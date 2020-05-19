РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4158 посетителей онлайн
Новости
2 556 63

На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский

На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу по ускорению роста экспорта и привлечения инвестиций в Украину как залога экономической стабильности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент подчеркнул, что продвижение экономических интересов Украины в мире наряду с обеспечением национальной безопасности должно стать ключевым приоритетом внешней политики Украины.

"Усиление роли Украины в новой системе международных отношений после пандемии коронавируса должно происходить посредством роста благосостояния украинских граждан, успехов украинских экспортеров на мировом рынке и привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину. Сильная экономика - самая надежная защита Украины не только в условиях гибридной войны, но и во время экономического кризиса в результате пандемии COVID-19", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент выразил желание, чтобы украинский бизнес имел возможности экспорта.

"Я хочу, чтобы украинский бизнес имел возможности экспорта. Хочу, чтобы не только крупные предприниматели выходили на международный рынок, но и чтобы такую возможность получил средний и малый бизнес, например, фермер с качественной продукцией или предприниматель с уникальным производством, чтобы они шли на экспорт и вырастали до крупных бизнесов, чтобы имели такую мотивацию", - объяснил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% предприятий Украины работали во время карантина, - Шмыгаль

Автор: 

бизнес (1620) Зеленский (20210) торговля (952) малый бизнес (123)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9325
показать весь комментарий
19.05.2020 15:56
+10
Обращаться к инвестиционной няне Ермаку?
показать весь комментарий
19.05.2020 15:55
+10
А в нас офіційно є така група підприємців - "великі"?
На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 607
показать весь комментарий
19.05.2020 15:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обращаться к инвестиционной няне Ермаку?
показать весь комментарий
19.05.2020 15:55 Ответить
На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9325
показать весь комментарий
19.05.2020 15:56 Ответить
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…(с)
показать весь комментарий
19.05.2020 16:01 Ответить
При порошенке такого не было!
На рынок выходить могли только Барыги, а мелкий подбарыжник - только под барыгами.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:05 Ответить
Сдохни, мразь!
показать весь комментарий
19.05.2020 15:55 Ответить
Оно еще налогов подкинет, что "легче" подыхали и быстрее

На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5361
показать весь комментарий
19.05.2020 16:01 Ответить
На культуру надо давать деньги?
показать весь комментарий
19.05.2020 16:07 Ответить
А чего? Вы же за это голосовали? Только бы не Порох? Тож кушайте, смачного.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:52 Ответить
И еще

На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1980
показать весь комментарий
19.05.2020 16:02 Ответить
А в нас офіційно є така група підприємців - "великі"?
На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 607
показать весь комментарий
19.05.2020 15:55 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BC) В Україні станом на 1 січня 2019 року налічувалося 461 міст, 883 селищ міського типу та 28 376 сільських населених пунктів.

С подключением, сказочный дурак - автор поста на ФБ.
Кста, пост не гуглится. Есть ссыль?
показать весь комментарий
19.05.2020 16:08 Ответить
Чего Вы на него напали, он шо сам писал?. Копировать и вставить - наше всё.
На Цензоре требовать ссылку? Ну Вы даёте. Может ещё и "простыни" не развешивать?
показать весь комментарий
19.05.2020 16:17 Ответить
Так я ж не на него, я ж указал "дурак - автор поста в ФБ".

Но искать это тупое чудовище самому мне лень, поэтому и попросил ссылку.
не может же быть так, что репостер не знает, откуда репостит бред.

И да, я вижу сарказм. И он мне нравится
показать весь комментарий
19.05.2020 16:25 Ответить
А в чем дурак автор поста на ФБ, в том что бубочка рассказал про отсутствие интернета в 5800 маленьких городах?
показать весь комментарий
19.05.2020 16:23 Ответить
Например в том, что пытаясь указать на ошибку в подсчёте "маленьких мiстечок" автор сам крупно просчитался, посчитав СМТ как сёла, а о самих сёлах забыв вообще.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:27 Ответить
Да в этом возможно, только тупость Бубочки от этого меньше не стала.
показать весь комментарий
19.05.2020 17:04 Ответить
Чуваг явно не стикався з нашею митницею та податковою..🙄
показать весь комментарий
19.05.2020 15:55 Ответить
Чувак явно просто еще добавит налогов, с него станется. Новые законопроекты от слуг -- это жесть.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:59 Ответить
Моника ,прочтёт,что скажут
показать весь комментарий
19.05.2020 16:02 Ответить
Ты точно не стикався! пиз@аболище голимое! )))) Договор по инету. Не выходя из офиса заказал авто в ТК. Загрузил на складе. Брокер на терминале оформил. Контрагент создал ПП. А таможня максимум 3 часа, и еще в Ж поцелуют на дорожку. При импорте у тебя с машины НДС сотни тысяч, налоговая целует туда Же.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:06 Ответить
То ви у нас магнат..як це я сірий одразу не второпав.. Ґарвард з Оксфордом та житомирське ПТУ у кожній фразі..
показать весь комментарий
19.05.2020 16:10 Ответить
Ну так если осел, чего свои тупые комментарии наперегонки суешь! Лишь бы кукарекнуть какую то херню из телевизора!
показать весь комментарий
19.05.2020 16:47 Ответить
Бачу геніяльно не фаната попа якось клинить не телевізорі..у дитинстві дивитися не давали..? Чи воно ще не закінчилось..? Мова, не про "сотні тисяч ПДВ" з машини, а про малий та середній бізнес..а це,зазвичай,дещо інші об'єми та людські ресурси..второпало..?
показать весь комментарий
19.05.2020 16:53 Ответить
Тупой, ты утомил! Иди в домино поиграй, фуфлогон.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:57 Ответить
Звичайний офісний планктон, що явно походить з маргинального середовища,про що свідчить повна відсутність навичок пристойного спілкування,постійно намагається мені розповісти "правду життя" і що мені потрібно робити..🥴
показать весь комментарий
19.05.2020 17:08 Ответить
Лох, таких как ты чмошников, в свое время пятью бригадами бомбил в колпаки, кидал, и глушил вас быдло всегда, где только можно. Мой "планктон" по сравнению с тобой академики, а твой удел размножать телевизионное дерьмо с прожидовленных каналов. Ты черт хотя бы вникал в тему, прежде чем дерьмом плеваться, развелось специалистов во всех областях, как опарышей.
показать весь комментарий
19.05.2020 20:57 Ответить
Судячи з перших рядків, ви зараз у команді віталіка кличка..
показать весь комментарий
19.05.2020 21:29 Ответить
Ага, целует.
Вторую неделю уже хер нормально оформишься.
Дайте прайс, дайте экспортную- и всё равно поднимите платежи, бо в нашей всратой базе пластмасса в позатом году была втрое дороже.
А про нефть мы ничо не знаем, у нас всратая база позапрошлого года, мы токо в неё можем смотреть.

И такая херня - каждый раз, когда эти передасы меняют керувныка таможни.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:32 Ответить
какой НАХ прайс? )))) как поднимите платежи? ты из кино цитируешь? у тебя в пакете документов ДТ, инвойс, УЛ, ЦМР... там цена, к-во, упаковка. если она занижена, платишь с индикатива. жалуются на низкие пенсии и зарплаты, а они из таможни на 60%. .
показать весь комментарий
19.05.2020 16:53 Ответить
Оно хоть понимает состояние малого и среднего бизнеса после карантина и падения экономики? А дурные свои законы отменить слабо, чтобы реально хотя-бы не мешать выживать малому и среднему бизнесу?
показать весь комментарий
19.05.2020 15:58 Ответить
о чем вы говорите? спросите лучше оно вообще хоть что-то понимает? так, в принципе, не говоря о высоком и экономичеком/политическом/юридическом
показать весь комментарий
19.05.2020 16:25 Ответить
У меня автосервис, и я готов идти на экспорт. Покажите дорогу...
показать весь комментарий
19.05.2020 15:59 Ответить
С Днем пионерии!
На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8348
показать весь комментарий
19.05.2020 15:59 Ответить
А стертые колени!!! Поэтому американцы его Левински называют!)
показать весь комментарий
19.05.2020 16:16 Ответить
Это осел реально витает где там ...в облаках...
показать весь комментарий
19.05.2020 15:59 Ответить
Чем меньше мы трогаем экономику,тем больше в ней порядка. Маргарэт Тэтчер.1984 год.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:01 Ответить
Ага. Мелкий и средний бизнес аж мечтает приехать в Украину. Здесь разве что Ахметов со своими китайскими ветряками и росийским углем может крутить бизнес.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:02 Ответить
Зедауны, а за кого вы будете голосовать на досрочных президентских выборах когда Зеля свалит?
показать весь комментарий
19.05.2020 16:04 Ответить
кто этот мудак на Банковой?
показать весь комментарий
19.05.2020 16:04 Ответить
ВРАГ
показать весь комментарий
19.05.2020 16:25 Ответить
- А за коррупцию должные сидеть в тюрьме не только бывшие помощники младших дворников, но и Президенты с Премьер Министрами!
p.s.: у меня получилось стать таким же Капитаном Очевидность как и Бубочка?

показать весь комментарий
19.05.2020 16:04 Ответить
да он гениален! малый бизнес и рекламу за свой счёт организует за бугром.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:05 Ответить
хочет что бы бабки завалили молоком в бутылках из под пивасика Европу ?
показать весь комментарий
19.05.2020 16:06 Ответить
По мнению пересичного украинця - "малый и средний бизнес" - это МАФы и магазинчики на 30 метров. Как им выходить "на международный рынок"?
показать весь комментарий
19.05.2020 16:06 Ответить
о каких инвестициях может мечтать страна в которой не соблюдают законы все, от дворника до президента
показать весь комментарий
19.05.2020 16:11 Ответить
Скажу ему по секрету - со свистелками и перделками никого на западный рынок не пускают.
Производитель должен уплатить за получение сертификата качества и обеспечить страхование прав потребителя.
Это под силу только крупному бизнесу.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:12 Ответить
Если бы это зеленое дурбецало хоть что-то понимало в международной торговле... Оно ж, тупое, не знает о сертификации, об обеспечении асептичности, о квотах и демпинге, о требованиях, которые должно обеспечить государство, в том числе - по инициативе президента!!! "Я хочу" - хотелка у тебя выросла только чтоб по клавишам бряцать. Пустозвон.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:16 Ответить
Чтобы потом какой-нибудь "Саша-стоматолог" типа Коломойского это все у предпринимателя отжал, с помощью всяких зеленских?
показать весь комментарий
19.05.2020 16:38 Ответить
Верно.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:42 Ответить
п-п-у-у-у-к-к-к !
показать весь комментарий
19.05.2020 16:43 Ответить
Что ты куришь?? ты как бы на паперть не выйти после карантина!!! Заказчики все кто не связан с госкорытом закрываются((
показать весь комментарий
19.05.2020 16:45 Ответить
С тобой он почти умер
показать весь комментарий
19.05.2020 16:51 Ответить
Я пишу уже больше года , что Моника Зеленски ещё тупые Януковича, и что это его президентство это потерянное время для Украины.
Оно говорит , что бы бизнес выходил на экспорт, а у меня тогда такой вопрос , а с чем он будет выходить на экспорт ?
Чтобы Украина могла экспортировать качественные и конкурентный продукт, сначала надо научить профессиональных кадров , которые бы делали этот продукт на экспорт .

Пока этот зебил не поймёт , что экономика начинается из инвестиций в человеческий капитал, никакого развития экономики и экспорта не будет в принципе .
показать весь комментарий
19.05.2020 16:51 Ответить
Зеля думает, что бизнес это "купил-продал".
показать весь комментарий
19.05.2020 17:00 Ответить
Он ничего не думает , потому что тупой как валенок
показать весь комментарий
19.05.2020 17:04 Ответить
Хорошо играет роль доброго царя
показать весь комментарий
19.05.2020 16:58 Ответить
На какой бы рынок выставить нашего президента? На реализацию. Говорить умеет, видео снимать тоже, чем не товар.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:59 Ответить
В Эстонии будут делать топливо из пластиковых отходов

https://charter97.org/ru/news/2020/5/19/377003/

А что ЗЕ и бригада ?
показать весь комментарий
19.05.2020 17:14 Ответить
только начали разрабатывать технологию, получится или нет, еще под вопросом.
показать весь комментарий
19.05.2020 18:03 Ответить
бла-бла-бла. А как быть с квотами ? Они уже давно поделены между теми-кем-надо. Это как с международными автоперевозками, есть определенное количество разрешений, есть организация которая их выдает. и естественно надо как-то "заинтересовать" тех кто эти разрешения выдает.
показать весь комментарий
19.05.2020 18:38 Ответить
 
 