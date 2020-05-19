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Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ

Государственное

Компания недополучила 847 млн ​​грн дохода от продажи электроэнергии по заниженным ценам предприятиям, связанным с олигархом Игорем Коломойским.


Государственная генерирующая компания "Центрэнерго" недополучила 847 млн ​​грн дохода от продажи электроэнергии через ее поставки по заниженным ценам предприятиям, связанным с олигархом Игорем Коломойским. Об этом свидетельствует анализ трейдинговой деятельности госкомпании "Центрэнерго", который опубликовал Low Carbon Ukraine (LCU, проект правительства ФРГ), пишет Главком.

"LCU рассчитал, сколько доходов потеряли государственные предприятия, продавая энергию по более низким, чем на рынке в сутки вперед (РСВ), ценам на аукционах ..." Центрэнерго "за период июль 2019р - февраль 2020 недополучил 847 млн ​​грн дохода. В среднем это можно представить как цену на РСВ со скидкой в ​​141 грн / МВт-ч или в 11%. В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, когда цена на РСВ была стабильной", - отмечается в отчете.

Также в Low Carbon Ukraine отмечают, что в среднем частные компании на площадке "Украинской энергетической биржи" продавали электроэнергию по ценам выше, чем на РСВ, тогда как "Центрэнерго" большую часть времени торговали по ценам ниже РСВ.

"Логичным объяснением была бы низкая конкуренция в ходе аукционов" Центрэнерго "и высокая конкуренция на частных торгах. Однако, это действительно не так. "Центрэнерго" обычно объявляет очень высокие стартовые цены и высокие требования к финансовым гарантиям для участников аукциона, что отталкивает потенциальную конкуренцию ", - отмечают эксперты.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По информации издания "Цензор.НЕТ", с тех пор государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Кроме того, в августе 2019 "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры из орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018 у компании была прибыль 1,4. млрд грн.

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после т.н. "Поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

При наличии ряда схем на госпредприятии депутат Бондарь повторно обратился с запросом в НАБУ, САП и ГБР.

Автор: 

Коломойский (1791) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+19
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 8777
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19.05.2020 15:33
+19
ЗЄбанати в руках у ЗЕколомойського

Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2645
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19.05.2020 15:37
+16
это плата за клоуна
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19.05.2020 15:33
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это плата за клоуна
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19.05.2020 15:33 Ответить
ЗЄбанати в руках у ЗЕколомойського

Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2645
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19.05.2020 15:37 Ответить
-- Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет! Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он... Ну! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к "Цветнику" и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. Да или нет? Раз...
-- Да, -- пробормотал предводитель.(с)
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19.05.2020 15:45 Ответить
тем временем зебилы бегают и истерят про мифические офшоры с 3 тыс евро...
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19.05.2020 15:49 Ответить
А что дуракам ещё остаеться после полного обосрамса.
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19.05.2020 15:59 Ответить
во первих заніжение цени не тільки для заводов коломойского а для других заводов - а ето позволяет українским заводам бить конкурентноспособними что в результате увілічевает продажу товаров - і більше отчисленій налогов в бюджет странни
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19.05.2020 15:41 Ответить
*** сколько экономистов развелось....
Если бы действительно, хоть немного понимали в экономике и могли взглянуть немого глубже чем "повышение конкурентноспособности экспортеров" то знали бы что:
1. Снижение цены при общемировом спаде экономик позволит не нарастить продажи, а разве что сохранить прежние...А значит платежи в бюджет не увеличатся, а снизятся!
2. Ресурс для снижения цен не берется из воздуха, для того чтобы кому нибудь снизить, кому то другому придется поднять...что в конечном счете скажется на стоимости внутренней продукции за которую заплатит конечный потребитель. Т.е. мы с вами!
2. Снижение цены достижимо также например снижением энергоемкости продукции. Но зачем заставлять наших олигархов тратить свои несчастные миллионы на модернизацию?! Лучше скинуться "всем миром" и помочь им несчастным
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19.05.2020 16:25 Ответить
Пистец, у тебя гуголь транслейт сломался?
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19.05.2020 19:57 Ответить
За куклу олигархов. Зря они что-ли бубочку к власти привели. Теперь доят Украину по полной.
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19.05.2020 15:45 Ответить
бубочка читайте внімательно - В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, - уряд зеленского принял присягу 29 августа 2019
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19.05.2020 15:48 Ответить
летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.
По информации издания "Цензор.НЕТ", с тех пор государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи". (по 0.58 грн кВт)

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018 у компании была прибыль 1,4. млрд грн.
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19.05.2020 15:50 Ответить
Повторю для особо непонятливого. Все бы нечего. Но Бениного человека поставили на Центрэнерго именно в конце июня 2019
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19.05.2020 15:51 Ответить
ребята еслі завод получает дешевую електрику його товар становітся более конкурентно способним - ідут більше продаж товара -і більше отчисленіе 20% ндс в бюджет странни
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19.05.2020 15:59 Ответить
да-да.. голимая отмазка, особенно с учетом того - что є/є получают в : раз дешевле (а платит - кто? бюджет Украині) и доля є/є в себестоимости - львиная.. до 60%..
в итоге украли из бюджета 10 грн, а вернули 10 копеек.. за счет "роста" отчислений))
Более того - убытки несет бюджет, а доходы получает беня...
И вообще - чего єто на Западе такие тупые - сделали бы бесплатной є\є для всех производств в стране - утонули бы в роскоши от поступлений налогов))
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19.05.2020 16:03 Ответить
https://delo.ua/business/kolomojskij-poluchil-skidku-357830/

Но Коломойский не был бы самим собой, если бы не изобрел схему еще большего снижения цены электроэнергии. Правда, жертвой стала единственная государственная компания тепловой генерации - "Центрэнерго". С 1 июля там сменился менеджмент и вместо людей Кононенко на предприятие зашли представители новых фаворитов власти.
По информации, обнародованной экс-главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком, "Центрэнерго" заключило прямые договора с ферросплавными предприятиями и проведет им электроэнергию по сверхнизкой цене 1,3 грн КВт-ч при себестоимости 2,1 грн КВт-ч. Ранее прибыльная госкомпания в этом году уже успела сформировать убыток в 1,3 млрд грн.
Интересно, что зарабатывает на "Центрэнерго" Коломойский дважды - помимо покупки э/э по заниженной цене, фирма "Нафта Форс" входящая в неформальную группу "Приват", поставляет на госкомпанию уголь по завышенной цене. Согласно обнародованным в СМИ контрактам, уголь российского происхождения через прокладки поставляется по цене 2500-2700 грн/тонна (в пересчете на калорийность 5200 - около 2000 грн/тонна).
Это значительно выше цены угля в Роттердаме, который с доставкой в Украину стоил бы 1741 грн за тонну. Но формула "Роттердам+", по которой электроэнергетика жила последние несколько лет, с 1 июля упразднена.
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19.05.2020 16:10 Ответить
https://censor.net/user/427783 -(по 0.58 грн кВт) -скажите откуда у вас еті цифри -можете дать ссилку на авторитетние сайти - ілі сайт Центр енерго что вони продавалі по етой цене?
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19.05.2020 16:01 Ответить
https://nv.ua/biz/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html

«По ходатайству Укрэнерго суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным только для стороны истца. То есть для НЗФ тарифы, утвержденные постановлениями НКРЭКУ № 954 и № 955, остаются приостановленными и продолжает действовать старый тариф (57,4 грн/МВт∙ч)», - сообщили в Укрэнерго.

Для остальных участников рынка в июле 2019 года действующими являются тарифы, установленные постановлениями НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, - № 954 и № 955 (передача - 347,43 грн/МВт-ч, диспетчеризация - 8,9 грн/МВт-ч).
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19.05.2020 16:07 Ответить
В гугле забанили? Читайте и радуйтесь своему тупому выбору

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/17/649736/
https://delo.ua/business/poka-nabu-zanimaetsja-rotterdam-kolomojskij-z-357548/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kolomojskij-nanosit-milliardnye-ubytki-gospredpr-358002/
https://368.media/2019/08/14/tsentrenergo-prodaet-pribylnym-zavodam-kolomojskogo-energiyu-s-kolossalnymi-ubytkami/
https://368.media/2019/12/10/tsentrenergo-prodavalo-elektrichestvo-zavodam-kolomojskogo-po-skidke-v-55/
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19.05.2020 16:14 Ответить
Оно москаль
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19.05.2020 20:02 Ответить
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 1503
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19.05.2020 15:46 Ответить
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 8777
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19.05.2020 15:33 Ответить
А лохи думали,що Бєня ставить свою маріонетку,щоб їх ощасливити ?
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19.05.2020 15:34 Ответить
главное, шо зеленое оно им что-то типа пообещало явамничегонедолжен
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19.05.2020 15:40 Ответить
для поклоніков петі читайте внімательно - В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, - уряд зеленского принял присягу 29 августа 2019
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19.05.2020 15:55 Ответить
Для поклонников зели - с конца июня компанией управляет человек коломойского.
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19.05.2020 16:01 Ответить
вы хотите сказать, шо бюджетом с сейчас заведует команда Порошенко и все ворует, ворует
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19.05.2020 16:03 Ответить
зебил настолько зашкварился, что даже сам себе лайкает
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 6694
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19.05.2020 16:23 Ответить
яйца лизнуть боту невпадло, да смотрю на пісаніну этого кадра и не пойму как это буквы путаются, или бот не просек раскладку или так подсирать приятней.
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19.05.2020 16:52 Ответить
За Бенины деньги многие борцуны резко меняют свои взгляды

Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 4498
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19.05.2020 15:47 Ответить
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 4000
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19.05.2020 15:35 Ответить
бубочка розрахується з бабцею по повній і без повернення банку
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19.05.2020 15:36 Ответить
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 9657
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19.05.2020 15:48 Ответить
А Беня нашёл))))
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19.05.2020 15:36 Ответить
Как неожиданно...ведь борьба с олигархами ведется преЗЕдентом очень жесткая....
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19.05.2020 15:37 Ответить
причем заметьте - через одного они уже все сидят за финансовые махинации ))))
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19.05.2020 15:41 Ответить
Сидят те, кто не успел сбежать и бросить награбленное...
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19.05.2020 15:44 Ответить
Для порахоботов - центр енерго не зароботало - во первих заніжение цени не тільки для заводов коломойского а для других заводов - а ето позволяет українским заводам бить конкурентноспособними что в результате увілічевает продажу товаров - і більше отчисленій налогов в бюджет странни
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19.05.2020 15:40 Ответить
А якщо Каломойша виводив гроші вкладників з Приватбанку це теж робив для підвищення конкурентоздатності?
"Кажется ты гений, у тебя случайно IQ не 160?"
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19.05.2020 15:50 Ответить
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kolomojskij-nanosit-milliardnye-ubytki-gospredpr-358002/
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19.05.2020 15:55 Ответить
для зебилов: https://delo.ua/business/kolomojskij-poluchil-skidku-357830/ Но Коломойский не был бы самим собой, если бы не изобрел схему еще большего снижения цены электроэнергии. Правда, жертвой стала единственная государственная компания тепловой генерации - "Центрэнерго". С 1 июля там сменился менеджмент и вместо людей Кононенко на предприятие зашли представители новых фаворитов власти.
По информации, обнародованной экс-главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком, "Центрэнерго" заключило прямые договора с ферросплавными предприятиями и проведет им электроэнергию по сверхнизкой цене 1,3 грн КВт-ч при себестоимости 2,1 грн КВт-ч. Ранее прибыльная госкомпания в этом году уже успела сформировать убыток в 1,3 млрд грн.
Интересно, что зарабатывает на "Центрэнерго" Коломойский дважды - помимо покупки э/э по заниженной цене, фирма "Нафта Форс" входящая в неформальную группу "Приват", поставляет на госкомпанию уголь по завышенной цене. Согласно обнародованным в СМИ контрактам, уголь российского происхождения через прокладки поставляется по цене 2500-2700 грн/тонна (в пересчете на калорийность 5200 - около 2000 грн/тонна).

Это значительно выше цены угля в Роттердаме, который с доставкой в Украину стоил бы 1741 грн за тонну. Но формула "Роттердам+", по которой электроэнергетика жила последние несколько лет, с 1 июля упразднена.
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19.05.2020 16:18 Ответить
кстати, ТОЧНО такую же отмазку лепят из зомбоящиков рашки - оправдывая грабежи бюджета в пользу фуйла и его кооператива озерок
у лахты других аргументов нет - кроме этих тупых, оправдывающих убытки бюджета Украины и роста доходов бени?
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19.05.2020 16:21 Ответить
Тяжело быть зебилом, да?
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19.05.2020 20:06 Ответить
Як таке для когось несподіванка то співчуваю.
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19.05.2020 15:41 Ответить


Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 5102
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19.05.2020 15:43 Ответить
читайте внімательно - В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, - уряд зеленского принял присягу 29 августа 2019
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19.05.2020 15:48 Ответить
Все бы нечего. Но Бениного человека поставили на Центрэнерго именно в конце июня 2019
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19.05.2020 15:49 Ответить
https://censor.net/user/430476 Ну ну.
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19.05.2020 15:51 Ответить
Календарь подарить?
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19.05.2020 20:07 Ответить
Дашовигаварітє... государствєнне - і потіряло!
А хто нашол?
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19.05.2020 15:46 Ответить
парохоботи читайте внімательно - В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, - уряд зеленского принял присягу 29 августа 2019Источник: https://censor.net/n3196526
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19.05.2020 15:47 Ответить
А сам ЗЄ-шмаркля коли став ************, ти забув?
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19.05.2020 15:52 Ответить
Значит через пару месяцев сумма будет уже 2-3 миллиарда. "Человек Коломойского" ведь перед украинским законодательством не отвечает.
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19.05.2020 17:05 Ответить
Зеля ты? Уже 5 раз одно и тоже запостил. Оправдываешся?
Да, и не путай собственный карман бени с государственным.
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19.05.2020 17:39 Ответить
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского/ Кодлан Коломойского может только грабить украинцев. Ни на что другое барыги-мародёры не способны.Они так устроены, такими их создала природа. По типу глистов.
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19.05.2020 15:49 Ответить
У цих підприємств ніколи не було й не має ніякої власності державної влади. Позбавитися брехливої більшовицької назви "державне" слід було ваучерною приватизацією. Комуняки приховали їх для продажу краденого...Ну-ну! Продавайте! Крадене складно продавати, бо порядні покупці крадене не купують, а перекупщики провалюють аукціони, щоб збити ціни...
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19.05.2020 15:51 Ответить
Один из этапов приватизации Украины,как источника обогащения.
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19.05.2020 15:55 Ответить
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 4496
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19.05.2020 16:01 Ответить
Ура!!!! эпоха зубажиння кончилась. не для всех но то такое....
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19.05.2020 16:13 Ответить
Зеленский - ты вроде обещал ничего не красть и не допускать схем !!!
Порошенко возле тебя - святой, практически как Дева Мария !!!
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19.05.2020 16:29 Ответить
Не потеряло а зебилы заплатили Бене 1 миллиард. Они же хотели "сделать это вместе".
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19.05.2020 17:01 Ответить
Зевіслюки "сдєлалі" як завжди себе і са всєх старон..
Державне "Центренерго" втратило 1 млрд грн на продажу електроенергії заводам Коломойського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5021
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19.05.2020 17:10 Ответить
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ



так дирехтур ентого центраинерга получил на личный карман 100500 лимонов

какие вапросы еще

все спишут на папередников
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19.05.2020 17:18 Ответить
Все правильно, спеслужбы недавно рапортовали, что задержали полицейского, который взял 2 тыс.$, военкома, чиновника миграционной службы. А, там где тырят миллиарды - тишина. Вова скажет, я не брал. А из ОП будет звоночек в ГБР с просьбой людей Бени не трогать.
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19.05.2020 17:27 Ответить
Це той Беня, на каналі якого виступають "зелені"? То винен знову Петро? І так по кожному напрямку роздають олігархам мільйони. Ви цього хотіли зебіки?
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19.05.2020 17:30 Ответить
Сколько-сколько Гладковскому -Свинарчуку насчитали что он украл? 17 миллионов? И из-за этих грошей убрали сторожевого пса пороха, который коломоя и команду екуневича за можайские леса загнал??? Получайте теперь, ЗЕ-ДЕБИЛЫ, воров, которые воруют миллиардами, и никто их из н,овой власти не трогает, потому что ОНИ ПРИДУРКИ!!! А вы, избиратели Зеленского, полезные идиоты.
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19.05.2020 17:35 Ответить
Ай-яй-яй, проклятый путин, шо ж ти делаешь...
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19.05.2020 18:30 Ответить
Вот Порошенко гад😵
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19.05.2020 19:26 Ответить
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19.05.2020 20:08 Ответить
 
 