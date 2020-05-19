Численность населения Украины за три месяца уменьшилась на 71,8 тыс. человек, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 апреля 2020 г. составила 41830,6 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата.

В течение января-марта 2020 г. численность населения уменьшилась на 71,8 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных.





Географический охват. Данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по природному и

миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета

временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно

оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей.

Методология и определения. Наличное население - население, которое на момент переписи находится на определенной территории, учитывая лиц, временно проживающих (при условии их отсутствия в месте жительства не более 12

месяцев).

Постоянное население - население, которое постоянно проживает на момент переписи на определенной территории,

учитывая временно отсутствующих, если их отсутствие в месте жительства не превышала 12 месяцев.

Средняя численность населения (имеющегося / постоянного) рассчитана как средняя арифметическая из численности на начало и конец периода наблюдения.

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Расчеты (оценка) численности населения проводятся ежемесячно по состоянию на начало каждого месяца и ежегодно по состоянию на 1 января на основе имеющихся административных данных и на основании итогов последней переписи населения, к которым добавляется количество живорожденных и прибывших на определенную территорию и вычитается количество умерших и выбывших с этой территории.

Общий прирост (сокращение) населения - сумма естественного прироста (сокращения) и миграционного прироста (сокращения). Естественный прирост (сокращение) населения - разница между количеством живорожденных и количеством умерших.

Информация о количестве живорожденных и умерших (в т. ч. детей в возрасте до 1 года) сформирована по данным актовых записей гражданского состояния, которые предоставляют территориальные органы Министерства юстиции

Украина.

Миграционный прирост (сокращение) населения - разница между количеством прибывших на определенную территорию и

количеством выбывших за ее пределы.

Информация о миграции сформирована по данным регистрации / снятия с регистрации места жительства, предоставляют органы регистрации (исполнительные органы сельского, поселкового или городского совета, сельские головы (если в соответствии с законодательством исполнительный орган сельского советы не создан)).