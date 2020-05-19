На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу по ускорению роста экспорта и привлечения инвестиций в Украину как залога экономической стабильности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент подчеркнул, что продвижение экономических интересов Украины в мире наряду с обеспечением национальной безопасности должно стать ключевым приоритетом внешней политики Украины.

"Усиление роли Украины в новой системе международных отношений после пандемии коронавируса должно происходить посредством роста благосостояния украинских граждан, успехов украинских экспортеров на мировом рынке и привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину. Сильная экономика - самая надежная защита Украины не только в условиях гибридной войны, но и во время экономического кризиса в результате пандемии COVID-19", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент выразил желание, чтобы украинский бизнес имел возможности экспорта.

"Я хочу, чтобы украинский бизнес имел возможности экспорта. Хочу, чтобы не только крупные предприниматели выходили на международный рынок, но и чтобы такую возможность получил средний и малый бизнес, например, фермер с качественной продукцией или предприниматель с уникальным производством, чтобы они шли на экспорт и вырастали до крупных бизнесов, чтобы имели такую мотивацию", - объяснил глава государства.

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