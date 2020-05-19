Кандидат на замглавы Минздрава Иващенко работает в фирме, втридорога поставлявшей материалы для диализа, - журналист Егошина
Новый кандидат на должность заместителя министра здравоохранения Игорь Иващенко получает зарплату в компании "Линк-Медитал", которая продавала в Украину материалы для диализа по завышенной цене.
Об этом пишет журналист проекта "Схемы" Евгения Егошина, передает Цензор.НЕТ.
Егошина в частности ссылается на поданную сегодня Иващенко декларацию.
"Заработная плата получена по основному месту работы Иващенко - от ООО "Линк-Медитал". Это та самая фирма, которая несколько лет назад была одной из двух, поставлявших в Украину материалы для перитонеального диализа - тогда, когда материалы для диализа в Украине стоили втрое дороже, чем в соседней Польше", - пишет журналист, ссылаясь на расследование.
При этом, подчеркивает Егошина, одна из этих фирм ("Диавита". - Ред.) хотела исключить из цены коррупционную маржу, но за нее тогда взялось Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, возглавляемое скандальным Сергеем Семочко.
Журналист также утверждает, что фирма "Линк-Медитал" знакома и самому министру Степанову.
"В 2017-м в Одессе за бюджетные средства отремонтировали центр гемодиализа, а частная компания передала оборудование на десятки миллионов гривен - губернатор Степанов тогда очень радовался. Только впоследствии оказалось, что оборудование это может работать только на материалах, которые поставляет "Линк-Медитал".
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"одна из этих фирм ("Диавита". - Ред.) хотела исключить из цены коррупционную маржу, но за нее тогда взялось Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, возглавляемое скандальным Сергеем Семочко."
Это тот самый ставленник Порошенко Семочко, который ради своей борьбы за коррупционные откаты заблокировал поставки аппаратов для диализа в Украину и погубил 200 человек.
При Супрун на закупке лекарств сэкономили 800 миллионов - руководитель пациентской организации (видео) 09:49, 15 февраля 2019
Эксперт отметил, что министерство здравоохранения при руководстве Супрун впервые в истории Украины открыло все свои данные.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10447338-pri-suprun-na-zakupke-lekarstv-sekonomili-800-millionov-rukovoditel-pacientskoy-organizacii-video.html
И да, Супрун - единственная министр при Порошенко, которая реально проводила реальные реформы - за Супрун без Потрошка я обеими руками за.
Більш за все подобається пункт "стабілізація гривні" - ви навіть девальвацію гривні у 2 с гаком рази додумались Потрошку у заслуги записати...кретини просто...
Минимальная зарплата середины 2013 - 1147 грн -- 1147 / 8 = 143,38 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 25 = 165.48 USD
Средняя зарплата середины 2013 - 2936 грн -- 2936 / 8 = 367,00 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 25 = 438.92 USD
Я специально беру спокойное время середины 2013, хотя к Новому 2014 году курс уже был 9, а к приходу Пороха в июне 2014 уже 12. И к концу правления Пороха средняя зарплата достигла максимальных значений за все время в долларовом эквиваленте. Вот же барыга и мародер.
А БЮТ и Ляшко не входили в коалицию - соответственно не надо врать про то, что они что-то там блокировали.
Представители пяти украинских партий - "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Батькивщины" - подписали соглашение о создании коалиции в новом парламенте.
Представители всех партий, входящих в новую коалицию, подписали пять экземпляров документа.https://www.bbc.com/russian/international/2014/11/141121_ukraine_coalition_agreement
"Врешь. Причем тупо. Она всегда былв человеком Пороха, он ей и ее мужу гражданство лично сам давал. И ее не давали полноценно поставить Ляшко, Юля и некоторые из Фронта. Костями против нее ложились. Особенно старались Юля и Ляшко на теме "геноцида". Мосийчук Ляшка заявы пачками строчил. И фейк про "геноцид" Супрун активно использовали против Пороха в избирательной компании. Или уже забыло?"
Если они не было в коалиции, значит никак не могли помешать ее назначению, ибо колалиция на то и коалиция, чтобы иметь голоса для принятия решений.
А то что жена министра здравоохранения, в день назначения своего мужа, открыла частные медфирмы, это все обман и ложь!
Эти фирмы были ей подарены мамой, А МАМА ЛЮБИТ ФИРМЫ!