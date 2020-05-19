Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине. ФОТО

Сегодня медики Киевской клинической больницы "Психиатрия" вышли на мирный протест против сокращений психиатрической службы, которые предусмотрены реформой здравоохранения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Протестующие, несмотря на дождь, стоят вдоль улицы О.Телиги, возле станции метро "Дорогожичи" с плакатами.

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По словам организаторов, тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивает их услуги, крайне низкие, больница получает приблизительно треть от той суммы, которую получала в прошлом году. Это грозит массовыми увольнениями, без работы могут оказаться около 400 сотрудников, а больные останутся без адекватной помощи.





К акции столичных психиатров присоединились и их коллеги из Львовского областного психоневрологического диспансера. Как говорится на странице диспансера в сети Facebook, "Медики обеспокоены тем, что второй этап медицинской реформы в том виде как он есть сейчас, уничтожит психиатрию, как направление в медицине. Тысячи пациентов из незащищенных слоев населения больше не смогут получить квалифицированную психиатрическую помощь и останутся со своими проблемами в одиночку".

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