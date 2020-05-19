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Новости Коронавирус и карантин
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Смертность от COVID-19 среди медработников в РФ в 16 раз выше, чем в других странах, - СМИ

Смертность от COVID-19 среди медработников в РФ в 16 раз выше, чем в других странах, - СМИ

Смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие подсчеты провела "Медиазона".

Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из "Списка памяти". В нем на 18 мая было 222 фамилии.

Отмечается, что официально в России по данным на 18 мая зарегистрировали 2864 умерших от COVID-19. То есть доля медиков в общем числе смертей от инфекции - почти 7%.

Для сравнения, в Италии эта доля - 0,65%, в США - 0,48%, в Иране - 1,59%.

По предположению "Медиазоны", ситуацию со смертностью среди российских врачей можно объяснить заниженной статистикой в целом по умершим от COVID-19 и высоким профессиональным риском из-за того, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты.

Читайте также: В России почти 300 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, за сутки более 9,2 тыс. зараженных

карантин (16729) россия (95352) смертность (268) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Смысл обсуждать статистику тоталитарных режимов! Еще Белорусь посчитайте!
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19.05.2020 14:17
+4
Оно то понятно, в рашке был один защитный костюм и то ***** его себе забрал
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19.05.2020 14:16
+3
"отдельная цивилизация рашиста" за кровопролитные конфликты и войны с соседями усмиряется Всевышним
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19.05.2020 14:48
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Смысл обсуждать статистику тоталитарных режимов! Еще Белорусь посчитайте!
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19.05.2020 14:17 Ответить
ДА ОНИ АНТИСЕПТИК НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ используют! Нужно руки обрабатывать а эти внутренние органы в основном.
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19.05.2020 14:55 Ответить
Балалаєчник у розпачі.
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19.05.2020 14:39 Ответить
Х з ними.
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19.05.2020 14:14 Ответить
Смертность от COVID-19 среди медработников в РФ в 16 раз выше, чем в других странах, - СМИ - Цензор.НЕТ 9394
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19.05.2020 14:14 Ответить
Оно то понятно, в рашке был один защитный костюм и то ***** его себе забрал
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19.05.2020 14:16 Ответить
Нужно им поаплодировать
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19.05.2020 14:19 Ответить
на балконе и ДЕДоф на палках и диньБабеды спеть!
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19.05.2020 14:56 Ответить
В списке сказано что что это врачи погибшие во время пандемии а не именно от вируса. Да и то информация присылаемая добровольно особой точностью не отличается.
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19.05.2020 14:32 Ответить
Ну да. Из десяти один умер от ковида, остальных 9 сбила машина?
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19.05.2020 14:36 Ответить
И ЄТО РАДУЕТ!!!
Смертность от COVID-19 среди медработников в РФ в 16 раз выше, чем в других странах, - СМИ - Цензор.НЕТ 6072
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19.05.2020 14:33 Ответить
Во время второй мировой была одна винтовка на троих, остальные две надо было добыть в бою. Теперь один защитный костюм на троих врачей, остальные надо добыть в бою. Время идет, ничего не меняется. Все тот же великий героизм
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19.05.2020 14:34 Ответить
думаю, что реальная смертность среди НЕ врачей тоже как минимум вдвое или втрое выше
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19.05.2020 14:37 Ответить
і те і те треба було стягнути з трупа...
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19.05.2020 15:38 Ответить
"https://zona.media/article/2020/05/19/martyrology Медиазона" .
Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из https://sites.google.com/view/covid-memory/home "Списка памяти"Источник: https://censor.net/n3196492"
А не один ли хрен, что подтвердили или опровергли одни антиправительственные общественники, опираясь на данные других таких же? А может быть познавательнее будет сравнить число умерших врачей с общим числом выявленных больных и прийти к выводу, что число умерших врачей в РФ относительно всех заболевших такое же, а вот работают они во много раз эффективнее, потому смертность пациентов много ниже, чем в США?
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19.05.2020 14:45 Ответить
ну ты шутник!
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19.05.2020 15:04 Ответить
Для таких мацква сталіца.
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19.05.2020 16:35 Ответить
число умерших врачей в РФ относительно всех заболевших такое же, а вот работают они во много раз эффективнее, потому смертность пациентов много ниже, чем в США?

Дядьку, так смертність лікарів і показує, що москалі занижують загальні втрати від Covid19. То яка там "много раз эффективнее".
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19.05.2020 15:11 Ответить
Если занижают общую смертность, то выходит, что там биологически другой народ живет, гораздо менее устойчивый к инфекции, чем в Украине, а это вряд ли. Весь этот свистеж - просто пропаганда, никто нигде сильно не маскирует, потому как международные врачи-специалисты ВОЗ элементарно просто вычисляют вранье, да к тому же смысла особого нет - в РФ смертность на душу населения мало отличается от украинской или польской и гораздо ниже, чем в "цивилизованных" странах, даже если вообще всех покойников записать в погибшие от вируса. По сути РФ, кроме Москвы, очень легко проехала карантин, во многих провинциях жизнь уже налаживается и потери очень низкие.
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19.05.2020 15:24 Ответить
думаю,ковід в рашці зараз у піку переходить з Москви на губернські центри.. Москва на "плато".. надовго...
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19.05.2020 15:37 Ответить
В Украине другая смертность? Посчитай смертность на 1 млн. еще ниже статистика будет.
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19.05.2020 17:53 Ответить
Детально трудно посчитать, поскольку население Украины ХЗ, но в РФ приблизительно на 30% выше, что не принципиально, к тому же могут несколько различаться методики статистики.
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19.05.2020 18:07 Ответить
Маєте, пане 0384934417 Kampod, рацію(чи кулемет), короновірусу в касабії нєт аналогов в Мірє і він розповсюджується по нєпрєдсказуємой траєкторіі. Китайці вже відгородились від параші 100 млн карантином.
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19.05.2020 17:39 Ответить
"отдельная цивилизация рашиста" за кровопролитные конфликты и войны с соседями усмиряется Всевышним
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19.05.2020 14:48 Ответить
Да да, горы тел, грузовики, бла бла бла. А по факту нигде ничего нет. Статистику подают грубую и далеко не обычные врачи.
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19.05.2020 15:19 Ответить
" ... фы фсе вретиии - этА фсе русАфобияяя - дАкАжитиии - нас там нет - путен фсех переиграл - а што фы нам сделаетиии... "
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19.05.2020 15:27 Ответить
х...й там
смертність лікарів в рашці не набагато більша ніж в Україні. а можливоі менше(згідно цифр у виступі Порошенко)
просто інфікованих ковід не 300 000 а 3 млн
і смертей рашці не 2 722,а всі 30-40 тис..


записують просто під COVID-19 в останню чергу...
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19.05.2020 15:33 Ответить
ситуацію зі смертністю серед російських лікарів можна пояснити заниженою статистикою загалом щодо померлих від COVID-19

Загалом вірно,тільки цифри різні..
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19.05.2020 15:35 Ответить
На данный момент в РФ по официальной статистике 688 000 заболевших и 10 300 умерших.
Что интересно, у примерно 15% жителей обнаруживается иммунитет к коронавирусу. Откуда он взялся - совершенно непонятно. Если бы он был после выздоровления от коронавируса - то в РФ должны бы были переболеть более 20 млн.
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06.07.2020 22:19 Ответить
не дарма.. зараз ДАУНБАСЬКИМ лікарям оформлюють відрядження в москву..

Даунбаси -більш стійкий народ... Загартований незгодами.. їм нафік лікарі взагалі...
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19.05.2020 15:40 Ответить
Список любопытный. Включены 80-летние уборщицы, заведующие аптек, массажисты...
Не знаю как считают погибших врачей в Италии и США, но думаю всё-же имеются ввиду врачи, которые реально лечили от COVID-19, а не все у кого есть диплом или запись в трудовой книжке.
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19.05.2020 15:51 Ответить
Куйня, баби ісчо нарожают.
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19.05.2020 16:32 Ответить
Х..Й ТАМ ВИЩА У 16..
ПРОСТО СМЕРТЕЙ у рашці від ковід не 10 000 а як мінімум 100 тис..
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06.07.2020 22:04 Ответить
Семьям умерших от коронавируса врачей в РФ платят немалые деньги. Отсюда логично предположить что любую смерть врача его коллеги пытаются списать на коронавирус (вероятно за долю в компенсации от родственников)
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06.07.2020 22:13 Ответить
 
 