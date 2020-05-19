Госпродпотребслужба проверила более 9,6 тыс. объектов торговли и питания на соблюдение карантинных мер

Госпродпотребслужба проверила более 9,6 тыс. объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты на соблюдение ими противоэпидемических мер в период карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Установлено 591 нарушение на объектах торговли продовольственными товарами, 270 - на объектах торговли непродовольственными товарами, 45 - на объектах общественного питания, 149 - в парикмахерских и салонах красоты, а также 234 нарушения на других объектах.

Всего было составлено 98 протоколов.

Кроме того, специалисты Управлений государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы участвуют в расследовании случаев заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) и привлекаются к работе в специализированные противоэпидемические бригады.

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