Житель Кременчуга о лечении больных коронавирусом: "Брехня, не лечат нас бесплатно, я сам все покупал!" - СМИ

Житель Кременчуга рассказал, что лежал в больнице с пневмонией и подозрением на коронавирус, но не получил бесплатное лечение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Телеграф".

Как пишет издание, руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа утверждал, что пациентов с подозрением на коронавирус, коронавирусом и пневмониями лечат бесплатно и лекарства они не покупают. Кременчужанин Сергей заявляет, что это неправда, он большую часть лекарств покупал сам. В подтверждение он предоставил чеки на медпрепараты.

Отмечается, что Сергей во время карантина заболел пневмонией и попал в инфекционное отделение больницы "Кременчугская". У него, как и у других пациентов с пневмонией, брали пробы на коронавирусную инфекцию.

"Прочитал в Фейсбуке, что Середа рассказывает, что всех лечат бесплатно. Та не, пацаны, это брехня, не лечат нас бесплатно, я сам все покупал. У меня к врачам претензий нет – спасибо, вылечили, но у них же ничего нет! Они мне говорили: всё, что у нас есть, мы тебе даем, а больше у нас нет", - рассказал житель Кременчуга.

Сергей сообщил, что с ним в одной палате инфекционного отделения находился пациент, который тоже лечился за свой счет.

"Нам только пробиотик давали бесплатно, это чтобы лекарства на желудок не воздействовали. А "Тамифлю", "Серрата", все остальное покупается за деньги… "Левофлоксацин" давали бесплатно, это капельница, еще глюкоза была бесплатная, тоже капельница. А дальше все за мои деньги – "Серрата" платная, "Пульмобриз" платный, "Тамифлю" тоже платное. "Азитромицин" тоже платный", - рассказал он.

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