Арахамия об интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Если это фиксация доказательств, то в этом есть смысл"
Давид Арахамия считает, что интервью Дмитрия Гордона с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным (Стрелковым) и с бывшим "прокурором" Крыма" Натальей Поклонской могут иметь смысл только в том случае, если они являются фиксацией доказательств.
Такое мнение Арахамия выразил во время брифинга 19 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я когда это увидел, то вообще был в шоке. Я полностью не смотрел, потому что открыл, чтобы проверить, что это происходит на самом деле. Единственное положительное, что я там (вижу. - Ред.), - это видеодоказательство того, что Россия является страной-агрессором, что привлекает профессиональных офицеров ФСБ для того, чтобы нападать на нашу страну. Возможно, в этом действительно историческая стоимость. Если это фиксация доказательств, то в этом есть смысл, наверное", - отметил Арахамия.
Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.
Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.
Ранее Гордон обнародовал интервью с "депутатом" Государственной думы РФ, экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.
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Єто віползают из жопі все эти "торговля на крови" барцы-разаблачители...
так хочется Могучего Гавна навалить, чтоб снова в тиливизар вернуться....
Про ЧТО дефекация?
Ну Гиркин, ну Поклонская, вы млять не знали, кто они и что скажут?
Ну выдохлась Пирамидка Гордона, ну затеял он хипес - а вы, придурки, и небо гавном измазали на радость рекламе?
Рождённые дыбилами - дыбилами умрут!
Далой прививки!