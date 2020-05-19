Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ
Компания недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии по заниженным ценам предприятиям, связанным с олигархом Игорем Коломойским.
Государственная генерирующая компания "Центрэнерго" недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии через ее поставки по заниженным ценам предприятиям, связанным с олигархом Игорем Коломойским. Об этом свидетельствует анализ трейдинговой деятельности госкомпании "Центрэнерго", который опубликовал Low Carbon Ukraine (LCU, проект правительства ФРГ), пишет Главком.
"LCU рассчитал, сколько доходов потеряли государственные предприятия, продавая энергию по более низким, чем на рынке в сутки вперед (РСВ), ценам на аукционах ..." Центрэнерго "за период июль 2019р - февраль 2020 недополучил 847 млн грн дохода. В среднем это можно представить как цену на РСВ со скидкой в 141 грн / МВт-ч или в 11%. В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, когда цена на РСВ была стабильной", - отмечается в отчете.
Также в Low Carbon Ukraine отмечают, что в среднем частные компании на площадке "Украинской энергетической биржи" продавали электроэнергию по ценам выше, чем на РСВ, тогда как "Центрэнерго" большую часть времени торговали по ценам ниже РСВ.
"Логичным объяснением была бы низкая конкуренция в ходе аукционов" Центрэнерго "и высокая конкуренция на частных торгах. Однако, это действительно не так. "Центрэнерго" обычно объявляет очень высокие стартовые цены и высокие требования к финансовым гарантиям для участников аукциона, что отталкивает потенциальную конкуренцию ", - отмечают эксперты.
Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.
По информации издания "Цензор.НЕТ", с тех пор государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".
Кроме того, в августе 2019 "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры из орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну.
По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018 у компании была прибыль 1,4. млрд грн.
12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".
В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после т.н. "Поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.
При наличии ряда схем на госпредприятии депутат Бондарь повторно обратился с запросом в НАБУ, САП и ГБР.
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-- Да, -- пробормотал предводитель.(с)
Если бы действительно, хоть немного понимали в экономике и могли взглянуть немого глубже чем "повышение конкурентноспособности экспортеров" то знали бы что:
1. Снижение цены при общемировом спаде экономик позволит не нарастить продажи, а разве что сохранить прежние...А значит платежи в бюджет не увеличатся, а снизятся!
2. Ресурс для снижения цен не берется из воздуха, для того чтобы кому нибудь снизить, кому то другому придется поднять...что в конечном счете скажется на стоимости внутренней продукции за которую заплатит конечный потребитель. Т.е. мы с вами!
2. Снижение цены достижимо также например снижением энергоемкости продукции. Но зачем заставлять наших олигархов тратить свои несчастные миллионы на модернизацию?! Лучше скинуться "всем миром" и помочь им несчастным
По информации издания "Цензор.НЕТ", с тех пор государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи". (по 0.58 грн кВт)
По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018 у компании была прибыль 1,4. млрд грн.
в итоге украли из бюджета 10 грн, а вернули 10 копеек.. за счет "роста" отчислений))
Более того - убытки несет бюджет, а доходы получает беня...
И вообще - чего єто на Западе такие тупые - сделали бы бесплатной є\є для всех производств в стране - утонули бы в роскоши от поступлений налогов))
Но Коломойский не был бы самим собой, если бы не изобрел схему еще большего снижения цены электроэнергии. Правда, жертвой стала единственная государственная компания тепловой генерации - "Центрэнерго". С 1 июля там сменился менеджмент и вместо людей Кононенко на предприятие зашли представители новых фаворитов власти.
По информации, обнародованной экс-главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком, "Центрэнерго" заключило прямые договора с ферросплавными предприятиями и проведет им электроэнергию по сверхнизкой цене 1,3 грн КВт-ч при себестоимости 2,1 грн КВт-ч. Ранее прибыльная госкомпания в этом году уже успела сформировать убыток в 1,3 млрд грн.
Интересно, что зарабатывает на "Центрэнерго" Коломойский дважды - помимо покупки э/э по заниженной цене, фирма "Нафта Форс" входящая в неформальную группу "Приват", поставляет на госкомпанию уголь по завышенной цене. Согласно обнародованным в СМИ контрактам, уголь российского происхождения через прокладки поставляется по цене 2500-2700 грн/тонна (в пересчете на калорийность 5200 - около 2000 грн/тонна).
Это значительно выше цены угля в Роттердаме, который с доставкой в Украину стоил бы 1741 грн за тонну. Но формула "Роттердам+", по которой электроэнергетика жила последние несколько лет, с 1 июля упразднена.
«По ходатайству Укрэнерго суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным только для стороны истца. То есть для НЗФ тарифы, утвержденные постановлениями НКРЭКУ № 954 и № 955, остаются приостановленными и продолжает действовать старый тариф (57,4 грн/МВт∙ч)», - сообщили в Укрэнерго.
Для остальных участников рынка в июле 2019 года действующими являются тарифы, установленные постановлениями НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, - № 954 и № 955 (передача - 347,43 грн/МВт-ч, диспетчеризация - 8,9 грн/МВт-ч).
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/17/649736/
https://delo.ua/business/poka-nabu-zanimaetsja-rotterdam-kolomojskij-z-357548/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kolomojskij-nanosit-milliardnye-ubytki-gospredpr-358002/
https://368.media/2019/08/14/tsentrenergo-prodaet-pribylnym-zavodam-kolomojskogo-energiyu-s-kolossalnymi-ubytkami/
https://368.media/2019/12/10/tsentrenergo-prodavalo-elektrichestvo-zavodam-kolomojskogo-po-skidke-v-55/
"Кажется ты гений, у тебя случайно IQ не 160?"
По информации, обнародованной экс-главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком, "Центрэнерго" заключило прямые договора с ферросплавными предприятиями и проведет им электроэнергию по сверхнизкой цене 1,3 грн КВт-ч при себестоимости 2,1 грн КВт-ч. Ранее прибыльная госкомпания в этом году уже успела сформировать убыток в 1,3 млрд грн.
Интересно, что зарабатывает на "Центрэнерго" Коломойский дважды - помимо покупки э/э по заниженной цене, фирма "Нафта Форс" входящая в неформальную группу "Приват", поставляет на госкомпанию уголь по завышенной цене. Согласно обнародованным в СМИ контрактам, уголь российского происхождения через прокладки поставляется по цене 2500-2700 грн/тонна (в пересчете на калорийность 5200 - около 2000 грн/тонна).
Это значительно выше цены угля в Роттердаме, который с доставкой в Украину стоил бы 1741 грн за тонну. Но формула "Роттердам+", по которой электроэнергетика жила последние несколько лет, с 1 июля упразднена.
у лахты других аргументов нет - кроме этих тупых, оправдывающих убытки бюджета Украины и роста доходов бени?
А хто нашол?
Да, и не путай собственный карман бени с государственным.
Порошенко возле тебя - святой, практически как Дева Мария !!!
так дирехтур ентого центраинерга получил на личный карман 100500 лимонов
какие вапросы еще
все спишут на папередников