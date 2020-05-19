На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу по ускорению роста экспорта и привлечения инвестиций в Украину как залога экономической стабильности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Президент подчеркнул, что продвижение экономических интересов Украины в мире наряду с обеспечением национальной безопасности должно стать ключевым приоритетом внешней политики Украины.
"Усиление роли Украины в новой системе международных отношений после пандемии коронавируса должно происходить посредством роста благосостояния украинских граждан, успехов украинских экспортеров на мировом рынке и привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину. Сильная экономика - самая надежная защита Украины не только в условиях гибридной войны, но и во время экономического кризиса в результате пандемии COVID-19", - отметил Зеленский.
Кроме того, президент выразил желание, чтобы украинский бизнес имел возможности экспорта.
"Я хочу, чтобы украинский бизнес имел возможности экспорта. Хочу, чтобы не только крупные предприниматели выходили на международный рынок, но и чтобы такую возможность получил средний и малый бизнес, например, фермер с качественной продукцией или предприниматель с уникальным производством, чтобы они шли на экспорт и вырастали до крупных бизнесов, чтобы имели такую мотивацию", - объяснил глава государства.
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На рынок выходить могли только Барыги, а мелкий подбарыжник - только под барыгами.
С подключением, сказочный дурак - автор поста на ФБ.
Кста, пост не гуглится. Есть ссыль?
На Цензоре требовать ссылку? Ну Вы даёте. Может ещё и "простыни" не развешивать?
Но искать это тупое чудовище самому мне лень, поэтому и попросил ссылку.
не может же быть так, что репостер не знает, откуда репостит бред.
И да, я вижу сарказм. И он мне нравится
Вторую неделю уже хер нормально оформишься.
Дайте прайс, дайте экспортную- и всё равно поднимите платежи, бо в нашей всратой базе пластмасса в позатом году была втрое дороже.
А про нефть мы ничо не знаем, у нас всратая база позапрошлого года, мы токо в неё можем смотреть.
И такая херня - каждый раз, когда эти передасы меняют керувныка таможни.
p.s.: у меня получилось стать таким же Капитаном Очевидность как и Бубочка?
Производитель должен уплатить за получение сертификата качества и обеспечить страхование прав потребителя.
Это под силу только крупному бизнесу.
Оно говорит , что бы бизнес выходил на экспорт, а у меня тогда такой вопрос , а с чем он будет выходить на экспорт ?
Чтобы Украина могла экспортировать качественные и конкурентный продукт, сначала надо научить профессиональных кадров , которые бы делали этот продукт на экспорт .
Пока этот зебил не поймёт , что экономика начинается из инвестиций в человеческий капитал, никакого развития экономики и экспорта не будет в принципе .
https://charter97.org/ru/news/2020/5/19/377003/
А что ЗЕ и бригада ?