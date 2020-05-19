Смертность от COVID-19 среди медработников в РФ в 16 раз выше, чем в других странах, - СМИ
Смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такие подсчеты провела "Медиазона".
Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из "Списка памяти". В нем на 18 мая было 222 фамилии.
Отмечается, что официально в России по данным на 18 мая зарегистрировали 2864 умерших от COVID-19. То есть доля медиков в общем числе смертей от инфекции - почти 7%.
Для сравнения, в Италии эта доля - 0,65%, в США - 0,48%, в Иране - 1,59%.
По предположению "Медиазоны", ситуацию со смертностью среди российских врачей можно объяснить заниженной статистикой в целом по умершим от COVID-19 и высоким профессиональным риском из-за того, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты.
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Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из https://sites.google.com/view/covid-memory/home "Списка памяти"Источник: https://censor.net/n3196492"
А не один ли хрен, что подтвердили или опровергли одни антиправительственные общественники, опираясь на данные других таких же? А может быть познавательнее будет сравнить число умерших врачей с общим числом выявленных больных и прийти к выводу, что число умерших врачей в РФ относительно всех заболевших такое же, а вот работают они во много раз эффективнее, потому смертность пациентов много ниже, чем в США?
Дядьку, так смертність лікарів і показує, що москалі занижують загальні втрати від Covid19. То яка там "много раз эффективнее".
смертність лікарів в рашці не набагато більша ніж в Україні. а можливоі менше(згідно цифр у виступі Порошенко)
просто інфікованих ковід не 300 000 а 3 млн
і смертей рашці не 2 722,а всі 30-40 тис..
записують просто під COVID-19 в останню чергу...
Загалом вірно,тільки цифри різні..
Что интересно, у примерно 15% жителей обнаруживается иммунитет к коронавирусу. Откуда он взялся - совершенно непонятно. Если бы он был после выздоровления от коронавируса - то в РФ должны бы были переболеть более 20 млн.
Даунбаси -більш стійкий народ... Загартований незгодами.. їм нафік лікарі взагалі...
Не знаю как считают погибших врачей в Италии и США, но думаю всё-же имеются ввиду врачи, которые реально лечили от COVID-19, а не все у кого есть диплом или запись в трудовой книжке.
ПРОСТО СМЕРТЕЙ у рашці від ковід не 10 000 а як мінімум 100 тис..