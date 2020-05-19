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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин не отразился на строительстве дорог, работаем на более чем 200 объектах, - глава "Укравтодора" Кубраков

Карантин не отразился на строительстве дорог, работаем на более чем 200 объектах, - глава

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, не повлиял на график строительства дорог.

Об этом сообщил во время онлайн-пресс-конференции во вторник глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На 99% это (карантин. - Ред.) нас вообще никак не коснулось. Есть отдельные случаи, когда заграничные компании имели некоторые трудности, чтобы перевезти в Украину свой инженерный состав – это турецкая и белорусская компании. У них были некоторые трудности, но это в пределах погрешности и сильно не повлияло ни на что. В итоге они всех людей доставили", - сказал глава "Укравтодора".

По словам Кубракова, в настоящее время дорожные работы в стране ведутся более чем на 200 объектах в 23 областях.

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Як не робили,так і не роблять...
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19.05.2020 15:27 Ответить
Постройте мать вашу в каждой области цементобетонный завод и стройте одновременно по всей территории Украины бетонные дороги качественные!
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19.05.2020 15:38 Ответить
- Видишь суслика?..
- Нет...
- И я не вижу... А он есть!
- Понятно...(с)

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19.05.2020 15:49 Ответить
вы не работайте!! в заканчивайте. розрыли дороги и уже 2 месяца никто ниче не делает!
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19.05.2020 16:11 Ответить
Ничего не делается, по районным дорогам, в Полтавской области. Только, периодически, строят дорогу Киев-Харьков.
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19.05.2020 16:21 Ответить
Та видим уже наработали, бдь были ямы заляпали, теперь стиральная доска и то временная - бо повыпадают ваши заляпы через месяц. Суки вы, даже не все ямы по дороге заляпали, приложить бы вас мордой об эти дороги шоб и зубы повыпадали.
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19.05.2020 16:22 Ответить
Предыдущие 4 ре года хоть что-то делали по Киеву и области, прошлый год тоже еще доделывали по накатанной что от рошеновского барыги осталось. Сейчас все стало намертво. Большая стройка завершилась толком и не не начавшись)
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19.05.2020 18:50 Ответить
За мост через Днепр в Кременчуге не забудьте, а то с 80х завтраками кормят.
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17.11.2020 17:48 Ответить
 
 