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Новости Задержания "налоговиков Клименко"
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Антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича Клименко, поскольку он не объявлен в международный розыск

Антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича Клименко, поскольку он не объявлен в международный розыск

Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко за того, что он не считается объявленным в международный розыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Судья-спикер Апелляционной палаты Антикоррупционного суда Инна Калугина отметила, что согласно требованиям закона избрание судом меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие лица возможно лишь при обязательном наличии одновременно следующих предпосылок как приобретение этим лицом статуса подозреваемого и объявления его в международный розыск.

"Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда согласилась с выводом следственной судьи о том, что лицо получило статус подозреваемого в уголовном производстве. Вместе с тем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что подозреваемый в уголовном производстве считается объявленным в международный розыск", - объяснила она.

При этом 10 июня 2019 прокурор военной прокуратуры действительно объявил международный розыск подозреваемого.

"Однако стороной обвинения не добавлены никакие доказательства, свидетельствующие о совершении органом досудебного расследования любых действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в частности доказательств внесения сведений об объявлении лица в международный розыск в ЕРДР и направления запроса об объявлении розыска в Национальное центральное бюро Интерпола в Украине", - добавила Калугина.

Она отметила, что сторона обвинения может обратиться в суд с повторным ходатайством об аресте подозреваемого.

Также читайте: Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко

Автор: 

арест (10454) Клименко (365) Антикоррупционный суд (1202)


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Топ комментарии
+20
******, крічалі гості!
Ах ти ж ******** мєлкорослий - ЗЕлена Шмаркля!

Антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича Клименко, поскольку он не объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 8080
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19.05.2020 14:32
+14
...телепні,головне не зупиняйтесь...
Антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича Клименко, поскольку он не объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 5625
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19.05.2020 14:44
+11
Справа в тому що малороська влада повністю дозволяє цей сепаратизм. Вся наволоч проросійська недобита за рік Зеленського підняла голову і посилилась. Куди це може привести Україну як не до чергової біди? Цього не можливо не знати, і не помічати. Це робиться спеціально
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19.05.2020 14:34
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******, крічалі гості!
Ах ти ж ******** мєлкорослий - ЗЕлена Шмаркля!

Антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича Клименко, поскольку он не объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 8080
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19.05.2020 14:32 Ответить
Тука пише, що проти поклонської теж закрили справу.
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19.05.2020 14:41 Ответить
Нее, ну все логично, все идет своим чередом. Портновское дело живет и процветает. Предатель, вор, убийца? Значит на свободе. А если вдруг патриот Украины, волонтер, то добро пожаловать в СИЗО. Мы же в Украине живем, ничего не перепутал? Хотя почитаешь фамилии власть имущих то и не скажешь...
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19.05.2020 14:32 Ответить
Справа в тому що малороська влада повністю дозволяє цей сепаратизм. Вся наволоч проросійська недобита за рік Зеленського підняла голову і посилилась. Куди це може привести Україну як не до чергової біди? Цього не можливо не знати, і не помічати. Це робиться спеціально
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19.05.2020 14:34 Ответить
УПК имени портнова....устраивает все власти... нет даже намека на изменения....
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19.05.2020 14:33 Ответить
це шо? тупість чи зрада?
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19.05.2020 14:33 Ответить
Це крючкотвортство,яке,на жаль, дуже щедро оплачується...
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19.05.2020 14:58 Ответить
ЗЕперемога!
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19.05.2020 14:34 Ответить
Скоро дійде черга і до проФФесора а то його страуси вже більше чекати не можуть!!!
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19.05.2020 14:35 Ответить
Ну а зебіли що говорять по цій темі? Чи вже зебіл на сьогодні рідкісна звірина?
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19.05.2020 14:36 Ответить
Кассу Януковича скоро ждем в Украине.
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19.05.2020 14:40 Ответить
В этот Антикоррупционный суд напхали прожженных судей по итогу - тех юристов, кто туда шел по реальному конкурсу "со стороны" после годовой подготовки всех "зарезали" по "психологическому тестированию" - то есть не по профессиональным навыкам, а там, где ничего нельзя перепроверить и доказать.
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19.05.2020 14:42 Ответить
...телепні,головне не зупиняйтесь...
Антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича Клименко, поскольку он не объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 5625
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19.05.2020 14:44 Ответить
А в розыск не объявили, потому что за 5 лет не нашли доказательств виновности.
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19.05.2020 14:48 Ответить
На кол такой суд
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19.05.2020 14:48 Ответить
зелупери будуть й надалі так вчиняти, поки народ не дасть їм копняка.
А якщо такого не відбудеться, то тоді нарІд повністю заслуговує на таку владу.
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19.05.2020 14:53 Ответить
Pecunia non olet... Гроші не пахнуть.Це на майже вже мертвій латинській мові,якшо хто не в курсі...
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19.05.2020 14:56 Ответить
А ще чомусь таке згадлось з того,що Тарас написав: - Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають... Тарас як у воду дивився...
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19.05.2020 15:06 Ответить
Це ваш вирок...
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19.05.2020 15:00 Ответить
Зачем им арестовывать Клименко, когда все его схемы действуют и ни чего не поменялось, по логике нынешней власти ему премию надо выписать, а то роялти потребует, а не только Сорос и срок давности , они так думают забывчевости народа прошел.
Но ни чего не забыто, только все накапливается .
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19.05.2020 15:43 Ответить
Антикорупційний суд скасував заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка, оскільки його не оголошено в міжнародний розшук - Цензор.НЕТ 2845
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19.05.2020 17:45 Ответить
 
 