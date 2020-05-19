"Киевводоканал" намерен повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод до 27,35 грн за 1 куб. м

ЗАО "АК" Киевводоканал "информирует потребителей о намерении изменить размер тарифов на водоснабжение и водоотвод на 2021 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

В компании напомнили, что 5.02.2020 г. Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, был одобрен следующий проект постановления:

"О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год:

тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей г. Киева в размере 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:

- 13,440 грн (в т.ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

- 9,552 грн (в т. ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения;

В "Киевводоканале" отметили, что расчеты планируемых тарифов на 2021 г. проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора.

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Таким образом, предложения ЗАО "АК "Киевводоканал" по установлению на 2021 г. тарифов следующие:

установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

- 14,74 грн (в т. ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

- 12,61 грн (в т. ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения;

"Замечания и предложения от физических, юридических лиц и их объединений принимаются в течение 10 календарных дней с момента публикации по адресу: ЗАО "АК" Киевводоканал ", 01015, г. Киев, ул. Лейпцигская, 1-А, или по электронной почте: [email protected]", говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Киевводоканала" 15 мая.