Численность населения Украины за три месяца уменьшилась на 71,8 тыс. человек, - Госстат. ИНФОГРАФИКА
Численность населения в Украине, по оценке, на 1 апреля 2020 г. составила 41830,6 тыс. человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата.
В течение января-марта 2020 г. численность населения уменьшилась на 71,8 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных.
Географический охват. Данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по природному и
миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета
временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно
оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей.
Методология и определения. Наличное население - население, которое на момент переписи находится на определенной территории, учитывая лиц, временно проживающих (при условии их отсутствия в месте жительства не более 12
месяцев).
Постоянное население - население, которое постоянно проживает на момент переписи на определенной территории,
учитывая временно отсутствующих, если их отсутствие в месте жительства не превышала 12 месяцев.
Средняя численность населения (имеющегося / постоянного) рассчитана как средняя арифметическая из численности на начало и конец периода наблюдения.
Расчеты (оценка) численности населения проводятся ежемесячно по состоянию на начало каждого месяца и ежегодно по состоянию на 1 января на основе имеющихся административных данных и на основании итогов последней переписи населения, к которым добавляется количество живорожденных и прибывших на определенную территорию и вычитается количество умерших и выбывших с этой территории.
Общий прирост (сокращение) населения - сумма естественного прироста (сокращения) и миграционного прироста (сокращения). Естественный прирост (сокращение) населения - разница между количеством живорожденных и количеством умерших.
Информация о количестве живорожденных и умерших (в т. ч. детей в возрасте до 1 года) сформирована по данным актовых записей гражданского состояния, которые предоставляют территориальные органы Министерства юстиции
Украина.
Миграционный прирост (сокращение) населения - разница между количеством прибывших на определенную территорию и
количеством выбывших за ее пределы.
Информация о миграции сформирована по данным регистрации / снятия с регистрации места жительства, предоставляют органы регистрации (исполнительные органы сельского, поселкового или городского совета, сельские головы (если в соответствии с законодательством исполнительный орган сельского советы не создан)).
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Вот вам и численность
Информация о миграции сформирована по данным регистрации / снятия с регистрации места жительства, предоставляют органы регистрации
Те если чел уехал и не снялся с укр регистрации, то по статистике он и не уезжал. Обсуждать подобную статистику бессмысленно. Что интересно, реальный учет "уехали-приехали" погранцы ведут постоянно, но Госстат постоянно эти цифири в упор видеть не желает.
Ещу одну свою функцию - госстатистику - государство Украина выполнять не желает.
Власне, нинішню пандемію і реакції на неї, я б розглядав як, можливо перший такого рівня глобальності, соціальний експеримент. Як населення поводиться в ситуації тотального карантину? Що необхідно і якого рівня потрібна паніка, щоб переважна більшість населення добровільно себе тримало заарештованим.
Можливо найважливіші проблеми, які поставила всесвітня пандемія - це питання етики і кордонів мислення.
По-перше, відсутність критичного мислення в публічному просторі. Тобто є і мислителі, і критика, але домінуючими в публічному просторі є аж ніяк не вони. І ця ситуація показує, наскільки легко, за допомогою глобальних медіа та емоцій страху, створюється паніка і підміняється критична рефлексія.
Нет и не было на Украине нормальной статистики населения последние лет 20 .....