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Рада одобрила в первом чтении введение государственного сбора за вылет пассажиров

Рада одобрила в первом чтении введение государственного сбора за вылет пассажиров

Народные депутаты предлагают определить размер и особенности взимания государственного сбора за каждого пассажира, который вылетает из аэропортов Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорты страны.

За соответствующий законопроект №2424 в первом чтении проголосовали 237 парламентариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроектом предлагается установить ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере $0,5, на международных рейсах – $2. При этом за каждую тонну груза в пределах Украины - $2,5, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - $10.

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При этом предусматривается, что государственный сбор не будет сниматься в случаях: перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозки гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета министров Украины; а также в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

Кроме того, сбор предлагается не взимать в случае перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом; при перевозке детей в возрасте до двух лет; при перевозке транзитных пассажиров; пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Как предполагается, принятие указанного законопроекта обеспечит усовершенствование существующего механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который вылетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт страны, которые являются основным источником поступления в государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях, за счет которого полностью содержится и осуществляет свою деятельность Государственная авиационная служба Украины.

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Автор: 

ВР (29227) сбор (298) авиасообщение (793)


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Топ комментарии
+72
Рада одобрила в первом чтении введение государственного сбора за вылет пассажиров - Цензор.НЕТ 8957
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19.05.2020 15:44
+53
Это п...дец скоро за воздух брать будут
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19.05.2020 15:45
+39
Т.е. абсолютно совсем

Рада схвалила в першому читанні запровадження державного збору за виліт пасажирів - Цензор.НЕТ 5889
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19.05.2020 16:05
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Не крадут, а грабят. Большая разница.
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19.05.2020 23:20 Ответить
= токо и за вльот же хай не забудуть...
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19.05.2020 16:46 Ответить
ПАССАЖИРЫ ПО ТОННЕ !!!??? ВОТ ЭТО КОРРУПЦИОНЕРЫ РАЗЖИРЕЛИ !!!
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19.05.2020 16:48 Ответить
з миру по нитці "ніщому" рубашка
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19.05.2020 16:49 Ответить
Безвіз на хліб не намастиш? тому шо вже хліба скоро не буде за шо купити( Зелена саранча.
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19.05.2020 16:54 Ответить
І це початок. Потім буде державний збір за поїздку на потягах, автобусах, тролейбусах, метро ...

Ну, і обов"язково треба платити за те що вийшов з дому, і за те що зайшов
Одним словом, "кінець епохи бідності" уже настав, починаємо епоху жебратства
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19.05.2020 16:56 Ответить
Станут дороже билеты и тарифы на грузовые перевозки.
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19.05.2020 17:27 Ответить
Скажу честно: я не знаю, как вообще можно писать серьезно об украинской политэкономике или серьезно ее как-то анализировать. Это один сплошной балаган-договорняк с одной только целью - грабить народ !!! Собственно, вот и все...
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19.05.2020 17:30 Ответить
Как можно несерьёзно относиться к тому, что тебя ГРАБЯТ? Это - очень серьёзно!
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19.05.2020 23:22 Ответить
я понимаю , но нас сразу всех грабят и по взрослому и техникой, и многим просто покуй..
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19.05.2020 23:42 Ответить
Слов приличных нет! Сборище тупых гопников, а не рада
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19.05.2020 17:51 Ответить
А с батраков установите сбор по 1000 евро с *****, которое все равно ни разу налоги не платило.
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19.05.2020 17:59 Ответить
Феодалізм у всій красі... Овочі і то більш хоробрі були у чіпполіно
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19.05.2020 18:04 Ответить
Це якась дискримінація, чому президент або якась офіційна делегація не буде платити ? Епоха бідності та зубожіння вже закінчилась )
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19.05.2020 18:15 Ответить
А на КАКОМ ОСНОВАНИИ? Давайте тогда за каждый вздох и пук (ущерб окружающей среде и повышение парниковых газов) введем налог! (подсчитаем среднее количестао сероаодородов и углекислооо газа выделяемое человеком)?
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19.05.2020 18:31 Ответить
Не подсказывайте им.
Это они еще "Приключения Чиполлино" не перечитали (читали, смотрели мультик).
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19.05.2020 23:34 Ответить
Потом введут сбор за то что сел в троллейбус , потом что вышел из него.
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19.05.2020 19:09 Ответить
"...и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом..."

Це приватні літаки і чартери?
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19.05.2020 19:44 Ответить
а что, у барыг, которые имеют бабки на 3-8 человек заказать чартер на Бали или в Ницу, не найдется по 50 грн на рыло для украинского бюджету? А , ну да, авторы закона со своих же драть не будут.
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19.05.2020 20:44 Ответить
Надо вводить единый ватэрклозет с жижитальными весами, и в зависимости от веса какашки брать налог (но с каждой) какаши!
Вот где золотое дно - срут (простите) все. А уклонился, сходил в кустики - статья и в цугундер на сиправительные работы лет на 15!
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19.05.2020 20:49 Ответить
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