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Криклий: поддержание в первом чтении законопроекта о банковских услугах и почте - первый шаг к реформированию отрасли

Криклий: поддержание в первом чтении законопроекта о банковских услугах и почте - первый шаг к реформированию отрасли

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что поддержание депутатами закона позволяет вывести Украину на новый уровень по доступности финансовых услуг.

 По его словам, сейчас Украина где-то рядом с Угандой, Габоном и Эквадором. Банкоматы сегодня всего в 30% населенных пунктов, банковские отделения - вообще только в 6% ".

Об этом он написал в Facebook.

По словам Криклия, сейчас Укрпочта есть в 100% населенных пунктах Украины, в отличие от банков, но не имеет права предоставлять финансовые услуги в полном объеме. А законопроект позволит иметь современную финансовую инфраструктуру для фермеров, объединенных территориальных общин и 15 млн жителей сел.

Криклий: поддержание в первом чтении законопроекта о банковских услугах и почте - первый шаг к реформированию отрасли 01

Криклий: поддержание в первом чтении законопроекта о банковских услугах и почте - первый шаг к реформированию отрасли 02

Также Криклий отметил, что закон не требует ни копейки из государственного бюджета и принесет экономике страны до 25 - 30 млрд гривен.

В свою очередь гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский также отмечает, что закон нужен, чтобы наконец в селах был доступ к различным финансовым операциям. В Facebook он написал: "Укрпочта" будет  выполнять все требования НБУ, будет членом Фонда гарантирования вкладов и не будет ни с кем конкурировать - потому что наша сеть в селе, а все банки оттуда ушли. Это уменьшит долю государства в банковском секторе и снизит расходы бюджета до 2 млрд грн в год ".

Автор: 

банки (1935) ВР (29227) Укрпочта (310) Криклий (323)


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19.05.2020 14:48 Ответить
А банки должны доставлять почту!
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19.05.2020 14:56 Ответить
Как сделать ощад не самым днищенским банком? Сделать ещё более днищенский банк 🤣
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19.05.2020 15:09 Ответить
Криклий с подельниками. там вам уже в СИЗО прогулы ставят.
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19.05.2020 15:19 Ответить
Возьмите кредит наличными от укрпочты. Пеня за первую просрочку придёт раньше, чем вам физически дойдут деньги. Если конечно посылку с деньгами не потеряют 😅
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19.05.2020 15:20 Ответить
Какое отношение имеет министр инфраструктуры к финансовым услугам?
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19.05.2020 16:57 Ответить
 
 