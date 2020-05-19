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Новости Беженцы из Донбасса и Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Минреинтеграции хотят обеспечить переселенцам и жителям оккупированных территорий доступ к госуслугам через мобильное приложение "Е-резидент"

В Минреинтеграции хотят обеспечить переселенцам и жителям оккупированных территорий доступ к госуслугам через мобильное приложение

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины намерено создать мобильные приложения для временно перемещенных лиц и граждан Украины, которые проживают на оккупированных территориях, для доступа к различным государственным услугам.

"Обеспечить максимальный доступ для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории к административным, социальным, образовательным услугам через систему онлайн доступа путем разработки и введения проекта "Е-резидент", - говорится в драфте проекта программы деятельности Минреинтеграции, который опубликован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Также в ведомстве в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации намерены до конца 2021 года создать электронные кабинет и мобильное приложение для временно перемещенных лиц с возможностями создания электронной справки переселенца, формирования очереди на жилье, информацией о льготах, предоставлении гуманитарной помощи.

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Кроме того, до конца 2022 года предполагается создание электронного кабинета и мобильного приложения для проживающих на оккупированных территориях граждан с возможностями получения электронных свидетельств о рождении, индикационных номеров и регистрации правовых актов.

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Донбасс (26955) IT-индустрия (244) Министерство реинтеграции (278)


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Може назва "НЕ резидент", хтось загубив першу літеру?
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19.05.2020 15:24 Ответить
А може відразу Е--шпигун?
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19.05.2020 15:25 Ответить
В Минреинтеграции хотят обеспечить переселенцам и жителям оккупированных территорий доступ к госуслугам через мобильное приложение "Е-резидент" - Цензор.НЕТ 2390
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19.05.2020 15:25 Ответить
а ё-прєзідєнт є?
а має бути!
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19.05.2020 15:27 Ответить
а нафига жителю славного лугандона, обладателю лугандонского и рассейского аусвайса доступ к украинским ресурсам? вперед в нарассеюшку
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19.05.2020 15:43 Ответить
Для меня это прежде всего означает улучшение возможностей доступа к украинским услугам террористов-людоедов. Каждая новая администрация этого непонятного для любого украинца министерства, старается сделать его министерством оккупации всей Украины.
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19.05.2020 17:39 Ответить
Вы этим предателям Родины сразу паспорта выдайте скотомацкальского образца, вот такие каждому дамбасу позорному:
У Мінреінтеграції хочуть забезпечити переселенцям і жителям окупованих територій доступ до держпослуг через мобільний додаток "Е-резидент" - Цензор.НЕТ 6139
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19.05.2020 18:04 Ответить
 
 