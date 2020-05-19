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Посол РФ в ОБСЕ позволяет себе оскорбления в адрес дипломатов, - постпред Украины Цимбалюк

Посол РФ в ОБСЕ позволяет себе оскорбления в адрес дипломатов, - постпред Украины Цимбалюк

Постпред России при ОБСЕ позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес присутствующих на заседаниях представителей стран-участниц, в частности, заявив недавно, что, мол, присутствующие дипломаты ничего не понимают, а коронавирус повлиял на их мозги.

Об этом заявил в интервью Укринформу постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"Российская делегация, конечно, начинает нервничать и иногда использует даже прямые оскорбления участников заседания. Недавно от посла РФ можно было услышать что-то вроде: "Мы видим, что никто ничего не понимает. Такое впечатление, что эпоха коронавируса отразилась не только на общем здоровье, но и непосредственно на мозгах дипломатов, которые принимают участие в дискуссиях с нами", - рассказал постпред Украины.

Цимбалюк подчеркнул, что такие заявления, конечно, "неприемлемы".

"Но иностранные дипломаты уже не впервые видят подобное. Вспомним, как на заседании СБ ООН заместитель руководителя миссии РФ позволял себе обращаться к послу Великобритании на "ты" и кричал ему "на меня смотри, а не отворачивайся!"... На последнем заседании Постоянного совета ОБСЕ российский постпред вообще нецензурно "прошелся по матушке", как говорится. Хотя и в адрес своих помощников, возможно, не осознавая, что микрофон уже работает, но все равно это выглядело неприемлемо", - добавил Цимбалюк.

Он отметил, что украинская делегация не реагирует на такую ​​"российскую дипломатию".

"К такой "дипломатии" мы привыкли, и на это не ведемся. Мы хорошо понимаем, что все это - попытка через оскорбления спровоцировать на какие-то неконтролируемые эмоции. Все всё хорошо видят", - добавил Цимбалюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе новый российский комплекс радиопомех, - Цимбалюк

Автор: 

ОБСЕ (4871) россия (95352) Цимбалюк Роман (84)


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Топ комментарии
+9
Шановна Євгеніє,а ви його просто на#уй пошліть. Бо кацапи по іншому не розуміють.
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19.05.2020 15:30
+9
Посол РФ в ОБСЕ позволяет себе оскорбления в адрес дипломатов, - постпред Украины Цимбалюк - Цензор.НЕТ 5113
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19.05.2020 15:46
+8
кацапы-фашисты и подонки 21века они понимают только силу!
это биомусор!
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19.05.2020 15:52
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кацапам властиво їсти гамно
на це вже ніхто не звертає уваги
тільки запах дратує
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19.05.2020 15:32 Ответить
та видайте йому дозвіл срати на вулиці і не пускайте в приміщення!
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19.05.2020 15:30 Ответить
Шановна Євгеніє,а ви його просто на#уй пошліть. Бо кацапи по іншому не розуміють.
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19.05.2020 15:30 Ответить
Він хлопчик.
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19.05.2020 15:33 Ответить
Щиро перепрошуюу у шановного пана Євгенія! Ну та від цього моє прохання аж ніяк не змінюється.
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19.05.2020 15:36 Ответить
Посол РФ в ОБСЕ позволяет себе оскорбления в адрес дипломатов, - постпред Украины Цимбалюк - Цензор.НЕТ 5113
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19.05.2020 15:46 Ответить
кацапы-фашисты и подонки 21века они понимают только силу!
это биомусор!
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19.05.2020 15:52 Ответить
Знаете что такое неприемлемо? Неприемлемо скотов пускать в нормальное общество! Скоты должны находиться в резервации, нормальное общество должно быть защищено от оскорблений и посягательств на честь, здоровье и безопасность.
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19.05.2020 16:16 Ответить
когда СССР распался, то дерьмом забросало пол мира...совки воняют и в США и в Европе и а Азии с Австралией и даже в Африке, вот когда они сидели смирно в резервации (ссср) в мире было намного чище.......постепенно мир начинает это понимать.
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19.05.2020 16:32 Ответить
Со свинным рылом в калашный ряд.Их поговорка про них самих.
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19.05.2020 16:46 Ответить
ПРОСТО ПРОГОНИТЕ ЭТУ СВИНЬЮ РОССИЮ !!!
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19.05.2020 16:54 Ответить
Посол РФ в ОБСЄ дозволяє собі образи на адресу дипломатів, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1050
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19.05.2020 17:25 Ответить
Посол РФ в ОБСЄ дозволяє собі образи на адресу дипломатів, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 5872
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19.05.2020 17:33 Ответить
кацапы в очередной раз показали всему Миру,что они свиньи!
не зря их так ненавидят везде
Посол РФ в ОБСЄ дозволяє собі образи на адресу дипломатів, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1147
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19.05.2020 21:54 Ответить
 
 