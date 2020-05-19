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Новости Коронавирус и карантин
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В Кременец на Тернопольщине ограничили въезд из-за большого количества больных коронавирусом

В Кременец на Тернопольщине ограничили въезд из-за большого количества больных коронавирусом

На Тернопольщине из-за роста количества больных коронавирусом полиция ограничила въезд в райцентр Кременец.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Отмечается, что на въездах в Кременец установили полицейских посты. Они будут работать ежедневно с 7 до 22 часов.

В город будут пропускать только автомобили лиц, зарегистрированных в Кременце, тех кто там работает, а также спецтранспорт, который обеспечивает важные сферы жизнедеятельности населенного пункта. Движение других транспортных средств будет осуществляться в обход Кременца.

Отмечается, что в самом райцентре полицейские усилили превентивную работу. В городе начали регулярно курсировать автопатрули, которые следят за соблюдением требований карантина субъектами хозяйствования и местными жителями.

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карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (725)


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Депутаты в ВР (Голос) обнаружили "уникальное явление природы" - министр Степанов врет ! То что он врет про халаты - это так, мелочи. Они за сегодня половину заболевших из данных вычеркнули. У них уже эпидемия заканчивается. Вместе со свободными койками в Виннице
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19.05.2020 16:41 Ответить
Они за сегодня половину заболевших из данных вычеркнули. - на основании каких данных Вы сделали такие выводы? А может это не Ваши мысли, а Вы и где то украли?
Если Вы не член таинственной команды https://twitter.com/tZEinform tZE inform почему ссылки на ЧУЖИЕ мысли не даёте?
Некрасиво.
https://netology.ru/blog/avtorskie-prava-v-socsetyakh Выдаёте чужой контент за свой - плагиат. Например, публиковать чужие твиты и указывать, что вы их автор.
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19.05.2020 20:28 Ответить
Отметили майские .
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19.05.2020 16:45 Ответить
Странно выглядит эта борьба. Все знают, что инкубатор заразы находится на 25 км севернее - в Почаеве, а закрывают Кременец.
Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. Тут к нему под ходит милиционер и
спрашивает: "Что вы тут делаете?" Мужик отвечает: "Ключи от квартиры
ищу". "А где потерял?". "В парке". "А зачем здесь ищешь?".
"А здесь светлее ".
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19.05.2020 16:50 Ответить
"На Тернопільщині через зростання кількості хворих коронавірусом поліція обмежила в'їзд у райцентр Кременець.Джерело: https://censor.net/ua/n3196551" -державний переворот?
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19.05.2020 17:05 Ответить
Кременец находится рядом с Почаевым. Но там закрывать ничего низзя - в офисе презедента московский патриархат имеет особые привилегии. Поэтому для виду закрывают Кременец рядом с Почаевым.
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19.05.2020 17:26 Ответить
 
 