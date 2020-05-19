Братья-близнецы в зоне ООС проводили съемку с дрона, их привлекли к административной ответственности, - Госпогранслужба

Беспилотный летательный аппарат, круживший над побережьем Азовского моря и расположением одного из подразделений Госпогранслужбы выявила вчера вечером дежурная служба Мариупольского отряда Морской охраны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Специальная группа реагирования обследовала прилегающую территорию и обнаружила двух братьев-близнецов с дистанционным пультом от квадрокоптера в руках. "Операторов воздушной съемки" вместе с прибором доставили в расположение подразделения.

В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств установлено, что братья являются гражданами Украины, и накануне общего дня рождения якобы снимали видео для собственного YouTube канала. О дополнительных временных режимных ограничениях в контролируемых пограничных районах, а также запрета в зоне проведения операции Объединенных Сил осуществления любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров, воздушных безмоторных средств передвижения, также якобы не знали.

"С гражданами проведена разъяснительная работа. За нарушение пограничного режима горе-блоггеры привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

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