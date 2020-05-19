В Кременец на Тернопольщине ограничили въезд из-за большого количества больных коронавирусом

На Тернопольщине из-за роста количества больных коронавирусом полиция ограничила въезд в райцентр Кременец.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Отмечается, что на въездах в Кременец установили полицейских посты. Они будут работать ежедневно с 7 до 22 часов.

В город будут пропускать только автомобили лиц, зарегистрированных в Кременце, тех кто там работает, а также спецтранспорт, который обеспечивает важные сферы жизнедеятельности населенного пункта. Движение других транспортных средств будет осуществляться в обход Кременца.

Отмечается, что в самом райцентре полицейские усилили превентивную работу. В городе начали регулярно курсировать автопатрули, которые следят за соблюдением требований карантина субъектами хозяйствования и местными жителями.

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