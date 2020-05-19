Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, стоимость - 4 тыс. грн в месяц, - министр юстиции Малюська. ФОТО

Министерство юстиции открыло платную камеру в СИЗО во Львове.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, 1 000 грн сутки, 3 500 грн - неделя, 4 000 - месяц", - написал чиновник.

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По словам министра, следующие города, в СИЗО которых буден введена данная услуга - Чернигов, Харьков и Черновцы.

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