Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ

Компания недополучила 847 млн ​​грн дохода от продажи электроэнергии по заниженным ценам предприятиям, связанным с олигархом Игорем Коломойским.



Государственная генерирующая компания "Центрэнерго" недополучила 847 млн ​​грн дохода от продажи электроэнергии через ее поставки по заниженным ценам предприятиям, связанным с олигархом Игорем Коломойским. Об этом свидетельствует анализ трейдинговой деятельности госкомпании "Центрэнерго", который опубликовал Low Carbon Ukraine (LCU, проект правительства ФРГ), пишет Главком.

"LCU рассчитал, сколько доходов потеряли государственные предприятия, продавая энергию по более низким, чем на рынке в сутки вперед (РСВ), ценам на аукционах ..." Центрэнерго "за период июль 2019р - февраль 2020 недополучил 847 млн ​​грн дохода. В среднем это можно представить как цену на РСВ со скидкой в ​​141 грн / МВт-ч или в 11%. В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, когда цена на РСВ была стабильной", - отмечается в отчете.

Также в Low Carbon Ukraine отмечают, что в среднем частные компании на площадке "Украинской энергетической биржи" продавали электроэнергию по ценам выше, чем на РСВ, тогда как "Центрэнерго" большую часть времени торговали по ценам ниже РСВ.

"Логичным объяснением была бы низкая конкуренция в ходе аукционов" Центрэнерго "и высокая конкуренция на частных торгах. Однако, это действительно не так. "Центрэнерго" обычно объявляет очень высокие стартовые цены и высокие требования к финансовым гарантиям для участников аукциона, что отталкивает потенциальную конкуренцию ", - отмечают эксперты.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По информации издания "Цензор.НЕТ", с тех пор государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Кроме того, в августе 2019 "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры из орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018 у компании была прибыль 1,4. млрд грн.

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после т.н. "Поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

При наличии ряда схем на госпредприятии депутат Бондарь повторно обратился с запросом в НАБУ, САП и ГБР.