1 351 1
За сутки в Черновицкой области от COVID-19 умерли 5 человек, с начала эпидемии - 113, - ОГА
За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 5 летальных случаев у пациентов с коронавирусной болезнью.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 113.
В больницах области по состоянию на 19 мая находятся 557 человек. Из них у 241 пациента подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.
За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 39 человек. В медицинских учреждениях по состоянию на 19 мая лечат 56 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 34, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр Лукашенко #469246
показать весь комментарий19.05.2020 16:34 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль