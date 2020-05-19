Уголовники похитили и жестоко пытали 21-летнего ветерана АТО в Покровске: парень в тяжелом состоянии, преступники задержаны, - полиция
В городе Покровск фигуранты похитили мужчину на глазах его родных и силой заставляли вступить в криминальную группировку. Связанного потерпевшего пытали в течение двух часов. Полицейские задержали организатора преступления и трех его сообщников.
Как кинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.
Сообщается, что спецоперацию провели полицейские управления уголовного розыска и следственного управления при силовой поддержке спецподразделения КОРД и процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.
В результате оперативной комбинации полицейские задокументировали причастность членов криминальной группировки к похищению и пыткам человека.
Установлено, что 15 мая около 00:30 в Покровске четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего мужчину, который является участником боевых действий во время АТО. Двое его родных, находившихся рядом, ничего не смогли сделать.
Известно, что ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать в уголовные круги парня, который был бойцом добровольческого батальона, а затем проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины. Однако парень осуждал их деятельность и не собирался становиться наемным преступником.
Нападавшие вывезли заложника в неизвестном направлении, где завязали скотчем руки, ноги и глаза. Пострадавшего жестоко пытали. Деньги и ювелирные изделия из золота потерпевшего похитители забрали себе. Затем пленного вывезли в багажнике и выбросили возле места, где похитили.
Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии.
Полицейские разоблачили четверых участников преступной группы, причастных к нападению на ветерана АТО. Это неоднократно судимые жители Покровска, у некоторых - по 5-6 судимостей. Один из участников группы - гражданин Азербайджана. Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.
Подозреваемым инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ч.2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (похищение человека), ст. 127 (истязание). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Золотые ювелирные изделия на 20-летнем *******. Ага.
Охреневаю с наших законов - обвиняемый в убийстве бандит даже не арестован и свободно продолжает совершать преступления!!
Это же правило определено и в ч. 1 ст. 19 УПК Украины (никто не может быть дважды обвиняемым или наказанным за уголовное преступление, по которому он был оправдан или осужден на основании приговора суда, вступившего в законную силу).Читайте законы) Я написал по простому, пример, у меня родственник работает в "КОРД", вот он мне и привел пример из личного опыта!! Во время следствия, за подозреваемым нельзя следить и протоколировать снова..(т.е. он уже обвиняемый и повторно его обвинить в подобном преступления нельзя) Так понятно?
А волонтеры и врач сидят без доказательств!
ПИЗ_Ц!!!!!!!
Это нельзя прощать, замалчивать. Потому что оно действует, и мы должны заставить этого горе чемпиона извиниться.
які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили
самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних
Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової
готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних
років.
Я конечно не дочь офицера, но тут не все так однозначно.
И вообще все три преступления сложить по сумме....
Твари!
В Украине тюрем вообще нет ни одной? То есть нормально когда убийцы гуляют по улице?
вірною дорогою йдете таварісчі зелено-авако-бенедиктинці!
Читаем словарь: Ветера́н (лат. veteranus, от vetus, veteris старый!!!) - вышедший в отставку военнослужащий, обычно участвовавший в военных (боевых) действиях; слово также используется для обозначения старого, заслуженного деятеля, работника из иных сфер деятельности.
С такими писателями авторитет Цензора летит вниз стремительным домкратом.