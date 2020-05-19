Криклий: поддержание в первом чтении законопроекта о банковских услугах и почте - первый шаг к реформированию отрасли

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что поддержание депутатами закона позволяет вывести Украину на новый уровень по доступности финансовых услуг.

По его словам, сейчас Украина где-то рядом с Угандой, Габоном и Эквадором. Банкоматы сегодня всего в 30% населенных пунктов, банковские отделения - вообще только в 6% ".

Об этом он написал в Facebook.

По словам Криклия, сейчас Укрпочта есть в 100% населенных пунктах Украины, в отличие от банков, но не имеет права предоставлять финансовые услуги в полном объеме. А законопроект позволит иметь современную финансовую инфраструктуру для фермеров, объединенных территориальных общин и 15 млн жителей сел.

Также Криклий отметил, что закон не требует ни копейки из государственного бюджета и принесет экономике страны до 25 - 30 млрд гривен.

В свою очередь гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский также отмечает, что закон нужен, чтобы наконец в селах был доступ к различным финансовым операциям. В Facebook он написал: "Укрпочта" будет выполнять все требования НБУ, будет членом Фонда гарантирования вкладов и не будет ни с кем конкурировать - потому что наша сеть в селе, а все банки оттуда ушли. Это уменьшит долю государства в банковском секторе и снизит расходы бюджета до 2 млрд грн в год ".