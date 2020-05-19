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Новости Блокада Азовского моря
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МИД 22 мая подаст в трибунал ООН меморандум по делу о захвате моряков в Керченском проливе: РФ должна выплатить компенсацию, - Енин

МИД 22 мая подаст в трибунал ООН меморандум по делу о захвате моряков в Керченском проливе: РФ должна выплатить компенсацию, - Енин

Министерство иностранных дел Украины 22 мая подаст в Международный трибунал по морскому праву ООН Меморандум по делу о захвате Россией моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, после чего сообщит детали иска к РФ.

Об этом в комментарии Укринформу во вторник, 19 мая, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего хотел бы развеять все конспирологические теории измены, которые ходили сетью последнее время: мы работаем над этим кейсом против России в полном объеме, ни один процесс не остановлен, все материалы к судебным слушаниям готовятся, команда работает на "отлично". 22 мая Украина должна подать свой меморандум в деле против России из-за ее захвата и задержания трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей. Детали сообщим в день подачи меморандума", - сказал дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД до 24 мая подаст меморандум в Арбитражный трибунал по делу захвата моряков в Керченском проливе, - Енин

Он заверил, что работа над документом продолжается четко по графику.

"На прошлой неделе мы провели очень плодотворную встречу с юридическими советниками Украины - сверили часы, обсудили стратегические и тактические шаги в нашей общей борьбе против Российской Федерации. На сегодняшний момент мы финализируют текст меморандума и завершаем процесс сбора доказательств", - отметил Енин.

В этом контексте он напомнил, что Украина еще 1 апреля 2019. г уведомила РФ о споре и основании иска, на основе которых был основан процесс создания Арбитражного трибунала, как это предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву. Затем украинская сторона обратилась в Международный трибунал с требованием применить против России временные меры, и почти год назад, 25 мая 2019 г., он своим решением обязал Россию немедленно отпустить корабли и членов экипажа.

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"Но мы на этом не останавливаемся несмотря на то, что наши моряки и наши корабли вернулись домой. Наша цель - это четкое решение Международного арбитражного трибунала о нарушении российской стороной требований международного морского права. Более того, мы хотим получить от России гарантии, что она будет воздерживаться от таких нарушений, а также чтобы она оплатила надлежащую компенсацию морякам, Военно-Морским силам и Украине", - подчеркнул Енин.

Заместитель министра сообщил, что после 22 мая Россия будет иметь три месяца на выражение своих возражений относительно юрисдикции.

"Решение о дальнейшем течении рассмотрения дела будет принимать уже Арбитражный суд. Он может разделить процесс на две стадии - юрисдикционную и по сути, или рассматривать дело как единое целое. Финальное решение по этому делу мы ожидаем где-то в середине 2023 г.", - спрогнозировал дипломат.

Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Также читайте: Пройти Керченский пролив можно было без попадания в плен, - Соколов о деле против Воронченко, Турчинова и Порошенко

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 г. состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.

Автор: 

Азовское море (1603) Керченский пролив (428) корабль (2038) МИД (6934) моряки (1079) трибунал (269) Енин (328)


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Топ комментарии
+14
Действительно, зачем? У Моники и прочей зеленой слизи к их братухам-дикарям претензий нет.
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19.05.2020 17:03
+8
Тебе многое непонятно, зебобик. Ты к этому уже должен бы привыкнуть.
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19.05.2020 17:13
+8
Тебе знакомы международные нормы по Морскому праву? А еще, зачем ВСУ - можно попасть в плен?
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19.05.2020 17:15
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Зачем подавать в суды? Потрох уже добился возвращения моряков и выплаты компенсаций!
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19.05.2020 16:59 Ответить
Действительно, зачем? У Моники и прочей зеленой слизи к их братухам-дикарям претензий нет.
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19.05.2020 17:03 Ответить
Одно не понятно - ты Билл или Моника?
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19.05.2020 17:11 Ответить
Тебе многое непонятно, зебобик. Ты к этому уже должен бы привыкнуть.
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19.05.2020 17:13 Ответить
О ответа ушел, при эом нахамив - настоящий последователь Потроха! Ты наверняка еще и Ылита?
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19.05.2020 17:14 Ответить
Почему я должен отвечать на вопросы недоразвитого существа, брата северных дикарей?
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19.05.2020 17:16 Ответить
с чего ты взял что ты должен прилично вести себя в обществе?
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19.05.2020 17:17 Ответить
Каким образом зеленая мартышка - к обществу? Общество состоит из людей, а не из зеленой слизи.
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19.05.2020 17:19 Ответить
НЕгативный вы и злобный Видать украинское зубожиння достало вас в США и вы из-за этого подыхаете там с голода
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19.05.2020 17:20 Ответить
Ты не из квартала сбежало, с таким "юмором"?
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19.05.2020 17:21 Ответить
Ты ответить на вопрос можешь?
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19.05.2020 17:29 Ответить
Кому? Непонятной субстанции зеленого цвета?
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19.05.2020 17:31 Ответить
Наверное ты считаешь что выглядишь остроумным, а на деле злобным и опущенным ( Ты был когда то ЧЕЛОВЕКОМ или таким и родился?
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19.05.2020 17:48 Ответить
Не рассуждай про людей, зебобик. Не твое это, не дотягиваешь умишком
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19.05.2020 17:51 Ответить
я извиняюсь, Вы кaцап с паРаши?
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19.05.2020 17:18 Ответить
Нет, я не твой брат.
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19.05.2020 17:20 Ответить
я бы такого брата как ты и врагу не пожелал. Только кaцапам. Кем ты и есть.
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19.05.2020 17:21 Ответить
Успокойся, зелененькое. Твой враг не кацапы, а здравый смысл.
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19.05.2020 17:22 Ответить
Ты - не здравый смысл. Ты совковая вата.
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19.05.2020 17:28 Ответить
Конечно, я не здравый смысл.Ты здравый смысл не узнало бы, даже если он укусил бы тебя за нос. Ты ж зебобик
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19.05.2020 17:33 Ответить
Ты наверное решил меня обидеть? Поверь, твои размышления обижают меня не более, чем "мысли" бегающих вокруг меня собак или крыс.
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19.05.2020 17:50 Ответить
Правильно. Общайся лучше на своем уровне - с крысами. С людьми у тебя пока не получается
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19.05.2020 17:52 Ответить
а говорят, США страна возможностей.. а ты туда сбежал, что бы комменты на Цензоре писать Можно вывезти дуньку из села, но не село из дуньки
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19.05.2020 17:56 Ответить
Ну так и сиди в своем селе, Дуня. Шо ты к людам лезешь?
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19.05.2020 17:57 Ответить
да уж.. дуня это ты, которая сбежала из Украины в США. Сразу не дошло? Как говорил один еврей-физик, человеческой глупости нет предела.
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19.05.2020 17:59 Ответить
Классно ты у твоих братух научился их коронному аргументу - "сам дурак". Прикинь, я уже был Гражданином США, когда Моника развлекало русню по саунах за срубли.
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19.05.2020 18:02 Ответить
3 раз: чел уехал в США, а потом круглосуточно сидит на сайтах своей бывшей страны и спорит за Президента, в выборах которого он даже не участвовал! Совсем в голове вавка у тебя?
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19.05.2020 18:08 Ответить
Запрети мне, зебобик. Кстати, а вот невинно убиенного Пэдрой брата Ермака, за которого он так слезно рассказывал нашим Конгрессменам, нашли?
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19.05.2020 18:12 Ответить
РФ не должна выплачивать компенсации,она должна просто перестать существовать,а все ее имущество должно быть разделено между пострадавшими странами.
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19.05.2020 17:03 Ответить
Скоро . Всё к тому идет . Все думали , что совок нерушимый . Даже песню дружно пели .
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19.05.2020 17:08 Ответить
Ща кредит на выплату кредита дадут и сразу идём побеждать
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19.05.2020 17:14 Ответить
Тебе , как и ***** кроме подсрачника рассчитывать не на что .
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19.05.2020 17:56 Ответить
Хавайте, зебилы! Вы же громче всех орали что Петя - провокатор? Направить военные корабли из одного украинского порта в другой, это провокация?
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19.05.2020 17:07 Ответить
Зная, что они будут проходить через посты противника и наверняка попадут в плен - да, именно провокация.
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19.05.2020 17:12 Ответить
Тебе знакомы международные нормы по Морскому праву? А еще, зачем ВСУ - можно попасть в плен?
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19.05.2020 17:15 Ответить
Это как если бы ты набил карман всеми имеющимися деньгами, демонстративно вышел бы в темный переулок, зная, что тебя там ограбят, и начал бы доказывать бандитам, что грабить - незаконно.
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19.05.2020 18:04 Ответить
Тупейшая аналогия. Значит и в Одессе, когда по пацанам кацапы из-за спины ментов стреляли, значит надо было разбежаться? Ты чьих будешь?
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19.05.2020 18:07 Ответить
А это не кацапов дело, как мы свои корабли в своих территориальных водах перемещаем. Усек?
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19.05.2020 19:05 Ответить
Усиление своего флота в Азовском море провокация? Еще раз для особо невменяемых. Кто мог ожидать даже от шизонутой ********* что она нападет на корабли Украины в нейтральных, а по Закону в украинских территориальных водах. Всякие разговоры о провокации это рашисткая пропаганда.
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19.05.2020 20:53 Ответить
Еще раз - всякие разговоры про "украинскую провокацию" это рашисткая пропаганда. Я не собираюсь вам доказывать таблицу умножения. Практика общения с лехторатом Мертветчука-рабиновича-зеленского показывает что это пустая трата времени
https://www.1tv.ru/news/2018-11-25/356253-morskoy_sboy_dlya_chego_ukraine_nuzhna_ocherednaya_provokatsiya_na_azovskom_more
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19.05.2020 21:10 Ответить
Повторяю в последний раз. Президент Украины, министр обороны, генштаб не обязаны учитывать хотелки врага. Что там себе оккупанты возомнили плевать., по всем международным нормам Крым это территория Украины. По вашей же логике врага нельзя провоцировать. Термин вышиватник это из руцких источников. а то что вы причесываете дальше про вышиватничество просто треп. Что вы называете истинным патриотизмом? Обмен наших моряков на убийцу Цемаха за сутки до введения санкций против параши? Это имидж? Общаться далее просто нет смысла. Тема закрыта
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19.05.2020 21:59 Ответить
"Ты чьих будешь?" - Если я с Украины, это не значит, что я должен хавать всю ту лапшу, что вешают по телеку. Еще чей Крым спроси, что за детсад.
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19.05.2020 18:36 Ответить
"Если я с Украины". В Украине полно всякой ваты и рятой колонны, которая голосует за ОПзЖ и хавает новости со 112, Интера, Зика и прочих помоек. Крым - это Украина. Может ты сомневаешься? А если Крым это Украина, о какой провокации ты тут звездишь?
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19.05.2020 19:03 Ответить
Рф враг Украины? Расея оккупировала Крым? Какая провокация на войне? ты дурак?
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19.05.2020 20:06 Ответить
Они все делали правильно. Выполняли приказ и шли украинскими территориальными водами. а то что кацапы не только оккупанты, но и пираты доказал Морской трибунал ООН
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19.05.2020 18:10 Ответить
а разве меморандумом можно что то с кого то взыскать?
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19.05.2020 17:26 Ответить
это для зебильных лохов смотрящих квартал бубочкин преподнесено им красивые слова нравятся хоть и не понимают . что это . дебилы всё равно докладную записку от иска в суд не отличат .
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19.05.2020 17:47 Ответить
Похоже на чёрный юмор.. Базу ВМФ Украины захватили и не вернули без всяких компенсаций а тут дайте компенсации за два катера.. Легитимизация оккупации Крыма это и не более.
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19.05.2020 17:29 Ответить
Тут цілий півострів захопили..без будь якої компенсації..ще шість років тому..
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19.05.2020 17:32 Ответить
А что значит захопили. Я не вилел там борьбы, военных действий, кровопролития, протестного майдана и т.д. вряд ли это называется захопили😀😀😀
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19.05.2020 17:59 Ответить
Татари бунтували..але офіційний Київ обісрався..(
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19.05.2020 18:08 Ответить
Там татаров пару штук. А остальное население видимо имело иное мнение)))
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19.05.2020 18:17 Ответить
Не скажіть..там 26 лютого двіжуха була чи мала..
https://investigator.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/mitingi-v-simferopole-26-fevralja-kak-jeto-bylo-video-2014-02-27-02-18-21_1.jpg
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19.05.2020 18:51 Ответить
То есть если карманнику не дали по щам, он справедливо присоединил чужой кошелёк и судить его нельзя?
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19.05.2020 18:36 Ответить
Красава🌹
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19.05.2020 17:56 Ответить
Бегу искать самый большой месок для бабла
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19.05.2020 17:55 Ответить
офигеть, то пороха в суд за провокацию то теперь таки рашка выновата - зебилята, определитесь уж наконец.
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19.05.2020 18:18 Ответить
Правильно, проклятая порода русомразей должна отвечать за каждое свое преступление - тогда сатанинская нечисть будет меньше наглеть
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19.05.2020 21:28 Ответить
 
 