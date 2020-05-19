Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор "Баллистики" Довгий. ДОКУМЕНТ
Печерский райсуд Киева отстранил прокурора в деле о закупке бронежилетов. Вместе с тем, обнародованы протоколы испытаний бронежилетов, проведенные Минобороны. Экспертиза показала, что бронежилеты простреливаются и при намокании, и при дождевании. Данную экспертизу Минобороны пыталось скрыть.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор компании "Баллистика" Александра Довгий, передает Цензор.НЕТ.
"Важная информация по бронежилетам. Все тайное становится явным. Несмотря на то, что я не смог получить результаты собственной проверки бронежилетов Министерства обороны, эти документы все равно попали ко мне. Учитывая их содержание и то, что данные документы содержат общественно необходимую информацию, я просто обязан их опубликовать. Все документы по ссылке. Здесь я опубликую, только то, на что по моему мнению надо обратить особое внимание", - рассказал он.
"Можете бросать ссылки тем, кто утверждал о поддельной экспертизе ГБР, и высосанных из пальца обвинениях. Напомню, что выложенные документы, это внутренняя проверка МО в двух своих лабораториях с привлечением международных экспертов. Министерство Обороны опубликовало лишь предварительные результаты экспертизы в ноябре 2019 года, когда же получили полный отчет решили его скрыть. Потому бронежилеты поголовно при намокании простреливались, 2004-2018 гг. даже при дождевании, то есть не соответствуют даже ТУ ТЕМП 3000 не то, что ГОСТ", - акцентировал Довгий.
"Отдельно замечу тот факт который не все увидели. Но который, согласно экспертизе ГБР был поголовно, и также отражен в экспертизе МО. Бронеплиты Корсара простреливаются из АК 74 патроном 7Н10, который является очень распространенным, и входит в 4-й класс по которому заявлен бронежилет. Несмотря на то, что в комплексе бронежилет выдержал, испытания (согласно экспертизе МО) мы все знаем, что плиты из Корсаров извлекают и используют в плитоносках без кевларовой подкладки, потому что на плитах указано, что они 4-го класса, а не 4-й класс при условии использование подкладки. Это фактически подвергает смертельной опасности всех тех, кто использует плиты ТЕМП 3000 в плитоносках, по крайней мере плиты производства 2018 и начала 2019 года", - акцентировал Довгий.
"Что мы видим по факту? Вместо проведения рекламации, как написано в документе, МО продолжает пытаться покупать бронежилеты у этого производителя, кроме того этот производитель через фирмы прокладки продолжает пытаться поставлять свою продукцию в другие силовые структуры. И этому, наверное, не будет конца, деньги, наверное, не пахнут. Кроме того ТЕМП 3000 пытается в суде разваливать дело отводя принципиального прокурора, с которым не удалось договориться. Напомню, этого прокурора сначала отстранял от дела Луценко, потом Рябошапка путем передачи дела в НАБУ, и каждый раз им это не удавалось. Не сумев закрыть вопрос по линии прокуратуры, теперь мы видим попытки порешать через суд. В минувшую пятницу Печерский суд принял соответствующее решение об отстранении прокурора и следователя от дела. У меня просто нет слов, чтобы выразить свое возмущение всей этой ситуацией. Как по мне поставке некачественных бронежилетов во время войны, и затем сокрытию этого факта нет оправдания", - резюмировал Довгий.
"Данные документы содержат общественно необходимую информацию, ведь нам точно известно, что существует практика среди военнослужащих вынимать бронеплиты из бронежилетов Корсар, и использовать их отдельно в составе плитоносок. Исходя из вышеуказанного, бронежилеты минимум 2018 года производства, имеют плиты не стенделон, которые сами по себе простреливаются патроном 7Н10, и работают только в комплекте с баллистическим пакетом. При этом маркировка плит этого не предусматривает. Так что такое использование плит опасно для жизни воинов, и сокрытие этой информации может иметь фатальные последствия", - говорится на сайте "Баллистики"
Напомним, в июне 2019 года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.
5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. 11 ноября Печерский суд принял решение об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. 28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, уменьшив таким образом сумму залога.
Позже стало известно, что Фонд Порошенко внес 19 млн за Марченко. Еще около миллиона собрали активисты.
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А металл в бронежилете не со всех сторон - соответственно - на пробитие из ПМ бронежилеты тестировались без бронепластин - ведь бронежилет должен обеспечивать минимальную защиту и в тех местах, где бронепластины нет..
И ещё: ТУ на броники почитай. В интернете попадались)))
Тебе мало как зелень по контрабасу авиазапчастей обгадилась?
Но они ищут зрелища для тебе подобных))
Экспертиза и пробивается - тоже ничего не доказывает
А если батарейку вынуть из фонарика - она светить будет?
Фонари должны соответствовать не общим соображениям или желаниям участников игры "Зарница", а техзаданию на изготовление.
PS А "своего малыша" без меня балуй.
Какие претензии к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ?
Производитель, очевидно, подкупил должностных лиц МО, ибо иного объясненения, почему производитель ХУДШЕГО бронежилета получил контракт на конкурсе, который был составлен специально под этого производителя - нет.
Кроме того - производитель не выдержал даже требований, указанных в своем собственном ТУ!
А кроме того - производитель поставил на фронт бронежилеты, которые по факту после любого дождика превращаются в плитоноски, защищаюшие исключительно грудную клетку и не обеспечивающие абсолютно никакой защиты с боков и спины!
Вопрос "специально написанных требований под исполнителя" не имеет НИКАКОГО отношения к ответственности исполнителя по подписанному договору.
Разбирайся с теми, кто ПОДПИСАЛ такое техзадание к договору на производство.
Чему вас в школе учили?
В приказе четко написано, что должно соответствовать ДСТУ
В результатах проверки, четко написанно, что ему не соответствует.
Это ТЗ должно разрабатываться в соответствии с приказом? Ну так впишите это в текст ТЗ.
А договор на выполнение работ в касестве приложений имеет ТЗ, смету и календарный план. И никаких приказов.
Именно по этой причине бронежилеты с плитами испытывали из Калаша, а без плит - из ПМ, тк пули ПМ обладают самой минимальной пробивной силой из всего спектра огнестрельного оружия, применяемого в ВСУ. И как выясняется - после дождика эти бронежилеты не держат даже пулю от ПМ (а значит - не защищают и от осколков) в бок или спину.
Какие претензии к изготовителю?
Дасвиданья!
ДСТУ передбачає обов'язкову водотривкість бронежилета, навіть після годинного занурення під воду.
ТУ Виробника передбачає лише дождювання, але навіть і цього показника виробник не дотримався
Крім того плити самі по собі прострілюються з АК-74, друге червоне з верху
фронт бронежилети, більше 100 тисяч бронежилетів, які врятували не одне життя
Українського Воїна.
Может быть - харе уже спекулировать и нужно выбирать лучшее изделие для наших защитников?
Нації, які зараз в Україні при владі вірити не можна, а Вам вдячність і повага
за охорону життя Українських Воїнів за надійними бронежилетами від куль.