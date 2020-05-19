РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4456 посетителей онлайн
Новости
2 519 25

Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине. ФОТО

Сегодня медики Киевской клинической больницы "Психиатрия" вышли на мирный протест против сокращений психиатрической службы, которые предусмотрены реформой здравоохранения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

.Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине 01

Протестующие, несмотря на дождь, стоят вдоль улицы О.Телиги, возле станции метро "Дорогожичи" с плакатами.

Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине 02

Читайте: Ассоциация психиатров Украины заявляет о массовом урезании финансирования психиатрических учреждений. ДОКУМЕНТ

Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине 03
Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине 04

По словам организаторов, тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивает их услуги, крайне низкие, больница получает приблизительно треть от той суммы, которую получала в прошлом году. Это грозит массовыми увольнениями, без работы могут оказаться около 400 сотрудников, а больные останутся без адекватной помощи.

Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине 05
Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине 06

К акции столичных психиатров присоединились и их коллеги из Львовского областного психоневрологического диспансера. Как говорится на странице диспансера в сети Facebook, "Медики обеспокоены тем, что второй этап медицинской реформы в том виде как он есть сейчас, уничтожит психиатрию, как направление в медицине. Тысячи пациентов из незащищенных слоев населения больше не смогут получить квалифицированную психиатрическую помощь и останутся со своими проблемами в одиночку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Психбольницы оказались на грани полного закрытия, - Степанов

Автор: 

врачи (1513) психиатрия (123) медреформа (122)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Как врач психиатр (пускай даже на пенсии), я утверждаю, что с учётом 73% нашего населения, психиатрическую службу надо расширять и расширять. А % взять не с потолка, а по результатам выборов президента и депутатов ВР за 2019 год.
показать весь комментарий
19.05.2020 17:36
+6
"Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине." - а то вместо больниц психи рванули в ВР.
Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине - Цензор.НЕТ 6212
показать весь комментарий
19.05.2020 17:33
+5
А если хворых большинство (73%) то кто хворый: они или оставшиеся 25 ?
показать весь комментарий
19.05.2020 17:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине." - а то вместо больниц психи рванули в ВР.
Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине - Цензор.НЕТ 6212
показать весь комментарий
19.05.2020 17:33 Ответить
Миллионы здравомыслящего населения больше не смогут получить защиту от психов и останутся со своими проблемами в одиночку .
показать весь комментарий
19.05.2020 17:33 Ответить
кроме психологически неуравновешенного 8%-ого меньшинства боятся украинцам больше некого
показать весь комментарий
19.05.2020 17:46 Ответить
Если бы дело было только в "психах", то может миллионы здравомыслящего населения как-нибудь и обошлись.
Но психиатры помогают не только больным шизофренией, которых вы, видимо, называете психами.
Психические расстройства имеют очень широкий спектр и могут коснуться почти каждого. У вас может родиться ребёнок с лёгкой степенью аутизма и только психиатры и клинические психологи могут помочь такому ребёнку адаптироваться в обществе и вполне нормально жить. У вас жена может после родов слечь с послеродовой депрессией и опять же только психиатры и клинические психологи поставят её на ноги . У вашей старенькой мамы может начаться деменция и только психиатры смогут облегчить её и ваши страдания и смягчить протекание заболевания.
Наконец и вы сами можете получить травму головы после которой начнётся постравматический психоз.
Кроме того, так называемое посттравматическое стрессовое расстройство, которым сейчас страдает много прошедших через фронт ребят, нуждается как в помощи психиатра, так и клинического психолога.
Не говорим уж об эпилептиках, которые под наблюдением психиатров вполне способны жить полноценной жизнью, а без лечения просто погибнут.
Так что никто не застрахован от того, что на каком-то этапе жизни ему может понадобиться такая помощь.
показать весь комментарий
19.05.2020 19:11 Ответить
А если хворых большинство (73%) то кто хворый: они или оставшиеся 25 ?
показать весь комментарий
19.05.2020 17:34 Ответить
А шо за патлата тьотя на плакаті на третій фотці з верху..?
показать весь комментарий
19.05.2020 17:35 Ответить
Как врач психиатр (пускай даже на пенсии), я утверждаю, что с учётом 73% нашего населения, психиатрическую службу надо расширять и расширять. А % взять не с потолка, а по результатам выборов президента и депутатов ВР за 2019 год.
показать весь комментарий
19.05.2020 17:36 Ответить
мммм, не факт, потому что я вот прикинул - телепропоганда решает оч. и оч.
не критикую даже совков, которым тупо навесили шо "Обамачмо - а првославие гуд"
у меня нет лог./крит мышления, но я как-то выкарабкался, то есть совков, просто те кому залепили глаза пропагандой, думаю, надо вытаскивать
показать весь комментарий
19.05.2020 17:42 Ответить
Так ведь ТВ, такие передачии, как Шустера, 112, НАШИ, Квартал 95, Сваты, Г+Г и т.д. как раз и выше мной означенные 73%. Ну и конечно ПарашаТВ.
показать весь комментарий
19.05.2020 18:34 Ответить
Психиатров беречь надо. Но и использовать с осторожностью---в смысле позвав на любое тв-сборище следить за доктором таким. Он первый сдуреет, начав слушать рехнутых. Потому то и сокращают рехнутые при власти и бабле. Давно следовало бы требовать психиатрической экспертизы хотя бы от уровня депутатов горсоветов обо центров и для парламента так каждые 2 года на каденции. Присмотритесь---у каждого третьего на лице явная вялотекущая шизофрения. А у некоторых гораздо и хуже. Могут и покусать.
показать весь комментарий
19.05.2020 17:38 Ответить
Надо беречь, это совершенно естественно, и надо их делать т.н. "элитой", ибо уже ситуация выглядит кринжовенько
показать весь комментарий
19.05.2020 17:46 Ответить
Я вас прошу. У нас 90% населения - психи. Достаточно внимательно следить за новостями здесь😀😀😀😀
показать весь комментарий
19.05.2020 17:40 Ответить
Отсуствие реально функционирующего института (государства и общества) НЕДЕЕСЕОСОБНОСТИ (по факту) - это самая главная проблема и беда современного мира!
И психически недееспособные составляют лишь часть из общего количества, вообще (как ни печально осозновать) большая часть населения в той или иной степени недееспособна и льаиная доля всех проблем мира (до 90%) - это результать нерешенности этого САМОГО ВАЖНОГО ВОПРОСА!
показать весь комментарий
19.05.2020 17:54 Ответить
Запізно. Психи вже прорвалися на верхні щаблі влади.
показать весь комментарий
19.05.2020 18:05 Ответить
Тут вопрос немного глубже . Пациентам с эпилепсией государство обязано выдавать лекарства бесплатно . За последний год бесплатные рецепты выдали за полгода . То же самое было и за предыдущие четыре года . Немного лучше было при януковиче , - тогда можно было получить за 8 - 9 месяцев .. Эффективные лекарства в то время были только импортные . Сейчас их выпускают в Украине и они дешевле импортных ( эффективность аналогичная ) . .. . Говорят тут о сокращениях врачей психиатров , но кто ж будет диагностировать больных и выписывать им рецепты ? .
показать весь комментарий
19.05.2020 18:10 Ответить
Ви почекайте. Зелена камарілья скоро почне розширювати (із редизайном в совкову каральну психіатрію). Не бачиш покращань? Не цураниш окропом від "зробленого разом"? Втелющать діягнозу "вялотекущая Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине - Цензор.НЕТ 432" - і на примусове лікування до овочевого стану.
показать весь комментарий
19.05.2020 18:13 Ответить
Чого ви пан1куете? Це ж так1 кандидати ,тепер в м1сцеву владу повилазять,ц1ни ц1й Зевлад1 не буде. Питання до вс1х; Чи може псих1чно здорова людина хр1ном на роял1 грати,чи н1?
показать весь комментарий
19.05.2020 19:36 Ответить
 
 