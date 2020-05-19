РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5252 посетителя онлайн
Новости Силовики
37 657 99

Уголовники похитили и жестоко пытали 21-летнего ветерана АТО в Покровске: парень в тяжелом состоянии, преступники задержаны, - полиция

Уголовники похитили и жестоко пытали 21-летнего ветерана АТО в Покровске: парень в тяжелом состоянии, преступники задержаны, - полиция

В городе Покровск фигуранты похитили мужчину на глазах его родных и силой заставляли вступить в криминальную группировку. Связанного потерпевшего пытали в течение двух часов. Полицейские задержали организатора преступления и трех его сообщников.

Как кинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

Сообщается, что спецоперацию провели полицейские управления уголовного розыска и следственного управления при силовой поддержке спецподразделения КОРД и процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

В результате оперативной комбинации полицейские задокументировали причастность членов криминальной группировки к похищению и пыткам человека.

Установлено, что 15 мая около 00:30 в Покровске четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего мужчину, который является участником боевых действий во время АТО. Двое его родных, находившихся рядом, ничего не смогли сделать.

Известно, что ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать в уголовные круги парня, который был бойцом добровольческого батальона, а затем проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины. Однако парень осуждал их деятельность и не собирался становиться наемным преступником.

Нападавшие вывезли заложника в неизвестном направлении, где завязали скотчем руки, ноги и глаза. Пострадавшего жестоко пытали. Деньги и ювелирные изделия из золота потерпевшего похитители забрали себе. Затем пленного вывезли в багажнике и выбросили возле места, где похитили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трех полицейских будут судить за пытки 18-летнего парня на Донетчине, - ГБР. ФОТО

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии.

Полицейские разоблачили четверых участников преступной группы, причастных к нападению на ветерана АТО. Это неоднократно судимые жители Покровска, у некоторых - по 5-6 судимостей. Один из участников группы - гражданин Азербайджана. Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

Подозреваемым инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ч.2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (похищение человека), ст. 127 (истязание). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Нацполиция (16425) похищение (1684) правоохранительные органы (2968) пытки (832) силовики (2797) КОРД (169)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+70
а так и скажет - "я сам дочь офицера. не всё так однозначно. там задействованны две стороны"
показать весь комментарий
19.05.2020 14:10
+70
"Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде."

Охреневаю с наших законов - обвиняемый в убийстве бандит даже не арестован и свободно продолжает совершать преступления!!
показать весь комментарий
19.05.2020 14:12
+60
а что по этому поводу скажет Сивуха?
показать весь комментарий
19.05.2020 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а что по этому поводу скажет Сивуха?
показать весь комментарий
19.05.2020 14:05 Ответить
а так и скажет - "я сам дочь офицера. не всё так однозначно. там задействованны две стороны"
показать весь комментарий
19.05.2020 14:10 Ответить
Авакова потрібно звільнити і віддати під суд! Ці етнічні мафії кришуються Аваковим!
показать весь комментарий
19.05.2020 14:13 Ответить
"... похитили мужчину на глазах его родных и силой заставляли вступить в криминальную группировку..." - шо за бред
показать весь комментарий
19.05.2020 14:29 Ответить
згоден, тупо звучить, може хотіли щоб замовлення якесь виконав, досвід стріляти чи з вибухівкою працювати, а він відмовлявся.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:53 Ответить
Атовці вже перейшли на ювелірні вироби із золота?
показать весь комментарий
20.05.2020 07:25 Ответить
якщо знаєш більше, то напиши, а не незрозумілі питання. бо я, наприклад, взагалі не вкурсі, що й чому, але така дебільна подача дурналістами матеріалу, що лди сидять і купу версій висувають. і причому тут всі АТОвці, якщо в статті йдеться про якого конкретного.
показать весь комментарий
20.05.2020 07:43 Ответить
В стране кошмар с криминалом. И все это происходит из-за зеленой власти, которая дает минимальные сроки отъявленным преступникам и выпускает за "хорошее поведение". Тюрьмы закрывают, все бандиты на воле, жизнь ухудшается, растет и будет расти преступность и это зеленых идиотов не волнует. А министр юстиции даже говорил, что ему нравятся маньяки, приговоренные пожизненно, он их жалеет. Ну что можно ждать от таких извращенцев и клинических психопатов во власти?
показать весь комментарий
20.05.2020 12:25 Ответить
нічого хорошого, може б вони з ними посиділи так років з 15
показать весь комментарий
20.05.2020 14:42 Ответить
Норм, - скаже Сцивохо, - нейтралізували ще одного бойовика з воїнствующєго мєньшинства.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:26 Ответить
а шо цей обісця скажа? "Треба домовлятися"
показать весь комментарий
19.05.2020 14:33 Ответить
Рецидив в прифронтовій зоні. Покарання - розстріл!
показать весь комментарий
19.05.2020 14:09 Ответить
Да, что такое 10 лет для донецкого отморозка ? К стенке и короткий разговор
показать весь комментарий
19.05.2020 22:32 Ответить
Дивна історія... Шита білими нитками легенда. Так затягали у банду, що аж катували? Чи може він ВЖЕ БУВ у банді і щось не поділили???
показать весь комментарий
19.05.2020 14:11 Ответить
Однозначно.
Золотые ювелирные изделия на 20-летнем *******. Ага.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:31 Ответить
"Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде."

Охреневаю с наших законов - обвиняемый в убийстве бандит даже не арестован и свободно продолжает совершать преступления!!
показать весь комментарий
19.05.2020 14:12 Ответить
а что там Авакян скажет...
показать весь комментарий
19.05.2020 14:15 Ответить
Він Стерненком зайнятий.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:16 Ответить
https://censor.net/user/212656 это герой типа нашего времени ? Там же в видео самого Стерненко с будущим трупом свидетели говорят что он догонял убегающего и добивал ножом когда тот лежал на земле. И экспертиза показала по направлению раны что убитый лежал. И руку Стерненко сам себе порезал.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:53 Ответить
ага, он воообще на невинного прохожего напал и руSSкоговорящих младенцев жрал. Знакомо.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:40 Ответить
когда дураку нечего сказать против, начинаются бред про снегирей и младенцев. Угол вхождения в тело холодного оружия тоже можно ,,нарисовать,,?
показать весь комментарий
20.05.2020 10:06 Ответить
После "принципа неопределенности Гейзенберга", в экспертизе по Антоненку, ВСЕ т.н. "экспертизы" в Украине - "филькина грамота", прикрывающая срамоту системы правопохерения .
показать весь комментарий
20.05.2020 09:43 Ответить
Меру пресечения выбирает не Авакян, а СУД. Причем выбирает ее - согласно ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:44 Ответить
тот суд, который Садовника с братвой отпустил?
показать весь комментарий
20.05.2020 09:42 Ответить
Именнно так.
показать весь комментарий
20.05.2020 10:16 Ответить
А самое охрененное, что его не смогут привлечь к наказанию зав содеяные преступления, т.к он под следствием за уже совершенное.. такой закон.. самый гуманный... пример если человека задержали за продажу наркотиков, то после начала следсвия, если его выпустили под залог, то он может хоть тонами торговать и ему ничего не будет за это.. сам охреневаю с эитих законов... живу в Покровске... банд формирования могут в суде устроить драку, стрелять и мусорам ничего неизвестно, (весь город знает кто это , а для мусаров секрет, нетзвестность)и никого не могут они задержать... хотя горотдел находится в 20 шагах от места правонарушения..https://www.youtube.com/watch?v=98FyPsVAq7c
показать весь комментарий
19.05.2020 14:47 Ответить
Это пздц, конечно...реформа УК имени Портнова защищает преступников по полной...
показать весь комментарий
19.05.2020 14:53 Ответить
А по моему все законы и до портнова защищали депутатов и преступников...
показать весь комментарий
19.05.2020 15:05 Ответить
чому не буде, буде, якщо впіймають, тоді точно закриють і ще одну справу отримає.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:56 Ответить
не будет ничего т.к. уже одно дело открыто... за ним даже слежку запрещено в этом случае вести... законы такие..
показать весь комментарий
19.05.2020 16:31 Ответить
не пишіть дурниць шановний, ну де таке написано.
показать весь комментарий
19.05.2020 18:22 Ответить
Никто не может быть дважды привлечен к ответственности одного вида за одно и то же правонарушение, - указывает ст. 61 Конституции Украины. Кстати, этот принцип был закреплен еще в Своде законов Юстиниана (римское право), где получил название «Non bis in idem».
Это же правило определено и в ч. 1 ст. 19 УПК Украины (никто не может быть дважды обвиняемым или наказанным за уголовное преступление, по которому он был оправдан или осужден на основании приговора суда, вступившего в законную силу).Читайте законы) Я написал по простому, пример, у меня родственник работает в "КОРД", вот он мне и привел пример из личного опыта!! Во время следствия, за подозреваемым нельзя следить и протоколировать снова..(т.е. он уже обвиняемый и повторно его обвинить в подобном преступления нельзя) Так понятно?
показать весь комментарий
19.05.2020 20:37 Ответить
Мда... Передайте своему кордовцу, что он баран))) Как и вы)) Вы сами процитировали Конституцию и статью из УПК))) И не осилили их)) Прочтите ЕЩЕ РАЗ))) И сравните с тем, что вы написали)))
показать весь комментарий
19.05.2020 22:59 Ответить
мені тебе шкода, але я був би радий, щоб ти чи той твій т.з. КОРДовець, хоча яке він має відношення до слідсва і обвинувачення х.з., були б слідчим чи прокурором, а я адвокатом підозрюваного. ти елементарних речей не знаєш і не розумієш, а намагаєся щось розказати. ти не розібрався в різниці один і той самий і повторність злочинів , а тулиш тут фігню, та студент 1 курсу навіть якогось забитого юр.фака, ну крім одного тут зпециалізда Пердиньки, під столом від сміху лазить від твого коментаря.
показать весь комментарий
20.05.2020 07:38 Ответить
Ну да один и тот же самый злочин... я так и написал в примере про наркотики.. разве нет? а по поводу этого преступника, так его за убийство выпустили год назад и за это ему ничего не будет.. я именно это имел ввиду, что ничего ему не будет... сори , но я действительно не верно выразился ... Можем с вами поспорить, что через несколько дней и его выпустят, если уже не выпустили... А кордовец все правильно сказал - про наркоту , это один и тот же злочин.. и повторно его не могут ни задерживать ни осудить... В том году , если помните, в Киеве взяли людей с 400 кг наркотиков, на след день их выпустили, и в принципе для них на этом все и закончилось.. так что вы не те законы изучаете) правосудие дыщло, куда подуло туда и выщло! и таких примеров тьма! или я не прав? можно статистику наказаний поднять)
показать весь комментарий
20.05.2020 08:54 Ответить
поясню тобі по іншому. є підозрюваний чи обвинувачений у вчинені якогось конкретного злочину торгівля наркотичними засобами. його впіймали, і по конкреному факту вчинення злочину чи декількох епізодів що задокументували провели слідство і справу передали в суд, то по цих задокументованих і переданих в суд епізодах, слідчий вже нічого не робить, справа в суді і йому за це дадуть якесь покарання. Але якщо поки справа розглядається в суді, він знову вчинить злочин, то за це буде нова справа, нове слідсвто і новий вирок, ще один, строк якщо по новому буде більший, то до поперднього добавлять різницю, хоч я вважаю, що треба додавати, тобто по закону якщо перший вирок 5 років, а другий 7 то буде сидіти, а треба 12. За те, що він вчинив і справа в суді він отримає тільки одне покарання двічі за один і той самий епізод чи низку епізодів по яких слдство вже було двічі, звичайно, не покарають. але ніщо і ніхто не забороняє по нових епізодах, які раніше не були задокументовані, виявляти вести слідство і передавати справу до суду. Є такі поняття як повторність злочинів, триваючий злочин.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:28 Ответить
Що ти пробуєш пояснить? Воно ж "головою вдарене"... І родич його, "КОРДовець", теж "недалеко від нього, відстав... І "Беркут", і "Сокіл", колишні, і цей "КОРД" - просто "бультер"єри", які вміють тільки виконувать команду "фас"... Розумом там і не пахне...
показать весь комментарий
20.05.2020 10:58 Ответить
Да. А детский врач и волонтёр сидит в СИЗО уже полгода ни за что, без единого доказательства.
показать весь комментарий
19.05.2020 18:49 Ответить
Темна історія.
показать весь комментарий
20.05.2020 07:31 Ответить
Зате АТОвці сидять за липовими звинуваченнями. Кримінал для бубочки, як для совка, то своє рідне, "соціально близьке". А от українські патріоти то для клоуна не зрозуміле, за те треба карати.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:22 Ответить
Интересно, а в Азербайджане, Грузии, кацапстане, существуют банды злобных рецидивистов Украинцев? Вот почему так складывается, или все потому, что лох это судьба?
показать весь комментарий
19.05.2020 14:14 Ответить
Может потому во власти у нас кто угодно кроме Украинцев, евреи, руцкие, армяне, которые вещают нам про мышебратьев и адиннарот?
показать весь комментарий
19.05.2020 14:16 Ответить
В кацапстане да (за исключением кавказских автономий), в Баку тоже может быть (интернациональный город со старыми уголовными традициями), а вот в Грузии точно нет
показать весь комментарий
19.05.2020 14:23 Ответить
Во Франции есть. Украинцы и болгары. Лютые - Макроша аж пищит.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:33 Ответить
Тому що в Грузії і Азерії місцеві б ніколи так не допомагали іноземним бандюкам як це роблять в Україні. Все від людей залежить.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:50 Ответить
Злочинець, якого звинувачують у вбивстві гуляє на свободі ічинить інші правопорушення? Типово для Донецької області.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:15 Ответить
Ну это ж не Торнадовец... Там все суды нужно перемолоть на мяSоRубке! Ни один през ничего с этим не сделал и не собирается...
показать весь комментарий
19.05.2020 14:20 Ответить
не тільки там, а взагалі
показать весь комментарий
20.05.2020 09:43 Ответить
Только в стране карикатуре Украине, подозреваемый в убийстве, гуляет на свободе и занимаеться криминалом.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:15 Ответить
Время не хватает, нужно ведь посадить побольше патриотов, Стерненко того же, Порошенко прищучить за Керченский поход. Предлагаю увеличить штат и финансирование всех этих МВД, ГПУ, НАБУ, че там еще, уже и не вспомнишь...
показать весь комментарий
19.05.2020 14:24 Ответить
До 10 років за те де треба пожиттєве. Вони ще й відсідять з них лише 5. Кончений закон, написаний бандитами для бандитів.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:17 Ответить
УПК имени портнова....устраивает все власти... нет даже намека на изменения....
показать весь комментарий
19.05.2020 14:26 Ответить
зробіть їм ваву краще, щоб без копит остались виродки!!!!
показать весь комментарий
19.05.2020 14:25 Ответить
Обвиняемый в убийстве гуляет на свободе и продолжает прест деятельность с рецидивистами!
А волонтеры и врач сидят без доказательств!
ПИЗ_Ц!!!!!!!
показать весь комментарий
19.05.2020 14:26 Ответить
Зімбабве ****.....
показать весь комментарий
19.05.2020 14:26 Ответить
Усик должен ответить. То в чем он снялся - оружие массового поражения, агрессора.
Это нельзя прощать, замалчивать. Потому что оно действует, и мы должны заставить этого горе чемпиона извиниться.

Уголовники похитили и жестоко пытали 21-летнего ветерана АТО в Покровске: парень в тяжелом состоянии, преступники задержаны, - полиция - Цензор.НЕТ 7405
показать весь комментарий
19.05.2020 14:28 Ответить
що митці, що спорсмени, всі вони ідносяться до сфери розваг і звикли продавати свої вміння за гроші.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:46 Ответить
мля.... новини - хоч не читай!
показать весь комментарий
19.05.2020 14:34 Ответить
21-летний ветеран... Чтобы получить медаль "ветеран", надо иметь 25 лет безупречной службы
показать весь комментарий
19.05.2020 14:45 Ответить
Більшість ветеранів 2-ї світової не служили 25 років, нащо ви так про них?
показать весь комментарий
19.05.2020 15:08 Ответить
После ВОВ не было ветеранов, были участники, ветеранами их стали называть в середине 70-х, выдавались юбилейные медали, где не было слова "ветеран", ветеранские медали получали военнослужащие
показать весь комментарий
19.05.2020 15:34 Ответить
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України ,
які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили
самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних
Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової
готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних
років.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:54 Ответить
Є витірани(що 25 років штани протирали на посадах) та ветерани(учасники бойових дій), правда ветеранами вони стануть після закінчення війни, тут я з вами згоден.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:44 Ответить
Ветеран, - старый воин (лат)
показать весь комментарий
19.05.2020 17:29 Ответить
https://censor.net/user/468192 это на цензоре если шарился на блокпосте за надцать км от линии то уже автоматически становятся ,,ветеранами,,
показать весь комментарий
20.05.2020 08:56 Ответить
Им грозит до 10 лет, совсем охренели, они никогда не бвдут людьми, повесить и на удобрения.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:45 Ответить
Меня терзают смутные сомнения... Пытали чтобы заставить вступить в криминальную группировку? При этом сняли с 21-леьнего ветерана золото и ювелирные украшения?
Я конечно не дочь офицера, но тут не все так однозначно.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:47 Ответить
Бандюки звірують тому що знають що не будуть покарані. Таку систему побудували.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:48 Ответить
Можна припустити, що побили за АТО, у Покровську це можливо. Та кримінальні злочинці поза політикою ніби. Вірогідно, що розбірки.
показать весь комментарий
20.05.2020 07:44 Ответить
Почему так мало - 10 лет. За такое минимум двадцатка.
И вообще все три преступления сложить по сумме....

Твари!
показать весь комментарий
19.05.2020 14:52 Ответить
В США бы им только за одно похищение стул светил, или пожизненное в лучшем случае. У нас их еще и выпустят под залог и суд будут оттягивать 3 года чтобы потом 3-4 года дать а то и так выпустят, типа за недоказанностью или отсутствием (потерей, дела, заявления) улик.
показать весь комментарий
19.05.2020 17:02 Ответить
житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году....

В Украине тюрем вообще нет ни одной? То есть нормально когда убийцы гуляют по улице?
показать весь комментарий
19.05.2020 14:57 Ответить
Конечно нормально. Преступникам же обявили день открытых дверей в связи с карантином
показать весь комментарий
19.05.2020 22:17 Ответить
О , гордон повинен взяти в них ітерв'ю - "ета тожє істаріческіє лічнасті".
показать весь комментарий
19.05.2020 15:06 Ответить
Серед них один азєр... Тобто Україна запускає до себе мігрантів не з ситої Франції чи США, а з всяких нікчемних і гнилих росій і Азейрбаджанів... Ось і наслідки.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:11 Ответить
"Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности. Амнистия будет касаться только воров и убийц, ... ."
показать весь комментарий
19.05.2020 15:11 Ответить
справжні вбивці розгулюють на волі, а безвинно звинувачені сидять
вірною дорогою йдете таварісчі зелено-авако-бенедиктинці!
показать весь комментарий
19.05.2020 15:16 Ответить
Никого не пугают эти сроки. Уродам они не писаны. Людям конечно нужно давать второй шанс, а иногда лучше пристрелить бешеную собаку, раз уж столько судимостей и рецидива столько же.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:22 Ответить
Кримінальники викрали і жорстоко катували 21-річного ветерана АТО в Покровську: хлопець у важкому стані, злочинців затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 6778
показать весь комментарий
19.05.2020 16:03 Ответить
Обміняють на таксистів.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:37 Ответить
НЕОБХОДИМО НАЦГВАРДИЮ В ПОКРОВСК ВВЕСТИ И ****** ВСЕХ ЭТИХ БАНДИТОЧЕК !!!
показать весь комментарий
19.05.2020 17:04 Ответить
ПОРА БОРЗЫХ ЗЕЧКОВ ГАСИТЬ !!!
показать весь комментарий
19.05.2020 17:07 Ответить
Так только ж потрясли братки, ты не из них нет? О презумпции слыхал что то, нет?
показать весь комментарий
19.05.2020 17:20 Ответить
Необходимо вводить суд присяжных и выносить судебные решения должны присяжные (добропорядочные жители Украины тайно выбранные компьютером в случайном порядке как это делается в США). Отменить в конце концов мораторий на смертную казнь. А судьи должны иметь только совещательную и разъяснительную роль, присяжные бы хер бы выпустили убийцу под залог а наши судьи за бабло легко... А для самозащиты граждан должен быть принят закон об оружии (огнестрельном, холодном, тяжелом, колющим и т.д.) и четко регламентировать право на самозащиту от преступных посягательств. Страшно уже жить - зимбабве какое то... докатились.
показать весь комментарий
19.05.2020 17:18 Ответить
Это известная банда пассивных гомиков г. Покровска.
показать весь комментарий
19.05.2020 18:09 Ответить
Вот вам правда жизни. Защищал свою страну от врага а сам себя не смог защитить потому что в Украине самооборона и оружие для самообороны запрещено. Какой тогда смысл защищать страну?
показать весь комментарий
19.05.2020 22:16 Ответить
Пойдут на обмен, взамен таксистов выдадут.
показать весь комментарий
20.05.2020 10:16 Ответить
Когда увидел "Пытки ветерана" подумал что в честь 9го мая какую-то акцию устроили и начали деда пытать. Как открыл "ветерана АТО" 21 год... Ну как ветеран посидел немного в секторе и уже ветеран.
показать весь комментарий
20.05.2020 10:56 Ответить
Никифор Ляпис-Трубецкой статейку писал.

Читаем словарь: Ветера́н (лат. veteranus, от vetus, veteris старый!!!) - вышедший в отставку военнослужащий, обычно участвовавший в военных (боевых) действиях; слово также используется для обозначения старого, заслуженного деятеля, работника из иных сфер деятельности.

С такими писателями авторитет Цензора летит вниз стремительным домкратом.
показать весь комментарий
20.05.2020 11:46 Ответить
Треба було виродків гасити на місці
показать весь комментарий
20.05.2020 12:11 Ответить
 
 