Посол РФ в ОБСЕ позволяет себе оскорбления в адрес дипломатов, - постпред Украины Цимбалюк

Постпред России при ОБСЕ позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес присутствующих на заседаниях представителей стран-участниц, в частности, заявив недавно, что, мол, присутствующие дипломаты ничего не понимают, а коронавирус повлиял на их мозги.

Об этом заявил в интервью Укринформу постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"Российская делегация, конечно, начинает нервничать и иногда использует даже прямые оскорбления участников заседания. Недавно от посла РФ можно было услышать что-то вроде: "Мы видим, что никто ничего не понимает. Такое впечатление, что эпоха коронавируса отразилась не только на общем здоровье, но и непосредственно на мозгах дипломатов, которые принимают участие в дискуссиях с нами", - рассказал постпред Украины.

Цимбалюк подчеркнул, что такие заявления, конечно, "неприемлемы".

"Но иностранные дипломаты уже не впервые видят подобное. Вспомним, как на заседании СБ ООН заместитель руководителя миссии РФ позволял себе обращаться к послу Великобритании на "ты" и кричал ему "на меня смотри, а не отворачивайся!"... На последнем заседании Постоянного совета ОБСЕ российский постпред вообще нецензурно "прошелся по матушке", как говорится. Хотя и в адрес своих помощников, возможно, не осознавая, что микрофон уже работает, но все равно это выглядело неприемлемо", - добавил Цимбалюк.

Он отметил, что украинская делегация не реагирует на такую ​​"российскую дипломатию".

"К такой "дипломатии" мы привыкли, и на это не ведемся. Мы хорошо понимаем, что все это - попытка через оскорбления спровоцировать на какие-то неконтролируемые эмоции. Все всё хорошо видят", - добавил Цимбалюк.

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