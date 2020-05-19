В Украине пока нет информации о потребностях системы здравоохранения: этого никто никогда не считал, - Степанов
В Украине отсутствует информация о полной потребности в финансировании системы здравоохранения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"К сожалению, в Украине сейчас нет человека, который мог бы сказать, сколько нам нужно денег тратить на медицину. Этого никто никогда не считал. Мы должны понимать, сколько мы тратим денег сейчас и сколько буем тратить в будущем", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Министр сообщил, что Минздрав до конца 2020 года намерен разработать стандарты качества оказания медпомощи, которые должны лечь в основу обновленной стратегии реформирования.
"Я надеюсь, что до конца 2020 года мы сможем завершить работу по обновлению стратегии реформирования", - сказал он.
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Целенаправленно считал или просто это необходимо было озвучить?
Навєрно сильна в нього стратегія буде,якщо тільки її розробка до зими триватиме !