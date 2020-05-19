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Новости Коронавирус и карантин
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Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник

Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь

Главный врач 4-й многопрофильной больницы оккупированного Луганска Алексей Навроцкий скончался от коронавируса. Он находился в реанимации с двусторонней пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", о смерти врача проинформировала оккупационная администрация Луганска.

Отмечается, что Навроцкий получил положительный тест 1 мая, заразились также жена и ребенок, но на тот момент ход болезни у них был бессимптомным. Через три дня Навроцкого положили в реанимацию.

В конце марта больницу, которую определили в ОРЛО профильной по лечению коронавируса, проверяло так называемое руководство отдельных районов Луганской области. В частности, главарь Леонид Пасечник и "министр здравоохранения" Наталья Пащенко.

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карантин (16729) Луганск (3164) смерть (9211) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 8313
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19.05.2020 14:39
+10
Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 4496Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 8137
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19.05.2020 14:59
+7
Нехай їх лікує *****.
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19.05.2020 14:39
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19.05.2020 14:38 Ответить
Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 8313
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19.05.2020 14:39 Ответить
Нехай їх лікує *****.
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19.05.2020 14:39 Ответить
Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 4496Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 8137
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19.05.2020 14:59 Ответить
ну и шо.... главврача Коммунарки путен посещал, а путена - песков.... оба больные, а путену пох..... как говорится - "зараза к заразе не пристает".....
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19.05.2020 14:43 Ответить
Молимся за главу лугандонии
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19.05.2020 14:45 Ответить
так, что Пасечник на очереди ?
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19.05.2020 14:48 Ответить
В кафе 'Ковид'
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19.05.2020 15:00 Ответить
А где кацап Александр Лукашенко,коронавируса нет да? прокоментируй эту новость, как так получилось что от него склеил ласты твой одноклеточных сородич из лднрии? 😊
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19.05.2020 15:09 Ответить
Відправився на заслужений гала-концерт
(у програмі - Кабздон, Задорнов та хір Алєксандрова)
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19.05.2020 15:10 Ответить
Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 5401
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19.05.2020 15:12 Ответить
там ще й тріппєр після "пасещєнія"треба шукати...не спішіть заривати
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19.05.2020 15:17 Ответить
хах, да уж, неугодные отваливаются друг за дружкой. Ох уж этот вирус)
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19.05.2020 15:17 Ответить
Не полегчает от этого нам здесь. Марионеток меняют, их стреляют, они в целом никто. Врача жалко---он помогает всем. Заменить врачей непросто. А швали валом, сдох один, три в очереди стоят. Но пусть сначала очередной сдохнет.
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19.05.2020 15:18 Ответить
Сомневаюсь. Главврач вряд ли помогает - он бабки рубит. Тем более в ордиле.
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19.05.2020 17:03 Ответить
Ну ещё никто став главврачом от бабла отказывался. Там больше рубят зав-отделениями, и главному передают что оговорено. Если уже копать про технологию. И здесь схема работает, и там также.
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19.05.2020 17:30 Ответить
Сдохни сейчас,пасечник. А то всё равно взорвут.
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19.05.2020 15:25 Ответить
Писда пришла к дамбасам позорным
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19.05.2020 17:45 Ответить
Головлікар лікарні в окупованому Луганську помер від COVID-19: до цього її відвідував ватажок "ЛНР" Пасічник - Цензор.НЕТ 1683
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19.05.2020 18:42 Ответить
 
 