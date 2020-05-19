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Кулеба и Ермак посетят Берлин 2 июня для консультаций по Донбассу, - СМИ

Кулеба и Ермак посетят Берлин 2 июня для консультаций по Донбассу, - СМИ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак посетят Берлин 2 июня.

Как передает Цензор,НЕТ, об сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

По его словам, в ходе визита запланирована встреча с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а на повестке дня будет, в частности, обсуждение того, как решить вопросы, заблокированные в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, такие как определение новых пунктов пересечения линии разграничения сторон, установление режима прекращения огня и организация нового обмена пленными.

Также источник отметил, что визит Кулебы и Ермака в Германию был согласован еще до того, как с рабочим визитом там побывал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о возможной отмене санкций против России: "Сейчас такого нарратива нет"

Автор: 

Германия (6926) Кулеба Дмитрий (2880) Ермак Андрей (1255)


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Топ комментарии
+15
А кто такой дЕрьмак, чтобы представлять страну? Почему он не занимается своими прямыми обязанностями- покупкой туалетной бумаги и скрепок для офиса зеленского?
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19.05.2020 17:25
+6
Аванс он уже взял у Козака. Притом хороший. Теперь или решать вопрос о чем договорились или возвращать аванс который уже потрачен.
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19.05.2020 18:07
+5
Листопад 1940, від СРСР на перемовини поїхав Поскрьобишев.
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19.05.2020 17:52
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А кто такой дЕрьмак, чтобы представлять страну? Почему он не занимается своими прямыми обязанностями- покупкой туалетной бумаги и скрепок для офиса зеленского?
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19.05.2020 17:25 Ответить
В Берлин, на халяву, за государственный счёт - что может быть прекраснее?
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19.05.2020 18:23 Ответить
Это хорошо , что спрашивают у Германии ? Через 6.5 лет можно уже и самим принимать решения .
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19.05.2020 17:27 Ответить
Это посещение бесполезно для Украины !
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19.05.2020 17:28 Ответить
Кулеба, Дерьмак, карту купите, лапти! Донецк с другой стороны, он на востоке!
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19.05.2020 17:46 Ответить
Кстати там наши войска стоят в грязных окопах под обстрелами, ждут приказов...
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19.05.2020 17:47 Ответить
приказ один- не стрелять,а скоро и флаг белый поднять,слишком зачастили обе стороны в берлин для согласования.
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19.05.2020 19:44 Ответить
у ермака какое-то маниакальное стремление решать ситуацию на Донбассе. И с чего бы это?
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19.05.2020 17:47 Ответить
За "мерсердес" нужно же "отработать" иначе отберут.
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19.05.2020 17:56 Ответить
Вы такие наивные. Ты думаешь такой кипишь из-за мерседеса? Там такие деньги ***** предложил что любой плюнет на Родину. ***** кинуть пару лярдов долларов на решение его мечты раз плюнуть.
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19.05.2020 18:09 Ответить
Вот это я и обозначил "мердседесом", сам по себе он капля в море.
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19.05.2020 18:49 Ответить
Аванс он уже взял у Козака. Притом хороший. Теперь или решать вопрос о чем договорились или возвращать аванс который уже потрачен.
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19.05.2020 18:07 Ответить
А чего в этом плохого ? Люди работают. Освобождены тысячи пленных и политических узников. Это Петя сопли жевал пять лет. А Зеленскому, я уверен, удастся вернуть Донбасс.
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19.05.2020 18:19 Ответить
должность ермака - сортиры чистить в АП. Василий, новости нужно из разнообразных источников получать, тогда не нужно будет стыдится за слова о зе-люке-возвращенце земель Донбасса, да и про обмен неплохо было бы поинтересоваться
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19.05.2020 18:25 Ответить
с сильным не договориться а с слабаком проще, особенно когда пофигист попадается))
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19.05.2020 19:47 Ответить
А Шмигаль дав дозвіл на виїзд цим заробітчанам?
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19.05.2020 17:50 Ответить
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19.05.2020 18:08 Ответить
Листопад 1940, від СРСР на перемовини поїхав Поскрьобишев.
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19.05.2020 17:52 Ответить
Не надо ля-ля "визит согласован до визита Козака". Вызывают для дачи указаний.
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19.05.2020 17:54 Ответить
А какого буя туда прется администратор офиса ,какие его полномочия ? ************ мелковатый паренек вообще не собирается заниматься своими прямыми обязанностями по защите суверенитета и территор.целостности страны? Будем теперь курбан байрами святкувать отдельными указами?
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19.05.2020 18:02 Ответить
Тоесть даже Зеленского не берут чтобы не мешал подписать капитуляцию? Все хотят решить на уровне чиновников второго ранга?
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19.05.2020 18:06 Ответить
капитуляцию Петя подписал в своё время. Зеленский ничего не подписывал.
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19.05.2020 18:19 Ответить
Ни одному ни другому веры нету. О чем они хотят договориться что нельзя по видеоконференции? Особенно когда уже известно что пару дней назад Козак к Меркель приезжал пошептаться и видимо оставил чемодан денег для Ермака в случае решения вопроса.
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19.05.2020 18:12 Ответить
Да, конечно, Украина надоела Европе. Грузию они сдали моментально. А с Украиной, благодаря Порошенко, обломилось. Эх, жаль, что нет Порошенко сейчас в этом деле. А эта зеленая масса уж изо всех углов заходит, чтобы страну сдать. Немножко мешает им "агрессивное меньшинство", как называют сторонники Зе И Зажопа патриотов. Только бы удержалась наша Украина.
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19.05.2020 19:03 Ответить
Ага. Помню как обломились, в один день вывели войска ВСУ из крыма под аплодисменты Меркель и Оланда. Назовешь хоть одну страну которая добровольно вывела войска со своей земли не произвев по врагу ни единого выстрела?
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19.05.2020 19:14 Ответить
назови дату вывода войск и дату инаугурации порошенка, зелебот.
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19.05.2020 19:16 Ответить
В Крыму 80% личного состава армии изменили воинской присяге. Это уже стала чужая армия.
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20.05.2020 01:33 Ответить
а если бы не выбрали этих зебилов - они бы только Египет посещали бы.
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19.05.2020 19:15 Ответить
получається ЗЕдрищ під санкціями? Коли він почне турне до Европи?
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19.05.2020 19:20 Ответить
нихера у них не получится- все что фрицы втирают в Украине ,с начала минского сходняка делается во вред Украине и ее народу.ибо они есть подельники окупанта мацковского Они повинны в создании ,по плану куйла войны с Украиной,они виновны в создании ордло которые ведут войну с Украиной,фрицы и жабоеды виновны в том.что Украина осталась без части Донбаса,Ина этот раз едут получить вводную.которую гонец мацковского окупанта козак отвез немецкой подельнице меркель...
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19.05.2020 22:11 Ответить
Eрмак не может вести никаких переговоров. Его работа - следить за наличием воды в графине.
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20.05.2020 01:31 Ответить
 
 