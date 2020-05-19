Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным не несет в себе никакой ценности, поскольку дело Гиркина расследовано, а доказательств его преступлений итак хватает.

Об этом пишет в фейсбуке экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Это интервью (как и десятки других) приобщат к уголовным делам Гиркина. Но ничего нового оно следствию не даст.

Хотя бы потому, что дело Гиркина о сбивании авиалайнера МН17 уже в голландском суде. С достаточным количеством доказательств, включая перехваченные украинскими спецслужбами разговоры Гиркина, Константинова, Суркова.

Дело о террористических преступлениях Гиркина в ходе агрессивной войны на Донбассе тоже давно завершено украинской военной прокуратурой. В январе 2019-го ему вручено подозрение", - отмечает Луценко.

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Луценко подчеркнул, что если бы "в Украине был механизм in absentia - заочного правосудия, мы бы уже год демонстрировали всему миру преступления российского агрессора".

Экс-генпрокурор также опубликовал справку об оконченном в январе 2019 года следствии в отношении Гиркина.







Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

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