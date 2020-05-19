МИД 22 мая подаст в трибунал ООН меморандум по делу о захвате моряков в Керченском проливе: РФ должна выплатить компенсацию, - Енин

Министерство иностранных дел Украины 22 мая подаст в Международный трибунал по морскому праву ООН Меморандум по делу о захвате Россией моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, после чего сообщит детали иска к РФ.

Об этом в комментарии Укринформу во вторник, 19 мая, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего хотел бы развеять все конспирологические теории измены, которые ходили сетью последнее время: мы работаем над этим кейсом против России в полном объеме, ни один процесс не остановлен, все материалы к судебным слушаниям готовятся, команда работает на "отлично". 22 мая Украина должна подать свой меморандум в деле против России из-за ее захвата и задержания трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей. Детали сообщим в день подачи меморандума", - сказал дипломат.

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Он заверил, что работа над документом продолжается четко по графику.

"На прошлой неделе мы провели очень плодотворную встречу с юридическими советниками Украины - сверили часы, обсудили стратегические и тактические шаги в нашей общей борьбе против Российской Федерации. На сегодняшний момент мы финализируют текст меморандума и завершаем процесс сбора доказательств", - отметил Енин.

В этом контексте он напомнил, что Украина еще 1 апреля 2019. г уведомила РФ о споре и основании иска, на основе которых был основан процесс создания Арбитражного трибунала, как это предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву. Затем украинская сторона обратилась в Международный трибунал с требованием применить против России временные меры, и почти год назад, 25 мая 2019 г., он своим решением обязал Россию немедленно отпустить корабли и членов экипажа.

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"Но мы на этом не останавливаемся несмотря на то, что наши моряки и наши корабли вернулись домой. Наша цель - это четкое решение Международного арбитражного трибунала о нарушении российской стороной требований международного морского права. Более того, мы хотим получить от России гарантии, что она будет воздерживаться от таких нарушений, а также чтобы она оплатила надлежащую компенсацию морякам, Военно-Морским силам и Украине", - подчеркнул Енин.

Заместитель министра сообщил, что после 22 мая Россия будет иметь три месяца на выражение своих возражений относительно юрисдикции.

"Решение о дальнейшем течении рассмотрения дела будет принимать уже Арбитражный суд. Он может разделить процесс на две стадии - юрисдикционную и по сути, или рассматривать дело как единое целое. Финальное решение по этому делу мы ожидаем где-то в середине 2023 г.", - спрогнозировал дипломат.

Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 г. состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.