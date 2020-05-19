За сутки в Черновицкой области от COVID-19 умерли 5 человек, с начала эпидемии - 113, - ОГА

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 5 летальных случаев у пациентов с коронавирусной болезнью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 113.

В больницах области по состоянию на 19 мая находятся 557 человек. Из них у 241 пациента подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 39 человек. В медицинских учреждениях по состоянию на 19 мая лечат 56 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 34, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6.

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