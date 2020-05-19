Кандидат на замглавы Минздрава Иващенко работает в фирме, втридорога поставлявшей материалы для диализа, - журналист Егошина

Новый кандидат на должность заместителя министра здравоохранения Игорь Иващенко получает зарплату в компании "Линк-Медитал", которая продавала в Украину материалы для диализа по завышенной цене.

Об этом пишет журналист проекта "Схемы" Евгения Егошина, передает Цензор.НЕТ.

Егошина в частности ссылается на поданную сегодня Иващенко декларацию.

"Заработная плата получена по основному месту работы Иващенко - от ООО "Линк-Медитал". Это та самая фирма, которая несколько лет назад была одной из двух, поставлявших в Украину материалы для перитонеального диализа - тогда, когда материалы для диализа в Украине стоили втрое дороже, чем в соседней Польше", - пишет журналист, ссылаясь на расследование.

При этом, подчеркивает Егошина, одна из этих фирм ("Диавита". - Ред.) хотела исключить из цены коррупционную маржу, но за нее тогда взялось Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, возглавляемое скандальным Сергеем Семочко.

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия о Степанове: Увидев его "в бою", отношение поменял в позитивную сторону

Журналист также утверждает, что фирма "Линк-Медитал" знакома и самому министру Степанову.

"В 2017-м в Одессе за бюджетные средства отремонтировали центр гемодиализа, а частная компания передала оборудование на десятки миллионов гривен - губернатор Степанов тогда очень радовался. Только впоследствии оказалось, что оборудование это может работать только на материалах, которые поставляет "Линк-Медитал".



