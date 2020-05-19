Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник

Главный врач 4-й многопрофильной больницы оккупированного Луганска Алексей Навроцкий скончался от коронавируса. Он находился в реанимации с двусторонней пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", о смерти врача проинформировала оккупационная администрация Луганска.

Отмечается, что Навроцкий получил положительный тест 1 мая, заразились также жена и ребенок, но на тот момент ход болезни у них был бессимптомным. Через три дня Навроцкого положили в реанимацию.

В конце марта больницу, которую определили в ОРЛО профильной по лечению коронавируса, проверяло так называемое руководство отдельных районов Луганской области. В частности, главарь Леонид Пасечник и "министр здравоохранения" Наталья Пащенко.

Читайте также: Смертность от COVID-19 среди медработников в РФ в 16 раз выше, чем в других странах, - СМИ