в 2014м году и в 2014м же и 2015м из коалиции официально вышли - на момент назначения Супрун в коалиции официально были 2 партии - БПП и НФ.
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19.05.2020 18:01 Ответить
Да неужели? Пеляешь уже? Прочитаем еще раз дословно твое вранье. "А БЮТ и Ляшко не входили в коалицию - соответственно не надо врать про то, что они что-то там блокировали". Так они входили или не входили?
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19.05.2020 18:40 Ответить
На момент появления на горизонте Супрун - уже НЕ входили. Коалиция на тот момент состояла из НФ+БПП и коалиция была - ведь иначе ПО ЗАКОНУ нужно было распускать Верховную Раду.
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20.05.2020 10:24 Ответить
Супрун "появилась на горизонте" в 2013-2014 году на Майдане. 11 июля 2015 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун. Она была с осени 2015 года основателем и директором Школы реабилитационной медицины Украинского католического университета. Также была внештатным консультантом комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения и советником Порошенко.
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20.05.2020 10:48 Ответить
Не придуривайся - ты прекрасно понял, что я имел ввиду время, когда Супрун стала ио министра.
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20.05.2020 11:04 Ответить
Как аукнулось - так и откликнулось. Ты тоже все прекрасно понял, когда начал дурковать. Я не говорил, что Юля и Ляшко были в коалиции, когда костями ложились против ее назначения. Повторить?

"Врешь. Причем тупо. Она всегда былв человеком Пороха, он ей и ее мужу гражданство лично сам давал. И ее не давали полноценно поставить Ляшко, Юля и некоторые из Фронта. Костями против нее ложились. Особенно старались Юля и Ляшко на теме "геноцида". Мосийчук Ляшка заявы пачками строчил. И фейк про "геноцид" Супрун активно использовали против Пороха в избирательной компании. Или уже забыло?"
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20.05.2020 11:56 Ответить
"Я не говорил, что Юля и Ляшко были в коалиции, когда костями ложились против ее назначения"

Если они не было в коалиции, значит никак не могли помешать ее назначению, ибо колалиция на то и коалиция, чтобы иметь голоса для принятия решений.
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20.05.2020 13:40 Ответить
Чукча читать умеет? Что значит фраза "... и некоторые из Фронта"? И Фронт был партией Пороха?
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20.05.2020 13:49 Ответить
Кандидат на замглавы Минздрава Иващенко работает в фирме, в три дорога поставлявшей материалы для диализа, - журналист Егошина - Цензор.НЕТ 3170
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19.05.2020 14:01 Ответить
Кандидат на замглавы Минздрава Иващенко работает в фирме, в три дорога поставлявшей материалы для диализа, - журналист Егошина - Цензор.НЕТ 3276
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19.05.2020 14:05 Ответить
Иващенко (замдиректора "Линк-Медитал") вместе с Геной Нерсесяном (директор "Линк-Медитал") очень успешно трудились на ниве госзакупок МОЗа в 2011-2014 в команде Богатыревой -Богачова Романа. После майдана их подобрал в компанию "Линк-Медитал" ее владелец - Алексей Барышевский (кум рэкетира-сбушника Коли Беззубенко). И эта ОПГ срубила на госзакупках в 2015-2020 не один миллиард (!) бюджетных денег, выводя их через прокладки-офшоры (в том числе и через родную сестру Барышевского - Катерину в Венгрию - компания Immedex Kft). Именно эта венгерская прокладка уже который год "поставляет" в Украину препараты для лечения гемофилии через ПРООН, накручивая на офшоре до 70% - деньги на крови), а потом на украденные деньги строит элитный жилой комплекс в Будапеште https://www.skylineresidence.hu/ru/виденье/) Степанов во время каденции в Одессе тесно сошелся с Баышевским - диализный центр, заточенный исключительно под Линк-Медитал ежегодно отоваривал (и продолжает) более 100 млн грн в год. Настала очередь МОЗа - новые рубежи, новые победы. Кто-то вообще смотрит, кого назначает??? Да там клеймо ставить негде - именно Иващенко по согласованию с "орлами Семочко" из СБУ в 2016-2017 заваливал жалобами АМКУ, блокируя закупку жизненно важных лекарств для диализа. 200 смертей. Кого вы назначаете? Убийцу пациентов???
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19.05.2020 14:54 Ответить
Да вы что, не может этого быть - зебилы и коррупция не совместимы!
А то что жена министра здравоохранения, в день назначения своего мужа, открыла частные медфирмы, это все обман и ложь!
Эти фирмы были ей подарены мамой, А МАМА ЛЮБИТ ФИРМЫ!
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19.05.2020 19:05 Ответить
 
 