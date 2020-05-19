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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Черновицкой области от COVID-19 умерли 5 человек, с начала эпидемии - 113, - ОГА

За сутки в Черновицкой области от COVID-19 умерли 5 человек, с начала эпидемии - 113, - ОГА

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 5 летальных случаев у пациентов с коронавирусной болезнью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 113.

В больницах области по состоянию на 19 мая находятся 557 человек. Из них у 241 пациента подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 39 человек. В медицинских учреждениях по состоянию на 19 мая лечат 56 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 34, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки выявлено 29 новых случаев заболевания COVID-19, 48 буковинцев выздоровели, - ОГА

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Буковина (893) карантин (16729) смерть (9211) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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очень страшно. все быстро прячтеся по домам! никакой работы, голодайте, люди)
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19.05.2020 16:34 Ответить
 
 