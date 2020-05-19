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Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, стоимость - 4 тыс. грн в месяц, - министр юстиции Малюська. ФОТО

Министерство юстиции открыло платную камеру в СИЗО во Львове.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, стоимость - 4 тыс. грн в месяц, - министр юстиции Малюська 01

"Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, 1 000 грн сутки, 3 500 грн - неделя, 4 000 - месяц", - написал чиновник.

Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, стоимость - 4 тыс. грн в месяц, - министр юстиции Малюська 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень. ФОТО

Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, стоимость - 4 тыс. грн в месяц, - министр юстиции Малюська 03
Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, стоимость - 4 тыс. грн в месяц, - министр юстиции Малюська 04

По словам министра, следующие города, в СИЗО которых буден введена данная услуга - Чернигов, Харьков и Черновцы.

Также читайте: Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве. ФОТОрепортаж

Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, стоимость - 4 тыс. грн в месяц, - министр юстиции Малюська 05

Автор: 

Киев (25472) Минюст (1749) СИЗО (1360) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+32
следующий шаг - платный следак, прокурор и судья..
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19.05.2020 16:48
+24
сейчас дешевле в камере сидеть. Коммуналка за апрель в Харькове 3-х комнатной квартиры 2370 грн. Плюс поесть купи и приготовь. А тут 4 тыс отдал, и о тебе уже заботятся. Сиди себе книги читай да код педаль, и никто тебя не отвлекает.
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19.05.2020 16:50
+14
не "кого-нибудь", а заходишь в "Миротворец" и выбираешь кто приглянется
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19.05.2020 16:58
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Щось у чиновника з арихметикою?? Доба - 1000 грн.!!!, то за тиждень та місяць не може бути таких коштів, 4 000(чотири тисячі ) за місяць!! , як їх, 1000 грн, не помножай та не плюсуй..Мабуть 40 000 (сорок тисяч) тисяч мали на увазі....Редактор міг би порахувати теж, а не надавати галіматью до відома громодян, які, можливо і рахувати невміють....
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19.05.2020 20:23 Ответить
_Но нет. О чевидно же: расценка зависит от оплачиваемого срока. За сутки - одна, неделю - другая, месяц - третья.
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19.05.2020 22:06 Ответить
А скидочка постоянным клиентам, там может еще и дополнительные дисконты и услуги предусмотрены - шлюхи, наркота или надзирателя поиметь например.
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20.05.2020 01:42 Ответить
Ух, Голобородько сидел в тюряге. Безплатно. Во сколько шекелей обойдётся тюрьма доя ЗЕ?
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19.05.2020 22:29 Ответить
Интересно, все граждане равны, а у кого есть бабки - в тюрьме ровнее)))
Пардон, пока не в тюрьме, а в СИЗО.
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19.05.2020 22:54 Ответить
Манія все продавати -єврейська національна характеристика.
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19.05.2020 23:37 Ответить
Млять, эти дегенраты зебильные еще и хвастаются, тем что теперь паханы и воры в законе сейчас будут чалиться на зоне с полным комфортом уже официально. А зачем вообще тюрьмы, давайте уже сразу индульгенции продавать бандюкам - завалил "терпилу" , отстегнул 50штук баксов и гуляй смело, уберем так сказать коррупцию и вместо карманов мусоров и прокуворов бабло в бюджет будет идти.
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20.05.2020 01:39 Ответить
СПАСИБО, ПОРАДОВАЛИ ЛЮДЕЙ !) СВОЛОЧИ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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20.05.2020 09:04 Ответить
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