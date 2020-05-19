Заполняемость столичных больниц пациентами с коронавирусом находится на уровне 15%, - Кличко

Заполненность пациентами с коронавирусом в инфекционных отделениях больниц Киева находится на уровне 15%, заявляет мэр столицы Виталий Кличко.

"У нас есть 1 700 койко-мест в инфекционных отделениях, и на сегодняшний день находится 250 человек в инфекционных отделениях", - сказал Кличко во вторник в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Заполненности, слава Богу, нет",- отметил городской голова.

При этом Кличко подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы количество пациентов с коронавирусом не превысило количество койко-мест.

"Это ключевой критерий, когда ситуация может выйти из-под контроля. Сейчас все под контролем. У нас достаточно ПЦР тестов, аппаратов ИВЛ", - подытожил мэр.

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