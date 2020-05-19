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Новости
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Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным не несет в себе никакой ценности, поскольку дело Гиркина расследовано, а доказательств его преступлений итак хватает.

Об этом пишет в фейсбуке экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Это интервью (как и десятки других) приобщат к уголовным делам Гиркина. Но ничего нового оно следствию не даст.
Хотя бы потому, что дело Гиркина о сбивании авиалайнера МН17 уже в голландском суде. С достаточным количеством доказательств, включая перехваченные украинскими спецслужбами разговоры Гиркина, Константинова, Суркова.

Дело о террористических преступлениях Гиркина в ходе агрессивной войны на Донбассе тоже давно завершено украинской военной прокуратурой. В январе 2019-го ему вручено подозрение", - отмечает Луценко.

Читайте также: Ротация роликов с Гиркиным и Поклонской - это пропаганда терроризма, а не разоблачение, - Бутусов

Луценко подчеркнул, что если бы "в Украине был механизм in absentia - заочного правосудия, мы бы уже год демонстрировали всему миру преступления российского агрессора".

Экс-генпрокурор также опубликовал справку об оконченном в январе 2019 года следствии в отношении Гиркина.

Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко 01
Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко 02
Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко 03

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Читайте также: СБУ: Интервью с Гиркиным - инициатива самого Дмитрия Гордона

Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко 04
Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко 05
Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко 06

Луценко (7719) Донбасс (26955) Гиркин (192)


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Топ комментарии
+32
Діма,*****,******* ти лисий пІтух-чому ще немає досі інтерв'ю з Мільчаковим?Він всього навсього відрізав хлопцям вуха і дострілював в голови поранених,фоткався як після полювання стоячи на наших обгорівших трупах!Давай,не стісняйся!Потім скажеш,що це спецоперація,а ми повіримо...
Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко - Цензор.НЕТ 5449
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19.05.2020 15:09
+26
Твоє обличчя, коли хтось тобі розповідає як катував і вбивав українців

Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко - Цензор.НЕТ 4594
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19.05.2020 15:11
+16
На нары Гордона.
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19.05.2020 15:07
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На нары Гордона.
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19.05.2020 15:07 Ответить
Діма,*****,******* ти лисий пІтух-чому ще немає досі інтерв'ю з Мільчаковим?Він всього навсього відрізав хлопцям вуха і дострілював в голови поранених,фоткався як після полювання стоячи на наших обгорівших трупах!Давай,не стісняйся!Потім скажеш,що це спецоперація,а ми повіримо...
Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко - Цензор.НЕТ 5449
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19.05.2020 15:09 Ответить
Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко - Цензор.НЕТ 9067
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19.05.2020 15:23 Ответить
Полний гєоргієвскій кавалєр с гєоргієвской дамой

Інтерв'ю з Гіркіним не дає нічого нового. Розслідування щодо нього завершено у 2019-му, вручено підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 9850
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19.05.2020 16:10 Ответить
Кацапа, по темі є щось?
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19.05.2020 15:09 Ответить
Слышь кацапа, а ты половец или печенег?
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19.05.2020 15:13 Ответить
Ты видно не скрепно сел на бутылку, мозги в тебя отключились.
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19.05.2020 15:17 Ответить
Чурбан он безродный, как и все кацапы.
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19.05.2020 15:16 Ответить
Не згоден - тут треба займатися гОрдоном .
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19.05.2020 15:08 Ответить
Да понятное дело, что все это делалось с одной целью, и в случае с поклонской и гиркиным. Это посеять смуту, сомнения, расшатать ситуацию в стране. Дискредитировать идеи майдана и развернуть страну вспять. И предатели с этим успешно справляются. Далеко ходить не надо, просто посмотрите что творится вокруг.
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19.05.2020 15:09 Ответить
Гордон сам говорил, что он поддерживал Майдан, ходил на Майдан, а потом - "разочаровался" - не такой Майдан оказался. Вот и подливает в эту тему бензинчика в виде интервью с Гиркиндом и Поклонской-Сивохой.
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19.05.2020 15:59 Ответить
Твоє обличчя, коли хтось тобі розповідає як катував і вбивав українців

Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко - Цензор.НЕТ 4594
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19.05.2020 15:11 Ответить
гандон? ні,гордон...
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19.05.2020 15:18 Ответить
Что так много внимания поропоГардону а цензор?
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19.05.2020 15:12 Ответить
Вручено подозрение? Это как? В Москве на звонок конспиративной квартиры позвонил почтальон и в руки ему вручил письмо от украинской прокуратуры?
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19.05.2020 15:12 Ответить
Я думаю ему нет необходимости находиться на конспиративной квартире. Спокойно живет у себя.
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19.05.2020 15:18 Ответить
Ну так то ж кривава хунта під керівництвом мародера проводила слідство, а інтернаціональна команда Зєрмака в кооперації з лисим Капроном може довести що Диркін ні вчому не винен і може стати депутатом партії Слуга урода.
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19.05.2020 15:12 Ответить
Зачем мешаешь в одну кучу лысого Гандона и Зеленского?
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19.05.2020 15:22 Ответить
Ви праві, лисий гандон і не лисий зеленський. Так влаштує?
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19.05.2020 21:05 Ответить
от питання до геніяльного пгокугога: а в міжнародний розшук ви цього ******* диркінда оголосили, чи як завжди (як кліменка, ніканорову), забули?
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19.05.2020 15:16 Ответить
Там все устаканилось
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19.05.2020 15:26 Ответить
А то ми не знали... Це мабуть видатний югіст (перепрошую),і великий генпрокугор (знову перепрошую),вирішив після наради з Jack Daniels, а після чого вирішив продожити консультації з Johnnie Walker. Тіко він трохи переплутав бурбон зі скотчем.Ну та йому пох...
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19.05.2020 15:17 Ответить
Ванька Иванов, то что ты с бутылки не слазишь это и так было понятно, по сути есть что?
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19.05.2020 15:24 Ответить
Чмошнику,тобі туди ПНХ,кароч...
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19.05.2020 15:33 Ответить
По сути ничего. Что от лаптеногих ждать то.
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19.05.2020 15:35 Ответить
Воно,звісно,можно було б і вступити в полеміку,але я не буду.Та і слово "полеміка" для таких,як ти,боюсь не зовсім зрозуміле. Ну це як тіпа, перебазаріть,по вашому. Просто нецікаво мені з черговим тупорилим спілкуватись.Так що дивись попередній кроментар...
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19.05.2020 15:43 Ответить
Чтобы вступать в полемику необходимо какие то аргументы по новости писать, с чем не согласны и почему, а не свои познания в бухле озвучивать.
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19.05.2020 15:54 Ответить
Алкоголический комсомолец "гений юриспруденции", прикупивший недвижимость в Лондоне так на всяк случай, отрыгнул.
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19.05.2020 15:17 Ответить
- Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто - это вредно. Это - раз, а второе - вы и без водки держите себя неприлично.(с)
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19.05.2020 15:53 Ответить
Сожри селёдки!
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20.05.2020 07:57 Ответить
Тю. А адепт секты свидетелей пирамидок ю-шинсе говорит,что он великий разоблачитель гирки. Может ещё орден захочет. Хотя скорее ему надо съездить по рылу. По-моему этот громкий пук в бочку от гордона для дезавуирования мутных договорняков ермака по лугандону.
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19.05.2020 15:21 Ответить
О! Потрохов собутыльник вылез из небытия!
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19.05.2020 15:21 Ответить
Ооо шмаркле опять по факту нечего сказать.
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19.05.2020 15:27 Ответить
но оно ж все таки написало что то
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19.05.2020 15:29 Ответить
https://censor.net/user/443937

Интервью прозвучало в очень нужный момент, оно фактически оправдывает агрессию Путина в Украине. Это оправдательная речь на суде РФ устами Гиркина. Возникает серьезное подозрение что Гордона завербовало ФСБ для этого интервью, или, возможно, использовали в темную.
Все прекрасно понимают, что без отмашки сверху, Гиркин не пошел бы на это тнтервью.
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19.05.2020 15:21 Ответить
Луцик тоже не дал ничего-один голимый выхлоп.Даже Гиркина не поймал.
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19.05.2020 15:22 Ответить
Он полный 0. И это знают все. Но стоит это произнести в слух, как Петина свора начинает материться. Потому что никто не забыл, что Луцик - правая рука Потроха.
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19.05.2020 15:25 Ответить
Юрик,как там дела по расстрелу Майдана? Все дела спустил в унитаз или остались еще хвосты?
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19.05.2020 15:24 Ответить
Спроси у его босса, который назначал его на должность гентгокогуга - Порошенко.
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19.05.2020 15:26 Ответить
Ну куда ему до отпущенной беркутни и Ефремова
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19.05.2020 15:29 Ответить
ага забалтывай тему - вспомнои про Ефремова, Кучму, Хрущева, Наполеона.
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19.05.2020 15:30 Ответить
Т. Е шмаркли выпускают подозреваемых в расстреле, а тему забалтываю я.😂 Как там дело Гандзюк, продвигается?
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19.05.2020 15:34 Ответить
уже всех словили и посадили - внаслидок найпотужнишои реформы Потроха - судовои.
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19.05.2020 15:40 Ответить
Ты што наговариваешь на святейшего? Щас тебе расскажут сколько лет оннеприделах.
Первый пошел ↑
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19.05.2020 15:53 Ответить
Зеленський їх продав,а беркутівців,що розстрілювали,відпустив.Ти проґавив ?
Інтерв'ю з Гіркіним не дає нічого нового. Розслідування щодо нього завершено у 2019-му, вручено підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 7384
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19.05.2020 15:39 Ответить
Беркутовцев с Крыма Потрох отпустил с Майдана (в автобусе с побитыми окнами). Но тебя на Майдане не было, ты этой истории не знаешь.
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19.05.2020 15:41 Ответить
Слиш ти,майдановєц,коли на темі про державну зраду і вже не приховану капітуляцію перед ворогом,починають розказувати про якихось потрохів і югіків-алкаголіків,кацапським лайном смердить.
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19.05.2020 16:16 Ответить
Действительно, завоняло. А потом вижу - ты здесь!
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19.05.2020 16:17 Ответить
Я выше написал куда делись дела
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19.05.2020 15:47 Ответить
Нє вєрю.Ето же плокулол-Югік-алкаголік,бєз висшего юрідічєского.
Вот сєйчас-настоящій пракурор,профі.
І Луценко не правий.З цього інтерв'ю ми дізнались :

"1) Гіркін ворог - але ворог благородний;
2) Воював Гіркін не на гроші Кремля, а всього лише за гроші мільярдера Молофєєва. Така собі приватна кампанія. Плюс, канєшна, воєнторг, де можна купити все. Російська влада, принаймні до Іловайська - з Україною не воювала;
3) Планів не мала жодна зі сторін, усі воювали по наїтію, а значить ніяких планів Кремля проти України не було - це все народна революція проти хунти.
4) В Україні громадянська війна, бо (ну ми ж уже ж повірили в чесність і благородство Гіркіна) 90% ополченців у Словянську - були за паспортом громадянами України;
5) Малазійський боїнг збили українські військові.
6) Зеленський не справиться, хоч може і має гарні наміри."https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
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19.05.2020 15:27 Ответить
Когда Гондон позовет на интервью Потроха - не плюйтесь. Это для украинских судов, при содействии СБУ.
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19.05.2020 15:28 Ответить
Ну не скажи........... много интересного было, Дыркин подтвердил, в частности открытым текстом свое участие в убийстве попавших в плен и их санкционирование. Не знаю, кто конкретно планировал вопросы для Гордона, но было это сделано грамотно, его подловили на желании попозировать и хвастовстве. Материалы для гаагского трибунала более чем дополнены, включая его "подвиги" по Югославии. И дело не в том, что в Украине следствие закончено, по некоторым эпизодам это интервью - его публичное признание.
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19.05.2020 15:39 Ответить
До інформацію від Луценка треба ставитись як до пліток бабусь під під`їздом. У петіного генпрокурора навіть юридичної освіти не було.
До речі: - Юрік, коли повертаєшся? Англійську вже вивчив?
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19.05.2020 15:44 Ответить
А аудиозаписи Пороха и Байдена цензор не хочет публиковать?
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19.05.2020 15:46 Ответить
Значит соврал гондон про договоренность с СБУ?
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19.05.2020 15:50 Ответить
картавий не то що ніодого риги не посадив, але і заочно не зміг Гіркіна засудити!!!
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19.05.2020 16:08 Ответить
Петя же сказал не трогать, значит не трогать!
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19.05.2020 16:31 Ответить
А Гордом фсбшна консерва, але СБУ в нас без яєць, може ловити електриків, піяків но не таких як Гордон, Медведчук,Єрмак і т. д.
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19.05.2020 16:14 Ответить
О, профи очнулся.Знаем мы твои расследования. Савченко: миномёты, баржи, купол, гидроциклы, гранаты, добивать прикладами.
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19.05.2020 16:21 Ответить
а як бути з тим,що цей урод вивів цілу колону в донецьк?теж розслідували?
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19.05.2020 17:06 Ответить
Гордон становится токсичным. Теперь ему проводить интервью придется лишь с подонками.
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19.05.2020 17:14 Ответить
хапуга и алкаш завершил расследование))))продать дело не успел?))
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19.05.2020 17:16 Ответить
Так це було відомо. Але недолугі, але дуже чисельні прихильники зеленої влади вважають, що вони мають птаво починати все спочатку. ''До основанья, а затем...'' Зелений більшовизм. Тому ця підлота гордон і дозволяє собі знущання над здоровим глучдом.
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19.05.2020 20:57 Ответить
Звездун ! Кому вручено ?! Даже не думает шо несет !
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19.05.2020 21:48 Ответить
Писец. От кого поступила команда "мочить" Гордона? Если нарисовался плокулол,тогда ясно. Пеця в деле. Уж больно много на всех ветках тролляк испражняется.
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19.05.2020 21:52 Ответить
 
 