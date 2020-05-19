Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко. ДОКУМЕНТ
Интервью журналиста Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным не несет в себе никакой ценности, поскольку дело Гиркина расследовано, а доказательств его преступлений итак хватает.
Об этом пишет в фейсбуке экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Это интервью (как и десятки других) приобщат к уголовным делам Гиркина. Но ничего нового оно следствию не даст.
Хотя бы потому, что дело Гиркина о сбивании авиалайнера МН17 уже в голландском суде. С достаточным количеством доказательств, включая перехваченные украинскими спецслужбами разговоры Гиркина, Константинова, Суркова.
Дело о террористических преступлениях Гиркина в ходе агрессивной войны на Донбассе тоже давно завершено украинской военной прокуратурой. В январе 2019-го ему вручено подозрение", - отмечает Луценко.
Луценко подчеркнул, что если бы "в Украине был механизм in absentia - заочного правосудия, мы бы уже год демонстрировали всему миру преступления российского агрессора".
Экс-генпрокурор также опубликовал справку об оконченном в январе 2019 года следствии в отношении Гиркина.
Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.
Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.
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Интервью прозвучало в очень нужный момент, оно фактически оправдывает агрессию Путина в Украине. Это оправдательная речь на суде РФ устами Гиркина. Возникает серьезное подозрение что Гордона завербовало ФСБ для этого интервью, или, возможно, использовали в темную.
Все прекрасно понимают, что без отмашки сверху, Гиркин не пошел бы на это тнтервью.
Первый пошел ↑
Вот сєйчас-настоящій пракурор,профі.
І Луценко не правий.З цього інтерв'ю ми дізнались :
"1) Гіркін ворог - але ворог благородний;
2) Воював Гіркін не на гроші Кремля, а всього лише за гроші мільярдера Молофєєва. Така собі приватна кампанія. Плюс, канєшна, воєнторг, де можна купити все. Російська влада, принаймні до Іловайська - з Україною не воювала;
3) Планів не мала жодна зі сторін, усі воювали по наїтію, а значить ніяких планів Кремля проти України не було - це все народна революція проти хунти.
4) В Україні громадянська війна, бо (ну ми ж уже ж повірили в чесність і благородство Гіркіна) 90% ополченців у Словянську - були за паспортом громадянами України;
5) Малазійський боїнг збили українські військові.
6) Зеленський не справиться, хоч може і має гарні наміри."https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
До речі: - Юрік, коли повертаєшся? Англійську вже вивчив?