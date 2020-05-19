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На границе с РФ задержана гражданка Украины, разыскиваемая по 4 статьям Уголовного кодекса, - Госпогранслужба

На границе с РФ задержана гражданка Украины, разыскиваемая по 4 статьям Уголовного кодекса, - Госпогранслужба

Пограничники задержали на пограничном пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область) гражданку Украины 1982 г.р, которая находилась в розыске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, она возвращалась из РФ на автомобиле Hyundai.

"Во время проверки документов правоохранители установили, что женщина находится в розыске по подозрению в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ст.255 (создание преступной организации), ст.366 (служебный подлог) УК", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники передали задержанную сотрудникам правоохранительных органов.

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Госпогранслужба (6370) задержание (6673) пункт пропуска (675)


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Невже оцю?
На границе с РФ задержана гражданка Украины, разыскиваемая по 4 статьям Уголовного кодекса, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9202
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19.05.2020 16:20 Ответить
"Понять и пгастить..." Она еще статей на 5 "намотает"...
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19.05.2020 16:26 Ответить
скоро отпустят под что-нибудь
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19.05.2020 17:11 Ответить
А как же она с такими статьями выехала?
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19.05.2020 17:50 Ответить
ну как как - за деньги, оплатила выезд и выехала, эти козлы ей вероятно и ручкой помахали
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19.05.2020 19:45 Ответить
Все гуано домой на россию течет
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19.05.2020 20:00 Ответить
За выезд заплатила а заехать решила на шарика, за что и поплатилась.
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19.05.2020 21:27 Ответить
 
 