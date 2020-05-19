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В Украине пока нет информации о потребностях системы здравоохранения: этого никто никогда не считал, - Степанов

В Украине пока нет информации о потребностях системы здравоохранения: этого никто никогда не считал, - Степанов

В Украине отсутствует информация о полной потребности в финансировании системы здравоохранения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"К сожалению, в Украине сейчас нет человека, который мог бы сказать, сколько нам нужно денег тратить на медицину. Этого никто никогда не считал. Мы должны понимать, сколько мы тратим денег сейчас и сколько буем тратить в будущем", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Министр сообщил, что Минздрав до конца 2020 года намерен разработать стандарты качества оказания медпомощи, которые должны лечь в основу обновленной стратегии реформирования.

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"Я надеюсь, что до конца 2020 года мы сможем завершить работу по обновлению стратегии реформирования", - сказал он.

Автор: 

медицина (2517) финансирование (1793) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Bufo rapto vipera!
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19.05.2020 14:03 Ответить
Тот, кто ****** объект поста, конечно, жаба, но ведь и сам-то главгерой, оказывается, недостойное сострадания пресмыкающееся!
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19.05.2020 15:09 Ответить
Но по "плохой" реформе здравоохранения уже успел посчитать...
Целенаправленно считал или просто это необходимо было озвучить?
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19.05.2020 14:03 Ответить
Та до Стєпанова і міністрів в МОЗ справжніх не було...
Навєрно сильна в нього стратегія буде,якщо тільки її розробка до зими триватиме !
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19.05.2020 14:20 Ответить
 
 