Антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича Клименко, поскольку он не объявлен в международный розыск
Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко за того, что он не считается объявленным в международный розыск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Судья-спикер Апелляционной палаты Антикоррупционного суда Инна Калугина отметила, что согласно требованиям закона избрание судом меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие лица возможно лишь при обязательном наличии одновременно следующих предпосылок как приобретение этим лицом статуса подозреваемого и объявления его в международный розыск.
"Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда согласилась с выводом следственной судьи о том, что лицо получило статус подозреваемого в уголовном производстве. Вместе с тем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что подозреваемый в уголовном производстве считается объявленным в международный розыск", - объяснила она.
При этом 10 июня 2019 прокурор военной прокуратуры действительно объявил международный розыск подозреваемого.
"Однако стороной обвинения не добавлены никакие доказательства, свидетельствующие о совершении органом досудебного расследования любых действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в частности доказательств внесения сведений об объявлении лица в международный розыск в ЕРДР и направления запроса об объявлении розыска в Национальное центральное бюро Интерпола в Украине", - добавила Калугина.
Она отметила, что сторона обвинения может обратиться в суд с повторным ходатайством об аресте подозреваемого.
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Ах ти ж ******** мєлкорослий - ЗЕлена Шмаркля!
А якщо такого не відбудеться, то тоді нарІд повністю заслуговує на таку владу.
Но ни чего не забыто, только все накапливается .