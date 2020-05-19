Карантин не отразился на строительстве дорог, работаем на более чем 200 объектах, - глава "Укравтодора" Кубраков

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, не повлиял на график строительства дорог.

Об этом сообщил во время онлайн-пресс-конференции во вторник глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На 99% это (карантин. - Ред.) нас вообще никак не коснулось. Есть отдельные случаи, когда заграничные компании имели некоторые трудности, чтобы перевезти в Украину свой инженерный состав – это турецкая и белорусская компании. У них были некоторые трудности, но это в пределах погрешности и сильно не повлияло ни на что. В итоге они всех людей доставили", - сказал глава "Укравтодора".

По словам Кубракова, в настоящее время дорожные работы в стране ведутся более чем на 200 объектах в 23 областях.

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