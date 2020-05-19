Рада одобрила в первом чтении введение государственного сбора за вылет пассажиров

Народные депутаты предлагают определить размер и особенности взимания государственного сбора за каждого пассажира, который вылетает из аэропортов Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорты страны.

За соответствующий законопроект №2424 в первом чтении проголосовали 237 парламентариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроектом предлагается установить ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере $0,5, на международных рейсах – $2. При этом за каждую тонну груза в пределах Украины - $2,5, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - $10.

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При этом предусматривается, что государственный сбор не будет сниматься в случаях: перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозки гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета министров Украины; а также в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

Кроме того, сбор предлагается не взимать в случае перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом; при перевозке детей в возрасте до двух лет; при перевозке транзитных пассажиров; пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Как предполагается, принятие указанного законопроекта обеспечит усовершенствование существующего механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который вылетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт страны, которые являются основным источником поступления в государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях, за счет которого полностью содержится и осуществляет свою деятельность Государственная авиационная служба Украины.

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