Переболевшие COVID-19 люди с повторным положительным результатом теста не заразны, - исследование

В Южной Корее найдены доказательства того, что пациенты, тесты на коронавирус которых снова были положительными после полного выздоровления, не способны передавать инфекцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что ученые из Центра контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи изучали случаи 285 людей, которые пережили COVID-19 и полностью выздоровели, но потом у них снова нашли коронавирус. Пациенты с так называемыми "повторно положительными" тестами оказались не способными распространять опасную инфекцию, а образцы коронавируса, которые у них взяли, не удалось искусственно размножить. Это говорит о том, что выздоровевшие люди на самом деле были носителями незаразных или мертвых частиц вируса.

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Эти выводы стали позитивным сигналом для регионов, которые ищут способ безопасно снять карантин на фоне того, что все больше пациентов выздоравливают. Доказательства из Южной Кореи указывают на то, что выздоровевшие от COVID-19 не будут распространять коронавирус после ослабления социального дистанцирования.

В результате исследования, власти Южной Кореи заявили, что в соответствии с пересмотренными протоколами от людей больше не требуется получение отрицательного результата при тестировании перед тем, как они вернутся на работу или в школу после выздоровления.