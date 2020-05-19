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Арахамия об интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Если это фиксация доказательств, то в этом есть смысл"

Арахамия об интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской:

Давид Арахамия считает, что интервью Дмитрия Гордона с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным (Стрелковым) и с бывшим "прокурором" Крыма" Натальей Поклонской могут иметь смысл только в том случае, если они являются фиксацией доказательств.

Такое мнение Арахамия выразил во время брифинга 19 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я когда это увидел, то вообще был в шоке. Я полностью не смотрел, потому что открыл, чтобы проверить, что это происходит на самом деле. Единственное положительное, что я там (вижу. - Ред.), - это видеодоказательство того, что Россия является страной-агрессором, что привлекает профессиональных офицеров ФСБ для того, чтобы нападать на нашу страну. Возможно, в этом действительно историческая стоимость. Если это фиксация доказательств, то в этом есть смысл, наверное", - отметил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Интервью с Гиркиным не дает ничего нового. Расследование по нему завершено в 2019-м, вручено подозрение, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Ранее Гордон обнародовал интервью с "депутатом" Государственной думы РФ, экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.

Автор: 

Гордон (118) Поклонская (184) Арахамия (988) Гиркин (192)


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Топ комментарии
+34
Какого нахрен материала? Гиркин про свои похождения трындел в интернете давным давно. Только брали у него интервью кацапские "журналисты". Все, что наговорил Гиркин я уже слышал 100 раз на ватных ютуб-каналах. И только Дуремар додумался взять интервью у убийц своих же сограждан, выдавая это за спецоперацию для Гааги. Смешно, ей Богу.
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19.05.2020 16:38
+32
Арахамия об интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Если это фиксация доказательств, то в этом есть смысл" - Цензор.НЕТ 5050
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19.05.2020 16:42
+25
*******...
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19.05.2020 16:32
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Сборище идиотов...
Єто віползают из жопі все эти "торговля на крови" барцы-разаблачители...
так хочется Могучего Гавна навалить, чтоб снова в тиливизар вернуться....
Про ЧТО дефекация?
Ну Гиркин, ну Поклонская, вы млять не знали, кто они и что скажут?
Ну выдохлась Пирамидка Гордона, ну затеял он хипес - а вы, придурки, и небо гавном измазали на радость рекламе?
Рождённые дыбилами - дыбилами умрут!
Далой прививки!
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19.05.2020 19:14 Ответить
"Если это фиксация доказательств, то в этом есть смысл" придурок не митий, яке на хрен фіксація доказательств? Вони подібні інтерв'ю дають почінаючі з 2014 року. Фіксуй не хочу.
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19.05.2020 19:46 Ответить
Николаевский Арахамия - расскажи это своему шефу, ***** Порошенко.
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19.05.2020 20:14 Ответить
Кто такой в Украине этот Абосрахамия? Куда ни глянь, кругом его высеры. Вещает с апломбом, весь из себя козырный. Зеленое конъюнктурное дерьмо.
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19.05.2020 21:02 Ответить
Гиркин в сущности оправдывал Путина, мол Крым, ладно, отжали, а вот на восток Украины он не лез, мол я сам с ополчением, а он козел, не поддержал. Эти флешки с путинским "алиби" и хотела ФСБ передать в Гаагу с помощью этого дурочка Гордона (или, не исключено, предателя).
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20.05.2020 07:57 Ответить
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