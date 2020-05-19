Свидетеля по делу Гандзюк Одинцова взяли под стражу по другому уголовному делу

Печерский районный суд Киева взял на 2 месяца под стражу Валерия Одинцова - жителя Херсонщины, который, по данным следствия, был помощником и водителем фигуранта дела об убийстве Катерины Гандзюк Игоря Павловского. Сам Одинцов проходит свидетелем по делу об убийстве активистки. В то же время Одинцова подозревают в незаконном завладении транспортными средствами в марте 2016 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в Офисе генерального прокурора.

Согласно подозрению, два человека, Ансар Ракибов и Халдун Гумуштекин, в марте 2016 попросили Игоря Павловского организовать похищение двух транспортных средств у ООО "Глобал Инвест" почти 5 млн гривен. Он, по данным следствия, привлек своих помощников Валерия Одинцова и Анну Калюжную. Последней суд ранее избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат подозреваемого Владимир Сергет в комментарии hromadske отметил, что просил избрать его подзащитному меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и отмечал, что риски, которые указала прокуратура - бегство, уничтожение вещественных доказательств, давление на свидетелей - необоснованы.

"Ему объявили подозрение в начале марта. Сначала заседание перенесли, он четыре дня провел в Киеве и поехал в Херсон. Когда его вызвали в следующий раз, он пошел в больницу, потом история с коронавирусом, мы просили перенести заседание. Но он, зная о подозрении разве не мог бежать за это время? И какой может быть состав преступления при отсутствии транспортных средств?", - сказал адвокат.

По его словам, в приемную Паламарчука действительно приходили Гумуштекин и Ракибов, но тогдашний депутат сказал им написать обращение. После этого, по словам защитника, прокуратура предоставила им данные транспортные средства на хранение.

По мнению адвоката Одинцова, который также представляет интересы Игоря Павловского, данный арест нужен был следователям для дополнительных показаний по делу Гандзюк.

Сам подозреваемый своей вины не признал и поддержал адвоката. Одинцова также направили в ИВС СБУ, где содержатся два фигуранта дела Гандзюк - Игорь Павловский и Алексей Левин.

Кроме того, адвокат Павловского в комментарии hromadske отметил, что Павловский по делу убийства Гандзюк обвиняется непосредственно в сокрытии преступления, а в конце февраля ему объявили новою подозрение относительно незаконного завладения транспортными средствами в марте 2016 года.

В январе Павловскому объявили еще одно подозрение в создании преступной организации в Херсонской области, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, массовыми беспорядками на заказ.

В частности, по подозрению говорится о двух эпизодах: поджог автомобилей двух активистов Александра Цегельника и Юрия Марудова в апреле 2018 и массовые беспорядки у Олешковской районной государственной администрации. Также, по данным следствия, во время обысков в доме Игоря Павловского 20 января нашли огнестрельное оружие.