Народные депутаты не должны участвовать в назначении директора ГБР, - "слуга народа" Чернев

Государственное бюро расследований должно быть политически незаангажированным и действовать исключительно на основании Конституции и законов Украины.

В этом убежден нардеп "Слуги народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Руководителя ГБР должны выбирать независимые эксперты, то есть люди, которые не принадлежат ни к одной политической силе.

Это мое убеждение, и именно поэтому сегодня в парламенте я не поддержал введение своих коллег из фракции "Слуга народа" в состав комиссии, которая должна его выбрать. Даже несмотря на то, что это мои однопартийцы, к которым я отношусь с уважением", - отметил Чернев.

Читайте также: "Слуга народа" Чернев об "антиКоломойском" законе: "Мы не позволили одному олигарху изнасиловать целую страну"

По его мнению, трудно себе представить директора ГБР, который мог бы возбудить уголовные дела против депутатов тех политсил, которые его назначали.

"Поэтому я ожидаю, что принципы комплектации комиссии по избранию директора ГБР будут изменены", - резюмировал "слуга народа".

Напомним, сегодня Рада провалила голосование за назначение своих представителей в конкурсной комиссии по избранию главы ГБР.

26 июня прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым включил в состав комиссии троих новых членов. В частности, Зеленский включил в состав комиссии: Оксану Квашу, которая, по данным Офиса президента, является ведущим научным сотрудником отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины, Александра Костенко - заведующего отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства этого же института и Виктора Кощинца - начальника отдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры Украины.