Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине. ФОТО
Сегодня медики Киевской клинической больницы "Психиатрия" вышли на мирный протест против сокращений психиатрической службы, которые предусмотрены реформой здравоохранения Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Протестующие, несмотря на дождь, стоят вдоль улицы О.Телиги, возле станции метро "Дорогожичи" с плакатами.
По словам организаторов, тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивает их услуги, крайне низкие, больница получает приблизительно треть от той суммы, которую получала в прошлом году. Это грозит массовыми увольнениями, без работы могут оказаться около 400 сотрудников, а больные останутся без адекватной помощи.
К акции столичных психиатров присоединились и их коллеги из Львовского областного психоневрологического диспансера. Как говорится на странице диспансера в сети Facebook, "Медики обеспокоены тем, что второй этап медицинской реформы в том виде как он есть сейчас, уничтожит психиатрию, как направление в медицине. Тысячи пациентов из незащищенных слоев населения больше не смогут получить квалифицированную психиатрическую помощь и останутся со своими проблемами в одиночку".
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Но психиатры помогают не только больным шизофренией, которых вы, видимо, называете психами.
Психические расстройства имеют очень широкий спектр и могут коснуться почти каждого. У вас может родиться ребёнок с лёгкой степенью аутизма и только психиатры и клинические психологи могут помочь такому ребёнку адаптироваться в обществе и вполне нормально жить. У вас жена может после родов слечь с послеродовой депрессией и опять же только психиатры и клинические психологи поставят её на ноги . У вашей старенькой мамы может начаться деменция и только психиатры смогут облегчить её и ваши страдания и смягчить протекание заболевания.
Наконец и вы сами можете получить травму головы после которой начнётся постравматический психоз.
Кроме того, так называемое посттравматическое стрессовое расстройство, которым сейчас страдает много прошедших через фронт ребят, нуждается как в помощи психиатра, так и клинического психолога.
Не говорим уж об эпилептиках, которые под наблюдением психиатров вполне способны жить полноценной жизнью, а без лечения просто погибнут.
Так что никто не застрахован от того, что на каком-то этапе жизни ему может понадобиться такая помощь.
не критикую даже совков, которым тупо навесили шо "Обамачмо - а првославие гуд"
у меня нет лог./крит мышления, но я как-то выкарабкался, то есть совков, просто те кому залепили глаза пропагандой, думаю, надо вытаскивать
И психически недееспособные составляют лишь часть из общего количества, вообще (как ни печально осозновать) большая часть населения в той или иной степени недееспособна и льаиная доля всех проблем мира (до 90%) - это результать нерешенности этого САМОГО ВАЖНОГО ВОПРОСА!