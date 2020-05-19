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Новости Тарифы ЖКХ
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"Киевводоканал" намерен повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод до 27,35 грн за 1 куб. м

ЗАО "АК" Киевводоканал "информирует потребителей о намерении изменить размер тарифов на водоснабжение и водоотвод на 2021 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

В компании напомнили, что 5.02.2020 г. Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, был одобрен следующий проект постановления:

"О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год:

тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей г. Киева в размере 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:

- 13,440 грн (в т.ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
- 9,552 грн (в т. ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения;

В "Киевводоканале" отметили, что расчеты планируемых тарифов на 2021 г. проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начисления за тепло и горячую воду должны быть снижены, - АМКУ

Таким образом, предложения ЗАО "АК "Киевводоканал" по установлению на 2021 г. тарифов следующие:

установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

- 14,74 грн (в т. ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
- 12,61 грн (в т. ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения;

"Замечания и предложения от физических, юридических лиц и их объединений принимаются в течение 10 календарных дней с момента публикации по адресу: ЗАО "АК" Киевводоканал ", 01015, г. Киев, ул. Лейпцигская, 1-А, или по электронной почте: [email protected]", говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Киевводоканала" 15 мая.

Тарифы на воду (748) Киев (25472) Киевводоканал (129) тарифы (1854)


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Топ комментарии
+15
"Киевводоканал" намерен повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод до 27,35 грн за 1 куб. м - Цензор.НЕТ 8595
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19.05.2020 15:03
+14
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19.05.2020 15:01
+10
но главное же ведь что не Барыга? Да, Діма?
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19.05.2020 15:04
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********
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19.05.2020 15:01 Ответить
"Киевводоканал" намерен повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод до 27,35 грн за 1 куб. м - Цензор.НЕТ 8595
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19.05.2020 15:03 Ответить
"Киевводоканал" намерен повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод до 27,35 грн за 1 куб. м - Цензор.НЕТ 3880
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19.05.2020 15:01 Ответить
но главное же ведь что не Барыга? Да, Діма?
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19.05.2020 15:04 Ответить
Зе-еееее!
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19.05.2020 17:14 Ответить
Маловато буде................ маловато.......
В Києві потрібно мінімум 50 грн.
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19.05.2020 15:02 Ответить
та у них там такие зарплаты высокие, что можно и по 100 грн за куб
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19.05.2020 15:04 Ответить
Какие "высокие? Что ты чешешь!
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19.05.2020 15:08 Ответить
З їх середьою зарплатою так і має бути
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19.05.2020 15:25 Ответить
А ты думаешь в других городах дешевле будет? Кстати в Киеве цены одни из самых низких по Украине. Поедь в какой то задрыпаный городок или село и можно ах***ть от цен.
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19.05.2020 15:54 Ответить
Да нет дешевле. Водопровода нет. За воду не платим.
400 - 500 как договориться метр скважины + обсадная труба. Насос китайский (через 2 года полетит) Качай, не хочу. Водоотвод септик, кто круче поля орошения. Суп и чай, так это магазинная 60 коп/литр.
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19.05.2020 16:05 Ответить
Ну так мы же не за частный сектор и свои дома ведем разговор, а за тарифы на многоквартирные хрущобы и цены на продукты. У меня тоже частный дом и я на х***ю вертел киевводоканал и веерные отключения горячей и холодной притом хлорированной вонючей воды. Но так или иначе цены города качаются каждого.
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19.05.2020 18:04 Ответить
за тарифы на многоквартирные хрущобы - та сколько там они намотают. Один человек с колонкой в среднем 4 куба - стоимость 2-х пачек сигарет.
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19.05.2020 19:45 Ответить
Дави их...
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19.05.2020 15:02 Ответить
А разве мы еще за воздух не платим? Необоснованные налоги и поборы ето разве не плата за воздух и капризы олигархов? Притом за ету плату воздух нам дают *спертый*
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19.05.2020 15:09 Ответить
Что и требовалось доказать. Теперь возбужденно дрочившие на *зеленые тарифы* Ахметова будут яростно сосать у него же. Цены автоматически подымутся на все. Уже со следующего месяца мобильная и интернет связь дорожает на 25%. За ней вода, комуналка и прочие товары вплоть до хлеба, так как електроенергия входит в себестоимость абсолютно любых товаров и услуг. Те лохи кто купил електромобили или установил електроотопление домов и понадеявшись на *ночной тариф* будут сосать вдвойне и перестраиваться назад на росийский газ и бензин. И ето еще не все. Ахметов планирует поднять цены на електроенергию до среднеевропейских 7-9грн/кВт. Так что веселуха только начинается.
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19.05.2020 15:07 Ответить
зебилы должны страдать!!!
Там где зебил сдохнет с голоду - порохобот немножко похудеет!!!
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19.05.2020 15:09 Ответить
Веселуха это: когда нам сказали, что в украине вода заканчивается. Тают полюса, уровень моря растет, а в украине вода кончается. Дауны блеать необразованные. Как зе к власти пришел, дефицит на всем начался. Брехуны гнойные.
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19.05.2020 15:12 Ответить
Гнойные брехуны пришли к власти еще задолго до ЗЕ. Кстати именно порохосрань громче всех до сих пор визжит что *зеленые тарифы* ето очень хорошо. Чем больше мы платим налогов олигархам тем лучше для людей.
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19.05.2020 15:52 Ответить
Ты что то путаешь зеленый. Претензий к Порошенку у всех море как и у меня, но он при этом действительно лучший президент за всю историю украины! Мне лично, трусливое чмо вроде зе, не нужен ни как голова, ни как вообще кто то, он продажная скотина.
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20.05.2020 21:00 Ответить
а вообще, ты должен знать, что олигархи тут всем заведуют, а ни как не регулятор кабмина. Просто засажать или убирать олигархов они не могут(власти), ибо они кормятся с их рук, на финансирование партий получают бабки. А начнут перечить олигархам, те их быстро уберут. Потому 30лет подряд договариваются да передоговариваются. Если что то менять в стране, то сперва нужно мочить олигархов.
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20.05.2020 21:03 Ответить
Я об етом и говорю уже лет 20. Пока не замочим олигархов-воров в законе никакой жизни в Укарине не будет. В странах где самый высокий уровень жизни среднего гражданина нет олигархов. У нас олигархов представляют как бизнесменов. Но ничего общего с бизнесом они не имеют. Все что они умеют ето через своих коррумпированных чиновников украсть государственное имущество а потом через него отмывать государственные же деньги. Показатель и доказательство етого- как только мафиозный клан во главе с олигархом отодвигают от государственной кормушки так сразу же олигарх становится банкротом потому как без воровства они не могут свой *бизнес* и пару лет протянуть.
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20.05.2020 21:19 Ответить
О как! А кто у нас есть такой храбрый, кто смог бы взять на себя решения? ответственность? в следствии одни убытки, в виде угрозы здоровью от всех врагов нажитых при управлении?
Вот и плевать всем, система есть система. Начнешь бороться как Че Гевара, так сам знаешь че будет. Ну шлепнет кто нибудь когда нибудь такого какого нибудь олигарха, ты прикинь какая вонь то подымется? Просто ахтунг. В противном случае анархия, кацапы еще больше вгрызутся в жопу. И тут еще и власть такая, прям как в кино.
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20.05.2020 21:52 Ответить
в Европе цены на ее дешевле

OffPeak
19.05.2020

ОЕС України
38.86 EUR/МВт.год
Україна БуОс
42.75 EUR/МВт.год
Польща
https://tge.pl/ 37.98 EUR/МВт.год
Румунія
https://www.opcom.ro/pp/home.php 26.91 EUR/МВт.год
Угорщина
https://hupx.hu 26.09 EUR/МВт.год
Словаччина
https://www.okte.sk 25.08 EUR/МВт.год

https://www.oree.com.ua/

В Украине перекос по ценам на електричество, у нас промышленность (в т.ч. и водоканал) доплачивает за население, т.е. для населения будут подымать цену пока она не будет такой же как и для промышленности как это зделал Порошенко с газом - для всех цена одинаковая.

а так мысль верная Водоканали и т.д. повышают цены т.к. с января 2020г. подорожало електричество для промышленности путем отделения цены на распределение електричества от основной цены електричества в 2019г, а в 2020г тариф на распределение вырос в два и более раз, ну и с ведением рынка електроенергии в 2019г. многозонный тариф стал по желанию продавца електроенергии, а продавцы електроенергии продавать по нему не хотят т.к. это удорожает им систему учета, а так все равно никто с подводной лодки не денется, будут платить никуда не денутся, в принципе и по Зеленому тарифу прописано, что нужна она тебе или нет ты обязан платить и в долларах, а если солнце внезапно пропало то это проблемы Центрэнерго, зеленщик ответственности за это не несет, вот по этому и коптят круглосуточно ТЭС на подхвате зеленой енергии, что тоже входит в конечную стоимость електроенергии.
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19.05.2020 16:35 Ответить
12.05.20 15:26 Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды
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19.05.2020 15:16 Ответить
Игарь Валерич старается для мудрого нарида. Это благо, он чистит воду, чтобы баранчики козленочками не стали
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19.05.2020 15:17 Ответить
Это что... Уже наш ЖЭК разносит по квартирам копии заявлений в райсуд на должников по квартплате! Со всеми последствиями...
Даже не знаю, если все -каналы, -сети и -газы начнут делать то же самое, ... Плюс Мусоросборник Экостайл.

А тем временем, под окнами газонокосилка траву высотой 10 см косит аж до грунта, в подъезде темно, пока сам лампочку не вкрутишь, чтобы увидеть кучу говна, которую убощица не убирает (она вообще не убирает в подъезда). Кто кучу положил в подъезде, можно легко понять, если вечром выйти на балкон. Там компании по 10 человек за каждым столом распивают кто на что горазд, орут и песни поют. Такое продолжается с тех пор, как расцвели каштаны... Они гадят по малой и большой нужде в подъездах и под гаражами. Никто ничегоо не делает (ЖЭК), а деньги требует. Их начальнику, видать, на что-то не хватает. Есть у дамы две квартиры и приличная сумма за прошлый год зарплаты. Улсуг нет, а платить заставляют уже через суд, несмотря на то, что был карантин и люди НЕ работали.

Прошу тех, кому мои слова не нравятся, не грубить).
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19.05.2020 16:06 Ответить
Та да а 268-60 в месяц отдай, бдь как же достало уже все.
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19.05.2020 16:42 Ответить
А вот и подорожание электроэнергии до Киева докатилось.Чего и следовало ожидать.
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19.05.2020 16:58 Ответить
да плевать нам что там в этом Киеве .. у нас в стране все беды для народа только с этого Киева
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19.05.2020 17:00 Ответить
Обалдели!!!
С таким качеством воды,..... Сволочи!!!
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19.05.2020 18:10 Ответить
Із серіалу - Більше пекла. Сидіть без роботи, без трангспорту, а за все що зїли, випили, витратили вам ніхто не зробить подарунок, вам борги тльки перенесли в часі. Ось перша подорожчає вода, потім Ахметов скаже - вони мають гешефт, а я рудий чи що? І електрика злетить в ціні, а там Кличко підніме ціну на метро і проїзд, мовляв вагони стояли і зіпсувались треба в ремонт.
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20.05.2020 06:03 Ответить
 
 