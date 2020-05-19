Житель Кременчуга о лечении больных коронавирусом: "Брехня, не лечат нас бесплатно, я сам все покупал!" - СМИ
Житель Кременчуга рассказал, что лежал в больнице с пневмонией и подозрением на коронавирус, но не получил бесплатное лечение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Телеграф".
Как пишет издание, руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа утверждал, что пациентов с подозрением на коронавирус, коронавирусом и пневмониями лечат бесплатно и лекарства они не покупают. Кременчужанин Сергей заявляет, что это неправда, он большую часть лекарств покупал сам. В подтверждение он предоставил чеки на медпрепараты.
Отмечается, что Сергей во время карантина заболел пневмонией и попал в инфекционное отделение больницы "Кременчугская". У него, как и у других пациентов с пневмонией, брали пробы на коронавирусную инфекцию.
"Прочитал в Фейсбуке, что Середа рассказывает, что всех лечат бесплатно. Та не, пацаны, это брехня, не лечат нас бесплатно, я сам все покупал. У меня к врачам претензий нет – спасибо, вылечили, но у них же ничего нет! Они мне говорили: всё, что у нас есть, мы тебе даем, а больше у нас нет", - рассказал житель Кременчуга.
Сергей сообщил, что с ним в одной палате инфекционного отделения находился пациент, который тоже лечился за свой счет.
"Нам только пробиотик давали бесплатно, это чтобы лекарства на желудок не воздействовали. А "Тамифлю", "Серрата", все остальное покупается за деньги… "Левофлоксацин" давали бесплатно, это капельница, еще глюкоза была бесплатная, тоже капельница. А дальше все за мои деньги – "Серрата" платная, "Пульмобриз" платный, "Тамифлю" тоже платное. "Азитромицин" тоже платный", - рассказал он.
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порося всі останні труси і сорочки попродавало на медицину!
(ну, не свої з супрун, зрозуміло, а українців)
И да, если стоит выбор между двумя одинаковыми кучами говна, одно из которых уже было президентом, а другое - нет, лучше сделать выбор в пользу второго, тк переизбирать говно, то есть поощрять его после всей лажи - это уже за гранью.
А кроме того - ведь зе-електорат это вовсе не обязательно те, кто голосовал за Зєлєнского. Єто (как и зебильі) - уже выражение устоявшееся, означающее в целом электоральную недальновидность и неразборчивость, внушаемость и неспособность противостоять популизму и пропаганде, отсутствие критического мышления.
но критику в стиле "барыга, марадьор, мальдьдивские офшоры, брата убил, липецкая фабрика" - это, извините, бред сивой кобылы.
В то же время - сторонники Порошенко недоумевают по причине нивелирования и игнорирования реальных достижений и реформ - экономического роста, децентрализации, банковской реформы, медицинской реформы первички, построения сильной армии, давления на агрессора во всех международных судах и органах, получение томоса и прочее.
Расскажешь кому другому - я уже столько раз сталкивался с абсолютными неадекватами среди сторонников Порошенко, что твое неадекватное вранье читать мне просто смешно.
"И да, если стоит выбор между двумя одинаковыми кучами говна, одно из которых уже было президентом, а другое - нет, лучше сделать выбор в пользу второго, тк переизбирать говно, то есть поощрять его после всей лажи - это уже за гранью."
так вот я интересуюсь, как там вторая куча говна, сделала хоть отдаленно что-то такое же позитивное, что сделала "первая куча"?
Как раз важно, потому я голосовал именно за Гриценко, ибо у него была хорошая команда профессионалов - практически готовый кабмин, у него была программа и по сравнению с остальными он смотрелся наименее зашкваренно.
"сейчас многие голосовавшие за"
Я это же писал и год назад тут - и эту вашу песню про "сейчас многие" читаю тут где-то с июня 2019го.
Вставляй в носа цак і радій,що добрий міністр Стєпанов хоч так тебе дозволяє лікувати !
не буде ж він брехати, правда?
Наши врачи, в основной своей массе, окончили институты по блату и вообще учиться не хотят и в дальнейшем, а хотят только брать взятки не напрягаясь и не леча!
Если останутся только хорошие врачи, у которых хотят лечиться люди, то куда деться всем блатным? И взятки брать хочется!
Вот отсюда и "доктор смерть" появился при Порохе!
Старая система сопротивлялась всеми фибрами души!
Не бреши. 2 года назад мой тесть попал с инсультом в Александровскую больницу - каждый день нам выдавали список лекарств, которые нужно купить от 1000 грн и выше - даже физраствор - и тот нужно было покупать, от государства не было вообще НИЧЕГО.
Операцию тоже нужно было оплачивать - и медикаменты, и работу хирурга.
вот поэтому реформу зебилье и зарезало, своими лобистами...
а вы и дальше визжите, про "доктора смерть"!
Ибо Супрун - чуть ли не единственный министр (ио) при Порошенко, к кому я относился с уважением за реальные реформы.
купил - сравнил - докупил.... аптеки бывают в холах, дверь в дверь.
для чього цю фантастику писати?
але я і його не зустрічав
"Біля великих аптек..." Яких це "великих"? Триповерхових? Це ви з Місяця прилетіли. У вас навіть нема уяви, щоб замислитись, який асортимент мав бути у такого казкового "бариги", або який ідіот купить ліки з рук у незнайомої людини з сумнівною репутацією ?? Хіба що трамадол якийсь наркомани так купують. Такий і був ваш той "знайомий". Іншого пояснення тут не маю.
Хоча ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
І до речі, я лікар.
Ліки були всі , що потрібні, а якщо не було- виписували і їх привозили.
Які ліки конкретно ви купували у бариг, лікар? Пірімідон?
Барижили лиш наркоторгівці. Можливо, тому у вас це і залишило відбиток в НС?
Умер Данила? Нет, его болячка задавила.
Где протокол лечения?
Кто знает, на ЧТО заложены бюджетные деньги?
А вы уверены, что даже если бюджетные деньги заложены - врачи не придут к вам с "добровольным пожертвованием"?
Слава бесплатной медицине!