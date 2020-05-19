Оккупационный суд Крыма требует принудительно доставить на заседание освобожденного из плена Бекирова

19 мая в так называемом "Центральном районном суде Симферополя" продолжилось рассмотрение материалов уголовного дела в отношении Эдема Бекирова, которое ранее было приостановлено.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Крымска солидарность, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья" Сергей Деменок постановил доставить мужчину в "суд" принудительно.

"На этом заседании прокурор заявила ходатайство о принудительном приводе, несмотря на документы, которые предоставила защита, о том что он уже и не зарегистрирован в Симферополе, а зарегистрирован в Новоалексеевке, массу медицинских документов о том, что он проходил и проходит лечение, в том числе стационарное, и операции на территории Украины. Сейчас он входит в группу риска, и какие-либо посещения любых общественных мест ему строжайше запрещены врачами", - отметил адвокат Эдема Бекирова Алексей Ладин.

"Суд" проигнорировал доводы защиты, мотивируя свое решение тем, что он не доверяет копиям защиты, оригиналы предоставлены не были и удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе на 22 мая 2020 года.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В том числе и Эдем Бекиров.

После возвращения Эдему Бекирову провели несколько операций.

Ранее оккупационный суд Крыма приостановил дело освобожденного из российских застенков крымскотатарского активиста Бекирова.

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