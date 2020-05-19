РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4960 посетителей онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
2 156 6

Оккупационный суд Крыма требует принудительно доставить на заседание освобожденного из плена Бекирова

Оккупационный суд Крыма требует принудительно доставить на заседание освобожденного из плена Бекирова

19 мая в так называемом "Центральном районном суде Симферополя" продолжилось рассмотрение материалов уголовного дела в отношении Эдема Бекирова, которое ранее было приостановлено.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Крымска солидарность, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья" Сергей Деменок постановил доставить мужчину в "суд" принудительно.

"На этом заседании прокурор заявила ходатайство о принудительном приводе, несмотря на документы, которые предоставила защита, о том что он уже и не зарегистрирован в Симферополе, а зарегистрирован в Новоалексеевке, массу медицинских документов о том, что он проходил и проходит лечение, в том числе стационарное, и операции на территории Украины. Сейчас он входит в группу риска, и какие-либо посещения любых общественных мест ему строжайше запрещены врачами", - отметил адвокат Эдема Бекирова Алексей Ладин.

"Суд" проигнорировал доводы защиты, мотивируя свое решение тем, что он не доверяет копиям защиты, оригиналы предоставлены не были и удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе на 22 мая 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский суд подтвердил приговор крымскому политзаключенному Мемедеминову - 2,5 года колонии

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В том числе и Эдем Бекиров.

После возвращения Эдему Бекирову провели несколько операций.

Ранее оккупационный суд Крыма приостановил дело освобожденного из российских застенков крымскотатарского активиста Бекирова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мусульманском кладбище оккупированного Крыма неизвестные осквернили могилы крымских татар, - адвокат Авамилева

Автор: 

адвокат (1430) Крым (26363) Бекиров (104)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так пусть попробуют приехать и доставить...
показать весь комментарий
19.05.2020 15:07 Ответить
от дохлого осла уши вам, а не Бекирова, путинские гомосеки!!!
показать весь комментарий
19.05.2020 15:17 Ответить
Оккупационный суд Крыма требует принудительно доставить на заседание освобожденного из плена Бекирова - Цензор.НЕТ 3882
показать весь комментарий
19.05.2020 15:18 Ответить
а шо не так? моника ведь АбИщало и наверняка бумаги подписало ))))
показать весь комментарий
19.05.2020 15:34 Ответить
Де юре НЕ СУЩЕСТВУЕТ такого суда. Соответственно их могут слать на юх. Вместе с "судьей". А еще лучше шлюху-судью как-то тихо завалить. Он же гнида поедет "на море". На худой конец семейку
показать весь комментарий
19.05.2020 17:17 Ответить
 
 