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Новости
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Братья-близнецы в зоне ООС проводили съемку с дрона, их привлекли к административной ответственности, - Госпогранслужба

Братья-близнецы в зоне ООС проводили съемку с дрона, их привлекли к административной ответственности, - Госпогранслужба

Беспилотный летательный аппарат, круживший над побережьем Азовского моря и расположением одного из подразделений Госпогранслужбы выявила вчера вечером дежурная служба Мариупольского отряда Морской охраны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Специальная группа реагирования обследовала прилегающую территорию и обнаружила двух братьев-близнецов с дистанционным пультом от квадрокоптера в руках. "Операторов воздушной съемки" вместе с прибором доставили в расположение подразделения.

В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств установлено, что братья являются гражданами Украины, и накануне общего дня рождения якобы снимали видео для собственного YouTube канала. О дополнительных временных режимных ограничениях в контролируемых пограничных районах, а также запрета в зоне проведения операции Объединенных Сил осуществления любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров, воздушных безмоторных средств передвижения, также якобы не знали.

"С гражданами проведена разъяснительная работа. За нарушение пограничного режима горе-блоггеры привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Госпогранслужба (6370) граница (5257)


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Нове покоління ватників...
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19.05.2020 15:43 Ответить
неплохо было бы их сделать однояйцевыми близнецами.
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19.05.2020 15:52 Ответить
В Америке близнецы маму ищут и находят. А тут фотографируют дорогу падлы гнусные! Хорошо хоть не сёстры они были---то бы трипер раздавали всем кому прижало. То надо лопасти вставить в зад---нам Карлсонов не хватать стало в последнее время. Миха забурел----начальником стал!
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19.05.2020 16:28 Ответить
А ты как видать, против Саакашвили???
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19.05.2020 23:32 Ответить
Павлик---ну прям и не знаю какое принять решение, растерялся от от 3 вопросительных знаков! Чуть пугануло. А вдруг выплывет за кого я? Всё что пропечатал выше---было стёб, быстрый юмор, на одном дыхании, почти для себя. Не переживай сильно. Я по правде говоря старый чуть, помню ещё деньги что потом в 1961г Мыкыта сменил 1 к 10. То я на чувство юмора слегка проверил---а тут и ты отозвался. Я не выбирал.
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19.05.2020 23:45 Ответить
На фоне отношения спецслужб к сепарам и террористам - это феерично!
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19.05.2020 19:10 Ответить
 
 