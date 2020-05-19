РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4044 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 142 13

Заполняемость столичных больниц пациентами с коронавирусом находится на уровне 15%, - Кличко

Заполняемость столичных больниц пациентами с коронавирусом находится на уровне 15%, - Кличко

Заполненность пациентами с коронавирусом в инфекционных отделениях больниц Киева находится на уровне 15%, заявляет мэр столицы Виталий Кличко.

"У нас есть 1 700 койко-мест в инфекционных отделениях, и на сегодняшний день находится 250 человек в инфекционных отделениях", - сказал Кличко во вторник в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Заполненности, слава Богу, нет",- отметил городской голова.

При этом Кличко подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы количество пациентов с коронавирусом не превысило количество койко-мест.

"Это ключевой критерий, когда ситуация может выйти из-под контроля. Сейчас все под контролем. У нас достаточно ПЦР тестов, аппаратов ИВЛ", - подытожил мэр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Всего от коронавируса в Киеве умерли 52 человека, 58% из них были старше 65-70 лет, - Кличко. ВИДЕО

Автор: 

больница (1436) карантин (16729) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Беда измеряется койко-местами . Гениально .
показать весь комментарий
19.05.2020 16:47
+1
А скільки коштів було витрачено на так зване перепрофілювання лікарень під лікування від коронавірусу? Відміну планових операцій, заборону на госпіталізацію тощо...
показать весь комментарий
19.05.2020 16:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Беда измеряется койко-местами . Гениально .
показать весь комментарий
19.05.2020 16:47 Ответить
А скільки коштів було витрачено на так зване перепрофілювання лікарень під лікування від коронавірусу? Відміну планових операцій, заборону на госпіталізацію тощо...
показать весь комментарий
19.05.2020 16:50 Ответить
Заполняемость столичных больниц пациентами с коронавирусом находится на уровне 15%, - Кличко - Цензор.НЕТ 7778
показать весь комментарий
19.05.2020 16:55 Ответить
Как я его понимаю. Вчера на Венике на прогулке с собакой увидел чела лет 35, кашляющего, что чахоточный и без маски, но с бутылкой пива. Первое желание было разбить бутылку об него. Потом позвонил 102 и сообщил об увиденном. Приехали минут через 10. Забрали.
показать весь комментарий
19.05.2020 21:38 Ответить
Многовато учитывая что тестов делается на уровне африканских стран
показать весь комментарий
19.05.2020 16:56 Ответить
хм.. все потому что 80% больных короной лежат по домам(их отказываются принимать больницы и лечатся люди сами - чтобы не портить ЗеМудакам статистику)
показать весь комментарий
19.05.2020 17:20 Ответить
Ты тупой гоблин. Все потому что всех вписуют в статистику, а 80 процентов это безсимптомные. Что им ***** лечить? Кастрюлеголовый, когда будешь думать головой?
показать весь комментарий
19.05.2020 20:16 Ответить
Чепушило ты ***... ответь мне на один вопрос - Зачем брать у безсимптомного тест на ковид? им некуй что делать или некуда девать тесты? и второй вопрос - а может безсимптомный больной быть вирусоносителем?
показать весь комментарий
19.05.2020 23:38 Ответить
Чепушило, беруть потому что надо статистику накручивать. По-этому 95% как будто больных вирусом даже не нуждаются в госпитализации. Вот даже в Киеве Кличко говорит, что больницы пустые. Такая пандемия )
показать весь комментарий
20.05.2020 00:05 Ответить
это про тебя ... до огня кримационных печей , Гаврило верил в то что вирус фейк и выдумка врачей..
показать весь комментарий
20.05.2020 12:38 Ответить
За два місяці померло більш ніж 13 тисяч українців.
Ні, не від коронавірусу - від раку. За ДВА МІСЯЦІ.

Но на боротьбу із коронавірусом виділено 65 мільярдів гривень, а з раком - дулю. Навіть не так - деякі ліки для онкохворих після того, як прибрали "Доктора Смерть" Супрун, здорожчали удесятеро. І усе з кишень людей, котрі з відчаю квартири продають. А держава з коронавірусом воює.
Ви бачили автівки лікарів, що борються з онкологією? Цікаве видовище, скажу я вам.

А лікарі в реанімації районної лікарні - на казарменому становищі і в памперсах працюють, бо на зміну один костюм видають і зняти його не можна. А людина, котрна за непорозумінням президентом вважається, "відосики" пиляє, як зустрічає КОМЕРЦІЙНИЙ вантаж костюмів. Котрі не у лікарнях, а будівельних супермаркетах у продажу опиняються.

65 мільярдів на фейковій епідемії - ласий, жирний шматок. Мовою чиновників це значить "засвоїти кошти". Ви уявляєте, як можна "піднятися" лише на масках для армії, поліції, рятувальників, державних чиновників? А на антисептиках? Кому належать фірми, де все це купується?
Так що хтось скоро собі не лише автівочки, але й "хатиночки" на Рів`єрі прикупить.

Щоб ви розуміли різницю: на профілактику і діагностику онкозахворювань цьогоріч виділено лише 1 мільярд гривень. І те, напевне урізали. На користь вірусу у короні.

А тепер зробіть так: сядьте і згадаєте тих із своїх родичів, друзів, знайомих, хто у лютому-травні помер від коронавірусу і тих, хто помер від раку. А потім про 65 мільярдів, котрі розтікаються по кишенях "ахкакіхлюдєй".

Починайте бажати мені опинитися без маски серед хворих на короновірус пацієнтів і розповідати про трагедію Італії. Но спочатку озирніться і порахуйте кількість хворих на цю хворобу навколо себе. Вірніше кількість важко хворих. Бо сьогодні я розмовляв із знайомими,котрі перехворіли, але до статистики не потрапили - максимум що здобули - консультацію сімейного лікаря по телефону і флюорографічний знімок😁

Но 65 мільярдів "засвоюються" згідно до заздалегідь затвердженого плану😉

Післянаписаного.
Люди,вибачаюся, шо я до вас звертаюся...😁 Без вас ніяк. Нагадую, що продовжується підготовка до видання моєї крайньої книги
"ТАЄМНА ІСТОРІЯ МОСКОВІЇ"

Запрошую бути співавторами її народження. Для цього потрібно лише передплатити (передзамовити) її за пільговою ціною й ви тим самим допоможете профінансувати проект.

Також не завадить будь-яка фінансова підтримка.
Велике слов`янське "дякую", котрого наш північний сусід чомусь у своєму лексиконі не має, чекає на меценатів і спонсорів, у тому числі на сторінці книги + примірник з автографом.

Завдяки вашій допомозі книга безкоштовно потрапить дот наукових та публічних бібліотек, військових частин, шпиталів тощо.

Деталі за посиланням: https://pavlopraviy.blogspot.com/2020/04/blog-post_2.html…
показать весь комментарий
20.05.2020 14:44 Ответить
для КовИдиотов повторю - ковид нажимает спусковой курок всех болезней !!!
показать весь комментарий
20.05.2020 19:18 Ответить
Да все понимают, что лучше дома сдохнуть, чем в клоповнике гнить.
показать весь комментарий
19.05.2020 17:28 Ответить
 
 