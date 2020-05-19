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Новости Агрессия России против Украины
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Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор "Баллистики" Довгий. ДОКУМЕНТ

Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор

Печерский райсуд Киева отстранил прокурора в деле о закупке бронежилетов. Вместе с тем, обнародованы протоколы испытаний бронежилетов, проведенные Минобороны. Экспертиза показала, что бронежилеты простреливаются и при намокании, и при дождевании. Данную экспертизу Минобороны пыталось скрыть.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор компании "Баллистика" Александра Довгий, передает Цензор.НЕТ.

"Важная информация по бронежилетам. Все тайное становится явным. Несмотря на то, что я не смог получить результаты собственной проверки бронежилетов Министерства обороны, эти документы все равно попали ко мне. Учитывая их содержание и то, что данные документы содержат общественно необходимую информацию, я просто обязан их опубликовать. Все документы по ссылке. Здесь я опубликую, только то, на что по моему мнению надо обратить особое внимание", - рассказал он.

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"Можете бросать ссылки тем, кто утверждал о поддельной экспертизе ГБР, и высосанных из пальца обвинениях. Напомню, что выложенные документы, это внутренняя проверка МО в двух своих лабораториях с привлечением международных экспертов. Министерство Обороны опубликовало лишь предварительные результаты экспертизы в ноябре 2019 года, когда же получили полный отчет решили его скрыть. Потому бронежилеты поголовно при намокании простреливались, 2004-2018 гг. даже при дождевании, то есть не соответствуют даже ТУ ТЕМП 3000 не то, что ГОСТ", - акцентировал Довгий.

"Отдельно замечу тот факт который не все увидели. Но который, согласно экспертизе ГБР был поголовно, и также отражен в экспертизе МО. Бронеплиты Корсара простреливаются из АК 74 патроном 7Н10, который является очень распространенным, и входит в 4-й класс по которому заявлен бронежилет. Несмотря на то, что в комплексе бронежилет выдержал, испытания (согласно экспертизе МО) мы все знаем, что плиты из Корсаров извлекают и используют в плитоносках без кевларовой подкладки, потому что на плитах указано, что они 4-го класса, а не 4-й класс при условии использование подкладки. Это фактически подвергает смертельной опасности всех тех, кто использует плиты ТЕМП 3000 в плитоносках, по крайней мере плиты производства 2018 и начала 2019 года", - акцентировал Довгий.

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"Что мы видим по факту? Вместо проведения рекламации, как написано в документе, МО продолжает пытаться покупать бронежилеты у этого производителя, кроме того этот производитель через фирмы прокладки продолжает пытаться поставлять свою продукцию в другие силовые структуры. И этому, наверное, не будет конца, деньги, наверное, не пахнут. Кроме того ТЕМП 3000 пытается в суде разваливать дело отводя принципиального прокурора, с которым не удалось договориться. Напомню, этого прокурора сначала отстранял от дела Луценко, потом Рябошапка путем передачи дела в НАБУ, и каждый раз им это не удавалось. Не сумев закрыть вопрос по линии прокуратуры, теперь мы видим попытки порешать через суд. В минувшую пятницу Печерский суд принял соответствующее решение об отстранении прокурора и следователя от дела. У меня просто нет слов, чтобы выразить свое возмущение всей этой ситуацией. Как по мне поставке некачественных бронежилетов во время войны, и затем сокрытию этого факта нет оправдания", - резюмировал Довгий.

"Данные документы содержат общественно необходимую информацию, ведь нам точно известно, что существует практика среди военнослужащих вынимать бронеплиты из бронежилетов Корсар, и использовать их отдельно в составе плитоносок. Исходя из вышеуказанного, бронежилеты минимум 2018 года производства, имеют плиты не стенделон, которые сами по себе простреливаются патроном 7Н10, и работают только в комплекте с баллистическим пакетом. При этом маркировка плит этого не предусматривает. Так что такое использование плит опасно для жизни воинов, и сокрытие этой информации может иметь фатальные последствия", - говорится на сайте "Баллистики"

Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 01
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 02
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 03
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 04
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 05
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 06
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 07
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 08
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 09
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 10
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 11
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 12
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 13
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 14
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 15
Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор Баллистики Довгий 16

Напомним, в июне 2019 года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. 11 ноября Печерский суд принял решение об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. 28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, уменьшив таким образом сумму залога.

Позже стало известно, что Фонд Порошенко внес 19 млн за Марченко. Еще около миллиона собрали активисты.

Автор: 

оборона (5198) Бронежилет (131) Довгий Александр (5) Баллистика фирма (3)


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Топ комментарии
+16
Ребята, реально смешно! Ну видно же, что чистой воды ЗАКАЗУХА. Даже могу угадать, кто проплатил - Александр Довгий не без помощи конкурента Темп Максима Плехова. Они нашли друг друга) Конкуренция растёт, вот и обливают грязью. Выживают, как могут(
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20.05.2020 21:33
+16
Думаю, вопрос стоит в правильности использования. Это важно, ведь тогда никаких проблем не должно быть. А так, бронежилеты качественные и тому свидетельствуют многие лабораторные подтверждения.
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20.05.2020 22:00
+15
Велика подяка ТЕМП за те, що вчасно поставили на
фронт бронежилети, більше 100 тисяч бронежилетів, які врятували не одне життя
Українського Воїна.
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20.05.2020 23:40
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Так это должен делать ПРОИЗВОДИТЕЛЬ бронежилетов! Об этом же и разговор!
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20.05.2020 10:21 Ответить
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ делает ,а проверяет ,то что сделал ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КТО?
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20.05.2020 15:15 Ответить
Проверять должно МО. Вот вам результаты проверок в статье.
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20.05.2020 16:46 Ответить
Ну все хана нашим підводникам в бронежилетах))
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19.05.2020 16:21 Ответить
А типу під дощем у нас воюють тільки підводники? На передовій піхота воює тільки при сухій погоді?
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19.05.2020 16:25 Ответить
КТОТО ОБЪЯСНИТ , как НА МЕТАЛЛ может влиять намокание??!!!??
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19.05.2020 16:46 Ответить
Намокание влияет на кевлар, если он не защищен от влаги производителем.
А металл в бронежилете не со всех сторон - соответственно - на пробитие из ПМ бронежилеты тестировались без бронепластин - ведь бронежилет должен обеспечивать минимальную защиту и в тех местах, где бронепластины нет..
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19.05.2020 16:50 Ответить
всё дело в себестоимости, когда ты втюхиваешь копеечный "фуфел" по такой же цене, как и у аналогичного товара, но сделанный по всем необходимым технологиям. Ты зарабатываешь в разы больше на экономии затратах при производстве. Это мошенничество. Но учитывая специфику конкретно этого товара и воен.время- то это уже предательство, мародёрство, измена Родине.
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19.05.2020 17:47 Ответить
Может испанский диспетчер?
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19.05.2020 17:06 Ответить
Ну всё, местные "эксперты" по броникам проснулись- временно переквалифицировались с вирусологов, так сказать)))
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19.05.2020 16:54 Ответить
Радійте, що хоч такі були. Беня вам покаже броніки, ще ті прийдеться продавати щоб з ним розрахуватися. Куди Беня не ступить, то качає мільярди. От тупий нарід, полюбив вухами, почуй дупою.
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19.05.2020 18:00 Ответить
Люди посмотрите в документы внимательно. Никого не смущает то, что броники автоматом не пробиваются, а пистолетом пробиваются. Это нонсенс.
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19.05.2020 18:00 Ответить
Это какую уже по счёту "экспертизу" они делают? И одна другой противоречит....
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19.05.2020 18:41 Ответить
Идиот, эти броники и сейчас в войсках)))
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19.05.2020 20:30 Ответить
И что дальше? Это доказывает, что они качественные? У нас очень много говна попало (и попадает дальше) в войска благодаря свинарчукам. А такие вот стёпы радостно хлопают в ладоши. Это же сильный аргумент:" если говно поставляется в войска, значит с его вонью и говнистостью следует смириться".
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19.05.2020 20:39 Ответить
Это доказывает, что броники соответствуют классу. Ты с Роттердам плюс не смирился - плати больше, а хайп был не меньший.
И ещё: ТУ на броники почитай. В интернете попадались)))
Тебе мало как зелень по контрабасу авиазапчастей обгадилась?
Но они ищут зрелища для тебе подобных))
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19.05.2020 20:56 Ответить
Это не доказывает ничего. Если тебе на передок будут давать тушенку 50-ти летней давности, гречневую кашу с жучками или что либо подобное - то тебе придется это жрать, чтоб с голоду не подохнуть. Но это не значит, что это нормальная пища.
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19.05.2020 21:07 Ответить
Такое только при гидранта может быть))
Экспертиза и пробивается - тоже ничего не доказывает
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19.05.2020 21:14 Ответить
Если плиту вынуть из бронежилета?
А если батарейку вынуть из фонарика - она светить будет?
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19.05.2020 20:06 Ответить
Пример неверный. Батарейка в фонарике должна держать ёмкость. А не садиться через пять минут от того, что фонарик под дождь попал.
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19.05.2020 20:24 Ответить
Отличный пример! Именно в фонаре, промокшем под дождём, батарейка и сядет.
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20.05.2020 10:53 Ответить
А может стоит те фонари, которыми на фронте пользуются, сделать герметичными? Чы это слишком сложно? Я понимаю неуёмное желание отбелить свинарчуков, но следует и голову включать.
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20.05.2020 12:18 Ответить
А может фонари должны не до Плутона добивать, а соответствовать тому, что в инструкции написано? Я понимаю неуёмное желание гавна наскрести, но при чём тут Свинарчук к бронежилетам? Если тебе так мучительно хочется какать - может всё-таки в туалет сходить?
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20.05.2020 20:07 Ответить
Фонари должны не до плутона добивать, но работать в полевых условиях, а не выходить из строя от влаги! Харе уже манипулировать!
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21.05.2020 01:18 Ответить
Мой малыш!
Фонари должны соответствовать не общим соображениям или желаниям участников игры "Зарница", а техзаданию на изготовление.
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21.05.2020 11:01 Ответить
Изделие должно соответствовать условиям применения, которые должны быть учтены в техзадании. Суть претензий именно в коррупционной связке МО-ТЕМП, ибо в МО техзадание было выписано под ТЕМП.

PS А "своего малыша" без меня балуй.
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21.05.2020 11:10 Ответить
Ты идиот?
Какие претензии к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ?
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21.05.2020 13:22 Ответить
Идиот тут только ты - причем не только идиот, но и шланг.
Производитель, очевидно, подкупил должностных лиц МО, ибо иного объясненения, почему производитель ХУДШЕГО бронежилета получил контракт на конкурсе, который был составлен специально под этого производителя - нет.
Кроме того - производитель не выдержал даже требований, указанных в своем собственном ТУ!
А кроме того - производитель поставил на фронт бронежилеты, которые по факту после любого дождика превращаются в плитоноски, защищаюшие исключительно грудную клетку и не обеспечивающие абсолютно никакой защиты с боков и спины!
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21.05.2020 17:34 Ответить
Простота - хуже воровства...
Вопрос "специально написанных требований под исполнителя" не имеет НИКАКОГО отношения к ответственности исполнителя по подписанному договору.
Разбирайся с теми, кто ПОДПИСАЛ такое техзадание к договору на производство.
Чему вас в школе учили?
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21.05.2020 20:26 Ответить
Тех заданием является приказ о принятии на вооружение, и ДСТУ,
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 1732
В приказе четко написано, что должно соответствовать ДСТУ

В результатах проверки, четко написанно, что ему не соответствует.

Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 7407
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21.05.2020 11:13 Ответить
При чём тут приказ?
Это ТЗ должно разрабатываться в соответствии с приказом? Ну так впишите это в текст ТЗ.
А договор на выполнение работ в касестве приложений имеет ТЗ, смету и календарный план. И никаких приказов.
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21.05.2020 13:26 Ответить
Все понятно. С вашим знанием процедуры поставки на вооружение и приемки по качеству, нет смысла вести дискуссию
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21.05.2020 13:30 Ответить
При чём тут приёмка? Открой господарський кодекс и почитай, как документально оформляются такие сделки. А все эти военприёмки - это уже вишенки на тортик.
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21.05.2020 14:34 Ответить
Не надо ля-ля - плита в бронежилете прикрывает только ЧАСТЬ тела - с боков, спины и тд - никакой плиты нет - там именно кевлар и этот кевлар ТОЖЕ должен обеспечивать защиту - не тот уровень, что передняя часть с плитой, но все же.
Именно по этой причине бронежилеты с плитами испытывали из Калаша, а без плит - из ПМ, тк пули ПМ обладают самой минимальной пробивной силой из всего спектра огнестрельного оружия, применяемого в ВСУ. И как выясняется - после дождика эти бронежилеты не держат даже пулю от ПМ (а значит - не защищают и от осколков) в бок или спину.
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20.05.2020 16:44 Ответить
Изделие, изготовленное в соответствии с техзаданием должно соответствовать этому техзаданию. Вапросы?
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20.05.2020 20:11 Ответить
Вопросы в коррупции, ибо это не изделие изготовлено в соответствии с техзаданием, а техзадание составлено под конкретное изделие конкретной фирмы.
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20.05.2020 21:14 Ответить
Изделие соответствует техзаданию?
Какие претензии к изготовителю?
Дасвиданья!
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21.05.2020 10:59 Ответить
Вообще нет - изделие не соответствует даже техзаданию, выписанному под издение. Ибо с техзадании и техописании указано, что бронежилеты должны работать после дождевания, а они не работают.
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21.05.2020 11:11 Ответить
Текст - в студию!
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21.05.2020 13:23 Ответить
Тебе ниже уже скинули текст, шланг дешевый.
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21.05.2020 17:35 Ответить
Но там написано, что ты - идиот:

Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 2192
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21.05.2020 20:31 Ответить
А "виновата" "тая людына" которая заказала под производителя техзадание. НО эти персонажи НИКОГДА не "всплывают",хотя чего проще на бумаге фамилия разработчика техзадания. ПОЭТОМУ и "увиноватых" нет. Жилет по техзаданию разработан? Да. Вопросы? Нет виноватых. А если разобрался КТО,КАК и ПОЧЕМУ сделал именно ТАКОЕ техзадание тогда станет всё ясно. Но почему то в Украине НИ один правоохранительный орган НЕ интересует эти техзадания( особенно там где госденежки). Оно же и понятно если ответишь на вопрос для чего ТАК написали тогда и людей надо садить. А оно надо что бы заслуженные люди сидели. Лучше ещё денежек государственных потратить( у "специалистов") получить за и против и сделать томы дел для суда без всяких перспектив( и работа и нуль результата) ,конечно будут проблемы с декларированием на следующий год,да ничего,мама пенсионерка "соберёт пенсию и подарит" трохи зелени.Это ж можно?
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20.05.2020 06:32 Ответить
На каждом техзадании справа вверху стоит "ЗАТВЕРДЖУЮ". И подпись.
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20.05.2020 10:54 Ответить
Читайте документ, бронежилети не відповідають навіть ТУ виробника. В данному випадку Техзавданням можна вважати 541 наказ МО, який визначає якісні характеристики згідно ДСТУ.
ДСТУ передбачає обов'язкову водотривкість бронежилета, навіть після годинного занурення під воду.
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 8062

ТУ Виробника передбачає лише дождювання, але навіть і цього показника виробник не дотримався

Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 4949

Крім того плити самі по собі прострілюються з АК-74, друге червоне з верху
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 879
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20.05.2020 11:02 Ответить
На каждый тендер есть КОНКРЕТНОЕ техзадание( можно считать) тут не проходит. И есть( как указывал комментатор Выше) утверждаю. Так тот кто на бумаге написал Утверждаю и те кто заказал( определил компетентность разработчиков ТЗ) и есть "увиноватыми".
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20.05.2020 15:03 Ответить
Так ТЗ нормальное, просто производитель сделал иначе.
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21.05.2020 10:45 Ответить
ИДИОТЫ !!!
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20.05.2020 09:05 Ответить
На словах все мастера... https://www.facebook.com/temp3000/posts/3353510651343579?__tn__=-R А как вам проверка в бою? Вот же сволочи, решили отхватить кусок рынка! Кроме, как лживых тупых заявлений, больше никак конкуренцию не устранить?
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20.05.2020 21:24 Ответить
По проверкам в бою - они устраивались десантниками одной бригады, которым были предоставлены бронежилеты 3х украинских производителей осенью 2018го года. И по результатам тестов в боевых условиях - поделка от ТЕМПа заняла почетное 3е место из 3х, но все равно контракт получил именно ТЕМП, тк ТЗ было выписано заинтересованными коррупционерами МО под ТЕМП.
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21.05.2020 01:14 Ответить
Ребята, реально смешно! Ну видно же, что чистой воды ЗАКАЗУХА. Даже могу угадать, кто проплатил - Александр Довгий не без помощи конкурента Темп Максима Плехова. Они нашли друг друга) Конкуренция растёт, вот и обливают грязью. Выживают, как могут(
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20.05.2020 21:33 Ответить
Какие мы всесильные, сделали заказуху целой комиссии с депутатами и международными экспертами... Реально смешно. Тут выложены результаты роботы комиссии Мин обороны
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21.05.2020 10:44 Ответить
Не понятно в каких условиях проводилась эта експертиза Минобороны. Очень противоречивая статья.
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20.05.2020 21:53 Ответить
Думаю, вопрос стоит в правильности использования. Это важно, ведь тогда никаких проблем не должно быть. А так, бронежилеты качественные и тому свидетельствуют многие лабораторные подтверждения.
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20.05.2020 22:00 Ответить
Конечно, не использовать в дождь, и не ходить в атаку в пасмурную погоду, при попадание под дождь, сдаться в плен. И относительно лабораторных иследований, тут представлены результаты работы комиссии проверенные в двух лабораториях. Читайте верхнее красное.

Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 2496
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21.05.2020 10:42 Ответить
Велика подяка ТЕМП за те, що вчасно поставили на
фронт бронежилети, більше 100 тисяч бронежилетів, які врятували не одне життя
Українського Воїна.
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20.05.2020 23:40 Ответить
Лабораторные крысы в своих липовых отчетах напишут все что угодно. ТЕМП спас много жизней на фронте и прошел испытания в реальных боевых действиях, я думаю, это важнее.
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21.05.2020 00:02 Ответить
А сколько НЕ спас? И сколько спасли бы жизней бронежилеты других производителей, если бы они были поставлены вместо Корсаров?
Может быть - харе уже спекулировать и нужно выбирать лучшее изделие для наших защитников?
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21.05.2020 01:17 Ответить
https://www.facebook.com/dovgiy.a/videos/2581456298591755/ Подивіться це відео, щоб розуміти, як рятують життя броніки темпа
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21.05.2020 10:39 Ответить
Експертиза в Мінобороні тепер нічого не варта. Там такі експерти, що видадуть будь який матеріал.
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21.05.2020 00:34 Ответить
Відомо, що суд визнав те, що прокурора відсторонили за упередженість до справи і тиск на підприємство.
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21.05.2020 01:17 Ответить
Ага за позовом Шахрая з ТЕМП 3000 в самий непідкупний суд України. Чи з цих документів випливає безпідставність звинувачень? Чи вам байдуже на життя тих, хто нас захищає?
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21.05.2020 10:47 Ответить
Отечественную украинскую промышленность и тут уничтожают, все делают чтобы добить то, что осталось. Оборонке не дают нормально развиваться и спокойно работать в Украине.
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21.05.2020 01:42 Ответить
Нащадкам катів Української
Нації, які зараз в Україні при владі вірити не можна, а Вам вдячність і повага
за охорону життя Українських Воїнів за надійними бронежилетами від куль.
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21.05.2020 02:31 Ответить
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