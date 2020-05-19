РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5071 посетитель онлайн
Новости
5 634 51

Численность населения Украины за три месяца уменьшилась на 71,8 тыс. человек, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Численность населения Украины за три месяца уменьшилась на 71,8 тыс. человек, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 апреля 2020 г. составила 41830,6 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата.

В течение января-марта 2020 г. численность населения уменьшилась на 71,8 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных.

Численность населения Украины за три месяца уменьшилась на 71,8 тыс. человек, - Госстат 01
Численность населения Украины за три месяца уменьшилась на 71,8 тыс. человек, - Госстат 02

Географический охват. Данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по природному и
миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета
временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно
оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей.

Методология и определения. Наличное население - население, которое на момент переписи находится на определенной территории, учитывая лиц, временно проживающих (при условии их отсутствия в месте жительства не более 12
месяцев).

Постоянное население - население, которое постоянно проживает на момент переписи на определенной территории,
учитывая временно отсутствующих, если их отсутствие в месте жительства не превышала 12 месяцев.

Средняя численность населения (имеющегося / постоянного) рассчитана как средняя арифметическая из численности на начало и конец периода наблюдения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средний показатель летальности от COVID-19 в Украине - 2,5%, в 7 областях он превышен, - ЦОЗ

Расчеты (оценка) численности населения проводятся ежемесячно по состоянию на начало каждого месяца и ежегодно по состоянию на 1 января на основе имеющихся административных данных и на основании итогов последней переписи населения, к которым добавляется количество живорожденных и прибывших на определенную территорию и вычитается количество умерших и выбывших с этой территории.

Общий прирост (сокращение) населения - сумма естественного прироста (сокращения) и миграционного прироста (сокращения). Естественный прирост (сокращение) населения - разница между количеством живорожденных и количеством умерших.

Информация о количестве живорожденных и умерших (в т. ч. детей в возрасте до 1 года) сформирована по данным актовых записей гражданского состояния, которые предоставляют территориальные органы Министерства юстиции
Украина.

Миграционный прирост (сокращение) населения - разница между количеством прибывших на определенную территорию и
количеством выбывших за ее пределы.

Информация о миграции сформирована по данным регистрации / снятия с регистрации места жительства, предоставляют органы регистрации (исполнительные органы сельского, поселкового или городского совета, сельские головы (если в соответствии с законодательством исполнительный орган сельского советы не создан)).

демография (296) смертность (268) Госстат (220)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Когда уже количество дойдет до 8-10 миллионов? Украинцы мазохисты. Их держат за быдло, убивают нищетой и коррупцией, а они уже 30 лет терпят. Самые активные - выезжают в нормальные страны.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:41
+6
Зелёный геноцид.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:39
+5
Хуже не будет, говорили они
показать весь комментарий
19.05.2020 14:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коронавирус?
показать весь комментарий
19.05.2020 14:32 Ответить
Численность населения Украины за три месяца уменьшилась на 71,8 тыс. человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 7509
показать весь комментарий
19.05.2020 14:36 Ответить
Зелёный геноцид.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:39 Ответить
Зе
показать весь комментарий
19.05.2020 14:55 Ответить
Вот вам и вирус, в 2019 численность населения за 3 первых месяца уменьшилось на 74 тыс.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:38 Ответить
До пандемии умирало в среднем 1600 человек в сутки, теперь стало меньше. С чего бы это?
показать весь комментарий
19.05.2020 14:44 Ответить
Ну так карантин не только на корону действует.
Все инфекционные болячки покажут резкий спад заболеваемости и смертности
показать весь комментарий
19.05.2020 14:46 Ответить
В стерильных условиях теряются все остатки иммунитета.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:59 Ответить
Ну это долгий процесс на десятилетия. А вот эффект от изоляции носителей заразы проявляется в течении нескольких дней. Причем действует на все инфекции сразу
показать весь комментарий
19.05.2020 15:07 Ответить
Человек существо социальное. Без взаимодействия с множеством людей различных профессиональных, социальных, групп ему не выжить. Приобретение и производство необходимых товаров, различных услуг, обучение, и даже лечение, неминуемо приведёт к обмену инфекциями между людьми. Можно только отсрочить своё заражение, при этом без физического моциона, солнца и свежего воздуха, сам процесс восстановления будет гораздо более сложным. Так же надо учитывать и обвал экономики, промышленности, и психологическое состояние угнетения и отвыкания от работы. Считаю, что вред от карантина больше чем от него польза.
показать весь комментарий
19.05.2020 18:36 Ответить
очнись, двоешник. речь о сокращении численности, а не количестве умерших.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:00 Ответить
Психам не все доступно в этом мире, а в смирительной рубашке и подавно.
показать весь комментарий
19.05.2020 17:59 Ответить
Болван, речь не про умирающих, раздупляйся.О вымирающих. Это две разные цифирки,
показать весь комментарий
19.05.2020 18:33 Ответить
Я рад что ты все таки назвался, думаю ты в психбольнице No1 один.
показать весь комментарий
19.05.2020 19:37 Ответить
ты всегда такой тупой был? Умирание и сокращение это две разный цифры.
показать весь комментарий
19.05.2020 20:23 Ответить
Вот вам и вирус, в 2019 численность
Вот вам и численность

Информация о миграции сформирована по данным регистрации / снятия с регистрации места жительства, предоставляют органы регистрации
Те если чел уехал и не снялся с укр регистрации, то по статистике он и не уезжал. Обсуждать подобную статистику бессмысленно. Что интересно, реальный учет "уехали-приехали" погранцы ведут постоянно, но Госстат постоянно эти цифири в упор видеть не желает.
Ещу одну свою функцию - госстатистику - государство Украина выполнять не желает.
показать весь комментарий
19.05.2020 22:21 Ответить
Хуже не будет, говорили они
показать весь комментарий
19.05.2020 14:39 Ответить
Когда уже количество дойдет до 8-10 миллионов? Украинцы мазохисты. Их держат за быдло, убивают нищетой и коррупцией, а они уже 30 лет терпят. Самые активные - выезжают в нормальные страны.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:41 Ответить
Спывочи та терплячи... ТЬФУ!!!!
показать весь комментарий
19.05.2020 14:47 Ответить
Виявилося, що це, перш за все вірус, що вражає здатність критичного мислення суспільств.
Власне, нинішню пандемію і реакції на неї, я б розглядав як, можливо перший такого рівня глобальності, соціальний експеримент. Як населення поводиться в ситуації тотального карантину? Що необхідно і якого рівня потрібна паніка, щоб переважна більшість населення добровільно себе тримало заарештованим.
Можливо найважливіші проблеми, які поставила всесвітня пандемія - це питання етики і кордонів мислення.
По-перше, відсутність критичного мислення в публічному просторі. Тобто є і мислителі, і критика, але домінуючими в публічному просторі є аж ніяк не вони. І ця ситуація показує, наскільки легко, за допомогою глобальних медіа та емоцій страху, створюється паніка і підміняється критична рефлексія.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:54 Ответить
я писал три месяца назад что в Украине вымирает(не путать с умирает) по 700 человек в день без всяких коронавирусов, никому дела нет. Территория пустеет и будет занята соседями если народ не начнёт поклоняться культу роженицы, а не культу вещей.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:58 Ответить
Любой культ- это психическое отклонение, тебе ли этого не знать.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:49 Ответить
не любой. культ семьи например.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:59 Ответить
Семью нужно кормить и одевать. Отсюда - культ вещей.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:42 Ответить
Не отсюда, потому что нет семей.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:58 Ответить
ЗЕМЛЮ 2.8 га ПОЛОЖЕННУЮ КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ ДАВАЙТЕ ГНИДЯРЫ !!!
показать весь комментарий
19.05.2020 15:01 Ответить
А МЫ ДЕТЕЙ ТОГДА НАДЕЛАЕМ СКОЛЬКО НУЖНО !!!
показать весь комментарий
19.05.2020 15:03 Ответить
По 2 м. кв. Ты больше рабиновичей и мертветчуков слушай.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:52 Ответить
ПО ДВА МЕТРА КАМЕРА ИМ НА ДВОИХ !!!
показать весь комментарий
20.05.2020 07:21 Ответить
Можно и по двое в одну могилу.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:30 Ответить
Мы вымрем как скифы, которых нет. Культ матери у скифов был заменён на культ войны.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:02 Ответить
А кількість мігрантів зростає... Чи не за рахунок росіян і всяких азерів, які потім грабують квартири і гвалтують наших дівчат на вулицях?
показать весь комментарий
19.05.2020 15:05 Ответить
Так их никто и не считает. Визуально тока. Раньше негра (простите афроамериканца) увидеть-так это событие, а теперь- на каждом шагу. И красные, и синие, и шоколадные, и все цвета радуги. Особенно интересно когда они за комуналку платят: по 2-3 квартиры. Когда-то грешили на интернационализм, а теперь - на оскал капитализма .
показать весь комментарий
19.05.2020 15:21 Ответить
афроукраинца тогда уж, если слово негр вам не нравится оно же не ругательное как ниггер в США
показать весь комментарий
19.05.2020 15:56 Ответить
Вроде есть случаи, когда афроукраинцев уже призывали на службу. Итерессно об этом написано в Солдате Швейке (личные наблюдения Я.Гашека).
показать весь комментарий
19.05.2020 16:06 Ответить
Чомусь до 2019 року нормальна статистика загальна смертність наведена по місяцям, а з 2020 йде весь час якась какофонія, все пермішали, подають за два місяці разом, то за місяць від однієї хвороби. Я це до того що влада бреше бреше і ще раз бреше. Їй вигідний режим типу тоталітарного коли що хочу те і роблю, без озирання на Конституцію
показать весь комментарий
19.05.2020 15:23 Ответить
Конституція-це лише "гарна" назва. А то у всіх є, то чом би і у нас має бути. Пилип Орлик десь там перевертається від усіх цих новин і нововведень. Ось в Америці: Билль о правах, то й тут хай буде Український Білль. І всім стане відразу легше і спокійніше .
показать весь комментарий
19.05.2020 16:13 Ответить
Чомусь до 2019 року нормальна статистика
Нет и не было на Украине нормальной статистики населения последние лет 20 .....
показать весь комментарий
19.05.2020 22:23 Ответить
Було 37 млн. , вже 42 млн . Крутять , як циган сонцем 😁
показать весь комментарий
19.05.2020 15:23 Ответить
при Зеле люди боятся размножаться, даже зебилы
показать весь комментарий
19.05.2020 15:38 Ответить
Для чого ця маніпуляція? Смертність більша за народжуваність починаючи ще з 1992 року
показать весь комментарий
19.05.2020 15:40 Ответить
Оно порохофан!
показать весь комментарий
19.05.2020 15:54 Ответить
То есть при Совке неплохо размножались?
показать весь комментарий
19.05.2020 17:13 Ответить
Помаленьку вимираємо. Цікаво, що смертність більш як в 2 рази більша за народжуваність. Як будь-то у нас голодомор і якась епідемія одночасно. Нажаль з часом українці вимруть і в майбутньому історики будуть розглядати нашу країну, як першу в світі, що вимерла сама по собі
показать весь комментарий
19.05.2020 15:39 Ответить
Порохоботы не вымрут, их с каждым днем все больше и больше.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:55 Ответить
Первая вымерла Вавилония.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:02 Ответить
Каждая страна, это один организм, а каждый человек, это отдельная клетка этого организма. В среднем каждое государство живёт примерно 1000 лет и умирает. На его основе рождается новый организм, если он не ограничен морями горами, то в тех же границах, а если нет, то молодой растущий организм захватывает новые территории. Это закон жизни.
показать весь комментарий
19.05.2020 22:10 Ответить
Статистика не отражает отсутствующих по причине выезда на заработки. Так как они остаются прописанными в Украине, не считаются выбывшими. Выбившими по миграции считаются только те, кто уехал выписался и уехал на ПМЖ. Вот реальный пример. Уехала семья за границу, основательно, там уже и документы получили. Но прописка в Украине осталась, им приходят разные бумажки, приглашения на выборы и так далее, то есть для официальной статистики эти граждане есть в Украине, но по факту их нет.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:09 Ответить
Цифры показывают, при потужном мёрло больше.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:23 Ответить
41830,6 тыс. це лірика...а по факту скільки?...десь мілліонів 25?
показать весь комментарий
19.05.2020 16:32 Ответить
 
 