Смертность от COVID-19 среди медработников в РФ в 16 раз выше, чем в других странах, - СМИ

Смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие подсчеты провела "Медиазона".

Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из "Списка памяти". В нем на 18 мая было 222 фамилии.

Отмечается, что официально в России по данным на 18 мая зарегистрировали 2864 умерших от COVID-19. То есть доля медиков в общем числе смертей от инфекции - почти 7%.

Для сравнения, в Италии эта доля - 0,65%, в США - 0,48%, в Иране - 1,59%.

По предположению "Медиазоны", ситуацию со смертностью среди российских врачей можно объяснить заниженной статистикой в целом по умершим от COVID-19 и высоким профессиональным риском из-за того, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты.

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