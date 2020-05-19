"Киевводоканал" намерен повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод до 27,35 грн за 1 куб. м
ЗАО "АК" Киевводоканал "информирует потребителей о намерении изменить размер тарифов на водоснабжение и водоотвод на 2021 г.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
В компании напомнили, что 5.02.2020 г. Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, был одобрен следующий проект постановления:
"О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год:
тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей г. Киева в размере 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:
- 13,440 грн (в т.ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
- 9,552 грн (в т. ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения;
В "Киевводоканале" отметили, что расчеты планируемых тарифов на 2021 г. проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора.
Таким образом, предложения ЗАО "АК "Киевводоканал" по установлению на 2021 г. тарифов следующие:
установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:
- 14,74 грн (в т. ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
- 12,61 грн (в т. ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения;
"Замечания и предложения от физических, юридических лиц и их объединений принимаются в течение 10 календарных дней с момента публикации по адресу: ЗАО "АК" Киевводоканал ", 01015, г. Киев, ул. Лейпцигская, 1-А, или по электронной почте: [email protected]", говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Киевводоканала" 15 мая.
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В Києві потрібно мінімум 50 грн.
400 - 500 как договориться метр скважины + обсадная труба. Насос китайский (через 2 года полетит) Качай, не хочу. Водоотвод септик, кто круче поля орошения. Суп и чай, так это магазинная 60 коп/литр.
Там где зебил сдохнет с голоду - порохобот немножко похудеет!!!
Вот и плевать всем, система есть система. Начнешь бороться как Че Гевара, так сам знаешь че будет. Ну шлепнет кто нибудь когда нибудь такого какого нибудь олигарха, ты прикинь какая вонь то подымется? Просто ахтунг. В противном случае анархия, кацапы еще больше вгрызутся в жопу. И тут еще и власть такая, прям как в кино.
OffPeak
19.05.2020
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Румунія
https://www.opcom.ro/pp/home.php 26.91 EUR/МВт.год
Угорщина
https://hupx.hu 26.09 EUR/МВт.год
Словаччина
https://www.okte.sk 25.08 EUR/МВт.год
https://www.oree.com.ua/
В Украине перекос по ценам на електричество, у нас промышленность (в т.ч. и водоканал) доплачивает за население, т.е. для населения будут подымать цену пока она не будет такой же как и для промышленности как это зделал Порошенко с газом - для всех цена одинаковая.
а так мысль верная Водоканали и т.д. повышают цены т.к. с января 2020г. подорожало електричество для промышленности путем отделения цены на распределение електричества от основной цены електричества в 2019г, а в 2020г тариф на распределение вырос в два и более раз, ну и с ведением рынка електроенергии в 2019г. многозонный тариф стал по желанию продавца електроенергии, а продавцы електроенергии продавать по нему не хотят т.к. это удорожает им систему учета, а так все равно никто с подводной лодки не денется, будут платить никуда не денутся, в принципе и по Зеленому тарифу прописано, что нужна она тебе или нет ты обязан платить и в долларах, а если солнце внезапно пропало то это проблемы Центрэнерго, зеленщик ответственности за это не несет, вот по этому и коптят круглосуточно ТЭС на подхвате зеленой енергии, что тоже входит в конечную стоимость електроенергии.
Даже не знаю, если все -каналы, -сети и -газы начнут делать то же самое, ... Плюс Мусоросборник Экостайл.
А тем временем, под окнами газонокосилка траву высотой 10 см косит аж до грунта, в подъезде темно, пока сам лампочку не вкрутишь, чтобы увидеть кучу говна, которую убощица не убирает (она вообще не убирает в подъезда). Кто кучу положил в подъезде, можно легко понять, если вечром выйти на балкон. Там компании по 10 человек за каждым столом распивают кто на что горазд, орут и песни поют. Такое продолжается с тех пор, как расцвели каштаны... Они гадят по малой и большой нужде в подъездах и под гаражами. Никто ничегоо не делает (ЖЭК), а деньги требует. Их начальнику, видать, на что-то не хватает. Есть у дамы две квартиры и приличная сумма за прошлый год зарплаты. Улсуг нет, а платить заставляют уже через суд, несмотря на то, что был карантин и люди НЕ работали.
Прошу тех, кому мои слова не нравятся, не грубить).
С таким качеством воды,..... Сволочи!!!