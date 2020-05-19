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Новости Коронавирус и карантин
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Житель Кременчуга о лечении больных коронавирусом: "Брехня, не лечат нас бесплатно, я сам все покупал!" - СМИ

Житель Кременчуга о лечении больных коронавирусом:

Житель Кременчуга рассказал, что лежал в больнице с пневмонией и подозрением на коронавирус, но не получил бесплатное лечение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Телеграф".

Как пишет издание, руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа утверждал, что пациентов с подозрением на коронавирус, коронавирусом и пневмониями лечат бесплатно и лекарства они не покупают. Кременчужанин Сергей заявляет, что это неправда, он большую часть лекарств покупал сам. В подтверждение он предоставил чеки на медпрепараты.

Житель Кременчуга о лечении больных коронавирусом: Брехня, не лечат нас бесплатно, я сам все покупал! - СМИ 01

Отмечается, что Сергей во время карантина заболел пневмонией и попал в инфекционное отделение больницы "Кременчугская". У него, как и у других пациентов с пневмонией, брали пробы на коронавирусную инфекцию.

"Прочитал в Фейсбуке, что Середа рассказывает, что всех лечат бесплатно. Та не, пацаны, это брехня, не лечат нас бесплатно, я сам все покупал. У меня к врачам претензий нет – спасибо, вылечили, но у них же ничего нет! Они мне говорили: всё, что у нас есть, мы тебе даем, а больше у нас нет", - рассказал житель Кременчуга.

Житель Кременчуга о лечении больных коронавирусом: Брехня, не лечат нас бесплатно, я сам все покупал! - СМИ 02

Сергей сообщил, что с ним в одной палате инфекционного отделения находился пациент, который тоже лечился за свой счет.

"Нам только пробиотик давали бесплатно, это чтобы лекарства на желудок не воздействовали. А "Тамифлю", "Серрата", все остальное покупается за деньги… "Левофлоксацин" давали бесплатно, это капельница, еще глюкоза была бесплатная, тоже капельница. А дальше все за мои деньги – "Серрата" платная, "Пульмобриз" платный, "Тамифлю" тоже платное. "Азитромицин" тоже платный", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В центральной районной больнице Кременчуга 43 медработника заразились коронавирусом - медучреждение закрыли

Автор: 

карантин (16729) Кременчуг (350) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
Петъя прекрати!
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19.05.2020 15:16
+20
Брехня! Степанов не может постоянно врать!...
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19.05.2020 15:17
+18
Як несподівано..😏
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19.05.2020 15:17
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Петъя прекрати!
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19.05.2020 15:16 Ответить
А при Параше по другому было, никто не покупал лекарств для собственного лечения
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19.05.2020 15:19 Ответить
конєчна!

порося всі останні труси і сорочки попродавало на медицину!
(ну, не свої з супрун, зрозуміло, а українців)
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19.05.2020 19:28 Ответить
Это фсё Юлька - варофка...
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19.05.2020 15:19 Ответить
Як несподівано..😏
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19.05.2020 15:17 Ответить
на днях врачам, вместо очередной обещанной прошмыгалем выплаты 300% - выдали грамоты
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19.05.2020 15:39 Ответить
Я би не дуже здивувався..бо совок так і не закінчився..
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19.05.2020 15:41 Ответить
і квитки на 95 квартал....
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19.05.2020 15:57 Ответить
квитки зажали, а грамоты - дали, инфа 100500%
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19.05.2020 19:41 Ответить
Брехня! Степанов не может постоянно врать!...
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19.05.2020 15:17 Ответить
🤡🤢💩🎪Вся зельцманоидная шваль , як не брехнэ ,так не дихнэ !
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19.05.2020 16:06 Ответить
Ну Степанов же не из клана Пети позеленел..правильно
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19.05.2020 18:03 Ответить
но и не врать он не может все нужное ушло нужным людям а остальное как кто виживет
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19.05.2020 18:19 Ответить
так а шо не так? голосовали-то вы разве не за это? вы ж говорили - та ничего, научатся. вот учатся, на вас естественно, а вы думали на ком будут учиться?
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19.05.2020 15:18 Ответить
А то год или два назад было как-то иначе? Голосовали как раз ПРОТИВ этого - но ничего не изменилось.
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19.05.2020 16:38 Ответить
а шо ж такое? почему ничего не изменилось? аяяяяй, обманул Зєлєнскій, да?? какая неожиданность! ну кто бы мог подумать! это же никто не знал, и не догадывался, и не предупреждал! не, ну зато баригу, марадьора убрали!
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19.05.2020 16:53 Ответить
Меня нет, не обманул - я за Гриценко голосовал, а не за Зеленского.

И да, если стоит выбор между двумя одинаковыми кучами говна, одно из которых уже было президентом, а другое - нет, лучше сделать выбор в пользу второго, тк переизбирать говно, то есть поощрять его после всей лажи - это уже за гранью.
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19.05.2020 16:56 Ответить
ну тут мы уже упираемся в извечную проблему куриной слепоты зе-єлєктората. дело в том, что адекватные люди еще до появления вообще проекта Зэ на политической арене уже видели реализацию этого плана кремля - тотальная лживая зрада - все плохо, плохо, плохо, везде коррупция, зрада. При этому все достижения (а они огромны) - игнорировались, нивелировались, высмеивались. Таким образом целенаправленно была привита ненависть к проукраинской власти. Дальше уже было очевидно появление абсолютно зависимой фигуры, типа "нового лица", которое фактически будет действовать в интересах кремля. именно так и произошло. это читалось еще года 3 назад, причем очевидно читалось. Но зебилы, а как видим - и не только они, до сих пор этого не увидели.
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19.05.2020 17:08 Ответить
Ты тут упираешься в извечную проблему своей собственной слепоты и нежеланию отходить от постулатов твоей методички, ибо я тебе лично уже раз надцать, начиная с мая 2019го писал, что я не голосовал за Зе, то есть - не являють зе-электоратом ни в чем.
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19.05.2020 17:22 Ответить
ну я же написал "Но зебилы, а как видим - и не только они, до сих пор этого не увидели".
А кроме того - ведь зе-електорат это вовсе не обязательно те, кто голосовал за Зєлєнского. Єто (как и зебильі) - уже выражение устоявшееся, означающее в целом электоральную недальновидность и неразборчивость, внушаемость и неспособность противостоять популизму и пропаганде, отсутствие критического мышления.
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19.05.2020 17:47 Ответить
В отсутствии критического мышления в первую очередь можно обвинить именно ярых сторонников Потрошка, не терпящих его ЗАСЛУЖЕННОЙ критики.
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19.05.2020 17:51 Ответить
сторонники Порошенка как раз адекватные люди и всегда адекватно воспринимают ЗАСЛУЖЕННУЮ критику.
но критику в стиле "барыга, марадьор, мальдьдивские офшоры, брата убил, липецкая фабрика" - это, извините, бред сивой кобылы.
В то же время - сторонники Порошенко недоумевают по причине нивелирования и игнорирования реальных достижений и реформ - экономического роста, децентрализации, банковской реформы, медицинской реформы первички, построения сильной армии, давления на агрессора во всех международных судах и органах, получение томоса и прочее.
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19.05.2020 17:56 Ответить


Расскажешь кому другому - я уже столько раз сталкивался с абсолютными неадекватами среди сторонников Порошенко, что твое неадекватное вранье читать мне просто смешно.
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19.05.2020 17:59 Ответить
ты не согласен с перечисленными выше достижениями команды Порошенко? можешь назвать хоть 1 аналогичное по значимости достижение команды Зєлєнского?
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19.05.2020 18:10 Ответить
я понимаю, шо ті как бі не голосовал за Зєлєнского, но ты же написал:
"И да, если стоит выбор между двумя одинаковыми кучами говна, одно из которых уже было президентом, а другое - нет, лучше сделать выбор в пользу второго, тк переизбирать говно, то есть поощрять его после всей лажи - это уже за гранью."
так вот я интересуюсь, как там вторая куча говна, сделала хоть отдаленно что-то такое же позитивное, что сделала "первая куча"?
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19.05.2020 18:18 Ответить
Йоооууу... Эпик фэйл в квадранте! Ну да ладно, неважно за кого, главное против Порошенко! Хотя лично я тебе не верю, сейчас многие голосовавшие за Зебила так говорят.
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19.05.2020 17:15 Ответить
"Ну да ладно, неважно за кого"

Как раз важно, потому я голосовал именно за Гриценко, ибо у него была хорошая команда профессионалов - практически готовый кабмин, у него была программа и по сравнению с остальными он смотрелся наименее зашкваренно.

"сейчас многие голосовавшие за"
Я это же писал и год назад тут - и эту вашу песню про "сейчас многие" читаю тут где-то с июня 2019го.
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19.05.2020 17:20 Ответить
И во втором туре тоже за Крепкого хозяйственника и сильного Професионала?
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19.05.2020 18:32 Ответить
Зовсім оборзєвші ! Ти хто такий ? Депутат ? З Кабміну ? З ОПи ? Може піп рпц ?
Вставляй в носа цак і радій,що добрий міністр Стєпанов хоч так тебе дозволяє лікувати !
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19.05.2020 15:20 Ответить
проте, арахам подивився на стєпанова - і побачив видатного міністра зравохранястра
не буде ж він брехати, правда?
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19.05.2020 15:21 Ответить
Господа, каламбур: "Лечиться даром - даром лечиться"..
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19.05.2020 15:23 Ответить
Город Киев. два года назад врачи боялись больному сказать, что нужно купить лекарства. Сегодня - лекарств нет - нет денег - идите домой. в больницах Киева только кормят хорошо за счет киевского бюджета. такой себе симбиоз мэра Киева и зеленых мразей - "мы вас кормим, благодарите нас, а нет денег - это все зеленые мрази".
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19.05.2020 15:28 Ответить
Поэтому врачи и были против реформы, что бы "деньги ходили за врачом"...
Наши врачи, в основной своей массе, окончили институты по блату и вообще учиться не хотят и в дальнейшем, а хотят только брать взятки не напрягаясь и не леча!
Если останутся только хорошие врачи, у которых хотят лечиться люди, то куда деться всем блатным? И взятки брать хочется!
Вот отсюда и "доктор смерть" появился при Порохе!
Старая система сопротивлялась всеми фибрами души!
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19.05.2020 15:59 Ответить
"Город Киев. два года назад врачи боялись больному сказать, что нужно купить лекарства."

Не бреши. 2 года назад мой тесть попал с инсультом в Александровскую больницу - каждый день нам выдавали список лекарств, которые нужно купить от 1000 грн и выше - даже физраствор - и тот нужно было покупать, от государства не было вообще НИЧЕГО.
Операцию тоже нужно было оплачивать - и медикаменты, и работу хирурга.
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19.05.2020 16:35 Ответить
прибыльный бизнес, правда?
вот поэтому реформу зебилье и зарезало, своими лобистами...
а вы и дальше визжите, про "доктора смерть"!
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19.05.2020 17:49 Ответить
Цитату, где я "вижжал про доктора смерть".
Ибо Супрун - чуть ли не единственный министр (ио) при Порошенко, к кому я относился с уважением за реальные реформы.
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19.05.2020 17:54 Ответить
не вы лично, а зебильё.
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19.05.2020 18:00 Ответить
Не-не - ты писал, обращаясь ко мне "вы дальше визжите", так что не съезжай, дебилье.
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19.05.2020 18:03 Ответить
Ну и ходи обиженный!
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19.05.2020 18:22 Ответить
Бред полный. Чеки стремные. Почему два чека на "тамифлю" в одной аптеке и с разницей в 3 минуты. Нельзя было покупать одним чеком? И кто пневмонию лечит "тамифлю"? Весь курс лечения, я так полагаю, состоял из ибупрофена, серраты, и тамифлю. Этим набором вообще хоть что-то можно вылечить?
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19.05.2020 15:32 Ответить
Ну Юля ж лечила
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19.05.2020 15:38 Ответить
Люди искали где дешевле. А что не так? Возле больниц по 10 аптек кормится.
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19.05.2020 16:01 Ответить
Одна и та же аптека, два чека, разница три минуты.
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19.05.2020 16:03 Ответить
забыл - докупил.
купил - сравнил - докупил.... аптеки бывают в холах, дверь в дверь.
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19.05.2020 17:47 Ответить
Вот поэтому они и списывают много смертей на корону, чтобы потом бабло якобы за лечение распихать по своим карманам.
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19.05.2020 15:34 Ответить
Платно було завжди - при всіх керманичах, незалежно від кольору і партій. Тут чеків на 1200гр. з хвостиком, ще дешево відбувся. З Одеси писали про 10-15 тис. гривень.
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19.05.2020 15:38 Ответить
Так наше правительство отсчитальсь, что лечение бесплатно и деньги выделены...... как так то...
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19.05.2020 16:02 Ответить
Платно даже при совке было. Простые препараты были, а вот что посложнее, то врач писал на бумажке и начинался поиск "по блату". Сейчас хоть в аптеке можно купить, а не бегать искать по закромах родины
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19.05.2020 16:08 Ответить
В 90-х біля аптек стояли бариги з дефіцитами
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19.05.2020 16:09 Ответить
ви мабуть народилися вже після 90х
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19.05.2020 19:33 Ответить
1967
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19.05.2020 20:06 Ответить
Після 90-х у мене син народився.
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19.05.2020 20:07 Ответить
ну, і які там "бариги біля аптек"?

для чього цю фантастику писати?
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19.05.2020 21:32 Ответить
хіба що порошенко у вас під аптекою поштучно цигарками підбарижував,
але я і його не зустрічав
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19.05.2020 21:35 Ответить
Сам особисто знав таку людину.
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19.05.2020 22:15 Ответить
Ви як з Місяця приземлились. Біля великих аптек крутились люди, які мали дефіцитні ліки. Що тут незрозуміло? То був приблизно 1993-1995 роки.
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19.05.2020 22:14 Ответить
можливо, ви з іншого регіону, я з Заходу. В 90-х роках дійсно були проблеми з деякими ліками, але вони вирішувалися у інший спосіб і без переплат. Шукали і знаходили. В Києві було краще постачання, в крайньому випадку звідти привозили.
"Біля великих аптек..." Яких це "великих"? Триповерхових? Це ви з Місяця прилетіли. У вас навіть нема уяви, щоб замислитись, який асортимент мав бути у такого казкового "бариги", або який ідіот купить ліки з рук у незнайомої людини з сумнівною репутацією ?? Хіба що трамадол якийсь наркомани так купують. Такий і був ваш той "знайомий". Іншого пояснення тут не маю.
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20.05.2020 17:54 Ответить
Всі знають, що в ті часи барижили ліками, оди ви не знаєте. )))
Хоча ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
І до речі, я лікар.
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20.05.2020 18:55 Ответить
Брехня! Я перепитав знайомих лікарів. Вони підтвержують те, що я сам пам'ятаю.
Ліки були всі , що потрібні, а якщо не було- виписували і їх привозили.
Які ліки конкретно ви купували у бариг, лікар? Пірімідон?

Барижили лиш наркоторгівці. Можливо, тому у вас це і залишило відбиток в НС?
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21.05.2020 13:02 Ответить
дурник ти
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21.05.2020 13:09 Ответить
значить правда.
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21.05.2020 14:44 Ответить
Якщо ти в житті далі свого райцетру не виїжджав, то нема що навіть говорити
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21.05.2020 15:00 Ответить
плюс "добровольные" сборы на больницу которые варьируются от 20 грн. до 1500 грн.
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19.05.2020 15:53 Ответить
Взагалі в природі нема нічого безплатного. Завжди хтось має платити. Оскільки держава бідна і нездатна, платити (чи доплачувати) приходиться пацієнту.
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19.05.2020 16:08 Ответить
https://censor.net/user/455868 Держава не бідна, а обікрадена і не "нездатна", а забили болт, на народ.
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19.05.2020 16:25 Ответить
Держава не бідна, а обікрадена

Умер Данила? Нет, его болячка задавила.
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19.05.2020 16:36 Ответить
https://censor.net/user/462105 А Ви, шановний, різницю не бачите? В 1991 р. Україна була багатою державою, із розвиненою промисловістю. А зараз, в результаті діяльності крадіїв, на найвищих щаблях влади - найбідніша в Європі.
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19.05.2020 17:05 Ответить
Для когось и Зе ПреЗедент
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19.05.2020 17:26 Ответить
я вибачєюсь, а чого в "багатій державі з розвиненою промисловістю" в 1991 році я жив так хєрово?? ось прям реально - хєрово, просто пць! і не тільки я, а в принципі усі. не було, що вдягти, що їсти, нормального не було нічого. І чому в розкраденій державі, найбіднішій в Європі зараз я живу набагато краще, аніж в 1991? при чому я пересічний громадянин, не дотичний до органів влади чи ще до чогось, звичайний службовець.
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19.05.2020 18:15 Ответить
Це якраз безкоштовна совєцька медицина. Тих хто буде заперечувати, жалітися або скаржитись, що доводиться за свої гроші ліки купувати перебуваючи на госпіталізації, треба висилати в Сибір ліс рубать, як це робили комуняки. А коли грошей буде не вистачати, замість знеболювання згадуйте "доктора-смерть" Супрун, яка насмілилась цю прекрасну систему зламати. 73% довбойобів...
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19.05.2020 16:11 Ответить
https://censor.net/user/383303 Закрий пащеку, гівно. Ти хоч бачив ту радянську медицину? Ніхто не помирав, від щеплення, операції робили безкоштовно і ніхто не давав список, із ліків, бинтів і на лапу, лікарям.
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19.05.2020 16:29 Ответить
Розсмішив. Тобі скільки рочків?
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19.05.2020 16:41 Ответить
Ти мені?
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19.05.2020 16:47 Ответить
ой дурак...
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19.05.2020 17:46 Ответить
Могли нічого не купувати та лікуватись безплатно як чесні громадяни без куплених ліків і померти без всякої корупції.
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19.05.2020 16:21 Ответить
Ну і що таке подозрєніє на каронавірус??? Чого це всі повинні оплатити твоє лікування? Менше курив би може б і не хворів. Вас таких багато. Точно, порохнявий виборець
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19.05.2020 19:13 Ответить
Проблема в том, что больному - страшно, и его легко взять на понт.
Где протокол лечения?
Кто знает, на ЧТО заложены бюджетные деньги?
А вы уверены, что даже если бюджетные деньги заложены - врачи не придут к вам с "добровольным пожертвованием"?
Слава бесплатной медицине!
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19.05.2020 19:39 Ответить
Ну,який в жопу Таміфлю!!!Цю парашу Юля пхала за свого прем'єрства.Афера всіх віків!!!Хвороба не заражніша за кір,чи інші.
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19.05.2020 21:57 Ответить
Дык мордой не вышел на бесплатно
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21.05.2020 14:52 Ответить
 
 